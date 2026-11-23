Как играть в Windows-игры из Steam на Mac через приложение Uncork
Хоть Apple и старается привлечь на Мак как можно больше игр и популярных игровых студий, но Windows все равно остается вне конкуренции. Но что делать, если поиграть вам все равно хочется, а дома у вас лишь Мак? Решить проблему можно очень легко. Вам потребуется бесплатное приложение Uncork и аккаунт в Steam с нужными играми. А дальше дело техники. Покажу, как все это установить и запустить.
Uncork ставит на Мак отдельный Steam для Windows
В обычном Steam на Маке можно установить те игры из библиотеки, у которых есть версия для macOS. Uncork скачивает Windows-версию клиента Steam и запускает ее через Wine. Это слой совместимости, который помогает программам для Windows работать в другой системе. На том же принципе основано знакомое нам приложение MaPC.
Внутри Uncork Steam живет в «бутылке». Так в приложении называют отдельную папку с файлами, настройками и окружением, которое Wine подготавливает для Windows-программ. Туда же по умолчанию попадут скачанные через этот Steam игры. Саму Windows для этого устанавливать не придется, а клиент Steam для macOS, если он у вас уже есть, можно оставить рядом.
Для бесплатного запуска совместимых игр хватит вашего обычного аккаунта Steam с нужной игрой. Регистрация в Uncork не требуется. У приложения есть дополнительные возможности Pro, например прямой ввод с мыши. Сейчас их тоже можно включить бесплатно. Еще через Uncork можно поставить Epic Games Store. С ним разработчики пока успели проверить сам клиент, вход в аккаунт и установку игр. До проверки запуска игр из Epic дело еще не дошло.
Даже если Uncork работает, Мак может не потянуть игру
Для самого приложения нужен Мак с Apple Silicon (M1 или новее) и macOS 14 Sonoma или более свежая система. Для некоторых игр понадобится как минимум macOS 15. На моделях с процессором Intel Uncork не работает. Чип, объем памяти и версию системы можно посмотреть в меню Apple — «Об этом Mac». Если компьютер еще только выбираете, у нас есть отдельный разбор, какой Мак подойдет для игр.
Разработчики замеряли частоту кадров на одном компьютере. Это 14-дюймовый MacBook Pro с M3 Pro, 14-ядерной графикой и 18 ГБ объединенной памяти. В Counter-Strike 2 у них получилось от 102 до 147 кадров в секунду за четыре прогона на Dust II при разрешении 1512 × 982, с тенями и текстурами на минимуме. Остальные замеры можно посмотреть в отчете о тестах CS2. В BeamNG.drive они получили 100-110 кадров в секунду на средне-высоких настройках на карте Hirochi. На тяжелых картах авторы Uncork отдельно отмечают нагрузку на графику.
Я бы не ждал тех же цифр от базового MacBook Air на M1 с 8 ГБ. В тяжелой игре он может упереться в графику или память, даже если до главного меню доберется с первого раза. И на самом MacBook Pro результат зависит от карты и настроек. Для проверки на своем Маке проще сыграть матч или проехать гонку с другими машинами. По меню или пустой трассе сложно понять, будут ли просадки в самой игре.
Отметка «Запускается» иногда означает только меню
Перед загрузкой полезно свериться с каталогом совместимости игр Uncork. Разработчики сами запускали 14 игр из Steam. В Counter-Strike 2 они сыграли несколько матчей, а в Portal 2 дошли до главного меню. Для других игр в каталоге встречаются отзывы пользователей и прогнозы по данным о запуске на Linux. В карточке видно, откуда взялся результат.
С отдельными играми вопрос решается еще до загрузки. Например, Valorant, Fortnite и PUBG требуют античит уровня ядра. Ему нужен драйвер Windows, который macOS загрузить не может. В официальном матчмейкинге Counter-Strike 2 авторы Uncork играли, а на работу FACEIT рассчитывать не стоит. Для игры с версией под macOS проще сразу открыть обычный Steam и поставить ее оттуда.
Если подбираете игры для своего Мака, за нашими разборами можно следить в Telegram и МАКС.
После установки Uncork все делается в Steam
Перед загрузкой проверьте, сколько места осталось на диске. По оценке разработчиков, сам Uncork вместе со Steam занимает около 3 ГБ. Игры считаются отдельно. Например, Steam просит около 85 ГБ свободного места под Counter-Strike 2, так что на Маке с почти заполненным SSD лучше начать с игры поменьше.
- Откройте официальный сайт приложения Uncork и нажмите «Скачать бесплатно» (Download free).
- Откройте скачанный образ DMG и перетащите значок Uncork в папку «Программы» (Applications).
- Запустите Uncork из «Программ» и нажмите «Подготовить все» (Prepare everything). Если на Маке еще нет Rosetta 2, подтвердите ее установку. Когда программа предложит скачать графические библиотеки, примите лицензию Apple.
- Дождитесь, пока Uncork подготовит окружение, поставит Windows-версию Steam и обновит ее. На сайте ориентир в 7-9 минут относится к этой подготовке, сама игра будет скачиваться отдельно.
- В открывшемся окне Steam войдите в свой аккаунт. Пароль и код Steam Guard вводите в самом окне Steam.
- Откройте раздел «Библиотека» в Steam, выберите игру и нажмите «Установить». После загрузки нажмите «Играть» в Steam. Установленная игра также появится в библиотеке Uncork, откуда ее можно будет открыть в следующий раз.
Для первого запуска я бы оставил настройки графики в Uncork по умолчанию. Если игра откроется, можно спокойно подобрать разрешение и качество картинки в ней самой. Для гонок, кстати, может пригодиться геймпад. Варианты для Мака и другие аксессуары для игр появляются в канале «Сундук Али-Бабы» в МАКС.
Если игра закрылась, Uncork подскажет причину
Когда после нажатия «Играть» ничего не происходит, сначала посмотрите, не ждет ли Steam подтверждения в отдельном окне. Если игра сразу вылетела, в Uncork есть кнопка диагностики запуска Find out why. По журналу приложение может увидеть, например, что игре не хватает .NET или библиотеки DirectX, и предложить установить нужный компонент.
После повторных вылетов в играх на DirectX 10 или 11 Uncork может предложить переключить графику с D3DMetal на DXMT или обратно. А когда игра работает и тормозит уже в сцене, начните с более низкого разрешения и качества теней. Еще можно закрыть тяжелые приложения, особенно если Uncork пишет, что игре тесно в памяти.
Напишите в наш чат в Telegram или МАКС, если получилось запустить что-то на базовом M1. Модель Мака, объем памяти и настройки графики в таком случае пригодятся другим читателям больше, чем одно «у меня работает».
А если на Маке просто хочется во что-нибудь поиграть сегодня и места под Steam уже нет, мы собрали игры, которые открываются прямо в браузере. Для Uncork же я бы взял одну игру, которая уже есть в библиотеке, и проверил ее до покупки чего-то более тяжелого.