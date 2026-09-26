Apple Watch Ultra 4 против Ultra 3: что изменилось и какие часы выбрать

Apple Watch Ultra 4 вышли всего через год после Ultra 3 и внешне не отличаются от них почти ни на грамм. Зато под сапфировым стеклом Apple кое-что переставила и переделала: где-то добавила датчиков, где-то прибавила времени работы, а один пункт завезла вообще впервые. Если у вас на руке Ultra 3, вы наверняка прикидываете, стоит ли менять почти новые часы. А если берете первые «ультра» в жизни, то выбираете между двумя моделями, которые на витрине толком не различить. Ниже пройдемся по каждому пункту и посмотрим, что реально поменялось и кому это пригодится, а логика тут ровно та же, что и когда мы сравнивали Series 12 и 11, только ставки чуть выше.



Все характеристики в одной таблице

Прежде чем спорить, стоит ли переплачивать, полезно увидеть обе модели рядом. По отдельности цифры звучат внушительно, но сравнивать их в тексте неудобно: то вес, то нанометры, то часы автономности разбросаны по абзацам. Поэтому я собрал ключевые спецификации и размеры в одну сводку, чтобы разница читалась за один взгляд.

Параметр Apple Watch Ultra 4 Apple Watch Ultra 3 Корпус титан Grade 5 титан Grade 5 Цвета натуральный, черный натуральный, черный Размеры 49 × 44 × 12 мм 49 × 44 × 12 мм Вес 63 / 63,1 г 61,6 / 61,8 г Дисплей LTPO3 OLED, always-on LTPO3 OLED, always-on Разрешение 422 × 514 422 × 514 Яркость до 3000 нит до 3000 нит Чип S11 S10 Оперативная память 4 ГБ 2 ГБ Накопитель 64 ГБ 64 ГБ Датчики сердца электрический 2-го поколения + оптический always-on электрический + оптический 3-го поколения Оценка готовности есть нет Audio Intelligence есть нет Навигация двухчастотный GPS, без ГЛОНАСС двухчастотный GPS + ГЛОНАСС Спутниковая связь есть есть Батарея (обычный режим) до 50 ч до 42 ч Энергосбережение до 84 ч до 72 ч Быстрая зарядка 15 мин — до 18 ч 15 мин — до 12 ч Водозащита 100 м, IP6X, дайвинг до 40 м 100 м, IP6X, дайвинг до 40 м Цена от $799 от $799

Как видно, большинство строк совпадает. Реальные отличия внутри: чип, датчики и время работы. Дальше разберем каждый пункт по порядку и переведем сухие цифры в понятные сценарии.

Дизайн: та же броня, чуть больше веса

Внешне новые часы не изменились ни на йоту. Тот же корпус из титана Grade 5, те же натуральный и черный цвета, те же 49 на 44 на 12 миллиметров. Настраиваемая кнопка «Действие», защищенное колесико Digital Crown и плоское сапфировое стекло тоже на месте. Так что если вам не нравился крупный и брутальный вид Ultra 3, у преемника ничего в этом плане не поправили.

Сохранилась и вся защита: водонепроницаемость до 100 метров, пылезащита IP6X и поддержка любительского дайвинга до 40 метров. Датчик глубины и термометр воды перекочевали без изменений. Единственная физическая разница — вес. Ultra 4 потяжелели примерно на полтора грамма: 63 против 61,6. На руке эту прибавку вы не заметите, честно. Apple говорит, что «переработала архитектуру» корпуса ради непрерывного мониторинга здоровья, но снаружи это никак не проявляется.

Экран: большой и яркий, как был

С дисплеем ситуация простая: его не трогали вообще. Та же панель LTPO3 OLED, то же разрешение 422 на 514, та же максимальная яркость до 3000 нит и минимальная в 1 нит. Always-on работает на частоте 1 Гц, площадь экрана прежняя. Если хочется освежить внешний вид часов без покупки новой модели, гораздо проще поставить новый циферблат из watchOS 27 — выглядит так, будто держите свежее устройство.

