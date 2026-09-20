Как установить приложение ВТБ на iPhone без App Store, компьютера и похода в банк

Иван Кузнецов

ВТБ выкинули из App Store, а поставить банк на iPhone нужно прямо сейчас — без компьютера, без похода в отделение и без танцев с бубном. Хорошая новость в том, что рабочий способ есть, и весь он укладывается в пару вкладок на самом телефоне. Ниже разберем, что за сертификат разработчика превращает обычный файл в установленное приложение, какую программу для этого удобнее держать под рукой и как именно поставить ВТБ, который в файлах прячется под чужим именем. А если банк раньше стоял на вашем iPhone и скачивался с вашего Apple ID, дорога будет еще короче.

Приложение ВТБ на айфоне

Приложение ВТБ на айфоне

Без сертификата разработчика ничего не встанет

Каждое приложение на iPhone обязано быть подписано, иначе система его просто не запустит. У программ из App Store подпись ставит сама Apple, и вопросов тут не возникает. А вот файл, скачанный со стороны, приходит голым: чтобы iOS пустила его на устройство, ipa нужно подписать своим сертификатом разработчика. Сертификат — это связка файлов от аккаунта Apple Developer, которую вы заводите один раз. После этого она подписывает любые сторонние приложения примерно на год вперед. Как получить сертификат и что для этого нужно, я подробно разложил в отдельной инструкции про то, как установить любое приложение без App Store — там же по шагам показана установка самой программы для подписи, так что здесь повторяться не буду.

Для российских банков под санкциями это давно единственный рабочий путь: из App Store их вычищают, а обратно они не возвращаются, поэтому свежие версии расходятся именно готовыми файлами. Ставить их вручную через компьютер долго и неудобно, а сертификат снимает эту зависимость — подписали один раз настроенной программой и забыли про кабель.

Интерфейс приложения Feather

Интерфейс приложения Feather

Для подписи и установки я советую держать Feather. Среди похожих утилит она выглядит опрятно, не пугает горой кнопок и стабильно ставит приложения прямо по воздуху. Программа бесплатная, с открытым исходным кодом, без трекеров и слежки: импортирует ваши файлы, подписывает их вашим сертификатом и сама доводит дело до иконки на экране. Одна деталь, о которой часто забывают: перед первым запуском Feather включите режим разработчика в настройках iPhone, иначе установка будет спотыкаться. Если сертификат уже прописан, а режим включен, к установке ВТБ можно переходить сразу.

Ставим ВТБ через Feather по шагам

Дальше все механически. Файл банка лежит в нашем каталоге приложений, где мы собрали кучу неподписанных ипашек специально для вас. Называется программа Алтай. Не пугайтесь этого: под безобидным названием прячется обычная официальная сборка банка, а подмена нужна лишь для того, чтобы файл не удалили быстрее, чем вы успеете его скачать. Брать такие сборки стоит только из проверенных источников, иначе легко нарваться на подделку с чужим кодом. Скачиваете, сохраняете в Файлы, импортируете в Feather и подписываете. Вот полный порядок.

  1. Скачайте на iPhone неподписанный ipa-файл банка по ссылке нашего каталога.
    2. Процесс сохранения установочного файла в приложение «Файлы»

    Процесс сохранения установочного файла в приложение «Файлы»

  2. Коснитесь загруженного файла.
  3. Нажмите кнопку «Поделиться» и выберите «Сохранить в файлах».
  4. Откройте Feather.
  5. Перейдите на вкладку «Library».
    6. Процесс подписания приложения Feather

    Процесс подписания приложения Feather

  6. Нажмите на «+» в правом верхнем углу.
  7. Выберите «Import from Files».
  8. Найдите в папке приложение Altai и коснитесь кнопки «Открыть».
  9. Возле приложения «Алтай» нажмите кнопку Sign.
    10. Установка приложения ВТБ на iPhone

    Установка приложения ВТБ на iPhone

  10. В открывшемся окне выберите «Start Signing».
  11. В блоке Signed нажмите на количество дней, выделенное зеленым цветом, и подтвердите установку.

Через несколько секунд иконка появится на рабочем столе. Зеленые дни в блоке Signed — это срок жизни подписи. На платном аккаунте разработчика он растягивается почти на год, на бесплатном ограничен неделей, после чего банк придется подписывать заново. Пугаться этого не стоит: повтор занимает минуту и не требует ни компьютера, ни повторной загрузки файла. Свежие рабочие ссылки на банковские файлы и каждый новый способ обхода мы разбираем в наших каналах в Telegram и МАКС — если файл по ссылке выше вдруг перестанет открываться, замену ищите там.

Первый запуск и вход по номеру телефона

Приложение установлено, но это половина дела — его еще нужно правильно запустить, иначе вход будет вылетать. Ничего сложного, порядок такой.

Авторизация в приложении ВТБ

Авторизация в приложении ВТБ

  1. Откройте установленный банк с рабочего стола.
  2. Разрешите доступ к геолокации, если приложение попросит.
  3. Отключите VPN — с ним банк часто отваливается, а без него работает стабильно.
  4. Войдите под своим номером телефона, как в обычной версии.

Дальше все как всегда: код из СМС, свой пароль или Face ID. Заодно разрешите уведомления — без них пуш-подтверждения операций приходить не будут, а это ровно то, ради чего банк на телефоне и нужен. Переводы, платежи, история операций и вход по биометрии работают в полном объеме, потому что это то же самое приложение, просто поставленное в обход магазина. Разница только в способе доставки, а не в начинке. Застряли на входе или банк упорно не пускает? Напишите в наш чат в Telegram или МАКС, там подскажут по свежим следам.

У способа есть свои минусы

Честно скажу сразу: способ рабочий, но не бесплатный и не вечный. Сертификат разработчика — платная история: полноценный аккаунт Apple Developer стоит денег и оформляется ровно на год. Пока год не вышел, подпись держится, и банк открывается без нареканий. Как только срок закончится, сертификат придется покупать заново, а каждое поставленное этим способом приложение — переподписывать под новый сертификат. Сама процедура быстрая: открываете Feather, вкладку Library, находите Алтай и подписываете заново, файл повторно качать не нужно.

Но держать этот годовой цикл в голове придется, иначе в один момент банк просто перестанет запускаться. Если платить за сертификат желания нет, а ВТБ когда-то стоял у вас официально и до сих пор числится за вашей учетной записью, есть путь вообще без него — тот самый, о котором шла речь в самом начале. А раз уж установка мимо App Store у вас уже настроена и копаться в настройках вы не боитесь, загляните в «Сундук Али-Бабы» в МАКС: там мы собираем годные находки с AliExpress, от зарядок до умных часов, по вменяемым ценам.

Обзоры приложений для iOS и MacСмартфоны AppleСоветы по работе с Apple
Новости по теме: Обзоры приложений для iOS и Mac
Не работает Сбер, Т-Банк, Альфа-Банк, МАКС и ВК после установки iOS 27. Что делать? Фото.
Не работает Сбер, Т-Банк, Альфа-Банк, МАКС и ВК после установки iOS 27. Что делать?
Как скачать Совкомбанк на iPhone: новое приложение SCB Notes из App Store. Фото.
Как скачать Совкомбанк на iPhone: новое приложение SCB Notes из App Store
Работает ли Сбербанк Онлайн, Т-Банк, Альфа-Банк, МАКС и VK на iPhone с iOS 27. Фото.
Работает ли Сбербанк Онлайн, Т-Банк, Альфа-Банк, МАКС и VK на iPhone с iOS 27