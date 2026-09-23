Apple делает свой Whoop. Каким будет новый фитнес-браслет без экрана

Если вы присматривались к браслету Whoop без экрана, но не хотели носить на руке второй гаджет рядом с Apple Watch или платить за подписку, у Apple, похоже, есть для вас новости. Компания тестирует собственный фитнес-трекер без дисплея, и за этой идеей стоят люди, чье слово в Купертино весит очень много. Правда, со сроками все не так радужно, как хотелось бы. Рассказываю, что известно о прототипе и зачем он Apple, если у нее уже есть часы.



Браслет без экрана удобнее, чем кажется

Идея трекера без дисплея многим кажется шагом назад. Зачем носить на руке устройство, на котором даже время не посмотреть? Но в этом и весь смысл. Когда мы целый год отслеживали сон одновременно на Apple Watch и Whoop, разница оказалась не столько в точности датчиков, сколько в том, насколько легко с устройством жить.

Whoop — это тканевый ремешок с небольшим модулем, внутри которого пульсометр, датчик температуры кожи и оксиметр. Браслет круглые сутки следит за пульсом, вариабельностью сердечного ритма, сном и нагрузкой. Никаких уведомлений, циферблатов и вспыхивающего посреди ночи экрана. Все данные уходят в приложение на смартфоне, и уже там появляются оценки восстановления и готовности к тренировкам.

Главный козырь такого подхода в автономности. Whoop живет две недели без подзарядки, а заряжать его можно прямо на руке с помощью небольшого аккумулятора, который надевается сверху. С Apple Watch так не выйдет. Часы приходится заряжать раз в день-два, и многие делают это как раз ночью. В итоге трекинг сна превращается в лотерею: сегодня надел, завтра забыл, послезавтра часы сели к утру.

Есть и вопрос комфорта. Мягкий браслет почти не чувствуется во сне, а корпус часов, особенно Ultra, мешает, когда подкладываешь руку под подушку. Я сам несколько раз просыпался от того, что часы уперлись в щеку, и это не лучший способ начать утро.

У Whoop есть и минус, о котором знают все владельцы. Браслет работает по подписке, и без нее это просто ремешок с датчиками. Официально в России Whoop не продается, так что купить его и оплатить членство без танцев с бубном не получится. А вы спите с часами или снимаете их на ночь? Расскажите в нашем чате в Telegram или МАКС, интересно сравнить, как это устроено у читателей.

Каким получился Whoop от Apple

По данным Bloomberg, Apple уже несколько месяцев изучает эту категорию и успела собрать рабочие прототипы. По задумке это именно Whoop: устройство без экрана, которое носится на запястье и круглосуточно собирает данные о здоровье.

Прототипы устроены довольно просто. Это тканевый ремешок с модулем, в котором спрятана вся начинка. Модуль лежит на запястье, а датчики отслеживают пульс и другие показатели примерно так же, как это делают Apple Watch. Никаких кнопок, никакой Digital Crown, никакого дисплея.

С железом у Apple проблем точно не будет. Датчики пульса, температуры и кислорода в крови компания годами отлаживает на часах, и перенести их в корпус поменьше вполне реально. Интереснее другое: как Apple будет продавать такое устройство. Если браслет окажется заметно дешевле Apple Watch SE, он может стать входным билетом в экосистему здоровья для тех, кто не хочет смарт-часы. Если цена будет близкой, у многих появится вопрос, зачем платить за гаджет, который умеет меньше.

При этом решение о запуске еще не принято. У Apple полно проектов, которые дошли до стадии прототипа и тихо умерли в лаборатории. Но у этого браслета есть серьезная поддержка внутри компании, и это заметно меняет расклад. Как будет развиваться история с браслетом, расскажем в наших каналах в Telegram и МАКС. Подписывайтесь, чтобы не пропустить новые подробности.

Эдди Кью хочет гаджеты попроще

Интерес к проекту проявляют председатель совета директоров Apple Тим Кук и Эдди Кью. Второе имя здесь особенно важно. Кью долго отвечал за сервисы, а теперь руководит еще и командами, которые занимаются здоровьем. То есть браслет продвигает человек, который напрямую решает, куда пойдет это направление.

По данным Bloomberg, Кью выступает за носимые устройства с максимально простым интерфейсом. В пример он ставит тот же Whoop и кольцо Oura. Оба гаджета не пытаются заменить смартфон на запястье. Они молча собирают данные, а утром просто показывают, как вы спали и готовы ли к нагрузке.

Часы Apple Watch уже двигаются в эту сторону. В последних моделях появилась общая оценка готовности организма и оценка биологического возраста. Раньше такие метрики были фишкой как раз Whoop и Oura, а теперь их можно получить и в часах Apple.

Параллельно компания переделывает приложение «Здоровье». В бета-версии iOS 27.2 оно стало заметно понятнее: интерфейс проще, а подсказки сформулированы яснее, чем раньше. Для браслета без экрана это критично. Раз на самом устройстве ничего не посмотреть, вся ценность переезжает в iPhone. Если приложение будет показывать просто графики, человек откроет его пару раз и забросит. Мне кажется, Apple Watch стали слишком сложными для части аудитории. Уведомления, приложения, циферблаты, звонки — кому-то все это нужно, а кому-то хочется просто понять, почему сегодня так тяжело вставать. Под таких людей браслет и задуман.

Когда ждать браслет Apple

Даже если проект одобрят, браслет выйдет не раньше 2028 года. Так что откладывать деньги прямо сейчас рано. До этого у Apple в планах другие носимые устройства. Компания готовит умные очки с ИИ и AirPods со встроенными камерами. Скорее всего, именно они займут инженеров и маркетинг на ближайшие пару лет, а браслет подождет своей очереди.

Если прикинуть, кому такой трекер пригодится, картина получается довольно ясная. Первые — те, кто носит классические механические часы и не хочет менять их на смарт-часы. Вторые — спортсмены, которым важны восстановление и нагрузка, а не уведомления из мессенджеров. Третьи — владельцы Apple Watch, которые снимают часы на ночь. Браслет мог бы закрыть ночной трекинг, а «Здоровье» свело бы все данные в одну картину. И если Apple обойдется без обязательной подписки, у Whoop появится очень неприятный конкурент.

Пока выбор небольшой: Whoop со всеми сложностями с покупкой в России или бюджетные браслеты без экрана из Китая. Недорогие фитнес-трекеры и полезные аксессуары с AliExpress мы регулярно собираем в канале «Сундук Али-Бабы» в МАКС. Там вполне можно найти, чем скрасить ожидание до 2028 года.