На презентации новых Apple Watch купертиновцы показали две функции с необычными названиями. В русской справке Apple они называются «Перемотка эфира назад» (Live Rewind) и «Обзор от Siri» (Siri Recap). Обе позволяют часам слушать, что происходит вокруг вас. Скажем, кто-то назвал адрес, вы его не расслышали, а часы могут показать его на экране. Но что, если адрес назвали за соседним столиком? Я разобрался, заметит ли человек, что часы его слушают, куда могут попасть его слова после разговора и стоит ли об этом переживать в России.



Apple Watch дают 15 секунд, чтобы прочитать пропущенную фразу

Представьте, что на вокзале объявили замену пути. Начало вы расслышали, а на каком пути теперь ждут поезд, упустили. Если на часах заранее включена «Перемотка эфира назад», достаточно дважды нажать колесико Digital Crown. На экране появится текст того, что прозвучало за последние 15 секунд. Нажимать колесико перед объявлением не нужно. Весь смысл функции в том, что вы можете обратиться к часам уже после того, как поняли, что пропустили пару слов.

Чтобы это работало, часы должны получать звук с микрофона еще до нажатия. Поэтому владелец сам решает, включать ли перемотку в приложении Watch на айфоне. По умолчанию она выключена. Когда вы вызываете текст, часы подают короткий звуковой сигнал даже в бесшумном режиме, а на дисплее появляется анимация. Окружающие могут услышать сигнал, хотя по нему одному вряд ли догадаются, что вы только что прочитали их слова.

Перемотать дальше в прошлое нельзя. Если с объявления прошла минута, начало фразы уже потеряно. Сам текст тоже исчезает примерно через 30 секунд после того, как погаснет экран, если вы не сохраните фрагмент или не зададите по нему вопрос Siri. Для номера пути этого обычно хватает, а вот точность зависит от того, насколько отчетливо слышна речь. Когда несколько человек говорят одновременно, часы могут ошибиться как раз в той цифре, ради которой вы нажали колесико.

Siri может запомнить разговор, даже если вы в нем не участвовали

«Обзор от Siri» пригодится, когда нужная подробность вспоминается уже после встречи. Допустим, вы с коллегами обсудили перенос поставки. Вечером в приложении Siri на айфоне можно открыть заметку с заголовком и основными пунктами беседы. Колесико во время встречи нажимать не придется. Достаточно заранее разрешить часам составлять краткие пересказы разговоров.

В приложении Watch на айфоне можно выбрать время и место для таких заметок. Например, часы будут слушать разговоры в офисе в рабочие часы. Когда расписание сработает, владелец получит уведомление. Если вслед за общим совещанием предстоит разговор с глазу на глаз, сбор заметок можно остановить прямо из Пункта управления на часах. Там же его можно включать вручную только для тех встреч, о которых действительно хочется оставить запись.

Именно здесь возникает вопрос о людях рядом. Расписание задает владелец, а его собеседнику отдельное уведомление не приходит. Более того, Siri может подхватить слова, которые никто не обращал к владельцу часов. Например, журналистка Джули Кловер две недели тестировала функцию и обнаружила в своих заметках пересказы роликов, которые смотрела на YouTube. Так что да, человек рядом может попасть в сводку и узнать об этом только в том случае, если вы сами ему скажете.

У такого пересказа есть еще одна особенность. Когда Кловер повела кошку к ветеринару, Siri верно запомнила дату следующего визита, но упустила часть разговора о рисках операции. При этом готовая заметка выглядит вполне законченной. В ней также нет пометок, кто именно произнес каждую фразу. Вспомнить, о чем шла речь на встрече, она поможет, а вот если важно, что конкретно пообещал коллега, лучше уточнить у него самого. Примеры работы новых функций watchOS мы также публикуем в нашем канале в Telegram и в канале в МАКС.

Куда попадают слова, которые услышали часы

В описании обеих функций Apple проводит важное различие между голосом и текстом. Звук с микрофона сначала попадает в защищенную часть чипа. Доступа к нему нет ни у приложений, ни у владельца часов. Как только устройство обработало этот звук, оно его удаляет. Поэтому открыть вчерашнюю беседу и послушать голоса участников так, как вы открыли бы запись в «Диктофоне», не получится.

А вот у текста дальнейшая судьба зависит от ваших действий. Для обычной перемотки речь распознается на ваших устройствах. Если вы просто прочитали фразу на запястье и опустили руку, отправлять ее на сервер для этого не требуется. Если решили сохранить фрагмент в Siri или задать вопрос о прочитанном, текст отправится в облако Apple.

Для обзора облако нужно сразу. Часы шифруют звук и передают его на связанный с ними айфон. Телефон внутри защищенной части чипа переводит речь в текст, убирает повторы и отправляет сокращенный текст в Private Cloud Compute. Так называется система Apple, которая в данном случае составляет итоговую заметку и возвращает ее на ваши устройства. По данным компании, сервер использует присланный текст только для этого запроса и не хранит его после обработки.

Готовый обзор останется в Siri на семь дней, если вы сами не решите его сохранить. При синхронизации через iCloud с двухфакторной аутентификацией и кодом-паролем устройства такие заметки защищены сквозным шифрованием. Читать их можно на ваших доверенных устройствах, у Apple ключа к ним нет. Удалите обзор в Siri на одном устройстве, и он пропадет на остальных. Но если владелец успел перенести текст в «Заметки» или переслать другому человеку, у получателя останется своя копия. Для собеседника это и есть главный риск: его слова могут прочитать люди, которых при разговоре не было.

В России сначала придется включить Siri AI на айфоне

На ноябрь 2026 года обе функции тестируются в watchOS 27.3 и работают только на Apple Watch Series 12 и Ultra 4 с чипом S11. Установка той же беты на Series 10, Series 11 или Ultra 3 перемотку не добавит. Это одно из отличий, которое легко упустить, если сравнивать Series 10 и Series 12 только по внешнему виду. У более доступных Apple Watch SE 3 этих функций тоже нет.

Даже к подходящим часам понадобится совместимый айфон с включенными Apple Intelligence и Siri AI. Обычный iPhone 16 подходит, а iPhone 16e и обе версии iPhone 15 Pro в список Apple не попали. Apple открыла обе функции в бете пользователям от 18 лет. Если разбираетесь с конкретной связкой часов и телефона, задать вопрос можно в нашем чате в Telegram или в чате в МАКС. Аксессуары для самих часов мы собираем отдельно в канале «Сундук Али-Бабы» в МАКС.

В России при обычных настройках Live Rewind и Siri Recap не заработают даже на новых часах с watchOS 27.3. Сначала на связанном айфоне нужно включить Apple Intelligence и получить доступ к Siri AI. В нашей инструкции о том, как активировать Siri AI, есть все шаги от выбора региона США и американского английского для Siri до записи в лист ожидания. Когда доступ откроется, можно будет включить перемотку и обзоры в приложении Watch. При этом обе функции по-прежнему распознают только английскую речь.

Поэтому отключать микрофон на своих Apple Watch после обновления незачем. Пока вы сами не включили эти две функции, они не собирают фразы для перемотки и обзоров. Другое дело, если вы обсуждаете личные подробности по-английски с человеком, у которого новые часы. В такой ситуации вполне уместно попросить его выключить обзор на время беседы. Именно владелец часов решает, останется ли после нее текст, который сможет прочитать кто-то еще.