Хорошая новость в том, что это по-прежнему крупный экран уровня «ультра». Даже если вы переходите со старой обычной модели Apple Watch, разочарования не будет: места под данные и карты много, на солнце все читается.

Чип S11: вот где спрятан главный апгрейд

А вот тут начинается интересное. Ultra 4 получили тот же чип S11, что и Apple Watch Series 12. Для часовой линейки это первое серьезное обновление процессора за несколько лет, и оно чувствуется не только в скорости.

Помимо прироста производительности и энергоэффективности, S11 тянет на себе всю новую систему отслеживания здоровья. Отдельно Apple переписала алгоритм шагомера на машинном обучении и заявляет самый точный подсчет шагов среди умных часов, под это даже завезли новое усложнение «Шаги». Оперативной памяти стало вдвое больше — 4 гигабайта против 2, а это запас на будущие функции.

Еще внутри чипа появился Secure Exclave — изолированный блок, который обрабатывает звук отдельно от остальной системы. Именно он открывает дорогу функциям Audio Intelligence, о которых чуть ниже. Для владельцев Ultra 3 это более весомый повод задуматься об апгрейде, чем просто «стало быстрее».

Здоровье: часы наконец объясняют, что с восстановлением

Здесь Ultra 4 отрываются от предшественника заметнее всего. Новая система датчиков использует более крупные и экономичные зеленые светодиоды вместе с чипом S11 и снимает показатели гораздо чаще. Фоновый пульс измеряется каждые пять секунд, а вариабельность сердечного ритма — до 24 раз чаще, чем у Ultra 3. Если вы только присматриваетесь к таким часам и не знаете, с чего начать, у нас есть шесть советов для новых владельцев.

Частые замеры нужны не ради красивых графиков. На их основе часы считают восстановление. Ночные показатели теперь включают оценку восстановления по HRV, а дневной режим показывает, как ваши значения соотносятся с привычным диапазоном.

Все это сводится в оценку готовности. Часы учитывают недавнюю активность, тренировочную нагрузку, показатели тела и сон, а на выходе дают балл от нуля до десяти с подсказкой в духе «восстанавливайся» или «можно жать». Балл обновляется по мере поступления данных, в том числе после тяжелой тренировки. Тем, кто занимается по плану, это реально помогает решить, стоит ли сегодня выкладываться или лучше отдохнуть.

Ultra 3 при этом не превращаются в тыкву. ЭКГ, уведомления о гипертонии, апноэ во сне, оценка сна, кислород в крови и датчик температуры запястья на месте. Просто с этими данными они делают меньше, чем Ultra 4.

Audio Intelligence: часы ловят то, что вы прослушали

Это тот самый пункт, который завезли впервые. Live Rewind — самая любопытная фишка набора. Пропустили фразу в разговоре? Дважды нажмите на Digital Crown, и часы покажут последние 15 секунд речи текстом. Аудио при этом не сохраняется и не воспроизводится, Apple напирает на приватность.

Siri Recap идет дальше: делает заголовок и короткую выжимку ключевых моментов, которые потом можно посмотреть в приложении Siri. Вы сами решаете, когда это работает — включаете вручную или задаете расписание по времени и месту. Несохраненные сводки исчезают через семь дней. Рядом работают распознавание важных звуков и быстрый Shazam, который сам определяет играющую музыку.

Есть нюанс. Live Rewind и Siri Recap выходят в бете позже в 2026 году, требуют iPhone 16 или новее с Apple Intelligence (кроме 16e), сперва понимают только английский и недоступны в ЕС. Так что пока это скорее задел на будущее, чем готовый козырь. Хотите не пропускать такие новинки — подписывайтесь на наши каналы в Telegram и МАКС, там обо всем рассказываем первыми.

