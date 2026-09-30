Первые AirPods, которые можно починить: что Apple изменила в AirPods 5

Если вы выбираете AirPods 5 или уже купили их, рано или поздно встанет вопрос, что делать, когда аккумулятор начнет сдавать. У всех прошлых AirPods ответ был один и не самый приятный. В пятом поколении Apple впервые за десять лет изменила кое-что важное внутри наушников, и это сразу заметили в iFixit, которые разобрали новинку одними из первых. Ниже расскажу, что именно поменялось, какой подвох прячется в левом и правом наушнике и стоит ли браться за ремонт своими руками.



Почему AirPods десять лет получали ноль баллов

Проблема с батареей тянется за AirPods с самой первой модели 2016 года. Apple долго говорила, что поменять аккумулятор в наушниках нельзя, а значит, его износ фактически означал конец устройства. Доходило до того, что американский стартап начал менять батарейки через обменный фонд, потому что нормального ремонта просто не существовало.

В iFixit все эти годы ставили каждому поколению AirPods одну и ту же оценку ремонтопригодности: ноль из десяти. Причины понятные. Аккумуляторы сидели на толстом слое клея, контакты были припаяны, а корпус невозможно было открыть и собрать обратно без повреждений. По сути, любой ремонт превращался в вскрытие с непредсказуемым исходом.

На практике это выглядело так. Аккумулятор в наушниках такой же расходник, как в iPhone, только крошечный. Через два-три года активного использования AirPods заметно хуже держат заряд. Мои AirPods Pro служат с 2020 года, и первое, что в них сдалось, как раз автономность. Официально Apple предлагала только замену наушника целиком, а мастерским оставалось резать корпус и потом склеивать его обратно.

Что iFixit нашли внутри AirPods 5

Снаружи AirPods 5 почти не отличаются от прошлого поколения, и все отличия от AirPods 4 мы уже разбирали отдельно. Самое интересное Apple спрятала внутри. Аккумулятор в каждом наушнике теперь можно достать и поставить новый, не уничтожив при этом сами AirPods.

Все дело в батарее со штырьковыми контактами. Она не припаяна намертво, а вставляется в разъем. Apple уже использовала такую конструкцию в AirPods 3, но в AirPods 4 от нее отказалась. При этом в тройке до аккумулятора было почти не добраться, а корпус AirPods 5 поддается заметно проще.

В iFixit показали, как это работает. Сначала клей размягчили обычным феном, наушник зафиксировали в зажиме, а корпус аккуратно поддели. Дальше батарею вытащили небольшим пинцетом. По словам специалистов, отсоединить ее интуитивно просто, никаких хитрых защелок там нет.

Итог разбора: 2 балла из 10. Звучит скромно, но это первая ненулевая оценка за всю историю AirPods. Полностью разбор можно посмотреть в материале iFixit. Отдельно советую глянуть снимки компьютерной томографии. На них видно, насколько плотно Apple упаковала в каждый наушник батарею, микрофоны и чип H2.

Что в AirPods 5 можно починить, а что нет

Два балла из десяти выглядят прорывом только на фоне сплошных нулей. Важно понимать, что улучшение касается ровно одной детали, и на ней все заканчивается. Чтобы не было ложных ожиданий, собрал в одну таблицу, что iFixit смогли сделать с каждой частью комплекта.

Что ломается Можно ли заменить Что важно знать Аккумулятор наушника Да Нужны нагрев, зажим и аккуратность, левая и правая батареи разные Остальная начинка наушника Нет Дальше батареи наушник не разобрать без поломки Зарядный кейс Нет Вскрыть без разрушения не получилось, в iFixit называют его катастрофой

Получается, ремонт спасает от самой частой беды, то есть от износа батареи. Именно из-за нее большинство AirPods и отправляются в ящик стола. А вот если откажет микрофон, динамик или сам кейс, варианты остаются прежними: замена компонента целиком. Причем в кейсе тоже стоит аккумулятор, и он тоже стареет. Рассчитывать на его ремонт пока не стоит.

Левый и правый аккумулятор путать нельзя

Есть нюанс, о котором стоит помнить заранее. Батареи в левом и правом наушнике не взаимозаменяемы. У них перевернута полярность и немного по-другому расположены контакты. Поэтому аккумулятор от левого AirPod в правый не поставить, и наоборот.

Для владельца это значит простую вещь. Если вы заказываете запчасть сами, смотрите, для какой стороны она предназначена. А если меняете обе батареи в сервисе, мастеру нужны две разные детали, а не пара одинаковых. Кстати, часто изнашивается сначала один наушник. Например, тот, который вы чаще используете для звонков или слушаете в одном ухе. Теперь его можно оживить отдельно, не трогая второй.

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Стоит ли менять батарею самому

В iFixit считают, что опытные мастера и даже смелые энтузиасты справятся с заменой с неплохой вероятностью успеха. Но неплохая вероятность не равна гарантированной. Это по-прежнему ювелирная работа с деталями размером с ноготь, и ошибиться тут легко.

Главный риск в нагреве. Клей нужно размягчить, но литиевый аккумулятор перегревать нельзя, это опасно. Второй момент в самом корпусе. После вскрытия заводская защита от влаги уже не гарантирована, даже если все аккуратно собрать обратно. Ну и самостоятельное вскрытие почти наверняка поставит крест на гарантии, если она у вас есть.

Поэтому мой совет такой: если не уверены в своих руках, несите наушники в мастерскую. Официального ремонта Apple в России нет, и здесь новость как раз очень кстати. У независимых сервисов наконец появился нормальный способ поменять батарею, без распиливания корпуса и последующей склейки. А значит, и результат должен быть предсказуемее.

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Кому это важно при выборе наушников

Если вы только выбираете наушники, ремонтопригодность теперь можно положить на весы. Мы уже сравнили AirPods 5 и Pro 3, и по автономности пятерка уступает: с шумоподавлением она работает 4-5 часов против 8 у Pro 3.

Меньший запас означает, что износ батареи вы почувствуете раньше. Поэтому возможность заменить аккумулятор для AirPods 5 особенно полезна. По оценке iFixit, все прошлые AirPods держались на нуле, так что сейчас пятерка единственная в линейке, где батарея не приговор. Больше всего новость порадует тех, кто пользуется наушниками дольше двух-трех лет. Если же вы меняете AirPods при каждом обновлении, разницы почти не заметите. Батарея просто не успеет устать.

И важно не переоценивать шаг Apple. Это не революция, а первое движение в нужную сторону. Вполне возможно, свою роль тут сыграли европейские требования к заменяемости батарей в портативной технике. Посмотрим, дойдет ли такой подход до следующих AirPods Pro. Новости об этом первыми появятся в наших каналах в Telegram и МАКС.