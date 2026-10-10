Блокировка воды на Apple Watch: защищаем часы от влаги

Если вы плаваете с Apple Watch или просто не снимаете их в душе, то наверняка замечали в Пункте управления кнопку с каплей. Одни жмут ее перед каждым заходом в воду, другие не трогают вовсе, а потом удивляются, почему часы после бассейна хрипят. При этом само название режима здорово сбивает с толку. Обещает оно одно, а занимается совсем другим, и разница тут больше, чем кажется. Ниже разберемся, от чего блокировка воды на самом деле защищает, зачем часы гудят после купания и в какой момент нажимать каплю есть смысл. А если в воду с вами идет и айфон, мы отдельно выясняли, можно ли купаться с iPhone.



Блокировка воды не делает часы водонепроницаемыми

Начнем с главного недоразумения. Режим с каплей не закрывает никаких отверстий, не включает защитный контур и не делает корпус прочнее. Это чисто программная функция. С блокировкой и без нее часы герметичны ровно одинаково, потому что защиту им дали на заводе: уплотнители, проклеенное стекло, мембраны в отверстиях динамика и микрофона.

По данным Apple, все модели начиная с Series 2 выдерживают давление 50 метров по стандарту ISO 22810:2010. У Apple Watch Ultra планка выше: общая водостойкость 100 метров по тому же стандарту и соответствие EN13319, это норма для снаряжения дайверов. Первые часы и Series 1 получили только IPX7, плавать с ними нельзя было с самого начала. Цифра в метрах при этом вовсе не разрешенная глубина. Это условия лабораторной проверки, а нырять на 50 метров с обычными Series никто не предлагает.

И защита эта не вечная. В документации Apple отдельно оговаривает, что водонепроницаемость со временем слабеет, а проверить ее заново или загерметизировать часы повторно нельзя. Падение на кафель, трещина на стекле, пара лет с потом и кремом на руке — и часы уже не такие, какими были в коробке. Кнопка с каплей тут бессильна.

Что режим делает на самом деле

Экран Apple Watch емкостный, как у айфона. Он реагирует на все, что проводит ток, а вода с этим справляется отлично. Под струей или в бассейне дисплей может принять капли за касания: часы сами пролистают экран, поставят тренировку на паузу или откроют приложение, о котором вы не просили. Блокировка воды отключает реакцию дисплея на прикосновения. Заодно перестают работать жесты двойного касания пальцами и взмаха запястьем, чтобы случайное движение рукой в воде ничего не нажало за вас.

Сам экран при этом не гаснет, время и данные тренировки на нем по-прежнему видно. Чтобы включить блокировку воды вручную, порядок действий такой:

Нажмите боковую кнопку под колесиком, откроется Пункт управления. Найдите значок с каплей. Если его не видно, прокрутите список вниз. Коснитесь капли. Она загорится, а на циферблате вверху появится такой же значок. Чтобы выключить режим, нажмите и удерживайте колесико Digital Crown, пока на экране не появится «Разблокировано». На watchOS 8 и старше колесико нужно было прокручивать.

Вручную, впрочем, приходится не всегда. Блокировка включается автоматически, когда вы начинаете тренировку на воде вроде плавания в бассейне или серфинга, а на Apple Watch Ultra еще и в начале погружения с аквалангом. Другого способа выйти из режима, кроме колесика, нет: экран в это время на касания не отвечает.

Тренировки для пловцов и дайверов Apple подкручивает почти в каждой версии watchOS. Чтобы узнавать о таких изменениях сразу после выхода апдейта, подписывайтесь на наши каналы в Telegram и МАКС.

Зачем часы гудят и выталкивают воду

Самое интересное происходит при выключении режима. Часы выдают серию низких гудков, а на запястье чувствуется легкая дрожь. Это динамик выгоняет воду, которая набралась в его отверстие. Если после бассейна звук стал тише или с хрипом, сначала исключите именно воду, а уже потом ищите поломку. Мы отдельно разбирали, что делать, если Apple Watch стали тише, там собраны и другие причины.

