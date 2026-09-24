7 новых устройств Apple, которые выйдут до конца 2026 года
Сентябрьская презентация позади, новые айфоны и часы уже можно заказать, но если вы ждали от Apple обновления iPad, Mac или техники для дома, с покупкой пока лучше не спешить. До конца года компания готовит еще несколько устройств: одни получат экраны, которых ждали годами, другие новые чипы, а одно Apple выпустит вообще впервые. Часть новинок уже засветилась в коде, их следы нашли в бета-версии macOS. Ниже расскажу, что это за семь устройств, как Apple, скорее всего, будет их показывать и кому действительно стоит подождать.
Apple редко пропускает октябрь
Сентябрь у Apple вышел насыщенным: iPhone 18 Pro, iPhone Duo, AirPods 5, Apple Watch Series 12, Apple Watch Ultra 4 и Beats 360. Причем не все из этого уже лежит на полках. В октябре в продажу выйдет iPhone Duo, у которого хватает неочевидных фишек, и для многих он станет главной покупкой осени. Но на этом календарь Apple не заканчивается.
По опыту последних лет октябрь почти всегда отдают под Mac и iPad. Только формат каждый раз разный. Иногда Apple собирает отдельную презентацию, иногда ограничивается пресс-релизами на сайте, а в 2024 году вообще растянула анонсы на неделю. Чтобы понять, чего ждать сейчас, проще всего посмотреть, как это было раньше.
|Год
|Формат
|Что показали
|2021
|Презентация Unleashed, 18 октября
|MacBook Pro на M1 Pro и M1 Max, AirPods 3, новые цвета HomePod mini, салфетка для полировки
|2022
|Пресс-релизы, 18 октября
|iPad Pro на M2, iPad 10, Apple TV 4K третьего поколения
|2023
|Презентация Scary Fast, 30 октября
|MacBook Pro на M3, M3 Pro и M3 Max, 24-дюймовый iMac на M3
|2024
|Пресс-релизы, 15 октября и с 28 по 30 октября
|iPad mini на A17 Pro, iMac на M4, Mac mini на M4 и M4 Pro, MacBook Pro на M4, M4 Pro и M4 Max
|2025
|Пресс-релизы, 15 октября
|14-дюймовый MacBook Pro на M5, iPad Pro на M5, Vision Pro на M5
Из таблицы видна простая логика. Когда в списке есть что-то крупное, вроде нового поколения чипов или редизайна, Apple выходит на сцену. Когда обновления проходные, хватает пресс-релиза и пары роликов на YouTube. В этом году у компании на руках редизайн MacBook Pro и совершенно новое устройство для дома, так что на полноценное мероприятие я бы поставил. При этом часть новинок наверняка выйдет в формате пресс-релизов.
Ноябрь и декабрь тоже не исключены. Apple иногда выпускает что-то ближе к концу года, но случается это редко, так что основную волну стоит ждать именно в октябре. Приглашения обычно рассылают примерно за неделю. Чтобы узнать дату сразу, подписывайтесь на наши каналы в Telegram и МАКС, новость появится там в первые минуты.
iPad mini получит OLED, а iMac новые цвета
Начну с iPad mini. Последний раз его обновляли в октябре 2024 года. Тогда планшет получил чип A17 Pro и поддержку Apple Intelligence, но по сути остался тем же устройством. В этот раз изменения обещают куда серьезнее. Внутри будет A19 Pro или A20 Pro, то есть процессор уровня актуальных айфонов, а вместо LCD Apple поставит OLED-экран.
Для маленького планшета OLED важнее, чем кажется. На iPad mini много читают и смотрят видео, часто в темноте, и глубокий черный цвет вместе с высокой контрастностью здесь заметны сразу. К тому же OLED экономнее расходует батарею на темных интерфейсах, а в компактном корпусе каждый процент на счету.
Дальше две необычные детали. Первая: новая система динамиков без привычных отверстий в корпусе. Вторая вытекает из первой: у iPad mini появится защита от воды. Для планшетов Apple это впервые, официальной влагозащиты у iPad до сих пор не было ни в одной модели. Если вы берете планшет в ванную, на дачу или отдаете ребенку, это аргумент посерьезнее чипа.
Кому ждать? Если у вас iPad mini 6 или что-то постарше, однозначно стоит. Владельцам модели на A17 Pro я бы не торопился. Прирост производительности в быту вы почти не почувствуете, а экран лучше сначала оценить вживую в магазине.
