На распродаже легко увлечься скидкой и купить пылесос, которым почти не пользуешься. Одному нужен робот, чтобы собирать шерсть по всей квартире, другому важнее быстро отмыть кухню после ужина. На Черной пятнице у Roborock есть предложения на оба случая. На некоторые модели на Ozon можно получить дополнительную скидку по промокоду. Я присмотрел несколько моделей, для разных задач по дому. Между ними заметно различаются и возможности, и цена, поэтому брать самую дорогую просто ради запаса здесь совсем не обязательно.



Qrevo C Pro поддерживает чистоту, пока вы заняты

Распродажа Roborock на Ozon идет с 20 по 29 ноября. Из роботов я бы начал с Qrevo C Pro: он собирает сухой мусор и протирает пол, пока вы на работе или занимаетесь своими делами. Если пока не определились даже с форматом устройства, посмотрите наш разбор разных моделей пылесосов Roborock: у робота и вертикалки все-таки разные обязанности.

Сила всасывания у C Pro достигает 18 500 Па. Основная щетка DuoDivide состоит из двух коротких валиков: они сгоняют волосы к центру, где их затягивает в пылесборник. Боковая щетка тоже защищена от наматывания. Если дома есть животные или кто-то носит длинные волосы, такую щетку оценить несложно: меньше волос остается на валике, меньше приходится снимать руками.

За влажную уборку отвечают вращающиеся насадки, а система FlexiArm помогает мыть ближе к краям. Станция промывает насадки горячей водой. После уборки робот возвращается на станцию, и она сама промывает тряпки. Вам остается следить за водой в баках и вовремя менять расходники.

Для меня смысл такого робота в регулярности. Крошки под столом и песок в прихожей появляются каждый день, а доставать ради них большой пылесос не хочется. C Pro можно поручить эту рутину. Для станции нужно место с удобным доступом к бакам, чтобы доливать чистую воду и сливать грязную.

На распродаже Roborock Qrevo C Pro стоит 44 990 рублей.

F25 RT Gen2 удобнее достать сразу после обеда

После готовки или семейного обеда уборка часто нужна только на кухне, а не во всей квартире. Для таких случаев подойдет Roborock F25 RT Gen2: моющий вертикальный пылесос, который собирает мусор и моет пол за один проход. Пролитый напиток не нужно оставлять до очередного запуска робота: взяли устройство со станции и прошлись по кухне.

Производитель заявляет всасывание до 20 000 Па и вращение валика со скоростью 450 оборотов в минуту. Но интереснее здесь уборка под низкой мебелью: корпус раскладывается на 180 градусов. Так проще добраться до пыли под кроватью или диваном, не передвигая мебель. Нужно лишь заранее измерить просвет под ними.

Есть система JawScrapers против наматывания волос. После уборки устройство очищает и сушит валик на станции. Вот это удобно: можно быстро убрать кухню и вернуть пылесос на базу, а не идти сразу мыть валик руками. Остается вылить грязную воду из бака.

Анонсы распродаж и предложения на домашнюю технику появляются в наших каналах в Telegram и МАКС. Пригодится, если покупку вы планируете ближе к концу ноября.

На распродаже Roborock F25 RT Gen2 стоит 19 990 рублей. Это самая доступная модель среди четырех основных предложений.

F25 Steam помогает отмыть присохшие пятна на кухне

После готовки на полу бывают пятна, которые не уходят от одного движения шваброй. Для такой уборки у Roborock есть F25 Steam с подачей пара. О том, зачем моющему пылесосу нужен пар, у нас есть отдельный материал. Здесь же главное отличие от обычной моющей модели в том, как он справляется с присохшей грязью.

F25 Steam размягчает пятна паром, после чего валик собирает грязь вместе с водой. Например, так удобнее убирать засохший соус возле плиты или следы сладкого напитка под столом. Не нужно отдельно мочить тряпку и оттирать каждый участок вручную.

Такой пылесос особенно пригодится на кухне, где готовят каждый день, или в семье с маленькими детьми: пролитый сок не всегда замечаешь сразу. Перед первой уборкой проверьте только, допускает ли ваше покрытие обработку паром.

Сила всасывания достигает 25 000 Па. Производитель заявляет до 80 минут работы на одном заряде. Корпус раскладывается, чтобы можно было добраться под мебель, а после уборки станция очищает валик и сушит его горячим воздухом.

