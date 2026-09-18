Какие функции iPhone 18 Pro не работают в России. Разоблачение Известий

Российские покупатели уже забирают свои iPhone 18 Pro Max и я даже поделился своими впечатлениями от смартфона. А вместе с коробкой получают готовый список претензий: якобы восемнадцать функций в стране не работают. Список составили «Известия» и почти все свалили на искусственный интеллект Apple. Вот только правда тут вперемешку с полуправдой: что-то отключено намертво, что-то записали в неработающее совершенно зря, а часть фишек оживает за пару минут в настройках. Где журналисты сгустили краски, а что стоит включить руками сразу после распаковки — рассказываю дальше.



Siri AI на русском: голосом нельзя, текстом можно

Главная претензия из материала — обновленная Siri с ИИ якобы не понимает русский. Формально это так, но есть нюанс, который «Известия» в своем материале про ограничения iPhone опустили. Голосом с умной Siri на русском пообщаться и правда не выйдет, она ждет команд на английском. А вот текстом с ней переписываешься спокойно, и все понимает: и личный контекст из приложений подтянет, и связку с ChatGPT задействует. На практике набираешь что-то вроде «собери из этих заметок список покупок» и получаешь готовый результат на русском, без плясок с языком системы. Как это настроить и что именно доступно, я разбирал в пошаговой инструкции, как пользоваться Siri AI на русском.

Та же история с Writing Tools — встроенными инструментами, которые переписывают, сокращают и меняют тон текста прямо в приложениях. В «Известиях» их записали в недоступные, а я давно пользуюсь ими на русском и горя не знаю: система правит опечатки и переформулирует фразы без всякой смены языка интерфейса.

Как именно я все настроил, показал в отдельном разборе про Writing Tools. Так что первый пункт списка правдив ровно наполовину: голосовое управление действительно ждет своего часа, а текстовое уже в кармане.

Genmoji, Image Playground и ластик для фото

Следом в списке идут Genmoji для собственных эмодзи, генератор картинок Image Playground и Visual Intelligence, который распознает объекты через камеру и подсказывает, что перед вами. И здесь следует еще один промах автора. Все три штуки завязаны на Apple Intelligence, поэтому достаточно один раз включить новую умную Siri AI, и они появляются в системе сами. Активировать каждую по отдельности не нужно, разблокируется весь набор разом.

А вот где журналисты прямо дали маху — так это с инструментами Clean Up и Extend. Ластик в материале записали в недоступные, хотя он стирает лишние объекты со снимков без смены региона и языка, просто из коробки. Причем Clean Up приехал на iPhone еще со времен iOS 26, а Extend, который дорисовывает края кадра, появился в iOS 27 и тоже нормально функционирует. Открыл фото, обвел лишнего прохожего или провода на заднем плане, убрал — вот и вся магия. Ни английского интерфейса, ни иностранного аккаунта для этого не требуется.

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Как платить за App Store и подписки

Самое болезненное ограничение из всего списка — оплата. Российскими картами и через операторов не выйдет ни купить приложение, ни оформить подписку на Music, iCloud+, TV+, Arcade или Fitness+, ни продлить iCloud+. Тут с «Известиями» не поспоришь, но рабочих выходов как минимум два, и оба несложные.

Первый путь — сменить регион Apple ID на иностранный. Звучит пугающе, но на деле это несколько экранов в настройках, которые я расписал в инструкции по смене региона. Меняется при этом только магазин и способы оплаты, ваши фото, чаты и данные остаются на месте. Дальше иностранный аккаунт нужно пополнить, и здесь выручает обычный Сбер: как закинуть деньги на зарубежный Apple ID через Сбербанк Онлайн по шагам, я тоже показывал. После пополнения баланс лежит прямо на аккаунте, и списывается он автоматически при любой покупке или продлении подписки — карту каждый раз вводить не надо.

Второй путь — не менять вообще ничего. Российский Apple ID снова пополняется с номера телефона МТС без комиссии, а платить дальше можно как привыкли. Кому-то ближе первый вариант с иностранным регионом, кому-то второй с родным аккаунтом, но без подписок и покупок вы точно не останетесь. Не смогли найти нужные настройки или что-то пошло не так? Пишите в наш чатик в Telegram или МАКС, там точно помогут.

Что действительно не работает — перевод, 5G и VoWiFi

Теперь честная часть. В списке есть пункты, где обходных путей пока нет, и делать вид, что все прекрасно, я не стану. Главный из них — Live Translation. Мгновенный перевод переписки, звонков и речи через AirPods в России не запускается, потому что русского языка среди поддерживаемых банально нет. Обойти это никак нельзя, остается только ждать, пока Apple добавит поддержку.

Дальше — 5G. Сети пятого поколения официально включили в стране 11 сентября в городах-миллионниках, доступ получили почти 10 млн человек, но iPhone к ним пока не цепляется. В Минцифры говорят, что переговоры с Apple об активации идут, так что тут есть надежда. Сюда же добавлю VoWiFi, про который автор «Известий» почему-то забыл: звонки по Wi-Fi на российских айфонах отвалились по той же причине, что и 5G. Обе технологии упираются в одно и то же, и по щелчку они не заработают. На практике это значит, что на быстрый интернет в новых сетях и на звонки по Wi-Fi там, где сотовая связь ловит плохо, пока рассчитывать не стоит. Впрочем, для большинства сценариев привычного LTE все еще хватает с запасом.

Справедливости ради, чтобы часть разблокированных фишек ожила, кое-что и правда придется сделать руками — но это быстро и без нервов. А раз уж вы отдали деньги за самый дорогой айфон, сэкономить не грех хотя бы на аксессуарах: недорогие находки для техники я собираю в канале «Сундук Али-Бабы» в МАКС. Так что iPhone 18 Pro Max в России — не обрезок, а полноценный флагман с парой честных ограничений и целой пачкой надуманных.