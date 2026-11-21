Распродажа 11.11 на АлиЭкспресс закончилась, а следом началась Черная пятница. По моим ощущениям, отдельные предложения сейчас даже интереснее. Если в прошлый раз вы ничего не купили, то самое время проверить, сколько стоят нужные вам товары сейчас. Я собрал десять реально выгодных предложений. Не откладывайте покупку в долгий ящик, ведь товары не бесконечны, а цены постоянно пересматриваются.



Xiaomi MIX Flip складывается пополам и стоит меньше 34 тысяч

Если давно хотели попробовать раскладной смартфон, сейчас хороший момент. Xiaomi с купоном стоит меньше 34 тысяч, и за эти деньги я бы присмотрелся к нему прежде всего ради внешнего экрана. У черного Xiaomi MIX Flip на 512 ГБ он на 4,01 дюйма. Этого хватает, чтобы читать уведомления, переключать музыку и снимать селфи на основную камеру. Для чтения и видео есть внутренний AMOLED на 6,86 дюйма. Оба экрана работают с частотой до 120 Гц.

За эту цену продается глобальная версия с 12 ГБ оперативной памяти и Snapdragon 8 Gen 3. На странице товара можно взять купон на 9037 рублей. Отдельно AliExpress показывает около 4710 рублей таможенной пошлины. Цены указаны на момент подготовки подборки.

Цена: 33 940 рублей (с купоном)

Купить Xiaomi MIX Flip

UGREEN заряжает MacBook и смартфон от одной розетки

Советую взять эту зарядку, чтобы не держать отдельные блоки для MacBook и телефона. У UGREEN Nexode Pro на 100 Вт два USB-C и один USB-A. Последний пригодится, если у вас еще есть техника со старыми кабелями. Все 100 Вт доступны на первом разъеме USB-C, когда к нему подключен только ноутбук. При одновременной зарядке нескольких устройств блок делит мощность между портами.

В комплекте EU 2M 100W Cable идет блок с европейской вилкой и двухметровый кабель USB-C на 100 Вт. Этой длины хватит, чтобы протянуть провод от розетки под столом до ноутбука.

Цена: 2 920 рублей (с купоном)

Купить зарядку UGREEN

Anbernic RG 35 для старых игр за три с небольшим тысячи

Anbernic за три с небольшим тысячи отлично подойдет для старых платформеров и гонок. Мне для таких игр удобнее отдельная приставка с крестовиной и кнопками. У серой Anbernic RG 35 есть еще два аналоговых стика, а по форме она напоминает старый Game Boy. Экран на 3,5 дюйма с разрешением 640 × 480 хорошо подходит для классических игр.

По этой ссылке продается версия на 32 ГБ с Linux. Комплект называется Standard (0 Games), то есть игры нужно будет добавить самому. Если будете искать чехол или другие аксессуары, сверяйте название целиком. Здесь именно RG 35 с вертикальным корпусом.

Цена: 3 340 рублей

Купить Anbernic RG 35

UGREEN Studio Pro приглушают гул за три тысячи

Для поездок я рекомендую полноразмерные наушники с шумоподавлением. У черных UGREEN Studio Pro чашки целиком закрывают уши, а шумодав помогает приглушить гул транспорта. Еще их можно подключить проводом, если за ноутбуком так привычнее. Эта модель уже попадала в мою подборку самых продаваемых наушников на AliExpress.

Производитель обещает до 120 часов работы от заряда. С включенным шумоподавлением время будет меньше. Модель поддерживает кодек LDAC, если он есть на устройстве, с которого будете слушать музыку.

Цена: 3 040 рублей

Купить UGREEN Studio Pro

MOVESPEED T300 добавит 128 ГБ за полторы тысячи

К портативной приставке можно сразу взять карту памяти, чтобы хранить на ней игры. Для такой задачи мне хватило бы 128 ГБ. За полторы тысячи можно взять карту памяти MOVESPEED T300 класса U3. Ее можно поставить и в планшет со слотом microSD, который поддерживает такой объем.

У продавца в заголовке указано 256 ГБ, а цена в подборке относится к версии на 128 ГБ. Перед оплатой посмотрите, какая кнопка выбрана под фото товара. Если у ноутбука нет слота для карты, перенести файлы поможет кардридер. Такие мелочи для техники можно поискать в канале «Сундук Али-Бабы» в МАКС.

