Ноябрьские распродажи на AliExpress в самом разгаре, и сейчас самое время покупать то, что давно откладывали. После 11.11 площадка продолжает удивлять скидками, а впереди еще Черная пятница. Недавно я уже показывал свои покупки с AliExpress, но хорошие предложения на этом не закончились. Снова прошелся по каталогу и нашел несколько интересных вещей: от недорогих аксессуаров до серьезной техники. Причем на некоторые товары цены упали настолько, что откладывать покупку дальше просто не хочется.



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Умная зубная щетка для всей семьи

Начнем с вещи, которая пригодится буквально каждому. Электрическая зубная щетка давно перестала быть дорогой диковинкой, а на ноябрьской распродаже можно взять действительно интересную модель за разумные деньги. Например, Mijia Pro с несколькими режимами чистки, защитой от воды IPX8 и аккумулятором, рассчитанным на длительную работу. Получается полезная вещь на каждый день, которую давно стоило купить вместо обычной щетки.

Особенно понравилось, что устройство умеет работать с приложением и помогает следить за качеством чистки. Есть даже защита от слишком сильного давления, чтобы не переусердствовать. Корпус выглядит аккуратно, а управление вполне понятное. К тому же можно выбрать комплектацию с дополнительными насадками. В общем, если давно собирались перейти на электрическую щетку, сейчас самое время обновить привычки. Тем более хорошие модели от Xiaomi на распродажах становятся заметно доступнее.

Цена: 4800 ₽

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Домашний проектор вместо телевизора

Давно хотелось большой экран, но покупать еще один телевизор совершенно не хочется? Тогда присмотритесь к BYINTEK Love 2. Компактный проектор работает с Android и позволяет смотреть фильмы и сериалы прямо на стене. По сути, получаем домашний кинотеатр за небольшие деньги. Поставил устройство напротив свободной поверхности, включил любимый фильм и наслаждаешься картинкой гораздо крупнее привычного телевизора.

Особенно радует, что проектор можно спокойно переносить из комнаты в комнату. Сегодня посмотрел сериал в спальне, завтра устроил киносеанс в гостиной, а на выходных забрал устройство на дачу. На карточке заявлено разрешение 1080p, так что модель выглядит вполне подходящей для домашнего просмотра. И все это примерно за девять тысяч рублей с купоном. На мой взгляд, отличная находка для киноманов, которые давно хотели попробовать проектор, но не готовы тратить на него целое состояние.

Цена с купоном: 9 003 ₽

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Мощный смартфон на несколько лет вперед

А вот POCO F8 Pro вообще серьезно сдал в цене. На распродаже глобальную версию с 12 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти предлагают чуть дороже 30 тысяч рублей с купоном. Здесь 6,59-дюймовый экран, аккумулятор на 6210 мАч и производительный процессор. За такие деньги получается почти максимум возможностей смартфона, причем без необходимости переплачивать за более дорогие модели.

Если ваш нынешний телефон уже начал тормозить, плохо держит заряд или просто надоел, ноябрьская распродажа — отличный повод обновиться. POCO F8 Pro справится с современными играми, повседневными приложениями и другими требовательными задачами. А запаса производительности должно хватить надолго. Поэтому я бы не стал переплачивать за очередную новинку только ради цифры в названии. Сейчас это один из самых выгодных флагманов в своей ценовой категории.

Цена с купоном: 31 200 ₽

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Беспроводные наушники с хорошим звуком

С хорошими наушниками вообще сложно прогадать. Особенно когда речь идет о Soundcore Liberty 4 NC. Это компактная беспроводная модель с активным шумоподавлением, удобным зарядным кейсом и поддержкой качественного звука. Можно слушать музыку в транспорте, разговаривать по телефону или смотреть фильмы, не мешая окружающим. А главное, не нужно переплачивать за бренд, чтобы получить хороший набор возможностей.

