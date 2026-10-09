Как я пополняю PS Store прямо с iPhone

До выхода GTA VI осталось чуть больше месяца, и у владельцев PS5 в России снова всплывает старый вопрос: как вообще заплатить за игру в PlayStation Store. Российские карты магазин не принимает уже который год, а покупать «аккаунт с игрой» у случайных продавцов — лотерея с непредсказуемым финалом. При этом способ, которым я пользуюсь сам, занимает пару минут, а один из регионов выходит заметно дешевле остальных. Ниже расскажу, где я беру коды, для каких стран они продаются и как активировать такой код прямо с айфона, даже не включая приставку.



Почему пополнять PS Store лучше заранее

Rockstar держит дату релиза уже почти год: GTA VI выходит 19 ноября 2026 года на PS5 и Xbox Series X|S. Предзаказы открылись еще 25 июня. Стандартное издание в американском магазине стоит 79,99 доллара, Ultimate Edition с дополнительным транспортом, оружием и одеждой — 99,99 доллара. Те, кто оформит цифровой предзаказ, смогут начать предзагрузку с 12 ноября, то есть за неделю до старта.

Есть и деталь, которая окончательно хоронит идею дождаться диска. Физических дисков у GTA VI не будет: в коробке лежит код на загрузку цифровой версии. Так что игра в любом случае окажется на вашем аккаунте PSN, а значит, без баланса в PlayStation Store не обойтись. Понятно, что в ночь релиза разбираться с оплатой захочется меньше всего.

Sony закрыла продажи PS Store в России весной 2022 года. С тех пор привязать российскую карту к аккаунту нельзя, и большинство игроков давно перешли на зарубежные аккаунты. Пополнять их приходится подарочными кодами нужной страны.

Где я беру коды для PlayStation Store

Мой основной аккаунт турецкий, и пополняю я его через сервис ProCods. Там я беру подарочные карты PlayStation Store Wallet для Турции: по стартовой цене в каталоге дешевле только Гонконг. Минимальный номинал 250 лир стоит 490 рублей, а дальше шаг удобный: 500 лир за 970 рублей, 1000 лир за 1940 рублей, 2000 лир за 3870 рублей. Максимум — 5000 лир за 9670 рублей (цены на момент публикации).

Пара вещей, которые мне в этой схеме нравятся. Баланс на аккаунте не сгорает и срока действия у него нет, поэтому код можно взять сейчас, а потратить в день релиза. Если на игру не хватает пары сотен лир, остаток магазин разрешает доплатить другим способом. Еще одна мелочь, но приятная: код приходит на почту, а дублируется на странице заказа и в личном кабинете, так что письмо в спаме не превращается в проблему.

Кстати, ассортимент у сервиса шире, чем кажется по главной. Помимо карт Steam, Xbox, Nintendo и App Store, там есть, например, пополнение монет Танго для стримингового сервиса Tango Live: 150 монет стоят 90 рублей, а зачисляются они по ID аккаунта в течение пяти минут. Сервис нишевый, но для тех, кто в нем сидит, найти такое пополнение в России само по себе задача.

Для каких стран продаются карты PlayStation

Турция подходит не всем. У кого-то аккаунт американский со времен PS4, кто-то сидит в польском регионе ради локализации, а кому-то нужен Гонконг. Весь список подарочных карт PlayStation разных стран собран в отдельном разделе каталога. Сейчас там 39 регионов:

Европа: Австрия, Бельгия, Болгария, Великобритания, Венгрия, Германия, Ирландия, Испания, Италия, Люксембург, Нидерланды, Польша, Португалия, Румыния, Словакия, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия.

Ближний Восток: Бахрейн, Катар, Кувейт, Ливан, ОАЭ, Оман, Саудовская Аравия, Турция.

Азия и Океания: Австралия, Гонконг, Индонезия, Малайзия, Сингапур, Таиланд.

Америка: Аргентина, Бразилия, Канада, Мексика, США.

Африка: ЮАР.

Главное правило тут жесткое: регион кода и аккаунта должны совпадать. Турецкая карта не активируется на американском аккаунте, а поменять регион уже созданного аккаунта PSN нельзя. Деньги за такой код никто не вернет, поэтому перед покупкой загляните в настройки аккаунта и проверьте страну.

Минимальные номиналы в разных странах отличаются сильно, поэтому сравнивать регионы «в лоб» бессмысленно. Чтобы было от чего отталкиваться, свел стартовые цены по самым популярным регионам:

Регион Цена от Гонконг 240 рублей Турция 490 рублей Индонезия 540 рублей Бразилия 640 рублей Чехия 710 рублей США 890 рублей Германия 930 рублей Великобритания 1170 рублей Польша 1200 рублей

Это цена самого маленького номинала, а не стоимость игры. Сколько денег нужно на GTA VI, смотрите по ценнику в магазине своего региона и берите код с небольшим запасом: на релизе наверняка захочется докупить еще что-нибудь.

Как купить код PlayStation Store на ProCods

Регистрация для покупки не обязательна, хватает электронной почты. Вся покупка у меня занимает минуты три, большая часть из которых уходит на выбор номинала. Порядок действий такой:

Открываем каталог карт PlayStation на сайте ProCods и выбираем страну, которая совпадает с регионом вашего аккаунта PSN. На странице карты выбираем номинал. Указываем почту, на которую придет код. Оплачиваем банковской картой или через СБП. Ждем письмо с кодом. Обычно оно приходит в течение пяти минут после оплаты.

Код состоит из 12 символов. Если письма нет дольше обычного, сначала проверьте папку «Спам», а потом страницу заказа: код показывается и там. Когда что-то пошло совсем не так, у сервиса есть поддержка по почте support@procods.ru, в письмо достаточно добавить номер заказа.

Как активировать код PS Store с айфона

Погасить код можно на приставке или в браузере, но с iPhone это быстрее всего: минута, и PS5 даже не просыпается. Понадобится официальное приложение PlayStation App, оно бесплатное и лежит в App Store. Дальше все просто:

Скачиваем PS App и запускаем его. Входим в свой аккаунт PSN. Переходим на вкладку PS Store. Жмем на три полоски в правом верхнем углу. Выбираем «Погашение кодов». Вставляем код из письма и активируем его.

После активации деньги сразу появляются на балансе кошелька в валюте вашего региона, у меня это турецкие лиры. Тратить их можно только в магазине той же страны. Если приложение под рукой нет, тот же код принимает сайт store.playstation.com, а также сама PS5 или PS4.

Я пополняю баланс заранее и не тяну до последнего вечера. Если хотите начать скачивать GTA VI 12 ноября вместе со всеми, предзаказ должен быть оформлен до этой даты, а сама игра весит немало. Так что сейчас самое время проверить регион аккаунта, взять код и спокойно ждать 19 ноября.