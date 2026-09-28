Как включить VoWiFi на iPhone в России в 2026 году

Если у вас iPhone 14 или новее, вызовы по Wi-Fi с российской SIM-картой вы попробовать не могли. При этом на старых айфонах эта функция спокойно работает уже несколько лет. Обиднее всего это ощущается в подвале, на парковке или на даче, где сотовая связь пропадает, а Wi-Fi ловит отлично. Недавно выяснилось, что VoWiFi на новых моделях все-таки можно вернуть, причем помогает в этом способ, который искали совсем для другой задачи. Я проверил его на своем айфоне с Мегафоном и расскажу, почему функция у нас пропала, что нужно сделать для ее запуска и о чем стоит знать заранее.



Почему на новых айфонах пропали звонки по Wi-Fi

VoWiFi позволяет звонить через интернет, но не через мессенджер, а по обычному номеру телефона. Вы набираете контакт как всегда, собеседник видит ваш номер и не замечает никакой разницы. Просто вызов идет не через ближайшую вышку оператора, а через роутер, к которому подключен iPhone.

Российские операторы поддерживают эту технологию давно. На iPhone 13 и более старых моделях она включается в пару касаний. А вот начиная с iPhone 14 нужного переключателя в настройках нет. Дело не в операторах и не в самом смартфоне. Apple перестала сертифицировать новые модели под наши сети, поэтому в операторских профилях для этих айфонов функция просто не прописана.

Работает это так. Для каждой SIM-карты iOS загружает профиль оператора, где указано, какие сетевые функции можно показывать пользователю. Если там нет VoWiFi, тумблер не появится, даже если модем iPhone все это умеет. По той же причине на российских SIM нет 5G и кодека EVS, который улучшает качество голоса. Получается, что железо есть, а доступа к нему нет.

Все изменилось, когда энтузиасты с 4PDA нашли способ подменить операторский профиль. Сначала на него смотрели только как на способ получить 5G. Но вместе с пятым поколением связи на российских айфонах открылись и вызовы по Wi-Fi. Для меня это даже важнее скорости, потому что 5G в России пока есть далеко не везде, а плохая связь в помещении знакома почти каждому.

Сначала придется включить 5G

Отдельного способа для VoWiFi нет, все завязано на один и тот же метод. Поэтому первым делом нужно активировать 5G на своем айфоне по нашей инструкции. Настройки для вызовов по Wi-Fi встанут автоматически вместе с новым профилем, ничего дополнительно скачивать и прописывать не нужно.

Коротко о том, что происходит. Бесплатный скрипт CarrierSIM привязывает к вашей SIM-карте профиль венгерского Vodafone, который уже есть в прошивке iPhone. Номер, тариф и оператор остаются прежними. Меняется только список функций, которые iOS разрешает включить. В профиле Vodafone вызовы по Wi-Fi есть, поэтому после установки нужный тумблер появляется и на российской симке.

Для установки понадобится компьютер на macOS или Windows, iPhone от 14 до 18 модели на iOS 27 и кабель. Провод должен передавать данные, а не только заряжать, иначе компьютер просто не увидит смартфон. Если под рукой только зарядный кабель, недорогие варианты с передачей данных регулярно появляются в нашем канале «Сундук Али-Бабы» в МАКС. После работы скрипта проверьте, что профиль действительно встал. Откройте Настройки — Сотовая связь — Голос и данные. Если там появились пункты с 5G, значит все получилось и можно переходить к звонкам. Если их нет, VoWiFi тоже не заработает, так что сначала придется разобраться со скриптом.

Как включить вызовы по Wi-Fi на iPhone

Когда 5G появился в настройках, сама активация звонков по Wi-Fi занимает меньше минуты. Порядок действий такой:

Откройте Настройки — Сотовая связь. Если в айфоне несколько SIM-карт, выберите нужный номер. Перейдите в раздел «Вызовы по Wi-Fi». Включите тумблер «Вызовы по Wi-Fi на этом iPhone».

У меня функция заработала не сразу. Тумблер включился, но звонки по-прежнему шли через сотовую сеть. Помогла такая последовательность действий:

Немного подождите после включения тумблера. Включите авиарежим и сразу выключите его. Еще немного подождите. Снова включите авиарежим. Не выключая авиарежим, включите Wi-Fi.

Именно после этого у меня все завелось. Понять, что функция работает, очень просто. При включенном авиарежиме в строке состояния появится название вашего оператора с пометкой Wi-Fi. Это значит, что iPhone зарегистрировался в сети через интернет и может принимать и совершать звонки без сотовой связи. После этого авиарежим можно выключить, дальше смартфон будет переключаться на VoWiFi сам, когда сигнал оператора слабый.

Тестировал я все на SIM-карте Мегафона. С другими операторами способ тоже должен работать, но здесь многое зависит от них самих. Если тумблер есть, а пометка Wi-Fi так и не появилась, обязательно обратитесь в поддержку своего оператора. Уточните, подключена ли услуга на вашем номере и поддерживает ли ее оператор вообще. Иногда VoWiFi нужно активировать отдельно, и без этого никакие манипуляции с авиарежимом не помогут.

Не смогли найти нужный пункт в настройках или застряли на каком-то шаге? Пишите в наш чат в Telegram или МАКС, там уже многие прошли этот путь и точно подскажут.

Где подвох и когда функция может отвалиться

Способ неофициальный. Он держится на ошибке в iOS, и Apple может закрыть ее в любой момент. Поэтому перед установкой стоит знать все ограничения:

После перезагрузки iPhone настройка может слететь. Вместе с 5G пропадут и вызовы по Wi-Fi, и скрипт придется запускать заново с компьютера.

Нужна iOS 27. Способ проверяли на iOS 27.0 и бета-версии iOS 27.2.

Обновлять iOS не стоит, пока не станет точно понятно, работает ли способ на следующей версии. Если Apple исправит ошибку, профиль слетит, а повторно установить его уже не получится.

Функцию должен поддерживать ваш оператор, и она должна быть подключена на номере.

Качество звонка напрямую зависит от Wi-Fi. На медленном или перегруженном интернете голос может прерываться.

Скрипт использует уязвимость iOS, так что все действия вы выполняете на свой страх и риск.

Чтобы iPhone не обновился сам ночью, лучше отключить автообновление iOS. Это делается в разделе Настройки — Основные — Обновление ПО — Автообновление. Но помните про обратную сторону. Вместе с новыми функциями вы откладываете и исправления безопасности, а Apple регулярно закрывает в обновлениях серьезные уязвимости. Решать, стоит ли VoWiFi такого компромисса, придется самому.

Лично для меня ответ пока очевиден. Звонки по Wi-Fi решают вполне конкретную проблему со связью в помещениях, и отказываться от них ради очередного минорного апдейта я не готов. Как только станет ясно, пережил ли способ новую версию iOS, мы сразу расскажем об этом в нашем Telegram-канале и канале в МАКС. Так вы узнаете новость раньше, чем нажмете «Обновить».