С iMac история скромнее. 24-дюймовый моноблок получит чип M6 и новые цвета корпуса. Интересно здесь то, что iMac фактически перепрыгнет через поколение: последняя модель вышла в октябре 2024 года на M4, а версии на M5 так и не появилось. Для владельцев iMac на M1 это хороший момент обновиться, а вот с M3 и M4 переходить смысла мало, разве что захотелось другой цвет. Не можете решить, брать технику сейчас или дождаться октября? Спросите в нашем чате в Telegram или МАКС, там помогут разобраться с вашим случаем.
Apple готовит сразу два MacBook Pro
Первый вариант, базовый 14-дюймовый MacBook Pro с чипом M6. Это логичное продолжение модели, которую Apple показала в октябре 2025 года на M5. Внешне ничего не поменяется, это обычное ежегодное обновление начинки.
Второй куда интереснее. Apple, по слухам, готовит 14- и 16-дюймовые MacBook Pro в новом корпусе, и это самый крупный редизайн линейки за несколько лет. Список изменений такой:
- OLED-экран вместо mini-LED;
- поддержка касаний;
- Dynamic Island вместо выреза под камеру;
- более тонкий корпус;
- чипы M5 Pro и M5 Max.
Самый громкий пункт здесь, конечно, сенсорный экран. Apple много лет объясняла, почему тачскрин ноутбуку не нужен и держать руку на весу неудобно. Если слухи подтвердятся, это будет разворот позиции, и мне очень интересно, как под касания переделают macOS. Dynamic Island на Mac тоже выглядит любопытно. На айфоне он давно стал местом для таймеров, музыки и звонков, и на ноутбуке ему найдется работа.
Есть и странность. Базовая модель, по данным источников, получит M6, а более дорогие версии останутся на M5 Pro и M5 Max. Выглядит нелогично, но объяснений может быть несколько: Apple разведет анонсы по времени, или в утечках просто путаница с названиями чипов. До официального анонса я бы к этой детали относился осторожно.
Сам я до сих пор работаю на MacBook Air M2, и такой MacBook Pro для меня первый за долгое время повод всерьез присмотреться к линейке Pro. Но есть нюанс: OLED, сенсорный экран и новый корпус вряд ли обойдутся без роста цены. Так что если рабочий ноутбук нужен прямо сейчас, берите нынешнюю модель на M5. После выхода новинок на нее к тому же часто появляются скидки у продавцов.
Apple всерьез возьмется за умный дом
Оставшиеся три устройства связаны между собой. Apple TV, HomePod mini и новый Home Hub должны стать опорой умного дома с Siri на базе ИИ, которую Apple обещает уже давно.
Apple TV в последний раз обновлялась в октябре 2022 года. Новая приставка получит чип A17 Pro или новее и 8 ГБ оперативной памяти, это минимум, который Apple закладывает под Apple Intelligence. Еще в ней появится фирменный чип N1 с поддержкой Wi-Fi 7 и обновленный пульт Siri Remote. Внешне приставка останется прежней, так что нового дизайна не ждите.
С HomePod mini история похожая. Колонка вышла в 2020 году и с тех пор меняла разве что цвета. Теперь ей обещают новый процессор с поддержкой умной Siri, улучшенный звук, тот же чип N1 с Wi-Fi 7 и второе поколение Ultra Wideband. Последнее поможет колонке точнее понимать, где находится ваш айфон, и быстрее перехватывать с него музыку. Среди новых расцветок называют красную. Корпус, как и у Apple TV, останется знакомым.
А вот Home Hub станет для Apple совсем новой категорией. Это умный дисплей с квадратным экраном от 6 до 7 дюймов, чипом A18 или новее и поддержкой Apple Intelligence. С ним можно будет звонить по FaceTime, следить за виджетами и управлять домом голосом. Для хаба Apple готовит отдельную операционную систему с циферблатами, примерно как у Apple Watch. Ожидаются две версии: настольная с динамиком в основании и настенная, которую удобно повесить, например, у входной двери.
Для российских пользователей тут есть оговорка. Все три устройства завязаны на новую Siri и Apple Intelligence, поэтому перед покупкой стоит проверить, какие функции будут работать на русском языке и в нашем регионе. Без умной Siri тот же Home Hub рискует превратиться в дорогую фоторамку с виджетами.
Если ждать Apple не хочется, а умная колонка, лампочки или камера для дома нужны уже сейчас, загляните в наш канал «Сундук Али-Бабы» в МАКС. Мы собираем там недорогие гаджеты с AliExpress, которые неплохо заменяют фирменные. Если выбирать, за чем следить в первую очередь, я бы смотрел на MacBook Pro с OLED и Home Hub. Остальные обновления приятные, но предсказуемые, и ради них менять технику, купленную год-два назад, смысла немного.