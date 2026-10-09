Как я пополняю PS Store прямо с iPhone
До выхода GTA VI осталось чуть больше месяца, и у владельцев PS5 в России снова всплывает старый вопрос: как вообще заплатить за игру в PlayStation Store. Российские карты магазин не принимает уже который год, а покупать «аккаунт с игрой» у случайных продавцов — лотерея с непредсказуемым финалом. При этом способ, которым я пользуюсь сам, занимает пару минут, а один из регионов выходит заметно дешевле остальных. Ниже расскажу, где я беру коды, для каких стран они продаются и как активировать такой код прямо с айфона, даже не включая приставку.
Почему пополнять PS Store лучше заранее
Rockstar держит дату релиза уже почти год: GTA VI выходит 19 ноября 2026 года на PS5 и Xbox Series X|S. Предзаказы открылись еще 25 июня. Стандартное издание в американском магазине стоит 79,99 доллара, Ultimate Edition с дополнительным транспортом, оружием и одеждой — 99,99 доллара. Те, кто оформит цифровой предзаказ, смогут начать предзагрузку с 12 ноября, то есть за неделю до старта.
Есть и деталь, которая окончательно хоронит идею дождаться диска. Физических дисков у GTA VI не будет: в коробке лежит код на загрузку цифровой версии. Так что игра в любом случае окажется на вашем аккаунте PSN, а значит, без баланса в PlayStation Store не обойтись. Понятно, что в ночь релиза разбираться с оплатой захочется меньше всего.
Sony закрыла продажи PS Store в России весной 2022 года. С тех пор привязать российскую карту к аккаунту нельзя, и большинство игроков давно перешли на зарубежные аккаунты. Пополнять их приходится подарочными кодами нужной страны.
Где я беру коды для PlayStation Store
Мой основной аккаунт турецкий, и пополняю я его через сервис ProCods. Там я беру подарочные карты PlayStation Store Wallet для Турции: по стартовой цене в каталоге дешевле только Гонконг. Минимальный номинал 250 лир стоит 490 рублей, а дальше шаг удобный: 500 лир за 970 рублей, 1000 лир за 1940 рублей, 2000 лир за 3870 рублей. Максимум — 5000 лир за 9670 рублей (цены на момент публикации).
Пара вещей, которые мне в этой схеме нравятся. Баланс на аккаунте не сгорает и срока действия у него нет, поэтому код можно взять сейчас, а потратить в день релиза. Если на игру не хватает пары сотен лир, остаток магазин разрешает доплатить другим способом. Еще одна мелочь, но приятная: код приходит на почту, а дублируется на странице заказа и в личном кабинете, так что письмо в спаме не превращается в проблему.
Кстати, ассортимент у сервиса шире, чем кажется по главной. Помимо карт Steam, Xbox, Nintendo и App Store, там есть, например, пополнение монет Танго для стримингового сервиса Tango Live: 150 монет стоят 90 рублей, а зачисляются они по ID аккаунта в течение пяти минут. Сервис нишевый, но для тех, кто в нем сидит, найти такое пополнение в России само по себе задача.
Для каких стран продаются карты PlayStation
Турция подходит не всем. У кого-то аккаунт американский со времен PS4, кто-то сидит в польском регионе ради локализации, а кому-то нужен Гонконг. Весь список подарочных карт PlayStation разных стран собран в отдельном разделе каталога. Сейчас там 39 регионов:
- Европа: Австрия, Бельгия, Болгария, Великобритания, Венгрия, Германия, Ирландия, Испания, Италия, Люксембург, Нидерланды, Польша, Португалия, Румыния, Словакия, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия.
- Ближний Восток: Бахрейн, Катар, Кувейт, Ливан, ОАЭ, Оман, Саудовская Аравия, Турция.
- Азия и Океания: Австралия, Гонконг, Индонезия, Малайзия, Сингапур, Таиланд.
- Америка: Аргентина, Бразилия, Канада, Мексика, США.
- Африка: ЮАР.
Главное правило тут жесткое: регион кода и аккаунта должны совпадать. Турецкая карта не активируется на американском аккаунте, а поменять регион уже созданного аккаунта PSN нельзя. Деньги за такой код никто не вернет, поэтому перед покупкой загляните в настройки аккаунта и проверьте страну.
Минимальные номиналы в разных странах отличаются сильно, поэтому сравнивать регионы «в лоб» бессмысленно. Чтобы было от чего отталкиваться, свел стартовые цены по самым популярным регионам:
|Регион
|Цена от
|Гонконг
|240 рублей
|Турция
|490 рублей
|Индонезия
|540 рублей
|Бразилия
|640 рублей
|Чехия
|710 рублей
|США
|890 рублей
|Германия
|930 рублей
|Великобритания
|1170 рублей
|Польша
|1200 рублей
Это цена самого маленького номинала, а не стоимость игры. Сколько денег нужно на GTA VI, смотрите по ценнику в магазине своего региона и берите код с небольшим запасом: на релизе наверняка захочется докупить еще что-нибудь.
Как купить код PlayStation Store на ProCods
Регистрация для покупки не обязательна, хватает электронной почты. Вся покупка у меня занимает минуты три, большая часть из которых уходит на выбор номинала. Порядок действий такой:
- Открываем каталог карт PlayStation на сайте ProCods и выбираем страну, которая совпадает с регионом вашего аккаунта PSN.
- На странице карты выбираем номинал.
- Указываем почту, на которую придет код.
- Оплачиваем банковской картой или через СБП.
- Ждем письмо с кодом. Обычно оно приходит в течение пяти минут после оплаты.
Код состоит из 12 символов. Если письма нет дольше обычного, сначала проверьте папку «Спам», а потом страницу заказа: код показывается и там. Когда что-то пошло совсем не так, у сервиса есть поддержка по почте support@procods.ru, в письмо достаточно добавить номер заказа.
Как активировать код PS Store с айфона
Погасить код можно на приставке или в браузере, но с iPhone это быстрее всего: минута, и PS5 даже не просыпается. Понадобится официальное приложение PlayStation App, оно бесплатное и лежит в App Store. Дальше все просто:
- Скачиваем PS App и запускаем его.
- Входим в свой аккаунт PSN.
- Переходим на вкладку PS Store.
- Жмем на три полоски в правом верхнем углу.
- Выбираем «Погашение кодов».
- Вставляем код из письма и активируем его.
После активации деньги сразу появляются на балансе кошелька в валюте вашего региона, у меня это турецкие лиры. Тратить их можно только в магазине той же страны. Если приложение под рукой нет, тот же код принимает сайт store.playstation.com, а также сама PS5 или PS4.
Я пополняю баланс заранее и не тяну до последнего вечера. Если хотите начать скачивать GTA VI 12 ноября вместе со всеми, предзаказ должен быть оформлен до этой даты, а сама игра весит немало. Так что сейчас самое время проверить регион аккаунта, взять код и спокойно ждать 19 ноября.