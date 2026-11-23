Хоть Apple и старается привлечь на Мак как можно больше игр и популярных игровых студий, но Windows все равно остается вне конкуренции. Но что делать, если поиграть вам все равно хочется, а дома у вас лишь Мак? Решить проблему можно очень легко. Вам потребуется бесплатное приложение Uncork и аккаунт в Steam с нужными играми. А дальше дело техники. Покажу, как все это установить и запустить.



Uncork ставит на Мак отдельный Steam для Windows

В обычном Steam на Маке можно установить те игры из библиотеки, у которых есть версия для macOS. Uncork скачивает Windows-версию клиента Steam и запускает ее через Wine. Это слой совместимости, который помогает программам для Windows работать в другой системе. На том же принципе основано знакомое нам приложение MaPC.

Внутри Uncork Steam живет в «бутылке». Так в приложении называют отдельную папку с файлами, настройками и окружением, которое Wine подготавливает для Windows-программ. Туда же по умолчанию попадут скачанные через этот Steam игры. Саму Windows для этого устанавливать не придется, а клиент Steam для macOS, если он у вас уже есть, можно оставить рядом.

Для бесплатного запуска совместимых игр хватит вашего обычного аккаунта Steam с нужной игрой. Регистрация в Uncork не требуется. У приложения есть дополнительные возможности Pro, например прямой ввод с мыши. Сейчас их тоже можно включить бесплатно. Еще через Uncork можно поставить Epic Games Store. С ним разработчики пока успели проверить сам клиент, вход в аккаунт и установку игр. До проверки запуска игр из Epic дело еще не дошло.

Даже если Uncork работает, Мак может не потянуть игру

Для самого приложения нужен Мак с Apple Silicon (M1 или новее) и macOS 14 Sonoma или более свежая система. Для некоторых игр понадобится как минимум macOS 15. На моделях с процессором Intel Uncork не работает. Чип, объем памяти и версию системы можно посмотреть в меню Apple — «Об этом Mac». Если компьютер еще только выбираете, у нас есть отдельный разбор, какой Мак подойдет для игр.

Разработчики замеряли частоту кадров на одном компьютере. Это 14-дюймовый MacBook Pro с M3 Pro, 14-ядерной графикой и 18 ГБ объединенной памяти. В Counter-Strike 2 у них получилось от 102 до 147 кадров в секунду за четыре прогона на Dust II при разрешении 1512 × 982, с тенями и текстурами на минимуме. Остальные замеры можно посмотреть в отчете о тестах CS2. В BeamNG.drive они получили 100-110 кадров в секунду на средне-высоких настройках на карте Hirochi. На тяжелых картах авторы Uncork отдельно отмечают нагрузку на графику.

Я бы не ждал тех же цифр от базового MacBook Air на M1 с 8 ГБ. В тяжелой игре он может упереться в графику или память, даже если до главного меню доберется с первого раза. И на самом MacBook Pro результат зависит от карты и настроек. Для проверки на своем Маке проще сыграть матч или проехать гонку с другими машинами. По меню или пустой трассе сложно понять, будут ли просадки в самой игре.

Отметка «Запускается» иногда означает только меню

Перед загрузкой полезно свериться с каталогом совместимости игр Uncork. Разработчики сами запускали 14 игр из Steam. В Counter-Strike 2 они сыграли несколько матчей, а в Portal 2 дошли до главного меню. Для других игр в каталоге встречаются отзывы пользователей и прогнозы по данным о запуске на Linux. В карточке видно, откуда взялся результат.

С отдельными играми вопрос решается еще до загрузки. Например, Valorant, Fortnite и PUBG требуют античит уровня ядра. Ему нужен драйвер Windows, который macOS загрузить не может. В официальном матчмейкинге Counter-Strike 2 авторы Uncork играли, а на работу FACEIT рассчитывать не стоит. Для игры с версией под macOS проще сразу открыть обычный Steam и поставить ее оттуда.

Если подбираете игры для своего Мака, за нашими разборами можно следить в Telegram и МАКС.

После установки Uncork все делается в Steam

Перед загрузкой проверьте, сколько места осталось на диске. По оценке разработчиков, сам Uncork вместе со Steam занимает около 3 ГБ. Игры считаются отдельно. Например, Steam просит около 85 ГБ свободного места под Counter-Strike 2, так что на Маке с почти заполненным SSD лучше начать с игры поменьше.

Откройте официальный сайт приложения Uncork и нажмите «Скачать бесплатно» (Download free). Откройте скачанный образ DMG и перетащите значок Uncork в папку «Программы» (Applications). Запустите Uncork из «Программ» и нажмите «Подготовить все» (Prepare everything). Если на Маке еще нет Rosetta 2, подтвердите ее установку. Когда программа предложит скачать графические библиотеки, примите лицензию Apple. Дождитесь, пока Uncork подготовит окружение, поставит Windows-версию Steam и обновит ее. На сайте ориентир в 7-9 минут относится к этой подготовке, сама игра будет скачиваться отдельно. В открывшемся окне Steam войдите в свой аккаунт. Пароль и код Steam Guard вводите в самом окне Steam. Откройте раздел «Библиотека» в Steam, выберите игру и нажмите «Установить». После загрузки нажмите «Играть» в Steam. Установленная игра также появится в библиотеке Uncork, откуда ее можно будет открыть в следующий раз.

Для первого запуска я бы оставил настройки графики в Uncork по умолчанию. Если игра откроется, можно спокойно подобрать разрешение и качество картинки в ней самой. Для гонок, кстати, может пригодиться геймпад. Варианты для Мака и другие аксессуары для игр появляются в канале «Сундук Али-Бабы» в МАКС.

Если игра закрылась, Uncork подскажет причину

Когда после нажатия «Играть» ничего не происходит, сначала посмотрите, не ждет ли Steam подтверждения в отдельном окне. Если игра сразу вылетела, в Uncork есть кнопка диагностики запуска Find out why. По журналу приложение может увидеть, например, что игре не хватает .NET или библиотеки DirectX, и предложить установить нужный компонент.

После повторных вылетов в играх на DirectX 10 или 11 Uncork может предложить переключить графику с D3DMetal на DXMT или обратно. А когда игра работает и тормозит уже в сцене, начните с более низкого разрешения и качества теней. Еще можно закрыть тяжелые приложения, особенно если Uncork пишет, что игре тесно в памяти.

Напишите в наш чат в Telegram или МАКС, если получилось запустить что-то на базовом M1. Модель Мака, объем памяти и настройки графики в таком случае пригодятся другим читателям больше, чем одно «у меня работает».

А если на Маке просто хочется во что-нибудь поиграть сегодня и места под Steam уже нет, мы собрали игры, которые открываются прямо в браузере. Для Uncork же я бы взял одну игру, которая уже есть в библиотеке, и проверил ее до покупки чего-то более тяжелого.