Цена: 1 540 рублей

Купить карту MOVESPEED T300

На Amazfit T-Rex 3 можно смотреть карту в походе

Из функций спортивных часов мне больше всего интересна навигация. У черных Amazfit T-Rex 3 можно заранее загрузить район похода через Zepp и смотреть маршрут с запястья. Телефон при этом можно убрать в рюкзак и доставать для фотографий. У часов AMOLED на 1,5 дюйма и физические кнопки.

В обычном режиме Amazfit обещает до 27 дней. Для похода ориентируйтесь на время записи трека. В самом точном режиме GPS производитель обещает до 42 часов. В карточке по этой цене выбрана черная версия Onyx без NFC.

Цена: 12 780 рублей

Купить Amazfit T-Rex 3

В кроссовках Li-Ning SOFT GO 2 нет шнурков

На каждый день отлично подойдут кроссовки, которые можно надеть у двери и сразу выйти из дома. У серых Li-Ning SOFT GO 2 KNIT вязаный верх без шнурков, а на пятке есть выступ, за который удобно потянуть. Подошва у этой прогулочной пары толстая.

Цена указана для 43-го размера, а в карточке также есть 42 и 43,5. Размер лучше подбирать по длине стопы в таблице продавца. Итоговая цена получается в комбо-корзине с купоном на 84 рубля.

Цена: 2 030 рублей (с купоном и через комбо-корзину)

Купить кроссовки Li-Ning

У Nothing Headphone (a) на чашке есть колесико громкости

Мне нравится, когда громкость можно менять прямо на наушниках, пока телефон лежит в кармане. У черных Nothing Headphone (a) для этого есть ролик, который легко найти на ощупь. Еще наушники подключаются к двум устройствам, поэтому через них можно слушать музыку с ноутбука и принимать звонки с телефона.

Nothing обещает до 135 часов работы, а с шумоподавлением заявлено около 75 часов. В названии карточки продавец написал Ear (a), поэтому при выборе смотрите на фото. Нужную полноразмерную модель легко узнать по прямоугольным чашкам. Купон убирает из цены 3547 рублей.

Цена: 8 770 рублей (с купоном)

Купить Nothing Headphone (a)

У Realme GT 8 Pro есть телекамера на 200 МП

Из топовых Android-смартфонов я советую присмотреться к Realme ради камеры и батареи. Снимать ребенка на соревнованиях с трибуны проще, когда есть отдельный объектив с зумом. У GT 8 Pro для этого есть телекамера на 200 МП. Этот телефон уже был в моей подборке смартфонов на распродаже 11.11.

Сейчас по ссылке белый Realme GT 8 Pro на 16/512 ГБ со Snapdragon 8 Elite Gen 5 и экраном AMOLED на 6,79 дюйма с частотой до 144 Гц. При батарее на 7000 мА·ч полезна быстрая зарядка по проводу до 120 Вт. При заказе добавьте к цене еще около 8450 рублей пошлины по оценке площадки. Если выбираете между этим Realme и другим флагманом, сравнить варианты можно в наших чатах в Telegram и МАКС.

Цена: 57 930 рублей (с купоном)

Купить Realme GT 8 Pro

iPhone Air с экраном на 6,5 дюйма весит 165 граммов

В iPhone Air меня больше всего интересует дизайн и вес. У него экран на 6,5 дюйма, а сам телефон весит 165 граммов, так что его удобно держать одной рукой, когда долго читаешь. Недавно я прикидывал, при какой цене iPhone Air становится интересным. Сейчас за голубой iPhone Air на 256 ГБ с купоном просят меньше 66 тысяч. Площадка оценивает пошлину примерно в 8290 рублей. Вместе получается около 74 тысяч.

У Air корпус толщиной 5,64 мм, экран OLED с частотой до 120 Гц и A19 Pro. Сзади одна камера на 48 МП. Глобальная версия по ссылке работает с двумя активными eSIM. Если у вас сейчас пластиковая симка, заранее уточните у оператора, как перенести номер. Другие подборки скидок выходят в наших каналах в Telegram и МАКС.

Цена: 65 660 рублей (с купоном)

Купить iPhone Air

Реклама. Рекламодатель ООО «АЛИБАБА.КОМ (РУ)» ИНН 7703380158, erid: Kra2449mN