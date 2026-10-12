Главные секреты презентации Apple 13 октября раскрыли за сутки до анонса

Если вы присматривались к новой Apple TV или собирались докупить HomePod mini, с решением лучше потерпеть буквально сутки. Мы уже писали, во сколько смотреть презентацию Apple 13 октября, но за день до нее картина заметно прояснилась. Марк Гурман из Bloomberg выложил почти полный расклад, и сюрпризов на сцене, похоже, останется немного. Главная новинка получила имя, которое до этого мелькало только в заявке на товарный знак, а у двух старых знакомых нашлись перемены посерьезнее новых цветов. Ниже разберем, что известно о каждом устройстве, когда их можно будет купить и кому стоит подождать.



Хаб Apple назовут HomeView. Что про него известно

По данным Гурмана, сенсорный хаб для умного дома выйдет под именем HomeView. Весь год в утечках его звали HomePad, и к этому имени все успели привыкнуть. Но MacRumors еще раньше нашел товарный знак HomeView, поданный по соседству с заявкой на homeOS прошлого года. Теперь эти две находки сошлись.

Версий будет две. Настольная стоит на круглом металлическом основании, внутри которого спрятан динамик, и, по словам Гурмана, звучит она лучше HomePod mini. Настенная крепится на плоскую квадратную пластину и обходится без колонки. У настольной четыре цвета: серый, серебристый, «сияющая звезда» и розовый. Настенную дадут только в сером и серебристом.

Внутри стоит A18 и 8 ГБ оперативной памяти. Это чип из iPhone 16, и для экрана размером с ладонь (по прошлым утечкам, около 6 дюймов) он выглядит даже избыточным. Только мощность здесь нужна не интерфейсу, а Siri AI: голосовой ассистент нового поколения работает на устройстве, и памяти ему требуется прилично. Еще одна деталь из прошлых отчетов Гурмана: камера HomeView узнает членов семьи и показывает каждому свое, но распознавание работает менее надежно, чем Face ID.

А вот магазина приложений не будет. На хабе останутся только программы Apple, без App Store и сторонних разработчиков. Для экрана на кухне, где смотрят погоду, таймер и камеру у двери, это терпимо. Но если вы мечтали поставить туда свое приложение для умного дома, придется ждать, пока Apple передумает.

Для нас есть еще одна оговорка. Siri до сих пор не говорит по-русски, так что голосовое управление HomeView в России упрется в английский. Остается экран с приложением «Дом», а это уже совсем другое устройство за другие деньги.

HomePod mini 2 получит чип из Apple Watch

Нынешний HomePod mini вышел в 2020 году с чипом S5. Это процессор из Apple Watch Series 5, которые к тому моменту продавались уже год. С тех пор колонку перекрашивали, но начинку не трогали шесть лет. Для Apple это почти рекорд.

Второе поколение, по данным Гурмана, получит чип S10 из часов Series 10. Скачок в пять поколений нужен не ради музыки: колонке тоже придется тянуть Siri AI, а на S5 это вряд ли бы заработало. Дизайн, судя по прошлым утечкам, остается прежним, то есть снаружи новинку от старой модели отличат разве что по цвету.

С цветами как раз перемены. Новых вариантов пять: зеленый, розовый, синий, белый и «темная ночь». Желтый и оранжевый из нынешней линейки, получается, уходят. О цене Гурман ничего не пишет. Сейчас HomePod mini стоит в США 99 долларов, и, честно говоря, я удивлюсь, если Apple решится поднять ценник самой доступной колонки.

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Apple TV 4K научится слушать и найдет пульт

Летом мы собирали новые функции Apple TV 4K, ради которых стоит дождаться осени, и большая часть из них подтверждается. Приставка получит A19 и 8 ГБ памяти. Сейчас в Apple TV стоит A15 из iPhone 13, и обновлялась она в последний раз в 2022 году.

Самое интересное не чип. По данным Гурмана, в Apple TV могут появиться собственные микрофоны. Сейчас, чтобы поговорить с Siri, нужно зажать кнопку на пульте. С микрофонами в корпусе приставка сможет слушать комнату сама, как HomePod. Для тех, у кого колонки нет, Apple TV фактически станет ею.

И еще одна мелочь, которая лично мне нравится больше всего. Вместе с приставкой может выйти обновленный Siri Remote со встроенным динамиком. Пульт можно будет найти по звуку через «Локатор», как AirTag. Кто хоть раз перетряхивал диванные подушки в поисках тонкого алюминиевого бруска, поймет, о чем речь.

Думаете, брать ли текущую Apple TV по скидке или ждать новую? Пишите в наш чат в Telegram или МАКС, там подскажут, на что стоит смотреть именно в вашем случае.

Что войдет в Apple Home Collection

Хаб — только центр системы. Вокруг него Apple собирает линейку Apple Home Collection, и о ее части мы уже слышали: недавно писали про камеру Apple, которая не записывает видео. Теперь Гурман приводит полный список.

Аксессуары Apple делает не сама, а вместе с партнерами, среди которых LG и Schneider Electric. В набор войдут:

умный дверной звонок;

врезной замок;

термостат;

датчик температуры;

камеры для дома и улицы;

камера с прожектором.

Набор очень американский. Термостат и врезной замок рассчитаны на дома, где отопление настраивает сам жилец, а дверь стандартного для США размера. В российской квартире с центральным отоплением половина списка просто не пригодится. Да и спешить некуда: аксессуары LG, по данным Гурмана, появятся не раньше конца года.

Пока Apple только собирает свою экосистему, умные лампы, розетки и датчики под приложение «Дом» можно найти намного дешевле. Такие находки мы время от времени выкладываем в канале «Сундук Али-Бабы» в МАКС, перед покупкой только проверяйте поддержку Matter.

Когда новинки появятся в продаже

Презентация пройдет 13 октября в Нью-Йорке под слоганом Welcome home. Показать все три устройства Apple должна в один день, а вот в продажу они пойдут по-разному. Чтобы не путаться, свел все, что известно сейчас, в одну таблицу.

Устройство Чип и память Цвета В продаже HomeView (настольный) A18, 8 ГБ серый, серебристый, «сияющая звезда», розовый примерно середина ноября HomeView (настенный) A18, 8 ГБ серый, серебристый примерно середина ноября HomePod mini 2 S10 зеленый, розовый, синий, белый, «темная ночь» 30 октября Apple TV 4K A19, 8 ГБ нет данных 30 октября

Все это пока слова Гурмана, а не Apple, так что завтра детали могут поменяться. Цен в утечке нет совсем. Учтите и то, что официально в Россию Apple технику не поставляет: новинки появятся у нас через параллельный импорт, и первые недели ценники будут заметно выше американских.

Так стоит ли ждать? Если вы собирались купить Apple TV или HomePod mini прямо сейчас, лучше отложить покупку на две с половиной недели. Новая версия выйдет уже 30 октября, а прошлые модели после анонса у продавцов обычно дешевеют. С HomeView спешить еще меньше смысла. Без русской Siri и сторонних приложений это пока устройство для тех, кто уже живет в экосистеме «Дома» и готов разбираться с английским. А тем, кто ждет новый Mac, стоит держать в голове вторую презентацию, которую по слухам Apple готовит на 27 октября.