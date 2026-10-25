Показал экран iPhone сотруднику банка и за минуту остался без зарплаты

Звонок из «службы безопасности банка» сегодня редко начинается с просьбы назвать код из SMS. Про коды все уже наслышаны, поэтому разговор строят так, что отказать в нем почти невозможно. Собеседник не просит ни кодов, ни паролей и даже сам предупреждает никому их не называть. Ему хватает одной кнопки в мессенджере, которую вы нажмете сами, и пары минут, пока на экране iPhone идет обычная жизнь. Ниже разберем, что именно видит человек на том конце, как оборвать трансляцию за секунду и что делать, если экран уже показали. Про похожий трюк с установкой мессенджера мы писали в декабре прошлого года.



Звонок из «банка» начинается вполне мирно

Сценарий почти всегда одинаковый. Сначала звонит «сотрудник банка» и сообщает о подозрительной операции или попытке оформить на вас кредит. Потом трубку передают «специалисту» постарше, который предлагает перейти в МАКС или Telegram: там якобы защищенная линия. Аккаунт оформлен солидно, с логотипом банка и названием вроде «900 Поддержка». Именно такой прием Сбер описывал еще весной 2024 года. За два с половиной года он никуда не делся.

Дальше начинается главное. Вас просят войти в банковское приложение и включить демонстрацию экрана, чтобы «роботизированная система проверила счет» или «отменила заявку на кредит». В МАКС эта функция на iPhone есть, в Telegram тоже. Вы видите знакомый интерфейс, слышите спокойный голос и не замечаете, что прямо сейчас передаете картинку с телефона незнакомцу.

По данным Банка России, на такую схему приходится от 15 до 20% всех дистанционных краж. Это не экзотика, а один из самых ходовых способов увести деньги со счета. Особенно в дни зарплаты: пара минут разговора, и на карте пусто.

Собеседник видит больше, чем вы думаете

Демонстрация на iPhone работает через системную трансляцию. После подтверждения человек на том конце видит все, что происходит на экране, вплоть до шторки уведомлений и переключения между приложениями. Мы уже объясняли, почему стоит скрыть SMS на экране блокировки, и при трансляции этот совет становится еще важнее.

Вот что обычно попадает в кадр:

баланс по всем картам и вкладам в банковском приложении;

номер карты, срок действия и иногда CVC, если открыть реквизиты;

баннеры с кодами из SMS, которые всплывают поверх любого приложения;

подсказка с кодом над клавиатурой, которую iPhone показывает для автозаполнения;

уведомления из Госуслуг, почты и других мессенджеров.

Поля с паролями система обычно маскирует, но мошенникам пароль и не нужен. Им достаточно, чтобы вы сами зашли в приложение, а дальше они просят «подтвердить отмену операции». Человек вводит код, который пришел в SMS, а на деле подтверждает перевод или вход с чужого устройства. Код вы никому не называли, но его все равно увидели.

Красная пилюля в углу экрана спасает деньги

Пока идет трансляция, iPhone честно об этом предупреждает. В левом верхнем углу время подсвечивается красным, а на моделях с Dynamic Island рядом с камерой появляется красный индикатор. Если вы его видите во время разговора с «банком», это сигнал заканчивать беседу.

Остановить ее можно так:

Нажмите на красный индикатор в строке состояния или в Dynamic Island. В появившемся окне выберите «Остановить». Сразу завершите звонок в МАКС или Telegram. Если индикатор не реагирует, откройте Пункт управления и нажмите на кнопку записи экрана, она подсвечена красным.

Завершение звонка тоже обрывает демонстрацию, так что в спешке достаточно просто сбросить вызов. Не пытайтесь ничего объяснять и не соглашайтесь «подождать минутку, пока система закончит проверку». Настоящий банк никогда не просит показывать экран, и спорить тут не о чем.

Отдельно проверьте, не начинается ли трансляция снова. Мошенники иногда перезванивают с другого аккаунта и делают вид, что связь просто прервалась. Если что-то на экране кажется странным и вы не понимаете, идет запись или нет, напишите в наш чат в Telegram или МАКС, там подскажут, на что смотреть.

Коды из SMS лучше убрать с глаз заранее

Самое неприятное в этой схеме то, что коды показываете не вы, а сам iPhone. Баннер всплывает поверх приложения банка, и собеседнику остается только записать цифры. Поэтому скрыть миниатюры сообщений стоит заранее, до любого подозрительного звонка.

Настраивается это так:

Откройте Настройки — Уведомления — выберите приложение «Сообщения». Коснитесь строки «Показ миниатюр» и выберите «Никогда», чтобы текст в уведомлениях не отображался.

Тут есть тонкость. Вариант «Без блокировки» защищает от любопытных глаз в метро, но во время трансляции телефон уже разблокирован, и код в баннере все равно появится. Против демонстрации экрана помогает только «Никогда». Да, читать коды станет чуть неудобнее: придется открывать само сообщение. Зато оно не вылезет поверх банковского приложения, пока на вас кто-то смотрит.

Еще одна полезная привычка касается подсказки над клавиатурой. iPhone подставляет код из SMS автоматически, и это удобно, но только когда вы сами начали вход или оплату. Если код пришел, а вы ничего не делали, это повод насторожиться, а не вводить его по просьбе голоса в трубке.

Первые полчаса после ошибки решают многое

Если экран уже показали, действовать нужно быстро, но без паники. Сначала обрываем трансляцию и звонок, потом звоним в банк по номеру с обратной стороны карты или из официального приложения. Ни в коем случае не перезванивайте по номеру, который продиктовал «сотрудник». Попросите заблокировать карты и проверить, не было ли входов с новых устройств.

Дальше пройдитесь по списку:

В банковском приложении откройте список устройств и завершите все чужие сеансы. Смените пароль от приложения банка и Госуслуг. Проверьте активные сеансы в МАКС и Telegram и закройте незнакомые. Если деньги уже ушли, напишите заявление в полицию и отдельное обращение в банк в течение суток.

После этого стоит закрыть и следующую дыру. Мошенники, которые увидели ваш экран, часто знают паспортные данные и номер телефона, а значит, могут попробовать оформить кредит или новую SIM-карту. Через Госуслуги можно бесплатно поставить самозапрет на кредиты, а недавно мы подробно рассказывали, как оформить самозапрет на SIM-карты. Оба запрета снимаются в пару нажатий, если понадобятся.

Схемы меняются почти каждый месяц: вчера просили установить МАКС, сегодня показать экран, завтра придумают что-то еще. Чтобы узнавать о новых разводах раньше, чем вам позвонят, подписывайтесь на наши каналы в Telegram и МАКС. А если после такой истории захотелось поставить на айфон чехол-кошелек и носить карту отдельно от телефона, загляните в «Сундук Али-Бабы» в МАКС, такие вещи там выходят регулярно.

Главное правило простое: банк, полиция и МАКС никогда не просят включить демонстрацию экрана. Услышали такую просьбу, значит, разговор окончен, кем бы ни представился человек на том конце.