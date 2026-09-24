7 новых устройств Apple, которые выйдут до конца 2026 года

Сентябрьская презентация позади, новые айфоны и часы уже можно заказать, но если вы ждали от Apple обновления iPad, Mac или техники для дома, с покупкой пока лучше не спешить. До конца года компания готовит еще несколько устройств: одни получат экраны, которых ждали годами, другие новые чипы, а одно Apple выпустит вообще впервые. Часть новинок уже засветилась в коде, их следы нашли в бета-версии macOS. Ниже расскажу, что это за семь устройств, как Apple, скорее всего, будет их показывать и кому действительно стоит подождать.



Apple редко пропускает октябрь

Сентябрь у Apple вышел насыщенным: iPhone 18 Pro, iPhone Duo, AirPods 5, Apple Watch Series 12, Apple Watch Ultra 4 и Beats 360. Причем не все из этого уже лежит на полках. В октябре в продажу выйдет iPhone Duo, у которого хватает неочевидных фишек, и для многих он станет главной покупкой осени. Но на этом календарь Apple не заканчивается.

По опыту последних лет октябрь почти всегда отдают под Mac и iPad. Только формат каждый раз разный. Иногда Apple собирает отдельную презентацию, иногда ограничивается пресс-релизами на сайте, а в 2024 году вообще растянула анонсы на неделю. Чтобы понять, чего ждать сейчас, проще всего посмотреть, как это было раньше.

Год Формат Что показали 2021 Презентация Unleashed, 18 октября MacBook Pro на M1 Pro и M1 Max, AirPods 3, новые цвета HomePod mini, салфетка для полировки 2022 Пресс-релизы, 18 октября iPad Pro на M2, iPad 10, Apple TV 4K третьего поколения 2023 Презентация Scary Fast, 30 октября MacBook Pro на M3, M3 Pro и M3 Max, 24-дюймовый iMac на M3 2024 Пресс-релизы, 15 октября и с 28 по 30 октября iPad mini на A17 Pro, iMac на M4, Mac mini на M4 и M4 Pro, MacBook Pro на M4, M4 Pro и M4 Max 2025 Пресс-релизы, 15 октября 14-дюймовый MacBook Pro на M5, iPad Pro на M5, Vision Pro на M5

Из таблицы видна простая логика. Когда в списке есть что-то крупное, вроде нового поколения чипов или редизайна, Apple выходит на сцену. Когда обновления проходные, хватает пресс-релиза и пары роликов на YouTube. В этом году у компании на руках редизайн MacBook Pro и совершенно новое устройство для дома, так что на полноценное мероприятие я бы поставил. При этом часть новинок наверняка выйдет в формате пресс-релизов.

Ноябрь и декабрь тоже не исключены. Apple иногда выпускает что-то ближе к концу года, но случается это редко, так что основную волну стоит ждать именно в октябре. Приглашения обычно рассылают примерно за неделю. Чтобы узнать дату сразу, подписывайтесь на наши каналы в Telegram и МАКС, новость появится там в первые минуты.

iPad mini получит OLED, а iMac новые цвета

Начну с iPad mini. Последний раз его обновляли в октябре 2024 года. Тогда планшет получил чип A17 Pro и поддержку Apple Intelligence, но по сути остался тем же устройством. В этот раз изменения обещают куда серьезнее. Внутри будет A19 Pro или A20 Pro, то есть процессор уровня актуальных айфонов, а вместо LCD Apple поставит OLED-экран.

Для маленького планшета OLED важнее, чем кажется. На iPad mini много читают и смотрят видео, часто в темноте, и глубокий черный цвет вместе с высокой контрастностью здесь заметны сразу. К тому же OLED экономнее расходует батарею на темных интерфейсах, а в компактном корпусе каждый процент на счету.

Дальше две необычные детали. Первая: новая система динамиков без привычных отверстий в корпусе. Вторая вытекает из первой: у iPad mini появится защита от воды. Для планшетов Apple это впервые, официальной влагозащиты у iPad до сих пор не было ни в одной модели. Если вы берете планшет в ванную, на дачу или отдаете ребенку, это аргумент посерьезнее чипа.

Кому ждать? Если у вас iPad mini 6 или что-то постарше, однозначно стоит. Владельцам модели на A17 Pro я бы не торопился. Прирост производительности в быту вы почти не почувствуете, а экран лучше сначала оценить вживую в магазине.

