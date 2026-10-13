Apple выпустила новую Apple TV 4K. Чем она отличается от старой

Кирилл Пироженко

Если у вас под телевизором стоит Apple TV 4K, вы наверняка смирились с тем, что эта приставка обновляется реже любого другого устройства Apple. Прошлая модель вышла еще осенью 2022 года. За это время компания успела выпустить четыре поколения айфонов, а коробочка все это время жила на старом процессоре. Сегодня Apple наконец добралась и до нее. Снаружи разницу не найдет даже внимательный владелец, зато внутри поменялось почти все, а с ценой получилась история, которой от приставки не ждешь. Ниже разберем, что умеет новинка, когда ее можно будет купить и стоит ли менять на нее старую.

Новая Apple TV 4K и пульт Siri Remote на деревянной тумбе под телевизором

Новая Apple TV 4K и пульт Siri Remote на деревянной тумбе под телевизором

Снаружи та же черная коробочка

Начнем с того, что бросается в глаза меньше всего. Apple не стала трогать корпус: это все тот же низкий черный квадрат 93 на 93 миллиметра со скругленными углами и глянцевым логотипом на крышке. Положите новую и старую приставку рядом, и без коробки вы их не различите. О большинстве изменений говорили задолго до анонса, мы собирали все утечки в материале о том, что Apple покажет 13 октября, и про дизайн там все сошлось.

Решение, если честно, понятное. Приставка проводит всю жизнь за телевизором или в тумбе, на нее никто не смотрит. Так что тот же дизайн тут скорее плюс: новинка встанет на место старой без всяких переделок, а крепления, купленные под прошлую модель, подойдут и к этой.

Apple TV 4K и пульт Siri Remote, над ними главный экран tvOS с приложениями

Apple TV 4K и пульт Siri Remote, над ними главный экран tvOS с приложениями

Зато с комплектациями Apple навела порядок. Теперь версия одна: 128 ГБ памяти, гигабитный Ethernet и Thread для умного дома. Выбирать между дешевой моделью без порта и дорогой с портом больше не нужно. Разъем HDMI 2.1 с поддержкой eARC, из форматов HDR есть Dolby Vision, HDR10, HDR10+ и HLG.

A19 вместо A15: насколько быстрее новинка

Главное изменение спрятано внутри. Вместо A15 Bionic, который Apple ставила в iPhone 13, в приставке теперь работает чип A19 из прошлогодней линейки айфонов. Разрыв в четыре поколения. Мы еще летом перечисляли функции новой Apple TV 4K, ради которых стоило дождаться осени, и почти все они упирались именно в мощность.

По данным Apple, процессор новинки до 50% быстрее, чем у прошлого поколения, а графика вдвое мощнее. Для игр из Apple Arcade и App Store это заметная прибавка. Еще полезнее для обычного зрителя аппаратный декодер AV1: этот кодек использует YouTube, и с ним видео в высоком качестве будет тянуть меньше трафика. При медленном домашнем интернете разница почувствуется.

Гоночная игра на телевизоре, рядом Apple TV 4K и пульт

Гоночная игра на телевизоре, рядом Apple TV 4K и пульт

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Siri AI и три микрофона в корпусе

Ради этого раздела Apple, похоже, и затеяла обновление. Новая Siri построена на следующем поколении Apple Intelligence и открывается на весь экран. Ей можно описать, что хочется посмотреть, и она покажет обложки из приложения Apple TV, а потом предложит уточнить запрос вроде «еще комедии с наградами». Во время просмотра Siri отвечает на вопросы в небольшом окошке поверх картинки: где снимали сериал или подойдет ли он пятнадцатилетнему подростку. Если у хозяина дома айфон с Apple Intelligence, ассистент учитывает и личный контекст, например найдет сериал, который вам советовал друг.

Siri AI на Apple TV подобрала документальные фильмы о природе и предлагает уточнить запрос

Siri AI на Apple TV подобрала документальные фильмы о природе и предлагает уточнить запрос

Вторая новость — три микрофона дальнего поля прямо в приставке. Пульт для разговора с Siri больше не нужен, достаточно сказать «Siri» с дивана, даже когда фильм идет на полной громкости. Звук с микрофонов, по словам Apple, обрабатывается в изолированной части системы, к которой нет доступа ни у приложений, ни у самой компании. Боб Борчерс, вице-президент Apple по маркетингу, назвал новинку самым захватывающим домашним кинотеатром компании.

