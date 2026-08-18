Как скачать Совкомбанк на iPhone: новое приложение Синоптик+ из App Store

Кирилл Пироженко

Совкомбанк снова можно установить на iPhone прямо из App Store, вот только называется он теперь не Совкомбанком, а погодным приложением «Синоптик+». Схема та же, что уже обкатали другие банки под чужими вывесками: снаружи безобидный прогноз, а стоит войти в свой аккаунт — вместо погоды открывается привычный интернет-банк. Недавно я собирал полный список российских приложений, которые стоит скачать, пока их не убрали из магазина, и Совкомбанк теперь можно смело дописывать в этот перечень.

Новое приложение уже можно скачать в App Store. Фото.

Новое приложение уже можно скачать в App Store

Синоптик+ снаружи, банк внутри

Открываешь приложение и первым делом видишь не банк, а заставку «Погода рядом» с предложением узнать погоду в своем городе и получать умные рекомендации. Внизу две кнопки — «Выберите город» и «Войти / Регистрация». Все настолько буднично, что человек со стороны просто пролистает дальше и не заподозрит подвоха.

Синоптик+ снаружи, банк внутри. Приложение кстати реально показывает погоду. Фото.

Приложение кстати реально показывает погоду

Скачать Совкомбанк

В самом App Store маскировка держится не хуже. Приложение лежит в категории «Погода», у него стоит возраст 4+ и русский язык, а на скриншотах — Москва, 25 градусов, влажность, слабый ветер и даже индекс комфорта на 94 из 100. Ни одного намека на финансы, и сделано это специально: под видом погоды приложение спокойно проходит модерацию Apple и не мозолит глаза тем, кто выпиливает из магазина российские банки. Приемов маскировки у наших банков уже целый арсенал, но погодное приложение выглядит едва ли не самым правдоподобным.

Пока не залогинишься, погода работает как настоящая: показывает температуру, прогноз по часам и карту. Так и задумано — если приложение вдруг откроет не владелец счета, а проверяющий из Apple, он увидит ровно то, что заявлено в описании, и придраться будет не к чему. Вся банковская начинка прячется за экраном входа и никак себя не выдает.

Я не раз объяснял, почему я остаюсь на iPhone даже сейчас, когда приложения удаляют пачками. Как раз такие обходные схемы — одна из причин никуда не уходить: способ вернуть нужный сервис в итоге всегда находится. Хотите узнавать про подобные возвращения одними из первых? Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и МАКС, там такие новости выходят раньше всего.

Как включить банковский интерфейс без VPN

Чтобы вместо прогноза появился банк, приложение нужно просто авторизовать, и делать это надо обязательно без VPN. Порядок действий такой:

Как включить банковский интерфейс без VPN. Авторизуйтесь под своим номером телефона. Фото.

Авторизуйтесь под своим номером телефона

  1. Откройте приложение и нажмите «Войти / Регистрация».
  2. Введите номер телефона в формате +7 и нажмите «Далее».
  3. Дождитесь SMS от Совкомбанка с кодом. В моем случае пришло сообщение с пометкой «НЕ СООБЩАЙТЕ КОД 18176 — регистрация в Интернет Банке».
  4. Введите пятизначный код из сообщения.
  5. Придумайте код доступа для входа — только не самый очевидный вроде 1111 или 1234.

После этого погодная заставка исчезает, а на ее месте разворачивается нормальный интернет-банк со счетами, картами и переводами. Само SMS, кстати, лишний раз доказывает, что перед вами настоящий Совкомбанк, а не поделка мошенников: код приходит с официального адреса Sovcombank.ru, а не с левого номера.

И еще один важный нюанс. Если войти с включенным VPN, ничего не выйдет — приложение так и останется погодой, потому что регистрация работает только с российского IP. Забавно это выглядит на фоне слухов о том, что Apple вот-вот удалит приложения без VPN. Тут все ровно наоборот: именно российский адрес открывает доступ к банку, а VPN его закрывает.

Оплата по блютузу как у Сбера и Т-Банка

Ради чего вообще ставить это приложение, кроме доступа к счету, — так это ради оплаты по блютузу. Работает она по тому же принципу, что уже завезли Сбер и Т-Банк: смартфон связывается с платежным терминалом напрямую по Bluetooth, и покупка проходит без NFC, который у нас на айфонах работает только на считывание меток.

Оплата по блютузу как у Сбера и Т-Банка. Оплата работает вот на таких современных терминалах. Фото.

Оплата работает вот на таких современных терминалах

Для офлайн-покупок в магазине это чуть ли не единственный способ расплатиться телефоном, не доставая пластиковую карту. Да, работает не с каждым терминалом и иногда с небольшой задержкой, но сам факт, что айфон снова умеет платить на кассе, дорогого стоит. Еще недавно владельцам iPhone в России оставалось только завидовать соседям с Android и их платежными стикерами.

Если оплата не заводится или терминал упорно не видит телефон, не мучайтесь в одиночку — напишите в наш чат в Telegram или МАКС, там подскажут по шагам. А если App Store в какой-то момент совсем перестанет отдавать нужные программы, у меня есть отдельная инструкция, как поставить приложение мимо App Store вообще без магазина.

Почему скачать стоит прямо сейчас

История с российскими банками в App Store давно превратилась в игру в кошки-мышки: приложение появляется, его удаляют, оно возвращается уже под новой вывеской и другим именем. Поэтому правило тут простое — увидел нужный банк в магазине, ставь сразу, не откладывая на потом.

Даже если Совкомбанк опять уберут, уже установленное приложение чаще всего продолжает работать как ни в чем не бывало. А вот скачать его заново после удаления уже не получится, придется ждать следующего перевоплощения под очередным названием. Так что логика одна: поставьте «Синоптик+», войдите в аккаунт и убедитесь, что банк на месте, пока такая возможность есть. Заодно проверьте, что проходит оплата по блютузу, чтобы не выяснять это в очереди на кассе.

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