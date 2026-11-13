Нам продают 5G как чудо. Я пожил с ним в шести странах и нашел подвох

С сентября 5G у нас рекламируют так, будто без него жизнь проходит мимо. По телевизору известные актёры обещают гигабиты, на улицах висят огромные щиты, и после всего этого как-то само собой начинаешь чувствовать себя отстающим. Особенно если живёшь там, куда пятое поколение пока не добралось. Мой Саранск, например, в список из нескольких десятков городов так и не попал. Вот только у меня было время проверить, чего именно я лишён. За последние полтора года я поездил по странам, где 5G давно работает почти везде, и пользовался им каждый день. А потом вернулся домой, сравнил и понял, что в рекламе нам рассказывают далеко не всё.



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Значок 5G горел почти в каждой поездке

Стран за это время набралось шесть: Китай, Япония, Таиланд, Вьетнам, Эмираты и Узбекистан. В Японии я успел побывать в Осаке, Токио и Хиросиме, а во Вьетнаме добрался до острова Фукуок.

Связь везде была местная: почти в каждой поездке я заранее покупал eSIM на Trip.com, хотя зарубежную eSIM для поездок сейчас можно взять и через Сбербанк Онлайн, а в Дубае SIM-карту мне и вовсе бесплатно выдали прямо в аэропорту.

И почти везде в углу экрана горел тот самый значок 5G. Честно говоря, в Китае, Дубае и Узбекистане мне даже в голову не пришло мерить скорость: карты, переводчик и видео в мессенджерах и так работали без задержек. Но и чуда, которого ждёшь после всей этой рекламы, я тоже не заметил. Правда, ощущения штука обманчивая, поэтому в трёх странах я всё-таки открыл Speedtest. И цифры там оказались куда интереснее, чем я ожидал.

На Фукуоке 5G оказался не быстрее нашего 4G

На Фукуоке у меня под рукой было сразу два телефона. На айфон я поставил eSIM местного оператора MobiFone с 5G, а Android остался в сети 4G+. Ну, думаю, сейчас и посмотрим, ради чего весь шум. Айфон показал 68 Мбит/с, а Android всего 23, то есть почти втрое меньше. Вроде бы всё ровно так, как обещают в рекламе.

Только потом я вспомнил, что примерно столько же у меня дома в Саранске выдаёт самый обычный LTE. Выходит, значок 5G в углу экрана сам по себе ничего не гарантирует. Он лишь говорит, что телефон подключился к сети нового поколения, а дальше всё решают вышка, сколько людей на ней сидит и сколько скорости оператор готов вам отдать. На Фукуоке её хватило ровно на уровень нашего 4G. А в Бангкоке, где я повторил тот же опыт, вышло ещё забавнее.

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В Бангкоке 4G почти не уступил 5G

Телефоны были те же, сети тоже: айфон на 5G, Android на 4G+. На этот раз айфон показал 276 Мбит/с, а Android 268. Если закрыть пальцем значок сети, отличить один замер от другого не получится.

Обе цифры, конечно, заметно выше саранских. Но дело тут не в поколении связи, а в том, что сама сеть в Бангкоке хорошая. И этот момент стоит запомнить: приличный 4G в большом городе может давать почти то же самое, что и 5G рядом с ним.

А 4G у нас, если честно, развит очень неплохо. LTE ловит почти везде, от метро до трассы между городами, причём не только в столицах, но и в регионах. Так что, когда говорят, что без пятого поколения мы обречены на медленный интернет, это правда лишь отчасти. Хорошая сеть четвёртого поколения у нас уже есть, и для телефона она значит куда больше, чем буква в углу экрана. Но была у меня и страна, где спорить с цифрами оказалось сложнее.

В Токио 5G и правда в девять раз быстрее

В Токио мой Android на 5G выдал 557 Мбит/с. Дома в Саранске айфон на LTE у Т-Мобайл показывает около 60. Разница почти в девять раз, и прятать её я не собираюсь. Вот это уже похоже на ту самую рекламу.

