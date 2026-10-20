Что будет с приложениями российских банков после новых запретов Apple в App Store

Если вы ставили Т-Банк, Совкомбанк или любой другой санкционный банк на iPhone в виде приложения со странным названием, новость про свежие правила App Store наверняка уже попадалась вам в ленте. Apple поменяла сразу несколько пунктов, и один из них звучит так, будто его писали специально под наши банки. Отсюда и тревога: не закроют ли теперь последнюю лазейку и что будет с тем, что уже стоит на телефоне. Только при внимательном чтении картина выходит другая. Ниже разберем, что Apple на самом деле дописала, было ли это в правилах раньше и стоит ли ждать волны удалений.



Apple боролась с раздевающими нейросетями и вспомнила старый запрет

Обновление App Review Guidelines вышло 16 октября. Главная его часть посвящена вовсе не банкам, а искусственному интеллекту. В раздел 1.2, где описаны приложения с пользовательским контентом, Apple добавила интимные дипфейки без согласия, а в список таких программ прямо вписала сервисы для генерации контента нейросетями. Разработчик, который не поставил фильтры или не убрал нарушения после предупреждения, теперь считается нарушителем кодекса поведения разработчика.

Еще одна правка касается раздела 5: приложения, которые помогают торговле людьми или эксплуатации детей, будут удалять и блокировать в том числе в альтернативных магазинах. Это про Европу, где айфоны умеют ставить программы не только из App Store. Российского пользователя эта часть почти не задевает.

А вот третья правка и вызвала шум у нас. В правилах появился новый пункт 2.5.19 о скрытых функциях, и именно его читатели в первые же часы примерили на банки. Он запрещает скрытые, спящие и недокументированные функции. Функциональность приложения должна быть понятна и пользователю, и проверяющим из App Review. Отдельно названа обфускация кода, то есть запутывание, которым прячут лишнее внутри файла программы. За такое удаляют из App Store и закрывают аккаунт разработчика.

Звучит грозно, особенно если у вас на айфоне банк под чужим названием. Но откройте старую версию правил, и почти то же самое найдется в пункте 2.3.1: не включайте в приложение скрытые, спящие или недокументированные функции. Слово в слово. Там же написано, что за грубые или повторные нарушения выгоняют из программы разработчиков Apple. Этот пункт никуда не делся, на него до сих пор ссылаются в отказах при проверке — такие отказы разработчики годами выкладывают на форумах.

Выходит, Apple не придумала новый запрет. Она продублировала старый в разделе про требования к софту и добавила одно уточнение про обфускацию. По данным 9to5Mac, 2.5.19 делает правило заметнее, а не заменяет 2.3.1.

Банки и так годами живут в App Store под чужими именами

Схему вы знаете. В магазине появляется условный блокнот или трекер привычек, его быстро качают, а внутри оказывается банк. Так было с приложением Craftersy для Т-Банка, так было с заметками SCB Notes от Совкомбанка. Под пункт про скрытые функции такие программы подпадали и при старых правилах. Им ровно то и вменяли: на проверке показали одно, а пользователю отдали другое.

И Apple их удаляла без всяких новых пунктов. Не каждую сразу, иногда через неделю, иногда через несколько месяцев, но конец у истории всегда один. Банки это прекрасно понимают и закладывают в план: выпустили, собрали установки, дождались удаления, повторили под новым названием. Никакая новая строчка в правилах этот цикл не ломает, потому что он и так построен на том, что приложение рано или поздно снесут.

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Новая строчка целится в Grok, а не в Сбер

Теперь о том, против кого все это затевалось. Apple прямо связывает 2.5.19 с так называемыми nudify-приложениями, которые «раздевают» людей на фотографиях. По данным MacRumors, часть из них на проверке выдавала себя за безобидный фоторедактор, а нужную функцию включала уже после одобрения. Схему называют bait-and-switch, то есть «приманка и подмена». Кроме того, в 2026 году скандал разгорелся вокруг Grok от xAI: пользователи генерировали в нем откровенные дипфейки, и Apple пригрозила удалить приложение, если xAI не поставит ограничения.

Вот на это и рассчитаны правки. Абзацы про пользовательский контент, ИИ-генерацию и подмену назначения приложения складываются в одну картинку, и банков в ней нет. Пункт про скрытые функции просто оказался самым удобным инструментом против раздевающих нейросетей, а наши читатели узнали в нем знакомую ситуацию.

Я не думаю, что кто-то в Купертино сел переписывать правила из-за Т-Банка. Скорее наоборот: для российских банков ничего принципиально не меняется. Если бы Apple хотела закрыть их маскировку, ей хватило бы и прежнего 2.3.1, который действует много лет. Единственное место, где новая версия может хоть как-то отразиться, это проверка запутанного кода. Если App Review начнет внимательнее смотреть на обфускацию, маскировка станет дороже. Но это моя догадка, а не что-то, что Apple пообещала.

Уже установленный банк лучше не трогать

Если на айфоне стоит приложение банка под чужим названием, правила от 16 октября его не удалят. Apple снимает программу с продажи в App Store, но с телефонов ее не стирает. Работать она продолжит, пока банк сам ее поддерживает. Рискованный момент один: удалить приложение самому и потом не найти, откуда поставить его заново. Мы уже писали, как обновлять Сбербанк и другие банки без App Store, когда старая версия начинает капризничать.

Поэтому совет простой и скучный. Не удаляйте банковское приложение без причины, не выгружайте его при нехватке места и держите под рукой запасной способ войти в банк через браузер. Если что-то перестало открываться после обновления iOS или приложение пропало из покупок, пишите в наш чат в Telegram или МАКС, разберем вашу ситуацию.

Новые маскировки, скорее всего, продолжат появляться с той же частотой, что и раньше. Их будут удалять, банки будут выпускать новые, и правила от 16 октября на этот ритм почти не повлияют. А раз уж телефон теперь хранит приложения, которые заново не скачать, ему пригодится нормальный чехол: недорогие и прочные варианты регулярно мелькают в канале «Сундук Али-Бабы» в МАКС.