С iMac история скромнее. 24-дюймовый моноблок получит чип M6 и новые цвета корпуса. Интересно здесь то, что iMac фактически перепрыгнет через поколение: последняя модель вышла в октябре 2024 года на M4, а версии на M5 так и не появилось. Для владельцев iMac на M1 это хороший момент обновиться, а вот с M3 и M4 переходить смысла мало, разве что захотелось другой цвет. Не можете решить, брать технику сейчас или дождаться октября? Спросите в нашем чате в Telegram или МАКС, там помогут разобраться с вашим случаем.

Apple готовит сразу два MacBook Pro

Первый вариант, базовый 14-дюймовый MacBook Pro с чипом M6. Это логичное продолжение модели, которую Apple показала в октябре 2025 года на M5. Внешне ничего не поменяется, это обычное ежегодное обновление начинки.

Второй куда интереснее. Apple, по слухам, готовит 14- и 16-дюймовые MacBook Pro в новом корпусе, и это самый крупный редизайн линейки за несколько лет. Список изменений такой:

OLED-экран вместо mini-LED;

поддержка касаний;

Dynamic Island вместо выреза под камеру;

более тонкий корпус;

чипы M5 Pro и M5 Max.

Самый громкий пункт здесь, конечно, сенсорный экран. Apple много лет объясняла, почему тачскрин ноутбуку не нужен и держать руку на весу неудобно. Если слухи подтвердятся, это будет разворот позиции, и мне очень интересно, как под касания переделают macOS. Dynamic Island на Mac тоже выглядит любопытно. На айфоне он давно стал местом для таймеров, музыки и звонков, и на ноутбуке ему найдется работа.

Есть и странность. Базовая модель, по данным источников, получит M6, а более дорогие версии останутся на M5 Pro и M5 Max. Выглядит нелогично, но объяснений может быть несколько: Apple разведет анонсы по времени, или в утечках просто путаница с названиями чипов. До официального анонса я бы к этой детали относился осторожно.

Сам я до сих пор работаю на MacBook Air M2, и такой MacBook Pro для меня первый за долгое время повод всерьез присмотреться к линейке Pro. Но есть нюанс: OLED, сенсорный экран и новый корпус вряд ли обойдутся без роста цены. Так что если рабочий ноутбук нужен прямо сейчас, берите нынешнюю модель на M5. После выхода новинок на нее к тому же часто появляются скидки у продавцов.

Apple всерьез возьмется за умный дом

Оставшиеся три устройства связаны между собой. Apple TV, HomePod mini и новый Home Hub должны стать опорой умного дома с Siri на базе ИИ, которую Apple обещает уже давно.

Apple TV в последний раз обновлялась в октябре 2022 года. Новая приставка получит чип A17 Pro или новее и 8 ГБ оперативной памяти, это минимум, который Apple закладывает под Apple Intelligence. Еще в ней появится фирменный чип N1 с поддержкой Wi-Fi 7 и обновленный пульт Siri Remote. Внешне приставка останется прежней, так что нового дизайна не ждите.

С HomePod mini история похожая. Колонка вышла в 2020 году и с тех пор меняла разве что цвета. Теперь ей обещают новый процессор с поддержкой умной Siri, улучшенный звук, тот же чип N1 с Wi-Fi 7 и второе поколение Ultra Wideband. Последнее поможет колонке точнее понимать, где находится ваш айфон, и быстрее перехватывать с него музыку. Среди новых расцветок называют красную. Корпус, как и у Apple TV, останется знакомым.

А вот Home Hub станет для Apple совсем новой категорией. Это умный дисплей с квадратным экраном от 6 до 7 дюймов, чипом A18 или новее и поддержкой Apple Intelligence. С ним можно будет звонить по FaceTime, следить за виджетами и управлять домом голосом. Для хаба Apple готовит отдельную операционную систему с циферблатами, примерно как у Apple Watch. Ожидаются две версии: настольная с динамиком в основании и настенная, которую удобно повесить, например, у входной двери.

Для российских пользователей тут есть оговорка. Все три устройства завязаны на новую Siri и Apple Intelligence, поэтому перед покупкой стоит проверить, какие функции будут работать на русском языке и в нашем регионе. Без умной Siri тот же Home Hub рискует превратиться в дорогую фоторамку с виджетами.

Если ждать Apple не хочется, а умная колонка, лампочки или камера для дома нужны уже сейчас, загляните в наш канал «Сундук Али-Бабы» в МАКС. Мы собираем там недорогие гаджеты с AliExpress, которые неплохо заменяют фирменные. Если выбирать, за чем следить в первую очередь, я бы смотрел на MacBook Pro с OLED и Home Hub. Остальные обновления приятные, но предсказуемые, и ради них менять технику, купленную год-два назад, смысла немного.