Soundcore уже давно зарекомендовал себя на рынке аудиотехники, поэтому покупать такие наушники гораздо спокойнее, чем очередную неизвестную модель. Особенно приятно, что есть несколько вариантов расцветки, а шумоподавление помогает сосредоточиться на музыке даже в людных местах. За сумму меньше пяти тысяч рублей получается очень интересное предложение. Если давно собирались заменить старые беспроводные наушники, то пора присмотреться к Soundcore, пока действует предложение с купоном.

Цена с купоном: 4 707 ₽

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Хороший роутер для быстрого интернета

Вот штукенция уже более нишевая, но полезная практически в каждом доме. У многих до сих пор стоят старые роутеры от провайдера, которым давно пора на замену. Поэтому на распродаже я обратил внимание на Xiaomi Router BE3600. Здесь поддержка Wi-Fi 7, несколько антенн и возможность подключать множество устройств. Иногда достаточно обновить домашний роутер, чтобы использование беспроводной сети стало заметно приятнее.

Особенно это актуально, если дома одновременно работают смартфоны, ноутбуки, телевизоры и умные устройства. Конечно, сам по себе новый роутер не увеличит скорость тарифа провайдера, зато поможет лучше организовать домашнюю сеть при подходящих условиях. Xiaomi предлагает современную модель за вполне разумные деньги, и это хороший повод наконец избавиться от старого оборудования. Тем более качественный Wi-Fi нужен ежедневно, а не только во время просмотра фильмов или онлайн-игр.

Цена: 5 766 ₽

Купить роутер

Большой планшет, который хочется оставить себе

А вот Xiaomi Pad 8 — вообще пушка. Большой экран, 12 ГБ оперативной памяти, накопитель на 256 ГБ и глобальная версия. Такой планшет можно использовать для просмотра фильмов, игр, работы с документами и обычного интернет-серфинга. Причем возможностей здесь достаточно, чтобы спокойно обходиться без ноутбука во многих повседневных ситуациях. Особенно приятно, что на ноябрьской распродаже устройство можно заказать заметно выгоднее обычной стоимости.

Мне нравится сама идея мощного планшета, который одинаково хорошо подходит для развлечений и полезных задач. Можно взять его в поездку, подключить подходящие аксессуары и работать практически где угодно. А вечером устроиться на диване и посмотреть любимый сериал на большом экране. С такой конфигурацией памяти не придется постоянно удалять приложения. Поэтому Xiaomi Pad 8 — серьезная покупка на несколько лет, которую точно стоит рассмотреть на распродаже.

Цена с купоном: 31 996 ₽

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Необычная колонка для любителей музыки

Беспроводных колонок сейчас полно, но большинство выглядят совершенно одинаково. А вот CMF Speaker S сразу привлекает внимание. Необычный угловатый корпус, яркий регулятор и дизайн, который сложно перепутать с чем-нибудь другим. Мощность составляет 10 Вт, а производитель обещает до 16 часов работы. Получается стильная колонка с характером, которую приятно поставить на рабочий стол или взять с собой на отдых.

CMF принадлежит к семейству Nothing, поэтому внимание к внешнему виду здесь вполне ожидаемое. Кстати, это не первый случай, когда необычную электронику приходится искать на китайских площадках: недавно я рассказывал, какую вещь Apple так и не выпустила и что я заказал вместо нее на AliExpress. Колонка поддерживает настройку звучания через приложение и отлично подходит для повседневного прослушивания. А с купоном стоит меньше трех тысяч рублей. За такие деньги сложно пройти мимо новинки.

Цена с купоном: 2 911 ₽

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Аэрогриль для вкусных домашних ужинов

Ну а без полезной техники для кухни какая распродажа? Аэрогриль Xiaomi Mijia N1 на 5 литров сейчас выглядит особенно интересной покупкой. Такие устройства стали невероятно популярными, и не просто так. Можно готовить картошку, курицу, овощи, разогревать готовую еду и пробовать новые рецепты. Причем не обязательно стоять у плиты и постоянно контролировать процесс. Загрузил продукты, выбрал настройки и занимаешься своими делами.