Для России оговорка серьезная. Siri AI пока работает в бета-версии и только на английском: в США, Великобритании, Канаде, Австралии, Индии и еще нескольких странах. Голосовая активация без пульта тоже не понимает русский, в списке английский, немецкий, французский, китайский и еще несколько языков. Часть функций выполняется на серверах Apple, у них есть дневные лимиты, а расширенный доступ компания в будущем сделает платным. Не получилось настроить приставку на английский и запустить Siri AI? Пишите в наш чат в Telegram или МАКС, поможем пройти все шаги.

Wi-Fi 7 и пульт, который больше не потеряется

Со связью Apple тоже подтянула приставку до уровня свежих айфонов. Новая Apple TV 4K поддерживает Wi-Fi 7 и Bluetooth 6. Для стриминга в 4K это запас прочности: с современным роутером видео будет реже подгружаться и проседать в качестве, особенно когда в квартире к сети подключено десятка два устройств. Только роутер с Wi-Fi 7 пока есть далеко не у всех, со старым приставка заработает, просто выигрыш будет скромнее.

Сценарии умного дома на экране Apple TV: «Ухожу из дома», «Кино», «Спокойной ночи» и другие

Сценарии умного дома на экране Apple TV: «Ухожу из дома», «Кино», «Спокойной ночи» и другие

Пульт Siri Remote внешне остался прежним, зато его наконец можно искать через «Локатор». Новый пульт умеет пищать при поиске, а с iPhone 17, iPhone Air или iPhone Duo работает и точный поиск со стрелкой на экране. С iPhone 17e точный поиск не заработает. Тем, кто годами выуживал пульт из-под диванных подушек, это обновление понравится больше любой нейросети. Пульт продают и отдельно, он подходит к Apple TV HD и всем Apple TV 4K.

Если старый пульт решили оставить, его проще уберечь от падений силиконовым чехлом. Такие чехлы, заодно с кабелями HDMI 2.1 для новой приставки, иногда появляются в канале «Сундук Али-Бабы» в МАКС.

Новая приставка подорожала еще сильнее

В США новая Apple TV 4K стоит 299 долларов. Предзаказ открыли сегодня в США и еще 29 странах, а в магазины приставка приедет 13 ноября. И вот здесь та самая история с ценой. В начале года Apple TV 4K стоила 129 и 149 долларов, в июне Apple подняла цены до 199 и 249 долларов, а теперь новое поколение подорожало еще на 50 долларов к старшей версии. Если сравнивать с базовой ценой начала года, приставка подорожала больше чем вдвое.

Раздел «Воспоминания» из iCloud Фото на экране Apple TV

Раздел «Воспоминания» из iCloud Фото на экране Apple TV

Официально в России Apple TV 4K не продается, так что путь один — серый рынок. В первые недели после старта продаж перекупщики традиционно добавляют заметную наценку, поэтому без спешки разумнее подождать, пока поставки наладятся. И обязательно уточняйте у продавца поколение: старую приставку еще долго будут продавать параллельно, а по одинаковому корпусу их легко перепутать.

Превратилась ли старая приставка в тыкву с выходом новой

Тут есть неожиданный поворот. Siri AI, по данным Apple, будет работать на Apple TV 4K второго поколения и новее, то есть и на моделях 2021 и 2022 годов. Новинка нужна, чтобы говорить с Siri без пульта. Получается, главная фишка презентации частично доступна и старым приставкам, причем в России она все равно не заработает без английского языка. Если у вас Apple TV 4K 2022 года и вы смотрите на ней только фильмы, переплачивать 299 долларов плюс наценку смысла немного.

Семья смотрит фильм на Apple TV 4K, на тумбе две колонки HomePod mini, пульт лежит на столике

Семья смотрит фильм на Apple TV 4K, на тумбе две колонки HomePod mini, пульт лежит на столике

Апгрейд оправдан для тех, у кого Apple TV HD или первая Apple TV 4K, и для любителей игр. Присмотреться стоит и владельцам умного дома: новинка работает как хаб HomeKit, показывает на телевизоре, кто звонит в совместимый дверной звонок, а вместе с парой HomePod mini 2 собирается в объемную акустику с автоматической калибровкой. А если вы собираетесь обновлять заодно и компьютер, подождите еще пару недель: Apple уже назначила еще одну презентацию 27 октября, и там ждут новые Mac.

Apple TV 4KПрезентация Apple
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