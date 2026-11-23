Steam уже несколько лет не принимает российские карты. Даже если на игру не хватает сотни рублей, приходится искать, где пополнить кошелек и сколько возьмут за перевод. Теперь у Яндекса появился способ закинуть деньги на Steam без комиссии. Форму оплаты добавили туда, где ее точно не ожидаешь увидеть. Достаточно всего пары слов и вы легко сможете закинуть деньги на свой игровой аккаунт.



Алиса показывает форму прямо в переписке

Яндекс добавил пополнение кошелька Steam прямо в чат с Алисой AI. Напишите «пополни стим», и Алиса покажет форму в ответном сообщении. До этого за такой услугой приходилось идти, например, в раздел с играми в банковском приложении. У нас есть инструкция, где найти пополнение Steam в Сбербанк Онлайн, если вы привыкли платить за игры через Сбер.

Сам чат есть на сайте alice.yandex.ru и в приложении «Алиса AI». На айфоне можно начать с браузера, а на Mac удобно открыть чат рядом с окном Steam. Под рукой нужны данные аккаунта, на который пойдут деньги, и телефон с банковским приложением для оплаты. Если Яндекс предложит войти, используйте свой Яндекс ID.

Функцию запустили команды Алисы и Яндекс Игр. Деньги зачисляет Carusell. Оферта этого поставщика находится под кнопкой «Купить» в форме. Когда деньги появятся в кошельке Steam, ими можно оплатить игру как обычно, через корзину магазина. Если часть суммы уже лежит на балансе, в заявке укажите разницу между остатком и ценой игры.

В форме легко перепутать логин с ником

Подготовьте имя аккаунта Steam, которое вы используете при входе. В клиенте или на сайте его видно на странице «Об аккаунте». Отображаемое имя в профиле может быть совсем другим, особенно если вы меняли ник после регистрации. Когда под полем загорится «Логин найден», Алиса подтверждает, что такой аккаунт существует. Сверить, кому он принадлежит, придется вам. Поэтому проще скопировать логин из Steam, чем вспоминать, где было подчеркивание или цифра.

Откройте чат с Алисой AI и отправьте сообщение «пополни стим». В карточке «Пополнение Steam» выберите «Россия» или «СНГ» в зависимости от страны магазина вашего аккаунта. Вставьте логин Steam в форму. Сверьте его с именем на странице «Об аккаунте». Пароль и код Steam Guard для пополнения не нужны. Введите сумму и посмотрите на поле «Получите на Steam». Проверьте логин и регион, затем нажмите «Купить». Отсканируйте платежный QR-код через приложение своего банка и подтвердите оплату по СБП. Удобно открыть чат на Mac, чтобы считать код айфоном прямо с экрана.

Если QR-код открыли на том же айфоне, с которого платите, пригодится скриншот. В Т-Банке, например, сканер умеет загружать код из галереи. Когда код открыт на Mac, подойдет и обычная камера айфона. Она откроет страницу выбора банка, откуда можно перейти в приложение для подтверждения. Если при переходе по QR появилась ошибка подключения, посмотрите, как открыть платеж СБП в Safari.

Под QR-кодом идет обратный отсчет. Если время истекло до оплаты и в банке нет списания, вернитесь к форме и сформируйте платеж заново. После оплаты откройте тот же диалог. Там появятся данные заказа.

Страну магазина нужно проверить даже при оплате в рублях

В форме есть два варианта региона, Россия и СНГ. Страна магазина Steam указана на странице «Об аккаунте» в блоке с данными магазина и покупок. Например, вы можете жить в России, а в Steam у вас указан регион «Германия». Такой аккаунт пополнить через Алису не получится. Если сомневаетесь, подойдет ли ваша страна, у варианта «СНГ» есть значок подсказки.

При запуске за пополнение в чате не берут комиссию. Для рублевого кошелька расчет простой. Платите 100 рублей, на баланс поступают те же 100. Если кошелек у вас в другой валюте, посмотрите, что форма показывает в поле «Получите на Steam». Публичных данных о минимальной и максимальной сумме для чата пока нет. Перед крупным переводом проверьте, какую сумму примет сама карточка.

Наличие самой игры тоже зависит от страны магазина. Если закидываете деньги под конкретную новинку, сначала откройте ее страницу под своим аккаунтом. Когда игра есть в продаже, там же увидите цену в валюте кошелька. У скидок Steam рядом с ценой бывает указано, когда акция закончится. За несколько минут до конца распродажи перевод может не успеть дойти.

За новостями об оплате игр из России можно следить в наших каналах в Telegram и МАКС. А скидки на геймпады и SSD для игр ищите в канале «Сундук Али-Бабы» в МАКС.

Если баланс не вырос, пригодится номер заказа

После оплаты Алиса отправляет в чат номер заказа на пополнение и пишет, что деньги поступят в течение 30 минут. Оплата может отобразиться в банковском приложении раньше, чем вы увидите деньги в Steam. Баланс виден в правом верхнем углу клиента или на странице аккаунта в браузере. Если после пополнения кто-то уже потратил часть суммы, в разделе «Об аккаунте» можно открыть «Историю покупок» и посмотреть операции по кошельку.

Полчаса прошло, а баланс прежний? Начните с платежа, который уже оформили.

Проверьте в банковском приложении, что платеж прошел. Сохраните чек с суммой и временем списания. Сверьте логин в сообщении Алисы с именем аккаунта, который сейчас открыт в Steam. На компьютере легко оказаться в другой учетке, если им пользуются несколько человек. В сообщении с подтверждением нажмите «Написать в поддержку». Укажите номер заказа, сумму и время платежа. Если заметили ошибку в логине, сообщите о ней там же.

С повторным пополнением лучше подождать, пока поддержка проверит первый перевод. Оба платежа могут дойти, и на кошельке окажется вдвое больше денег, чем вы собирались внести.

Алиса ответила текстом и карточка так и не появилась? Попробуйте отправить запрос в новом диалоге на сайте. О том, что вы видите вместо формы, можно написать в наш чат в Telegram или чат в МАКС. Если прикладываете скриншот, закройте на нем логин, номер заказа и QR-код.