У вас уже есть моющая вертикалка или пока хватает робота? Обсудить, какого помощника не хватает дома, можно с читателями в нашем чате в Telegram или чате читателей в МАКС.

Во время распродажи Roborock F25 Steam стоит 39 990 рублей.

Qrevo 2 Pro оставляет мокрые насадки перед ковром

В квартире с коврами роботу мало просто хорошо мыть пол: важно еще не тащить на ворс мокрые тряпки. У Roborock Qrevo 2 Pro для этого есть отдельное решение. Здесь робот умеет автоматически отсоединять моющие насадки на станции перед сухой уборкой ковра. За счет этого влажная ткань не соприкасается с ворсом, а владельцу не нужно снимать ее самому.

Представьте гостиную с большим ковром и кухню с плиткой. В одной комнате нужна сухая уборка, в другой хочется еще и помыть пол. Qrevo 2 Pro справляется с обеими задачами за один цикл: оставляет тряпки на базе для уборки ковра, а затем забирает их обратно. За сменой насадок не нужно следить.

Сила всасывания у Qrevo 2 Pro достигает 25 000 Па. Основная и боковая щетки защищены от наматывания волос, причем боковая умеет менять направление вращения для уборки в углах. Через приложение можно выбрать нужные комнаты: например, отправить робота только в прихожую после возвращения с прогулки.

Из двух роботов в подборке Qrevo 2 Pro я бы выбрал для квартиры с коврами и животными. Здесь полезны обе особенности: и снятие мокрых насадок, и защита щеток от наматывания шерсти. Если дома преимущественно твердый пол, стоит присмотреться и к более доступному C Pro.

По акции Roborock Qrevo 2 Pro стоит 59 990 рублей. Промокод QREVO2P на Ozon дает возможность получить дополнительную скидку 8%.

Где взять Roborock со скидками

В таблице собраны цены всех 16 моделей Roborock на Ozon и скидки от рекомендованной розничной цены (РРЦ). Для четырех моделей по промокоду можно получить еще 8% скидки. Цены указаны до применения промокодов.

Модель Цена в Черную пятницу Снижение от РРЦ Промокод Ozon Роботы-пылесосы (9 моделей) Saros 20 Flow 129 990 ₽ -7,1% ROZN225: 8% Qrevo Edge 2 Flow 76 990 ₽ -9,4% ROKY004: 8% Qrevo 2 Pro 59 990 ₽ -7,7% QREVO2P: 8% Qrevo C Pro 44 990 ₽ -25,0% — Qrevo C 39 990 ₽ -11,1% — S9+ 26 990 ₽ -18,2% — S9 21 990 ₽ -18,5% — Q8 Max Pro+ gen2 24 990 ₽ -16,7% — Q8 Max Pro gen2 19 990 ₽ -20,0% — Моющие пылесосы (7 моделей) F25 Steam 39 990 ₽ -11,1% — F25 ACE PRO 36 990 ₽ -22,9% — F25 Lite Combo 35 990 ₽ -10,0% ROKY004: 8% F25 ALT 28 990 ₽ -23,7% — F25 LT gen2 25 990 ₽ -13,3% — F25 RT gen2 19 990 ₽ -20,0% — F25 Pure 18 990 ₽ -5,0% —

Итоговую сумму и условия применения кода проверьте в корзине Ozon перед оплатой.

Сначала определитесь с задачей. Qrevo C Pro подойдет для регулярной автоматической уборки, Qrevo 2 Pro интереснее при наличии ковров. F25 RT Gen2 стоит рассмотреть для быстрой ручной уборки пола, а F25 Steam — для загрязнений, которым помогает пар. Сменные щетки и другие полезные мелочи для дома можно поискать через «Сундук Али-Бабы» в МАКС, проверяя совместимость с вашей моделью.

Для покупки с промокодами переходите в официальный магазин Roborock на Ozon. Здесь перед оплатой стоит проверить, применился ли нужный код к выбранному устройству и какую итоговую сумму показывает корзина.

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Сравнить предложения можно и через официальный магазин Roborock на Wildberries. Промокоды выше заявлены для Ozon, поэтому переносить их на другую площадку не нужно. На Wildberries ориентируйтесь на цену конкретной карточки и доступные вам условия заказа.

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Еще одна площадка — официальный магазин Roborock на Яндекс Маркете. Перед покупкой сравните стоимость той же модели с другими магазинами с учетом доставки. Важно сопоставлять одинаковые комплектации, а не только похожие названия в результатах поиска.

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