Как делать фотографии как у знаменитостей через ИИ на iPhone

Хотите портрет как из глянцевого журнала 90-х, но без фотографа, студии и гримера? ChatGPT справляется с этим за пару минут, если знать один запрос, о котором почти никто не говорит. Раньше я показывал, как сделать стикеры из любого фото, но здесь механика совсем другая: нейросеть сначала разбирает чужой снимок до винтика, а потом собирает по этой схеме ваш. Ниже расскажу, что это за запрос, как перенести понравившийся стиль на свое селфи и почему с первой попытки на картинке может оказаться не совсем вы.



Дизайн-код фото: что нейросеть видит в снимке

Весь трюк работает в обычном приложении ChatGPT на iPhone, сторонние сервисы и платные фоторедакторы не нужны. Если аккаунта у вас еще нет, сначала разберитесь, как создать аккаунт в ChatGPT из России. Без него дальше не продвинуться.

Дизайн-кодом называют подробное описание фотографии. Не «симпатичный парень на голубом фоне», а кадр, разобранный по полочкам: формат, соотношение сторон, эпоха, настроение, поза, взгляд, прическа, одежда, свет и даже мелкие аксессуары. ChatGPT умеет составлять такое описание сам, если попросить выдать его в формате JSON.

Пугаться этого слова не стоит. JSON это просто текст, в котором у каждого параметра есть свое поле и свое значение. Нейросети такие данные читать проще, чем обычную фразу. Ей не нужно гадать, что вы имели в виду под словом «атмосферно», она видит конкретику. В моем тесте ChatGPT указал горизонтальную ориентацию, соотношение сторон 4:3 и стиль студийной съемки знаменитостей конца 80-х и начала 90-х.

Вот что обычно попадает в такой код:

Формат и ориентация кадра, например редакционный портрет в горизонтальном положении.

Настроение: холодное, молодое, дерзкое, немного загадочное.

Поза и взгляд: легкий наклон вперед, голова чуть повернута, взгляд прямо в камеру.

Прическа с описанием объема, текстуры и блеска волос.

Одежда, аксессуары, композиция, освещение и цвет фона.

Получается рецепт кадра. А рецепт можно повторить с другими ингредиентами, в том числе с вашим лицом. Такие неочевидные приемы работы с нейросетями мы регулярно разбираем в нашем Telegram-канале и в канале в МАКС, так что подписывайтесь, если тема зашла.

Как вытащить стиль из чужой фотографии

Начинается все с поиска референса. Подход похож на тот, которым мы делали хайповые обои из фотографии глаз: сначала нужен удачный исходник, и только потом нейросеть.

Лучше всего работают студийные портреты, где хорошо видно лицо крупным планом, свет и фон. Я открыл Яндекс Картинки, полистал старые фотографии актеров и остановился на цветном снимке молодого парня на бирюзовом фоне. Черно-белые кадры тоже подойдут, просто результат тоже выйдет монохромным. А вот групповые фото, снимки с толпой на заднем плане и мутные скриншоты из фильмов лучше пропустить. Чем меньше в кадре лишнего, тем точнее будет описание.

Дальше все делается в несколько касаний:

Найдите подходящий портрет в Яндекс Картинках или в любом другом поиске. Откройте снимок, зажмите на нем палец и выберите «Скопировать» или «Сохранить в Фото». Запустите ChatGPT, нажмите на строку ввода и выберите «Вставить». Если сохраняли в галерею, прикрепите фото через «+». Напишите под картинкой запрос «Пришли в JSON формате дизайн-код фото» и отправьте. Когда ответ придет, скопируйте JSON кнопкой в правом верхнем углу блока с кодом.

Ответ приходит за несколько секунд и выглядит внушительно: несколько десятков строк на английском. Писать запрос при этом можно на русском, ChatGPT сам выберет английские ключи. Разбираться в каждой строке не обязательно, но пролистать код полезно. Так сразу видно, правильно ли нейросеть поняла кадр. Если там написано «черно-белое фото», а вы загрузили цветное, лучше попросить исправить еще до следующего шага.

Бывает, что ChatGPT отвечает не кодом, а обычным текстом про фотографию. Обычно помогает повторить запрос и добавить «только JSON, без пояснений». Если не выходит и после этого, пишите в наш чат в Telegram или МАКС, там вам точно помогут.

Переносим чужой стиль на свое селфи

Дальше нужна ваша фотография, и ее лучше сделать специально, а не искать подходящую в галерее. Нейросеть берет с селфи черты лица, поэтому от качества снимка зависит, узнаете ли вы себя в итоге.

Я снимал на фронтальную камеру, держал телефон на уровне глаз и смотрел прямо в объектив. Очки снимать не стал, и ChatGPT аккуратно оставил их на месте. Главное здесь ровный дневной свет: встаньте лицом к окну и уберите резкие тени. Если дома темно, выручит недорогая кольцевая лампа или держатель для телефона. Такие штуки регулярно попадаются в подборках нашего канала «Сундук Али-Бабы» в МАКС.

Когда селфи готово, возвращаемся в ChatGPT:

Откройте новый чат, чтобы исходная фотография не сбивала нейросеть. Прикрепите свое селфи через кнопку «+». Вставьте в строку ввода скопированный дизайн-код целиком. Допишите в конце короткую просьбу: «Сгенерируй мое фото по этому дизайн-коду, сохрани черты лица». Отправьте сообщение и дождитесь картинки.

Генерация занимает от полуминуты до пары минут, в часы нагрузки дольше. В ответ приходит портрет в том же формате 4:3, с тем же фоном, светом, позой и настроением, что и у референса. Только в кадре уже вы. Чтобы сохранить результат, откройте картинку на весь экран и нажмите значок загрузки. Можно выбрать «Поделиться» и сразу отправить фото в мессенджер или поставить на аватарку.

Почему нейросеть может ошибиться и как это исправить

С первой попытки идеально получается не всегда. Самая частая проблема в том, что лицо на картинке выходит похожим, но не вашим. Нейросеть немного «причесывает» черты под референс: делает скулы острее, меняет форму носа или возраст. Помогает простая просьба в том же чате: «лицо должно точно совпадать с моим фото, не меняй черты». Если не сработало, переснимите селфи при лучшем свете и попробуйте снова.

Вторая частая ситуация: стиль получился, но кадр вышел слишком похожим на оригинал, вплоть до одежды. Тут все логично, ведь в коде описан и свитер, и сережки. Чтобы получить что-то свое, достаточно поменять пару полей прямо в JSON перед отправкой. Например, заменить цвет фона, эпоху в visual_style или настроение в mood. Так из одного референса можно сделать целую серию портретов в разных вариациях.

Есть и ограничения, о которых лучше знать заранее:

На бесплатном тарифе количество генераций картинок ограничено, и после нескольких попыток ChatGPT может попросить подождать.

Фотографии уходят на серверы OpenAI, поэтому не загружайте снимки других людей без их согласия.

Портреты знаменитостей годятся только как референс стиля. Выдавать сгенерированное фото за настоящее не стоит.

Мне этот способ понравился тем, что он не требует никаких навыков. Не нужно подбирать слова для промпта, гадать с описанием света или объяснять, что такое «кинематографичный кадр». Нейросеть сама все описывает и сама же выполняет. Попробуйте найти фото, которое давно нравится, и посмотрите, как вы выглядели бы на его месте. А из получившегося портрета потом можно сделать набор стикеров, так что эксперименты на этом точно не закончатся.