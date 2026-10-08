Через какой банкомат положить деньги на карту, если своего рядом нет

С 1 октября все пишут одно и то же: ЦБ разрешил класть наличные в банкомат чужого банка, и они придут на ваш счёт. Звучит как революция, вот только найти банкомат, где это уже работает, пока не получится, потому что ни один банк о запуске так и не объявил. Но расстраиваться рано. Положить деньги на карту через чужой банкомат можно было и раньше, причём банкоматы трёх крупных банков делают это уже несколько лет, просто об этом мало кто знает. Правда, есть одна деталь, из-за которой легко потерять пару процентов от суммы, и про неё обычно молчат.



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Сбер, ВТБ и Т-Банк примут чужую карту «Мир»

Если у вас карта «Мир», то ближайший банкомат Сбера, ВТБ или Т-Банка почти наверняка примет на неё наличные, даже если саму карту выпустил совсем другой банк. Всё происходит так же, как в банкомате своего банка: вставляете карту, вводите ПИН-код, кладёте купюры, и деньги зачисляются на счёт. И что приятно, сами эти банкоматы комиссию не берут, если пополняется именно «Мир».

Причём ничего нового в этом нет. Сбер открыл свои банкоматы для чужих карт «Мир» ещё в конце 2022 года, и уже тогда так умели 90% его устройств. У ВТБ эта возможность появилась ещё раньше, в 2019-м, разве что перед зачислением банкомат покажет пересчитанную сумму и попросит её подтвердить. Т-Банк тоже пополняет чужой «Мир» бесплатно, но с одной оговоркой: карту нужно именно вставить, а не набирать её номер вручную.

Правда, всё это касается только «Мира». С Visa и Mastercard картина другая, потому что Т-Банк за их пополнение берёт уже 2%, а остальные банки свои условия для таких карт толком не публикуют. Так что владельцу Visa лучше искать свой банкомат или банкомат партнёра, но о партнёрах чуть ниже. А чтобы быстро найти ближайший банкомат нужного банка, хватит обычных карт на айфоне, и как это сделать, мы рассказывали в отдельной инструкции.

Комиссию возьмёт не банкомат, а ваш банк

Теперь о той самой детали, про которую я говорил в начале. Даже если банкомат принял ваши деньги бесплатно, это ещё не значит, что пополнение обошлось без комиссии, ведь 2% может списать банк, выпустивший карту. Так работает, например, Т-Банк. Его карту в банкомате стороннего банка можно пополнить, только если это «Мир», и в этом случае он заберёт 2% со всей суммы. Положили 20 тысяч, а на счёт пришло 19 600.

Обойти это можно, если знать партнёров своего банка. В их банкоматах пополнение обычно бесплатное, хотя и с лимитом. У того же Т-Банка через партнёров можно без комиссии внести до 150 тысяч рублей в месяц, а 2% возьмут только с суммы сверх лимита. А у Ozon Банка партнёр ВТБ, так что карту Ozon в его банкоматах тоже пополняют бесплатно.

Осталось понять, где этих партнёров искать, и проще всего это сделать на карте банкоматов на сайте своего банка. У Т-Банка она называется «Банкоматы и партнеры»: переключаетесь на вкладку «Пополнить», и слева появляется список партнёров, у которых можно внести деньги. В Москве, например, там значится только ВТБ, поэтому если банкомата Т-Банка рядом нет, то идти лучше именно в ВТБ.

У Альфа-Банка на карте банкоматов есть переключатель «Банки-партнёры», а под ним ссылка «Смотреть условия», и вот её я бы советовал открыть обязательно. Дело в том, что не каждый партнёр принимает деньги. Внести наличные на карту Альфы без комиссии можно в банкоматах девяти банков, среди которых Газпромбанк, ПСБ, Россельхозбанк, МКБ и Банк Санкт-Петербург. А вот Совкомбанк, Зенит, Ставр и Хлынов хоть и считаются партнёрами, но деньги в их банкоматах можно только снять. Зато в банкоматах партнёров Альфа принимает не только «Мир», но и Visa с Mastercard.

С остальными крупными банками всё проще, потому что партнёров у них либо нет, либо совсем немного:

Сбер в тарифах обещает бесплатное внесение только в своих банкоматах и кассах, но и сеть у него самая большая. Карту «Мир» от Сбера, конечно, примут и банкоматы ВТБ или Т-Банка, вот только возьмёт ли Сбер за это комиссию, в тарифе не сказано.