Работает это так. Отверстие динамика открыто наружу, и никакой режим его не закрывает: вода в акустическую камеру попадает в любом случае. Там она скапливается возле мембраны и глушит звук. При разблокировке динамик проигрывает специальную последовательность тонов, мембрана колеблется и толчками выдавливает воду наружу. Без этой процедуры часы тоже не сломаются, вода рано или поздно высохнет сама. Только до тех пор они будут звучать как из-под подушки, и будильник или звонок легко пропустить.

Полезная мелочь: выталкивание доступно не только после плавания. Попали под ливень или долго держали руки под краном, и часы стали звучать глухо? Включите блокировку воды и тут же выключите ее удержанием колесика. Гудки отыграют точно так же, как после бассейна, и это можно повторить пару раз подряд. Звук остался глухим даже после нескольких попыток? Пишите в наш чат в Telegram или МАКС, вместе поймем, вода это или что-то посерьезнее.

Душ, бассейн, море и баня: где режим нужен

Сценарии у всех разные, и в части из них опасность вовсе не в ложных касаниях, так что блокировка ничего не решает. Если вы всерьез ныряете или гоняете на гидроцикле, обычных Series мало, и стоит посмотреть, чем отличаются Ultra 4 и Ultra 3. Для остальных я свел ситуации в одну таблицу по документации Apple, чтобы не держать в голове весь список ограничений.

Ситуация Блокировка воды Что учесть Мытье рук, дождь Не нужна Если звук стал глухим, вытолкнуть воду Душ По желанию Мыло и шампунь вредят уплотнителям Бассейн Включится сама с тренировкой После хлорки сполоснуть пресной водой Море, озеро Да, или через тренировку на открытой воде Соль и песок смыть пресной водой Водные лыжи, гидроцикл Не спасет Скоростная вода допустима только для Ultra Прыжки в воду с высоты Не спасет Запрещены для всех моделей Дайвинг с аквалангом На Ultra включится сама Только Ultra и до 40 метров (сертифицированная глубина для дайвинга) Сауна, парилка Не спасет В парилку нельзя ни с какими, в сауну до 55 °C только с Ultra

Самая частая ошибка случается в душе. Формально Apple разрешает принимать его в часах начиная с Series 2, но мыло и шампунь стоят в одном списке нежелательного с духами, кремами, солнцезащитным средством и репеллентом. По словам компании, такие вещества плохо влияют на уплотнители и акустические мембраны. Причем это ровно та защита, которую блокировка воды никак не подменяет. Если пена все же попала на часы, Apple советует сполоснуть их теплой водой из-под крана и хорошенько вытереть.

Отдельно про ремешки. Кожаные и часть других ремешков воду не переносят, даже если с самими часами все в порядке. Для бассейна и моря лучше держать отдельный спортивный ремешок из силикона или нейлона, и оригинальный для этого покупать не обязательно: недорогие сменные ремешки под Apple Watch то и дело появляются в нашем канале «Сундук Али-Бабы» в МАКС.

Включать до воды или после

Если вы идете именно плавать, включайте заранее, еще на берегу. Мокрым пальцем попасть по маленькой капле в Пункте управления выходит не с первого раза, а в воде экран уже начнет ловить ложные нажатия. А удобнее всего вообще забыть про кнопку и запускать тренировку «Плавание»: блокировка включится сама, и дистанция с пульсом заодно запишутся. Сам я все лето перед бассейном нажимал каплю, но часы при этом не снимал ни разу. Ни с динамиком, ни с работой часов проблем за это время я не заметил.

Для душа, дождя и мытья рук заранее ничего включать не нужно. Часы не промокнут сильнее, если вы забыли про каплю, а худшее, что случится, — случайно открытое приложение. Зато выталкивать воду после контакта с водой имеет смысл каждый раз, когда звук стал глухим.

После моря или бассейна с хлоркой порядок действий такой:

Сполосните часы под теплой пресной водой из-под крана. Вытрите корпус мягкой безворсовой тканью. Нажмите и удерживайте колесико Digital Crown, пока не появится «Разблокировано» и не отыграют гудки. Если звук все еще глухой, включите и выключите блокировку воды еще раз через Пункт управления.

Так что капля в Пункте управления бережет экран от лишних нажатий и помогает динамику просохнуть, но корпус от воды защищает только заводская герметичность. Пока часы целы и не ходят с вами в парилку, бассейн и море им не страшны, с каплей или без. А вот уронить их на кафель перед заплывом опаснее, чем забыть про блокировку.