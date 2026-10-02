Как смотреть YouTube в CarPlay

Если вы хоть раз стояли в долгой пробке или ждали кого-то на парковке, то наверняка ловили себя на мысли, что большой экран в машине простаивает зря. Apple до сих пор не пускает видео в CarPlay, и официального способа включить там YouTube нет. При этом обходной путь все-таки нашелся, причем без джейлбрейка и какой-либо другой возни. Помогло приложение, которое создавали совсем для другой задачи. Ниже разберем, что это за программа, как запустить в ней ролики и почему работает она далеко не в каждой машине. А если вы еще выбираете, как подключать айфон к автомобилю, мы отдельно сравнили проводной и беспроводной CarPlay.



Почему в CarPlay нет YouTube

Apple с самого запуска CarPlay держит систему в жестких рамках. Мы уже рассказывали, как подключить нейросеть Claude к CarPlay, и там все упирается в те же правила: на экран машины пускают только навигацию, музыку, подкасты, звонки, сообщения и пару смежных категорий. Видеосервисов в этом списке нет. Причина в безопасности: компания не хочет, чтобы водитель отвлекался на ролики за рулем.

Логика понятна. Но экран в машине нужен не только в движении. Кто-то ждет ребенка из секции, кто-то стоит на зарядке электромобиля по сорок минут, а кто-то просто хочет показать пассажиру видео с дачи на большом дисплее, а не на шестидюймовом телефоне.

Производители машин эту нишу закрывают по-своему: у части моделей есть встроенные кинотеатры, но они работают только с родными сервисами. А на CarPlay до последнего времени вариантов не было вовсе. Только джейлбрейк или китайские адаптеры с Android внутри.

Что за приложение запускает видео в машине

Способ связан с приложением APTV из App Store. Его выпускает китайская компания Suzhou Xiying Guangnian Technology, и задумывалось оно как обычный IPTV-плеер: вы добавляете плейлист M3U и смотрите телеканалы. Приложение давно поддерживает CarPlay, ведь телеэфир можно слушать в машине как радио.

Со временем в нем появился встроенный браузер. И вот тут кроется вся хитрость. Браузер открывается прямо на экране CarPlay, а значит, в нем можно загрузить мобильную версию YouTube и включить любой ролик.

Что важно знать о приложении:

Оно есть в российском App Store, скачивается бесплатно и переведено на русский язык.

Внутри есть Pro-версия за 449 рублей, но для просмотра YouTube через браузер она не нужна.

Требуется iOS 15 или новее. Свежая версия 1.5.12 уже адаптирована под iOS 27.

Джейлбрейк, профили и сторонние магазины не нужны.

Звук идет через штатную акустику и не отстает от картинки. Причем это касается и проводного, и беспроводного подключения.

Что нужно проверить перед установкой

Прежде чем качать приложение, стоит убедиться, что ваша машина вообще потянет такой сценарий. Главное условие — сенсорный экран в машине. Управлять браузером крутилкой или кнопками на руле не получится: ролик надо найти, ткнуть в него и при необходимости промотать.

Список проверенных марок пока небольшой. Способ работает на BMW, Volkswagen, Kia, Chery и Exeed, но даже внутри этих брендов результат зависит от конкретной модели и версии мультимедиа. Если у вас другой автомобиль, это не значит, что ничего не выйдет. Просто проверять придется самостоятельно.

Еще пара условий:

На айфоне должен работать мобильный интернет, причем с запасом трафика: видео в хорошем качестве съедает гигабайты быстро.

Сам YouTube у вас должен открываться и работать на смартфоне.

Для беспроводного CarPlay телефон лучше держать на зарядке, потому что видео плюс передача картинки сильно греют айфон.

Кстати, длинный ролик в машине здорово разряжает смартфон. Удобный держатель с MagSafe-зарядкой или запасной кабель на такой случай стоит держать в салоне, и недорогие проверенные варианты мы регулярно публикуем в канале «Сундук Али-Бабы» в МАКС.

Включение YouTube через APTV

Сама настройка занимает пару минут. Сначала приложение нужно один раз открыть на айфоне, чтобы оно получило нужные разрешения, а уже потом подключаться к машине.

Порядок действий такой:

Скачиваем APTV из App Store и запускаем его на айфоне. Подключаем iPhone к машине по кабелю или через беспроводной CarPlay. На экране мультимедиа находим иконку APTV (красный квадрат с белым значком воспроизведения) и открываем ее. Переходим на вкладку Quick. Нажимаем кнопку Browser. В списке закрепленных сайтов выбираем YouTube. Ищем нужный ролик и запускаем его касанием экрана.

Открывается веб-версия YouTube, поэтому в ней можно войти в свой аккаунт Google. Тогда на экране появятся ваши подписки и рекомендации, а не случайная лента. Входить удобнее с пассажирского места или заранее, пока машина стоит.

Если иконка APTV не появилась в CarPlay, проверьте раздел Настройки — Основные — CarPlay. Там выбираете свой автомобиль, нажимаете «Настроить» и смотрите, не скрыто ли приложение. Его можно перетащить повыше, чтобы не листать экраны. Что-то не получилось или кнопки Browser у вас нет? Пишите в наш чат в Telegram или МАКС, там помогут разобраться с вашей моделью машины.

Почему видео может не заработать

Чудес не бывает, и у способа хватает ограничений. Начну с самого частого. Если ваша машина не поддерживает касания на экране CarPlay, браузер откроется, но выбрать ролик вы не сможете.

Второй момент касается масштаба. На GitHub проекта пользователи жаловались, что поиск и браузер в CarPlay иногда самопроизвольно увеличивают страницу. Разработчик выпускает обновления часто, поэтому сначала стоит просто обновить приложение.

Третий — скорость. Видео идет через мобильный интернет айфона, и в местах со слабым сигналом ролик будет подвисать или переключаться в низкое качество. Тут никакая настройка не поможет.

Насколько это безопасно и долго ли способ проживет

Название способа у коллег обещает, что он работает даже во время движения. Технически так и есть: приложение не блокирует видео, когда машина едет. Но смотреть ролики за рулем я точно не советую. Отвлечься на пару секунд при скорости 60 км/ч значит проехать вслепую больше 30 метров. Пусть видео смотрит пассажир или вы сами на стоянке.

Есть и второй риск. Apple официально запрещает видеосервисы в CarPlay, и APTV держится в App Store скорее благодаря тому, что формально остается IPTV-плеером. На мой взгляд, компания вполне может попросить разработчика убрать браузер из CarPlay или закрыть такую лазейку в одном из обновлений iOS 27.

Поэтому если способ вам нужен, лучше поставить приложение сейчас и не удалять его. Чтобы не пропустить, если Apple все-таки прикроет лавочку или появится новый обходной путь, подписывайтесь на наши каналы в Telegram и МАКС.

Итог простой. Если у вас машина с сенсорным экраном и CarPlay, YouTube на большом дисплее можно получить за пару минут и бесплатно. А пока вы стоите на парковке с включенным видео, проверьте, не включает ли айфон музыку сам при каждой посадке в машину. Эта мелочь раздражает многих, а отключается одной настройкой.