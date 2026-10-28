Какой MacBook Pro лучше купить: сравнил M5 с M6 и сделал неожиданный вывод

Выбрать между MacBook Pro на M5 и на M6 сейчас сложнее, чем подсказывает цифра в названии чипа. Новая прошка вышла в том же корпусе и за те же деньги, а прошлогоднюю Apple сняла с продажи, так что у продавцов они еще долго будут лежать рядом. При этом солидная разница в цифрах быстро тает, когда переводишь ее в обычную работу. А в конфигурациях прячется деталь, которая может склонить выбор в сторону старой модели. Ниже разберем, чем чипы отличаются на деле, где новинка заметно быстрее и кому есть смысл за нее переплачивать. Остальные изменения мы разобрали в новости о MacBook Pro на M6.



На бумаге M6 обгоняет M5 почти во всем

27 октября Apple заменила базовый 14-дюймовый MacBook Pro на M5 моделью с M6. Корпус, экран и порты остались прежними, поменялась начинка. Предзаказ открывается 28 октября, в магазинах ноутбук появится 6 ноября. Сравнивать мы будем именно базовые 14-дюймовые версии: старшие прошки на M5 Pro и M5 Max живут своей жизнью, а M6 Pro и M6 Max, по данным Марка Гурмана из Bloomberg, не будет вовсе.

Если смотреть на одни цифры, кажется, что спорить не о чем. Свежая сводка выглядит так:

Параметр MacBook Pro на M5 (2025) MacBook Pro на M6 (2026) Техпроцесс 3 нм (TSMC N3P) 2 нм (TSMC N2) Процессор 10 ядер: 4 суперъядра и 6 энергоэффективных 12 ядер: 2 суперъядра, 4 производительных и 6 энергоэффективных Графика 10 ядер 12 ядер Neural Engine 16 ядер два блока по 16 ядер Пропускная способность памяти 153 ГБ/с 153 ГБ/с с 16 ГБ, 170 ГБ/с с 24 и 32 ГБ Беспроводная связь Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, чип Broadcom Wi-Fi 7, Bluetooth 6, чип Apple N1 Внешние мониторы два 4K до 144 Гц два 4K до 165 Гц Автономность до 24 часов до 24 часов Базовый SSD 512 ГБ, с марта 2026 года 1 ТБ 1 ТБ Цена в США от 1999 долларов (с июня 2026 года) от 1999 долларов

Самое громкое здесь — переход на 2-нм техпроцесс и удвоенный Neural Engine. Но обратите внимание на строку с памятью. В базовой версии на 16 ГБ скорость обмена данными осталась ровно такой же, как у M5. Скорость в 170 ГБ/с получают только конфигурации на 24 и 32 ГБ, а сам объем памяти по сравнению с прошлым годом не вырос.

В браузере и документах прирост вы не почувствуете

Независимых тестов самого ноутбука пока нет, но M6 с августа работает в Mac mini, и по нему все уже видно. В сентябре мы разбирали первые результаты: в Geekbench 7 Mac mini на M6 набрал 4071 балл в одноядерном тесте и 22 783 в многоядерном. MacBook Pro на M5 в среднем показывает 3643 и 17 959. Выходит плюс 12% на одно ядро и около плюс 27% в многопотоке.

Apple в пресс-релизе обещает похожее. Рендер в Blender и сборка в Xcode до 1,3 раза быстрее, графика до 30%, а Neural Engine до 1,9 раза. Только в задачах с локальными языковыми моделями компания говорит уже о скромных 25%. И сравнивала она с M5 в максимальной комплектации, а не с базой.

Теперь переведем это в жизнь. Safari с десятком вкладок, Telegram, таблицы, Zoom и даже монтаж роликов для соцсетей M5 тянет без единой задержки. Плюс 12% на ядро в таких сценариях не заметит никто: окно открывается за ту же долю секунды, просто запас стал больше. Разница появляется там, где ноутбук минутами считает одну задачу: рендер, компиляция больших проектов, нейросети на самом Mac. Если вы проводите так полдня, сэкономленные 20-30% времени уже складываются в часы за неделю.

И одна оговорка про тест: Mac mini охлаждается лучше тонкого ноутбука. Насколько MacBook Pro удержит эти цифры под долгой нагрузкой, покажут первые обзоры ближе к 6 ноября.

