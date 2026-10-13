Apple выпустила новую Apple TV 4K. Чем она отличается от старой

Если у вас под телевизором стоит Apple TV 4K, вы наверняка смирились с тем, что эта приставка обновляется реже любого другого устройства Apple. Прошлая модель вышла еще осенью 2022 года. За это время компания успела выпустить четыре поколения айфонов, а коробочка все это время жила на старом процессоре. Сегодня Apple наконец добралась и до нее. Снаружи разницу не найдет даже внимательный владелец, зато внутри поменялось почти все, а с ценой получилась история, которой от приставки не ждешь. Ниже разберем, что умеет новинка, когда ее можно будет купить и стоит ли менять на нее старую.



Снаружи та же черная коробочка

Начнем с того, что бросается в глаза меньше всего. Apple не стала трогать корпус: это все тот же низкий черный квадрат 93 на 93 миллиметра со скругленными углами и глянцевым логотипом на крышке. Положите новую и старую приставку рядом, и без коробки вы их не различите. О большинстве изменений говорили задолго до анонса, мы собирали все утечки в материале о том, что Apple покажет 13 октября, и про дизайн там все сошлось.

Решение, если честно, понятное. Приставка проводит всю жизнь за телевизором или в тумбе, на нее никто не смотрит. Так что тот же дизайн тут скорее плюс: новинка встанет на место старой без всяких переделок, а крепления, купленные под прошлую модель, подойдут и к этой.

Зато с комплектациями Apple навела порядок. Теперь версия одна: 128 ГБ памяти, гигабитный Ethernet и Thread для умного дома. Выбирать между дешевой моделью без порта и дорогой с портом больше не нужно. Разъем HDMI 2.1 с поддержкой eARC, из форматов HDR есть Dolby Vision, HDR10, HDR10+ и HLG.

A19 вместо A15: насколько быстрее новинка

Главное изменение спрятано внутри. Вместо A15 Bionic, который Apple ставила в iPhone 13, в приставке теперь работает чип A19 из прошлогодней линейки айфонов. Разрыв в четыре поколения. Мы еще летом перечисляли функции новой Apple TV 4K, ради которых стоило дождаться осени, и почти все они упирались именно в мощность.

По данным Apple, процессор новинки до 50% быстрее, чем у прошлого поколения, а графика вдвое мощнее. Для игр из Apple Arcade и App Store это заметная прибавка. Еще полезнее для обычного зрителя аппаратный декодер AV1: этот кодек использует YouTube, и с ним видео в высоком качестве будет тянуть меньше трафика. При медленном домашнем интернете разница почувствуется.

Хотите узнать, как A19 покажет себя в первых тестах? Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и МАКС, замеры и впечатления владельцев мы принесем туда, как только приставки доедут до покупателей.

Siri AI и три микрофона в корпусе

Ради этого раздела Apple, похоже, и затеяла обновление. Новая Siri построена на следующем поколении Apple Intelligence и открывается на весь экран. Ей можно описать, что хочется посмотреть, и она покажет обложки из приложения Apple TV, а потом предложит уточнить запрос вроде «еще комедии с наградами». Во время просмотра Siri отвечает на вопросы в небольшом окошке поверх картинки: где снимали сериал или подойдет ли он пятнадцатилетнему подростку. Если у хозяина дома айфон с Apple Intelligence, ассистент учитывает и личный контекст, например найдет сериал, который вам советовал друг.

Вторая новость — три микрофона дальнего поля прямо в приставке. Пульт для разговора с Siri больше не нужен, достаточно сказать «Siri» с дивана, даже когда фильм идет на полной громкости. Звук с микрофонов, по словам Apple, обрабатывается в изолированной части системы, к которой нет доступа ни у приложений, ни у самой компании. Боб Борчерс, вице-президент Apple по маркетингу, назвал новинку самым захватывающим домашним кинотеатром компании.

Для России оговорка серьезная. Siri AI пока работает в бета-версии и только на английском: в США, Великобритании, Канаде, Австралии, Индии и еще нескольких странах. Голосовая активация без пульта тоже не понимает русский, в списке английский, немецкий, французский, китайский и еще несколько языков. Часть функций выполняется на серверах Apple, у них есть дневные лимиты, а расширенный доступ компания в будущем сделает платным. Не получилось настроить приставку на английский и запустить Siri AI? Пишите в наш чат в Telegram или МАКС, поможем пройти все шаги.

Wi-Fi 7 и пульт, который больше не потеряется

Со связью Apple тоже подтянула приставку до уровня свежих айфонов. Новая Apple TV 4K поддерживает Wi-Fi 7 и Bluetooth 6. Для стриминга в 4K это запас прочности: с современным роутером видео будет реже подгружаться и проседать в качестве, особенно когда в квартире к сети подключено десятка два устройств. Только роутер с Wi-Fi 7 пока есть далеко не у всех, со старым приставка заработает, просто выигрыш будет скромнее.

Пульт Siri Remote внешне остался прежним, зато его наконец можно искать через «Локатор». Новый пульт умеет пищать при поиске, а с iPhone 17, iPhone Air или iPhone Duo работает и точный поиск со стрелкой на экране. С iPhone 17e точный поиск не заработает. Тем, кто годами выуживал пульт из-под диванных подушек, это обновление понравится больше любой нейросети. Пульт продают и отдельно, он подходит к Apple TV HD и всем Apple TV 4K.

Если старый пульт решили оставить, его проще уберечь от падений силиконовым чехлом. Такие чехлы, заодно с кабелями HDMI 2.1 для новой приставки, иногда появляются в канале «Сундук Али-Бабы» в МАКС.

Новая приставка подорожала еще сильнее

В США новая Apple TV 4K стоит 299 долларов. Предзаказ открыли сегодня в США и еще 29 странах, а в магазины приставка приедет 13 ноября. И вот здесь та самая история с ценой. В начале года Apple TV 4K стоила 129 и 149 долларов, в июне Apple подняла цены до 199 и 249 долларов, а теперь новое поколение подорожало еще на 50 долларов к старшей версии. Если сравнивать с базовой ценой начала года, приставка подорожала больше чем вдвое.

Официально в России Apple TV 4K не продается, так что путь один — серый рынок. В первые недели после старта продаж перекупщики традиционно добавляют заметную наценку, поэтому без спешки разумнее подождать, пока поставки наладятся. И обязательно уточняйте у продавца поколение: старую приставку еще долго будут продавать параллельно, а по одинаковому корпусу их легко перепутать.

Превратилась ли старая приставка в тыкву с выходом новой

Тут есть неожиданный поворот. Siri AI, по данным Apple, будет работать на Apple TV 4K второго поколения и новее, то есть и на моделях 2021 и 2022 годов. Новинка нужна, чтобы говорить с Siri без пульта. Получается, главная фишка презентации частично доступна и старым приставкам, причем в России она все равно не заработает без английского языка. Если у вас Apple TV 4K 2022 года и вы смотрите на ней только фильмы, переплачивать 299 долларов плюс наценку смысла немного.

Апгрейд оправдан для тех, у кого Apple TV HD или первая Apple TV 4K, и для любителей игр. Присмотреться стоит и владельцам умного дома: новинка работает как хаб HomeKit, показывает на телевизоре, кто звонит в совместимый дверной звонок, а вместе с парой HomePod mini 2 собирается в объемную акустику с автоматической калибровкой. А если вы собираетесь обновлять заодно и компьютер, подождите еще пару недель: Apple уже назначила еще одну презентацию 27 октября, и там ждут новые Mac.