Связь и навигация: почти все осталось на месте

По части связи между поколениями почти без изменений. Двухчастотный GPS, 5G RedCap и LTE, Wi-Fi 4, Bluetooth 5.3, сверхширокополосный модуль второго поколения и спутниковая связь — все это есть у обеих моделей.

Отличий буквально два. Ultra 4 лишились поддержки ГЛОНАСС, но на точность это влиять не должно. Зато Apple обещает самый точный на сегодня GPS среди спортивных часов — пригодится тем, кто бегает по лесу или в горах, где сигнал ловится тяжело. Если сомневаетесь, как поведет себя связь именно в вашем сценарии, спрашивайте в нашем чате в Telegram или МАКС — там подскажут по личному опыту.

Автономность: впервые перешагнули двое суток

Батарея — второе после датчиков ощутимое улучшение. Apple заявляет до 50 часов обычной работы, это на восемь часов больше, чем у Ultra 3, и первый случай, когда Apple Watch переваливают за два дня без розетки.

В режиме энергосбережения разница крупнее: 84 часа против 72. Растянулась и работа на тренировках — до 25 часов в расширенном режиме с полным GPS и пульсом, что на пять часов больше прежнего. А если включить новый режим Max Extended Workout, часы дотянут до 45 часов на трекинге бега, ходьбы и походов, правда, ценой отключенных уведомлений и части метрик.

Зарядка тоже чуть шустрее. За 15 минут Ultra 4 набирают заряд на 18 часов работы — на шесть часов больше, чем предшественник. Полное время до 80 процентов при этом одинаковое, 45 минут. Если вы регулярно доводите батарею Ultra 3 до нуля к вечеру, эта прибавка реально изменит ваш день.

Цена осталась прежней

Стартовая цена в США осталась прежней — 799 долларов.То есть за те же деньги вы получаете новые датчики и более живучую батарею, и по сумме это выгоднее. Самое удивительное, что в России цена по сравнению с прошлым поколением тоже почти не изменилась. Новые часы можно взять с доставкой послезавтра за 85 тысяч рублей. С учетом подорожавшего доллара и недавнюю презентацию цена выглядит вполне логичной.

Купить Apple Watch Ultra 4

Реклама. ООО «Яндекс Маркет», ИНН 9704254424, erid: 5jtCeReNx12oak2qUtX6sNe

Ultra 3 остаются разумным вариантом только при ощутимой скидке. Например, мне удалось найти предложение за 69 тысяч рублей. Вот в таком случае их можно покупать. Если вам важны в первую очередь крупный экран, брутальный корпус и уже привычные уличные функции, а на новые датчики здоровья вы смотрите спокойно, то заметно подешевевшая прошлая модель себя оправдает. Кстати, ремешки и аксессуары к обеим версиям одинаковые, а брать их сильно дешевле удобно через наш канал «Сундук Али-Бабы».

Купить Apple Watch Ultra 3

Реклама. ООО «Яндекс Маркет», ИНН 9704254424, erid: 5jtCeReNx12oak2qUtX6sbp

Кому стоит менять Ultra 3 на Ultra 4

Если коротко, менять не обязательно. Ultra 4 делают самый сильный аргумент для двух групп: тем, кому нужны подробные подсказки по восстановлению, и тем, кто регулярно упирается в потолок автономности Ultra 3. Попадаете в любую из них — апгрейд стоит рассмотреть всерьез.

Всем остальным владельцам Ultra 3 спешить некуда. У вас уже такой же большой экран, тот же прочный корпус и те же базовые возможности связи. Ради одной только Audio Intelligence менять часы точно рано: дождитесь выхода Live Rewind и Siri Recap из беты и первых нормальных тестов.

А вот при покупке первых «ультра» логика обратная. Раз обе модели стоят примерно одинаково, свежие Ultra 4 берут больше: новые сенсоры и запас по батарее дают больше пользы за те же деньги. В остальном решение сводится к простому вопросу — улучшат ли лучшее восстановление и лишние часы работы именно ваш день.