И вот что странно. Ничего в Токио у меня не работало быстрее, чем дома. Карты открывались так же, сообщения уходили так же, видео начинало играть так же. Девятикратная разница существовала только на экране приложения для замера скорости, а в жизни я её просто не почувствовал. Почему так, становится понятно, если посчитать, сколько скорости телефону вообще нужно.

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Телефону столько скорости просто некуда деть

Самое прожорливое, что мы обычно делаем со смартфоном, — смотрим видео. YouTube для 4K советует держать около 20 Мбит/с, для 1080p хватает 5, а для 720p и вовсе 2,5. На экране телефона 4K почти никто и не включает, но даже его мои домашние 60 Мбит/с тянут с тройным запасом. Мессенджерам, картам и банку нужно ещё меньше. Если сложить все мои замеры на одном графике, видно, что видео в 4K потянул бы любой из них:

Почувствовать скорость 5G можно разве что на больших загрузках. Скачать игру на десятки гигабайт, сезон сериала перед перелётом, тяжёлый архив по работе — тогда минута против десяти минут заметна сразу. Но согласитесь, такое мы обычно делаем дома по Wi-Fi. Зато за скорость приходится платить зарядом: на 5G айфон садится заметно быстрее, особенно там, где сигнал слабый. И тут возникает резонный вопрос: а что тогда получат те, у кого 5G уже включили у нас?

Наш 5G пока прибавляет проценты, а не разы

Пока 5G у нас работает на тех частотах, которые раньше отдавали под LTE. Билайн сам обещает прибавку в скорости до 30%, а TelecomDaily после месяца работы новых сетей намерил в среднем 14–20%. Какой оператор у нас при этом быстрее, мы уже сравнивали. Это, конечно, приятно, но до токийских сотен мегабит отсюда далеко, а владельцам айфонов и того сложнее: официально 5G на iPhone в России пока не включить. И разница с хорошим 4G выходит в процентах, а не в разах.

При этом на рекламу 5G операторы только за сентябрь потратили почти миллиард рублей на телевидении и ещё около 300 миллионов на щиты и экраны на улицах. Отсюда и ощущение, что без пятого поколения жить уже неприлично.

Причём увлекаются операторы этой рекламой иногда сверх меры. ФАС ещё летом возбудила дело против МегаФона: весной он рекламировал 5G-режим, хотя абоненты на деле получали обычный LTE. Да и МТС успела побыть в новостях, когда на её сайте 5G вдруг оказался платным. Вот, собственно, и подвох: 5G нам продают как скорость, которую видно сразу, а в жизни разница заметна в основном на экране Speedtest. Но чтобы меня не поймали на слове, пара оговорок.

Мерил я не в лаборатории

Сразу скажу, чем мои замеры не являются. Это не лабораторный тест, а несколько скриншотов из поездок:

в каждом городе я мерил по одному разу и в разное время;

за границей я сидел на туристической eSIM, а местные абоненты могут получать больше;

в Токио и дома я мерил разными телефонами;

дома пришлось пользоваться speedtest.ru, потому что привычный speedtest.net в России заблокирован, а через VPN мерить смысла нет, он сам срезает скорость;

в Китае, Дубае и Узбекистане цифр нет вообще, только мои ощущения.

Но в этой истории как раз ощущения и важны. Ни в одной из шести стран я ни разу не поймал себя на мысли, что интернет работает как-то иначе, чем дома.

Я не говорю, что 5G не нужен и развивать сеть незачем. Когда-нибудь он пригодится и мне, особенно в толпе на стадионе или на вокзале, где сеть сегодня нередко захлёбывается. Но катастрофы в том, что в Саранске его пока нет, я не вижу: всё, чем я пользуюсь каждый день, прекрасно работает и на 4G. Так что, если реклама 5G заставляет вас нервничать или задуматься о новом смартфоне, можно спокойно выдохнуть. А вы замечали разницу, когда пользовались 5G за границей или в своём городе? Расскажите в нашем Telegram-чате.