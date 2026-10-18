БПЛА атаковали дата-центр VK. Что случилось с переписками в VK и работает ли МАКС

Кирилл Пироженко

Если вы с утра пытались отправить сообщение во ВКонтакте и смотрели на бесконечно крутящийся значок, причина нашлась быстро. Компания сама подтвердила, что ночью под удар попала одна из ее площадок. Только после этого у многих появился вопрос посерьезнее зависших фото: а не пропало ли то, что вы годами писали в личке? Официальный ответ VK звучит спокойно, но кое-что важное в нем так и не прозвучало. Мы уже прикидывали, что будет с iPhone без российских дата-центров, а теперь разберем, что известно про удар по VK, при чем тут МАКС и что сделать на айфоне уже сегодня.

VK и MAX на экране iPhone на фоне серверов VK

VK и MAX на экране iPhone на фоне серверов VK

Ночью дроны долетели до площадки VK под Петербургом

В ночь на 18 октября Петербург и Ленинградскую область атаковали беспилотники. Губернатор Александр Дрозденко сообщил, что над регионом сбили 126 дронов. Обломки упали на частный дом под Кировском и на многоквартирный дом во Всеволожске, в нескольких районах пропадало электричество. Одной из целей стал центр обработки данных VK.

Сама компания ограничилась одной короткой фразой:

На ЦОД VK в Ленинградской области совершена атака БПЛА. Сервисы VK доступны пользователям в обычном режиме

Какая именно площадка пострадала, насколько серьезны повреждения и какие сервисы на ней работают, VK не сказала. По справочнику All Data Centers ленинградский ЦОД компании находится в деревне Новосергиевка Всеволожского района и работает с 2011 года. Подтверждения от VK, что удар пришелся именно туда, нет.

И это уже не первый случай за неделю. Четырьмя днями раньше под удар попал дата-центр Сбера, а еще раньше пострадали сразу три площадки Яндекса. VK стала третьей крупной IT-компанией подряд, чьи серверы оказались под ударом.

Сообщения зависли, но переписка никуда не делась

Проблемы начались около 4 утра по Москве. Пользователи жаловались, что сообщения не уходят, фото и видео не грузятся, а страницы не открываются ни в приложении, ни в браузере. По данным Detector404, больше всего жалоб пришло из Петербурга и Ленобласти, а «Сбой.рф» насчитал 2589 обращений за день против 571 накануне. Netblocks, на которых ссылается Хабр, зафиксировали падение доступности сетей VK до 56% от обычного уровня. К утру все более-менее выровнялось.

График сбоев ВКонтакте на Сбой.рф

График сбоев ВКонтакте на Сбой.рф

Теперь про главное. Сообщений о пропавших переписках нет ни от пользователей, ни от компании. Пострадал доступ к данным, а не сами данные: диалоги на месте, просто какое-то время до них нельзя было достучаться. Скорее всего, ваша личка хранится не в одном здании, а копируется между площадками. Но это лишь логичная догадка: VK о том, как устроено резервирование, ничего не сообщала.

Отдельно стоит VK Музыка. Пик жалоб на нее пришелся уже на 9-10 утра, когда основной сбой стих, и больше половины писавших жаловались на работу самого сервиса. Связана ли эта волна с атакой, VK не подтвердила.

МАКС, Почта и VK ID стоят на той же инфраструктуре

Беспокоиться стоит не только за ВКонтакте. На серверах VK работают МАКС, Почта Mail.ru, VK Видео, VK Музыка, Одноклассники и облако VK Cloud. Через VK ID вы входите и в чужие сервисы, тот же RuStore. Так что если какая-то площадка ляжет всерьез, неприятности могут начаться в местах, о которых вы и не думали.

Сервисы, которые связаны с VK

Сервисы, которые связаны с VK

Утром крупные издания о проблемах с МАКС не писали. Но прецедент уже был: 14 октября, после удара по Сберу, у части пользователей отваливались VK Почта и VK WorkSpace. Связь с атакой тогда не подтвердили, но совпадение заметное. Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и МАКС: история с дата-центрами явно не закончилась, и о новых сбоях мы пишем по горячим следам.

Чем все может закончиться, если сбой затянется

Дальше возможны три варианта, и это моя оценка, а не прогноз VK. Самый спокойный: из строя выходит одна площадка, нагрузку подхватывают остальные, а пользователи замечают пару часов тормозов. Похоже, сегодня случилось именно так.

Вариант хуже — если пострадает основная площадка. Тогда часть функций может перестать работать на время ремонта: отправка сообщений, загрузка фото, музыка, вход через VK ID. Переписка при этом, скорее всего, уцелеет, но открыть ее какое-то время не получится.

Третий вариант самый неприятный, и техника тут вторична. Затяжной сбой притягивает мошенников. Сразу появляются «службы поддержки», которые просят код из SMS для «восстановления» аккаунта, и ссылки на якобы срочное обновление приложения. Приложения VK на iPhone ставьте только из официальных источников, мы подробно показывали, как установить VK на iPhone без App Store. И запомните простое правило: ни VK, ни МАКС никогда не просят назвать код из SMS или передать доступ к аккаунту «помощнику». В МАКС заодно стоит включить безопасный режим, он блокирует подозрительные ссылки и звонки.

Пять минут на айфоне, которые стоит потратить сегодня

Если ВКонтакте снова тормозит, сначала проверьте, у всех ли так. Переключитесь с Wi-Fi на мобильный интернет или наоборот, откройте vk.com в Safari и загляните на сервисы мониторинга. Пошагово мы разбирали, как понять, сбой у всех или только у вас, там все делается с айфона за минуту.

Дальше займитесь копией. Архив ВКонтакте бесплатный, и в нем лежат переписка, фото и данные профиля, а открывается все через файл index.html. Запросить его можно так:

  1. Откройте VK и перейдите в раздел «О приложении».
    2. Переход к загрузке вашей информации из ВКонтакте

    Переход к загрузке вашей информации из ВКонтакте

  2. Выберите «Защита информации» — «Порядок управления данными».
    3. Переход в раздел „Порядок управления данными“

    Переход в раздел „Порядок управления данными“

  3. Внизу страницы нажмите «Запросить архив», отметьте нужные данные и подтвердите запрос.

В веб-версии путь чуть другой: Еще — Защита данных — Порядок управления данными. Архив собирается не мгновенно, примерное время ожидания сервис покажет сам. Ссылка придет, когда файл будет готов, и лучше сразу скачать его в «Файлы» или на компьютер.

С МАКС так не получится, общего архива там нет. Поэтому важные документы, фото и видео из чатов сохраните вручную: откройте файл и через меню «Поделиться» отправьте в «Файлы» или в «Фото». Хранить такие копии удобнее не только в памяти айфона: компактные флешки с Lightning и USB-C и внешние SSD время от времени появляются в канале «Сундук Али-Бабы» в МАКС.

И последнее. Зайдите в сервисы, куда вы входите через VK ID, и проверьте, пускают ли они по номеру телефона или почте. Если единственная дверь — кнопка VK ID, то при серьезном сбое вы останетесь снаружи. Не получается найти запасной способ входа или запросить архив? Пишите в наш чат в Telegram или МАКС, там помогут разобраться.

Так что случилось с перепиской во ВКонтакте? Пока ничего: она на месте, а сбой задел только доступ к ней. Но три удара по крупнейшим компаниям за неделю хорошо показывают, что резервная копия важной переписки лишней не будет. Особенно если вы годами хранили там то, что больше нигде не найти.

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