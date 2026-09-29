Как сделать фото в ChatGPT со своим лицом и не дать нейросети его изменить

Попросить ChatGPT нарисовать вас в новом образе несложно, а вот узнать себя на результате получается далеко не всегда. Нейросеть то делает лицо моложе, то меняет форму носа, то превращает вас в собственного дальнего родственника. Оказалось, что эту проблему решает короткая пометка в начале запроса, а еще одна добавляет снимку реализма. Я проверил трюк на своем портрете и нарядил себя охотником. Ниже расскажу, что именно писать, как это выглядит на практике и где у способа есть границы.



Трюк для ChatGPT, который сохраняет черты лица

Все, о чем пойдет речь дальше, работает в ChatGPT. Если аккаунта у вас еще нет, сначала придется зарегистрировать аккаунт ChatGPT в России, это займет несколько минут. После этого можно загружать свое фото и просить нейросеть поместить вас в любую сцену.

Проблема в том, как ChatGPT работает с картинками. Он не редактирует ваш снимок, а рисует новое изображение с нуля. Загруженное фото для него просто подсказка. Поэтому лицо часто получается как бы по мотивам оригинала. Нейросеть сглаживает кожу, чуть меняет разрез глаз, делает скулы выразительнее. Вроде похоже, но знакомые уже сомневаются, вы это или нет.

Решается это пометкой /face preserve в самом начале запроса. В переводе это значит «сохранить лицо». Сразу после нее описываете, что хотите получить: другую одежду, новый фон, аксессуары или целую сцену. Черты лица при этом остаются прежними, а меняется только то, о чем вы попросили.

Сразу оговорюсь: это не официальная команда. В ChatGPT нет меню со слэш-командами для картинок, и описания такой функции от OpenAI я не встречал. Просто нейросеть воспринимает короткую пометку в начале как четкую установку и старается не трогать лицо. Примерно как слово «ВАЖНО» в письме коллеге. Формально ничего не меняется, но внимания к этому месту становится больше. Подобные находки для ChatGPT и iPhone регулярно появляются в наших каналах в Telegram и МАКС. Подписывайтесь, чтобы не пропустить следующие.

Как я отправил себя на охоту

Раньше я уже делал стикеры из своих фото в ChatGPT, и там искаженное лицо не так бросается в глаза. Мультяшный стиль многое прощает. С реалистичной картинкой все сложнее, поэтому для проверки я выбрал именно ее.

Взял свой обычный портрет: черный фон, серая футболка, взгляд прямо в камеру. Загрузил его в чат и написал запрос /face preserve нарисуй меня в лесу в костюме охотника Больше ничего не уточнял, чтобы посмотреть, как нейросеть справится сама. Порядок действий такой:

Откройте новый чат в ChatGPT и нажмите на плюс рядом с полем ввода. Загрузите свое фото, где хорошо видно лицо. В начале запроса напишите /face preserve. Через пробел или с новой строки опишите сцену, одежду и обстановку. Отправьте запрос и дождитесь результата.

Результат меня удивил. На картинке осенний лес, камуфляжная куртка с капюшоном, рюкзак за спиной и винтовка с оптическим прицелом в руке. А главное, лицо перенесено практически как есть. Та же форма бороды и усов, та же линия роста волос, тот же цвет глаз и даже легкая асимметрия, которую нейросети обычно старательно «исправляют».

При этом ChatGPT не просто вырезал голову и приклеил ее к новому телу. Он чуть развернул меня, поменял студийный свет на мягкий дневной, добавил естественные тени и немного растрепал прическу. Лицо вписано в сцену, но осталось моим. Если показать такой кадр знакомым, вопроса «а это кто?» точно не возникнет. Многое здесь решает исходник. Мой портрет снят при ровном освещении без резких теней, и нейросети было за что зацепиться. Для такого снимка дома хватит однотонной стены и недорогой кольцевой лампы. Подобные гаджеты с AliExpress мы регулярно собираем в канале «Сундук Али-Бабы» в МАКС.

Пометка /humanize уберет эффект пластика

Каждая попытка генерации расходует лимит, а на бесплатном тарифе он заметно скромнее. Если не помните, что доступно в ChatGPT бесплатно, лучше проверить заранее. Обидно упереться в ограничение на середине экспериментов.

Вторая пометка отвечает за реализм. Картинки ChatGPT часто выдают себя слишком гладкой кожей, идеальным светом и каким-то глянцевым блеском. Если добавить в запрос пометку /humanize, изображение становится больше похоже на настоящую фотографию.

Разница обычно заметна сразу. Без пометки портрет часто выглядит как рендер для рекламы. С ней появляется текстура кожи, мелкие неровности и более живые тени. Лицо перестает быть кукольным, а сам кадр уже не хочется сразу записать в сгенерированные.

Обе пометки можно использовать вместе. Например, так: «/face preserve /humanize нарисуй меня в лесу в костюме охотника». Первая держит черты лица, вторая следит за тем, чтобы снимок не выглядел нарисованным. У меня кадр и без нее получился довольно фотографичным, но если результат отдает пластиком, добавить /humanize точно стоит.

Как и в случае с /face preserve, это не волшебная кнопка. Нейросеть просто получает дополнительный акцент в запросе. Если картинка все равно выглядит искусственно, допишите словами, что нужно: «естественный свет», «без ретуши», «снято на телефон». Такие уточнения работают вместе с пометкой и делают результат предсказуемее.

Где трюк дает сбой

Пометки не всесильны. Сильнее всего на результат влияет качество исходного фото. Если нейросети не хватает информации о лице, она начинает додумывать недостающее, и тут уже никакая команда не поможет. Хуже всего работают такие снимки:

фото в профиль или с сильным поворотом головы;

кадры в солнцезащитных очках, маске или с челкой на глаза;

снимки при плохом свете и с сильным шумом;

фото после бьюти-фильтров;

групповые снимки, где лицо занимает мало места в кадре.

Еще одна ловушка связана с самим запросом. Если попросить состарить себя на 30 лет или превратить в мультяшного персонажа, нейросеть все равно поменяет черты. Вы ведь сами об этом попросили. Чем ближе задумка к исходнику, тем точнее перенос.

И не забывайте повторять пометку в каждом новом запросе. Если после первой картинки написать «а теперь поставь меня у костра», ChatGPT может отойти от исходной установки, и лицо поплывет. Проще сразу начинать каждое сообщение с /face preserve. Если лицо у вас все равно искажается или ChatGPT отказывается работать с фото, пишите в наш чат в Telegram или МАКС. Там делятся своими промптами и помогают разобраться.

И последнее. Загружая портрет, вы передаете его OpenAI. Если для вас это важно, в настройках ChatGPT можно запретить использовать ваши данные для обучения моделей. А чужие фото без согласия человека в такие эксперименты лучше не отправлять. Сгенерированный кадр с узнаваемым лицом слишком легко выдать за настоящий.