Особенно удобно, когда после работы хочется приготовить нормальный ужин, но тратить на это много времени совершенно нет желания. Объем 5 литров подходит для приготовления достаточно крупных порций, а простое управление двумя поворотными регуляторами не заставит разбираться в десятках настроек. Еще и выглядит аэрогриль симпатично: аккуратный белый корпус хорошо впишется в современную кухню. В общем, покупка с реальной пользой, которую я бы давно добавил в список обязательной домашней техники.

Цена: 9 389 ₽

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Очиститель воздуха для уютного дома

Зимой дома хочется не только тепла, но и чистого воздуха. Особенно когда окна постоянно закрыты, работает отопление, а пыль будто появляется сама собой. Поэтому на распродаже я обратил внимание на этот очиститель воздуха с сенсорным управлением. Производитель заявляет несколько режимов работы, три уровня очистки и встроенный таймер. Корпус компактный, поэтому место найдется практически везде: рядом с диваном, рабочим столом или в спальне.

На карточке заявлена площадь обслуживания до 120 квадратных метров, хотя реальная эффективность зависит от условий и используемых фильтров. Зато сама идея такого устройства понятная: включил, выбрал подходящий режим и занимаешься своими делами. Мне особенно нравится возможность настроить время работы, чтобы не возвращаться постоянно к кнопкам. За пять с небольшим тысяч рублей это интересное дополнение для дома, особенно если давно хотели попробовать очиститель воздуха.

Цена: 5 423 ₽

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Робот-пылесос для тех, кому некогда убираться

Знаю нескольких человек, у которых времени нет даже нормально пообедать, не говоря уже об уборке квартиры. Вот для них робот-пылесос — практически идеальная покупка. Особенно когда модели ABIR продают с такими скидками. В выбранной карточке заявлены сухая и влажная уборка, управление со смартфона и система навигации. Такой помощник способен самостоятельно собирать повседневную пыль, а значит, одной домашней заботой меньше.

Самое приятное здесь — цена. Обычно робот-пылесос ассоциируется с довольно дорогой техникой, но на ноябрьской распродаже встречаются предложения дешевле десяти тысяч рублей. Конечно, полноценную генеральную уборку робот не заменит, зато поддерживать чистоту между уборками станет намного проще. Особенно когда дома есть животные или постоянно кто-то ходит туда-сюда. На мой взгляд, полезное вложение в свободное время, которое гораздо приятнее тратить на отдых, а не на уборку.

Цена с купоном: 9 702 ₽

Купить пылесос

Бонус: конструктор для взрослых с характером

Напоследок вещь, которая бьет прямо в сердечко. Огромный конструктор SEMBO BLOCK в виде ярко-зеленого гоночного автомобиля, напоминающего Lamborghini. Здесь целых 1258 деталей, поэтому скучать точно не придется. Причем это не игрушка на пять минут: придется потратить время, проявить усидчивость и немного пораскинуть мозгами. Зато потом получишь красивую машину своими руками, которую не стыдно поставить на полку рядом с коллекцией гаджетов.

Особенно здорово, что в выбранной комплектации предусмотрено дистанционное управление. После сборки моделью можно еще и управлять, а не просто любоваться результатом. Такой конструктор понравится и взрослым, и подросткам, которые любят автомобили и сложные модели. Отличный способ провести несколько вечеров без бесконечного листания телефона. А главное, на распродаже его предлагают по весьма приятной цене. Получается много удовольствия за небольшие деньги, особенно для любителей техники.

Цена: 2 589 ₽ в комбо-корзине

Купить конструктор

И еще один момент перед покупкой. Даже если товар уже продается с хорошей скидкой, иногда можно заплатить еще меньше. У нас есть отдельная инструкция о том, как покупать на AliExpress дешевле без промокодов и купонов. Советую заглянуть в нее перед оформлением заказа: возможно, получится дополнительно сэкономить на выбранных вещах.

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