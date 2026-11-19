Сториз уже смотрят, и тут вы замечаете, что в подписи перепутаны цифры. Раньше в Instagram* приходилось решать, оставить все как есть или удалить кадр, который уже успели увидеть. Особенно обидно, если ошибка закралась в середину серии и вы уже выложили продолжение. Теперь в приложении есть способ спасти такую историю. На айфоне нужный пункт спрятали в знакомое меню, а перед первой правкой приложение показывает предупреждение мелким шрифтом. Его стоит прочитать, особенно если сториз уже кто-то поделился.



Кнопка редактирования спрятана в меню «Еще»

Правка запускается из просмотра собственной сториз. Кнопка находится в меню с тремя точками, где раньше при серьезной опечатке вы, скорее всего, выбирали удаление. Похожая возможность давно есть в мессенджерах. Например, вот как исправить отправленное сообщение в Ватсапе.

Откройте Instagram* на iPhone и нажмите «Ваша история». Перейдите к кадру, который хотите поправить. Если вы выложили несколько фото или видео подряд, откройте именно нужную сториз. Коснитесь трех точек с подписью «Еще» в правом нижнем углу и выберите «Редактировать историю». Если приложение покажет памятку об условиях редактирования, нажмите «Понятно». Внесите правки и нажмите «Сохранить изменения» внизу экрана.

Перед сохранением посмотрите сториз целиком, особенно если поправили надпись в видео. На первом кадре белые буквы могут хорошо читаться на темном фоне, а через секунду попасть на светлую стену. В таком случае стоит сдвинуть текст в сторону или выбрать другой цвет.

Сториз обновится на своем месте. После сохранения откройте ее еще раз и посмотрите, поместилась ли новая подпись и удобно ли читать ее поверх кадра. У длинной строки есть привычка переноситься ровно туда, где вы хотели оставить свободное место. Если вы открыли редактор и передумали, внизу есть кнопка «Отмена».

Текст и музыку можно поправить прямо на кадре

Список инструментов узнаваемый. Кнопка «Aa» отвечает за текст, под ней находятся стикеры, а музыка открывается по значку ноты. В опубликованной истории можно изменить текст и музыку, поработать со стикерами и рисунками. Например, вместо новой сториз с коротким «ой, встречаемся в восемь» можно заменить неверное время прямо на том кадре, где оно было написано.

Редактор пригодится и когда с цифрами все в порядке. Допустим, вы дописали адрес, а строка закрыла вывеску на фотографии. Ее можно передвинуть, чтобы в кадре остались и адрес, и само здание. С музыкой похожая история. Бывает, что трек хорошо звучит в редакторе, а на опубликованном видео перебивает голоса. Тогда можно вернуться к музыкальному оформлению и подобрать другой трек.

Если опечатка нарисована прямо на картинке, поискать ее в инструменте «Aa» бесполезно. Например, карточка с расписанием могла прийти из другого редактора уже готовым JPEG. Подпись на такой карточке стала частью изображения. Можно добавить поверх уточнение, если оно хорошо читается. Для съемки следующих сториз пригодится настольный штатив, если приходится одновременно держать телефон и показывать что-то руками. Такие держатели ищем в канале «Сундук Али-Бабы» в МАКС.

На правку дают 15 минут, а прежние репосты удаляются

Главное ограничение Instagram* видно еще до входа в редактор. У автора есть 15 минут после публикации конкретной сториз. Если первый кадр вы выложили двадцать минут назад, а второй только что, у каждого свой срок. Кнопка на свежем кадре ничего не говорит о том, можно ли поправить предыдущий.

Через 15 минут окно редактирования закрывается, даже если история все еще доступна зрителям.

Истории, которые также опубликованы в Facebook, редактировать этим способом нельзя.

Некоторые стикеры блокируют редактирование всей истории. В самом приложении в качестве примера приводят «Ваш ответ».

Исходное фото или видео заменить через редактор нельзя.

Прежние репосты этой сториз удалятся после сохранения правок.

Зрители увидят отметку о том, что историю отредактировали.

Переключить аудиторию в этом редакторе нельзя. История для близких друзей после правки доступна тому же кругу зрителей.

Из всех условий больше всего удивляет удаление репостов. Допустим, в подписи лишняя запятая, а друг уже поделился вашей сториз. Сохранение исправления уберет его репост. Для запятой цена сомнительная. А если вы указали неверное место встречи, смысл исправить исходный кадр все равно есть.

Если пункта «Редактировать историю» нет, проверьте время публикации, кросспостинг и стикеры. Для проверки на айфоне подойдет свежая собственная история без интерактивных наклеек и публикации в другой соцсети. Функцию начали распространять недавно, поэтому она может появиться на разных аккаунтах в разное время. Если условия соблюдены, а меню выглядит иначе, сравнить его с меню других читателей можно в наших чатах в Telegram и МАКС.

Исправленный кадр останется на своем месте в серии

При сохранении просмотры, лайки и ответы, которые история уже собрала, остаются у исходной публикации. Когда вы выкладываете несколько кадров с прогулки или мероприятия, порядок тоже важен. Представьте три сториз подряд. Сначала вход, затем расписание, потом начало концерта. После правки расписание по-прежнему будет между входом и концертом, где зритель и ожидает его увидеть. У обычных постов с этим больше свободы. Если нужно заново выстроить сетку профиля, мы отдельно показывали, как поменять порядок постов в профиле.

У сохраненных просмотров есть практическая сторона. Те, кто уже видел старое время встречи, могут запомнить именно его, даже если в сториз теперь все написано правильно. Когда ошибка влияет на планы людей, полезно добавить отдельный кадр с уточнением. Старую историю при этом можно оставить на месте, а новое сообщение заметят и те, кто уже пролистал серию.

Бывает и обратная ситуация. Ответы на сториз уже пришли, а после правки они могут выглядеть странно. Например, друг уточнил, точно ли встреча в семь, а в самой истории уже стоит восемь. Ответ сохранится. Если переписка завязалась на ошибочном времени, лучше отдельно ответить человеку, чтобы он увидел исправление.

Такие небольшие обновления часто замечаешь случайно, когда открываешь знакомое меню. Новости о новых возможностях приложений для iPhone выходят в каналах AppleInsider.ru в Telegram и МАКС.

*Meta и принадлежащая ей социальная сеть Instagram признаны экстремистскими и запрещены в России