Батарея и корпус остались прежними, а связь подтянули

От 2-нм чипа больше всего ждали лишних часов работы. Их нет. По данным Apple, оба ноутбука держат до 24 часов просмотра видео, и экономность нового техпроцесса ушла в скорость. Если вы выбираете прошку для поездок, по автономности модели равны.

Корпус тоже тот же: 1,55 кг, «космический черный» и серебристый цвета, экран Liquid Retina XDR и прежний набор разъемов — MagSafe 3, три USB-C с Thunderbolt 4, HDMI, слот SDXC и выход на наушники. Мониторов, как и раньше, можно подключить максимум два, просто теперь с частотой до 165 Гц вместо 144 Гц. Для игровых мониторов это приятно, для офисных бесполезно.

Зато свой чип Apple N1 вместо модуля Broadcom принес Wi-Fi 7, Bluetooth 6 и Thread. Wi-Fi 7 раскроется только с совместимым роутером, а у большинства дома стоит что-то попроще. Но ноутбук берут на несколько лет, и через пару лет новый стандарт в квартирах станет обычным делом. Чтобы не пропустить первые обзоры и замеры реальной автономности новинки, подписывайтесь на наши каналы в Telegram и МАКС, тесты появятся там в день выхода.

Выбор решает цена, а не поколение чипа

С ценами у прошлогодней прошки вышла целая история. Осенью 2025 года MacBook Pro на M5 стартовал в США с 1599 долларов за версию на 512 ГБ. В марте Apple убрала эту конфигурацию, сделала базой 1 ТБ и подняла цену до 1699 долларов, а в июне на фоне подорожания памяти ноутбук стал стоить 1999 долларов. M6 вышел ровно по той же цене. В России официальных продаж нет, поэтому все решат перекупщики, курс и наценка, а ввозить технику, как мы уже писали, стало сложнее, и купить MacBook в России теперь выходит дороже.

Отсюда и деталь, о которой я говорил в начале. Раз M5 сняли с продажи, продавцы будут распродавать остатки, и скидка на M5 легко перекроет разницу в 12% производительности. А на вторичном рынке до сих пор полно версий на 512 ГБ, которые стоят заметно дешевле: у M6 такой конфигурации нет совсем, минимум 1 ТБ. Если вы храните фото и проекты в облаке, переплачивать за терабайт смысла мало.

Если же места на 512 ГБ все-таки не хватает, проще докупить внешний SSD, чем брать ноутбук дороже. Быстрые накопители, хабы и чехлы на 14 дюймов мы часто находим за разумные деньги и выкладываем в канале «Сундук Али-Бабы» в МАКС.

Владельцам M5 новинка не нужна, остальным есть о чем подумать

Если у вас уже есть MacBook Pro на M5, менять его не нужно. Прирост вы увидите только в бенчмарках, а батарея, экран и порты те же. Тем, кому мощности мало уже сейчас, интереснее посмотреть на сенсорные прошки с OLED-экраном и чипами M5 Pro и M5 Max: Apple показывает их 28 октября в Лос-Анджелесе, и по слухам стоить они будут от 2899 долларов. Мы уже разбирали, чем OLED-модель отличается от нынешней прошки.

Для остальных все сводится к нескольким сценариям:

Пересаживаетесь с Intel или M1 — разница с любым из чипов будет огромной, поэтому берите тот, что дешевле в нужной конфигурации.

Модели стоят почти одинаково, с той же памятью, накопителем и в том же состоянии — берите M6, он быстрее и дольше будет актуален.

Работаете с нейросетями, рендером или большими проектами в Xcode — M6 на 24 или 32 ГБ, ради удвоенного Neural Engine и быстрой памяти.

Нужен рабочий ноутбук для учебы и офиса, а M5 продают со скидкой — берите M5 и не переживайте.

Есть и ещё один вариант — подождать. По данным Bloomberg, базовый MacBook Pro с новым дизайном на M7 может выйти уже в первой половине 2027 года. Если нынешний Mac пока не тормозит, полгода терпения дадут больше, чем покупка M6 сейчас. А если сомневаетесь, какая конфигурация подойдет под ваши задачи, или нашли объявление и хотите сверить цену, пишите в наш чат в Telegram или МАКС, подскажем.

Так что выбрать, M5 или M6? Честный ответ зависит от ценника, а не от цифры в названии. При равной цене M6 без вариантов. Но если прошлогоднюю прошку отдают с ощутимой скидкой, для большинства она будет более разумной покупкой.