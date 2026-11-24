Пользовательские соглашения приложений, которые мы устанавливаем на свои смартфоны и компьютеры, мало кто читает. Обычно все ограничивается нажатием на кнопку «Принять», и можно спокойно пользоваться программой. Вот только иногда разработчики вносят в эти документы весьма интересные изменения. Именно так произошло с Яндекс Браузером, которым многие владельцы Айфонов пользуются для доступа к российским сайтам и банковским сервисам. Причем некоторые формулировки сразу напомнили мне историю с мессенджером МАКС.



Данные в соглашении больше не называют анонимными

Новая редакция лицензионного соглашения Яндекс Браузера датирована 1 октября 2026 года. Однако широкое внимание на изменения в документе обратили только во второй половине ноября. При этом на сайте Яндекса до сих пор доступна предыдущая версия соглашения от 27 февраля 2026 года, так что сравнить их может любой желающий. Больше всего меня заинтересовал пятый раздел документа, в котором описывается работа браузера с пользовательской информацией.

В предыдущей редакции соглашения пять раз упоминалась анонимность данных и еще два раза — их обезличенность. В частности, при описании информации о посещаемых сайтах и загружаемых файлах Яндекс использовал формулировку «анонимная (без привязки к Пользователю) информация». Теперь подобных оговорок в документе нет. Вместо этого компания прямо говорит про обработку персональных данных. Причем в новом пункте 5.1.1 достаточно подробно расписано, о какой именно информации идет речь.

Вот какие изменения я бы выделил в первую очередь:

из соглашения исчезли упоминания об анонимности и обезличенности информации;

появилось более подробное описание категорий обрабатываемых персональных данных;

изменились формулировки, касающиеся синхронизации браузера между устройствами;

исчезла общая формулировка о возможности отказаться от передачи данных путем отключения соответствующих функций;

появилось дополнительное требование к пользователям, предоставляющим браузеру доступ к телефонной книге.

При этом в самом Яндексе утверждают, что изменения носят технический характер. По словам представителей компании, браузер не стал собирать больше информации или дополнительно связывать ее с конкретными людьми. Некоторые технические сведения могут считаться персональными данными даже в том случае, если в них нет имени пользователя. Так что пока речь идет об изменении юридических формулировок, а не о доказанном появлении новых механизмов слежки. Однако ознакомиться с содержанием обновленного соглашения я бы все равно советовал каждому пользователю браузера.

В списке есть даже действия на страницах

Когда мы устанавливаем мессенджер, то хотя бы приблизительно понимаем, для чего ему может понадобиться доступ к контактам, фотографиям или микрофону. А вот браузер многие воспринимают исключительно как программу для просмотра сайтов. Между тем через него проходит огромное количество информации о нашей повседневной жизни. Мы ищем товары, читаем новости, пользуемся банковскими сервисами, заходим на Госуслуги и скачиваем различные документы.

Если открыть новую редакцию соглашения Яндекс Браузера, то среди предусмотренных документом категорий обрабатываемой информации можно обнаружить следующие:

IP-адрес устройства;

файлы cookie и идентификаторы браузера;

сведения об устройстве и его программном обеспечении;

информация о посещаемых сайтах и открываемых страницах;

данные о взаимодействии с элементами сайтов;

сведения о скачиваемых файлах;

информация об использовании различных функций браузера.

Причем многое зависит от того, какими именно возможностями приложения вы пользуетесь. Например, при включенной синхронизации между устройствами могут обрабатываться пароли, закладки, настройки и история посещений. А при использовании поисковых подсказок браузер может отправлять информацию о символах, которые вы вводите в адресную строку. То есть для передачи некоторых сведений вам даже не обязательно нажимать кнопку поиска.

При этом не стоит думать, что упоминание информации о скачиваемых файлах автоматически означает отправку Яндексу содержимого всех ваших документов. Само соглашение этого не доказывает. Однако рассчитывать на то, что от передачи любой информации вас защитит режим Инкогнито, тоже не следует. В первую очередь он предназначен для того, чтобы ограничить сохранение истории посещений и других сведений на самом устройстве. Полной анонимности в интернете этот режим не обеспечивает.

Об изменениях в браузерах и российских сервисах на Айфоне пишем в наших каналах в Telegram и МАКС.

Госорганы могут запросить данные и у Яндекса, и у МАКС

Когда в России появился мессенджер МАКС, многие пользователи принялись внимательно изучать его политику конфиденциальности. Больше всего вопросов тогда возникло по поводу сбора персональных данных и возможности их передачи третьим лицам. Вот только, как выяснилось, аналогичные положения есть и в документах, регулирующих использование Яндекс Браузера. Причем после исчезновения из его лицензионного соглашения упоминаний об анонимности информации сходство стало еще более очевидным.