в тарифах обещает бесплатное внесение только в своих банкоматах и кассах, но и сеть у него самая большая. Карту «Мир» от Сбера, конечно, примут и банкоматы ВТБ или Т-Банка, вот только возьмёт ли Сбер за это комиссию, в тарифе не сказано. ВТБ тоже рассчитывает в первую очередь на себя, благо своих банкоматов у него около 20 тысяч.

тоже рассчитывает в первую очередь на себя, благо своих банкоматов у него около 20 тысяч. Халву Совкомбанка, помимо его собственных банкоматов, можно пополнить у Альфы, МКБ и ВТБ: до 150 тысяч рублей в месяц бесплатно, а дальше банк возьмёт 1% с суммы превышения.

Ну а если деньги уже лежат на карте другого банка, то в банкомат их и вовсе нести не нужно, ведь самый дешёвый вариант всё равно перевод: отправить деньги самому себе по СБП можно бесплатно в пределах лимита.

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Без пластика айфон в банкомате не поможет

Всё, о чём шла речь выше, требует карты, и вот тут у владельцев iPhone дела обстоят хуже, чем у тех, кто пользуется Android. Apple Pay с российскими картами не работает, а Mir Pay и бесконтактный T-Pay в банкомате доступны только на Android. Выходит, что без карты в чужой банкомат с айфоном можно даже не подходить, потому что приложить к нему просто нечего.

Зато в банкомате своего банка без пластика вполне можно обойтись, и у каждого банка для этого свой способ:

Т-Банк пополняет счёт по номеру телефона, карты или договора с подтверждением по СМС. Приложение для этого не нужно, но и лимит небольшой: до 15 тысяч рублей за раз и только на счёт в Т-Банке.

пополняет счёт по номеру телефона, карты или договора с подтверждением по СМС. Приложение для этого не нужно, но и лимит небольшой: до 15 тысяч рублей за раз и только на счёт в Т-Банке. Ozon Банк пускает в свои банкоматы по QR-коду, так что пополнить можно даже виртуальную карту.

пускает в свои банкоматы по QR-коду, так что пополнить можно даже виртуальную карту. ВТБ тоже работает по QR-коду в режиме «Снять и внести по QR».

С ВТБ, кстати, есть приятный нюанс. Банкомат показывает QR-код, вы сканируете его камерой айфона и выбираете в ВТБ Онлайн, на какую карту положить деньги. И для этого подойдёт веб-версия ВТБ Онлайн, открытая в браузере на телефоне, так что приложение ставить не обязательно. Но если без полноценного банка на iPhone всё-таки неудобно, вот как установить приложение ВТБ без App Store.

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Новое правило ЦБ пока работает только на бумаге

Остаётся разобраться, что же тогда поменялось 1 октября. Все способы выше зачисляют деньги именно на карту, а новый сервис работает через Систему быстрых платежей: банкомат одного банка принимает купюры, и СБП переводит их на ваш счёт в другом. Но и ограничений у него хватает:

деньги можно положить только на свой счёт , так что пополнить карту родственника не выйдет;

, так что пополнить карту родственника не выйдет; за раз можно внести не больше 25 тысяч рублей, за сутки 50 тысяч, а за месяц 200 тысяч;

бесплатный лимит переводов СБП на эту операцию не действует, поэтому комиссию банк назначает сам.

И всё же главная проблема не в лимитах, а в том, что банки подключают сервис добровольно. Указание ЦБ лишь разрешает им это делать, но не обязывает, поэтому общего списка до сих пор нет, а о запуске не объявил никто. Да и нужен он, судя по оценкам, далеко не всем: Инна Солдатенкова из Банки.ру считает, что сервис пригодится в основном клиентам цифровых и небольших банков, у которых своих банкоматов мало. Так или иначе, как только первый крупный банк его включит, мы обновим этот материал.

По-моему, настоящая новость тут вовсе не в правиле ЦБ, а в том, что почти у каждого рядом уже есть банкомат, который примет деньги на его карту «Мир». Сбер, ВТБ и Т-Банк стоят буквально на каждом углу, так что проблема обычно не в банкомате, а в 2% от собственного банка. Поэтому минута в приложении со списком партнёров сэкономит вам больше, чем любое нововведение. А вы где кладёте наличные, если своего банкомата рядом нет? Расскажите в нашем Telegram-чате.