Если открыть пункт 5.1 нового соглашения Яндекс Браузера, то можно обнаружить ссылку на общую политику конфиденциальности Яндекса. А вот в седьмом разделе этого документа как раз описано, кому компания может передавать персональную информацию пользователей:

партнерам и рекламным сервисам;

банкам и другим финансовым организациям в предусмотренных документом случаях;

правоохранительным органам;

судам и другим государственным органам по запросу в соответствии с законодательством.

По сути, похожий принцип описан и в политике конфиденциальности мессенджера МАКС. Сервис тоже обрабатывает информацию, которую можно связать с конкретным пользователем, и предусматривает возможность ее передачи сторонним организациям. В частности, в пункте 3.2.2 прямо говорится о предоставлении информации государственным органам при наличии законных оснований. При этом разработчики МАКС уточняют, что проверяют обоснованность соответствующих требований и предоставляют минимально необходимый объем данных.

Конечно, возможность передавать информацию по законному запросу не означает, что кто-то в режиме реального времени следит за всеми вашими действиями в браузере или читает каждое сообщение в мессенджере. Более того, соответствующие положения были в политике конфиденциальности Яндекса и до обновления соглашения браузера. Вот только теперь в самом соглашении больше нет прежних оговорок об анонимности собираемой информации.

И вот здесь у меня возникает вполне закономерный вопрос. Почему, устанавливая МАКС, многие внимательно изучают его разрешения и переживают за сохранность персональных данных, а при использовании Яндекс Браузера практически никто об этом не задумывается? Ведь через браузер мы ищем информацию о своем здоровье, выбираем товары, посещаем банковские сайты и пользуемся различными личными кабинетами. В некоторых случаях история посещений и поисковых запросов может рассказать о человеке не меньше, чем его активность в мессенджере. Поэтому к конфиденциальности в браузере я бы относился ничуть не менее серьезно, чем в случае с МАКС.

Какие разрешения вы оставляете браузеру и мессенджеру? Обсудить это можно в наших чатах в Telegram и МАКС.

На Айфоне я бы начал с разрешений

Удалять Яндекс Браузер со всех своих устройств исключительно из-за новой редакции соглашения я бы не спешил. Все-таки для многих владельцев техники Apple он остается удобным способом открывать российские сайты и пользоваться банковскими сервисами. Однако я бы обязательно потратил несколько минут на проверку выданных приложению разрешений. Особенно если вы устанавливали браузер исключительно для просмотра сайтов и не пользуетесь большинством его дополнительных возможностей.

На Айфоне можно сделать следующее:

Откройте настройки смартфона и перейдите в раздел «Приложения». Найдите в списке Яндекс Браузер. Ограничьте доступ к геопозиции, фотографиям, камере и микрофону, если не пользуетесь соответствующими функциями. В разделе «Конфиденциальность и безопасность» — «Отслеживание» запретите браузеру отслеживать ваши действия в приложениях и на сайтах других компаний, если соответствующий переключатель доступен.

Дополнительно советую проверить настройки самого браузера. В компьютерной версии приложения для отключения отправки статистики необходимо открыть настройки, перейти в раздел «Системные» и найти параметры обработки персональных данных. Если вам не нужно, чтобы история посещений, пароли и другие сведения переносились между устройствами, то имеет смысл пересмотреть и настройки синхронизации.

Кстати, управлять информацией, которую хранит о вас Яндекс, можно на специальной странице privacy.yandex.ru. Там же можно запросить выгрузку данных и воспользоваться доступными инструментами их удаления. Учтите, что отключение отдельных функций браузера не означает автоматического удаления всей ранее собранной информации.

Если часто открываете интернет-банк с Айфона на людях, стекла с фильтром от взглядов сбоку попадаются в канале «Сундук Али-Бабы» в МАКС.

Лично я предпочел бы оставить Safari основным браузером на Айфоне и Mac, а Яндекс Браузер использовать только для тех российских сайтов, которые по каким-то причинам плохо работают в браузере Apple. Причем не предоставлял бы ему лишних разрешений и не включал синхронизацию без особой необходимости. Конечно, абсолютно анонимного браузера, который гарантированно не передает никакой информации о вас, среди популярных решений практически не найти. Но это точно не повод бездумно соглашаться на обработку персональных данных и раздавать приложениям доступ ко всему содержимому своего смартфона.