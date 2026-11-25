С момента выхода GTA VI на PlayStation 5 и Xbox Series X|S не прошло и недели, а пользователи уже пытаются запустить игру на компьютерах. Причем речь идет не только о мощных игровых ПК с видеокартами NVIDIA, но и об обычных ноутбуках Apple. Пока Rockstar Games хранит молчание относительно компьютерной версии своей главной игры, в интернете появилось видео с демонстрацией GTA 6 на MacBook Pro. И самое интересное заключается в том, что первые результаты работы игры на компьютере Apple выглядят весьма многообещающе.



Первые сборки уже добрались до игрового мира

19 ноября 2026 года состоялся долгожданный релиз GTA VI. Однако доступ к игре получили исключительно владельцы консолей Sony и Microsoft. Мы уже рассказывали, как можно поиграть в GTA 6 на Айфоне, но для этого все равно потребуется игровая приставка. А вот некоторые пользователи решили пойти совершенно другим путем и запустить игру непосредственно на компьютерах, не дожидаясь официального релиза.

23 ноября хакер под ником Cyberleek выложил в сеть исполняемый файл консольной версии GTA VI для Xbox. Практически сразу после этого несколько независимых команд приступили к созданию неофициальных портов GTA 6. Поскольку в Xbox Series X используется процессор с архитектурой x86-64, разработчикам не требуется полностью переписывать игру с нуля. Однако им необходимо обеспечить работу всех компонентов, которые изначально были рассчитаны исключительно на игровую консоль.

Уже на следующий день некоторые разработчики смогли добраться до главного меню, а другие продемонстрировали первые сцены непосредственно из игры. По информации DSOGaming, в одной из экспериментальных сборок даже появилась возможность управлять персонажем и взаимодействовать с окружающим миром. Правда, производительность GTA VI пока настолько низкая, что говорить о полноценном прохождении игры еще слишком рано. А если вы уже играете на Айфоне через приставку, в канале «Сундук Али-Бабы» в МАКС можно поискать держатель, который крепит телефон к геймпаду.

Ролик с MacBook Pro пока сложно проверить

На фоне многочисленных попыток запустить GTA VI на Windows особенно интересно выглядит видеоролик, опубликованный 24 ноября в социальной сети X. Его автор продемонстрировал работу игры на ноутбуке, который, по его словам, оснащен процессором M5 Max. На экране компьютера можно рассмотреть персонажей GTA VI, окружающие их предметы и даже некоторые текстуры. При этом изображение заметно отличается от того, которое привыкли видеть владельцы игровых консолей: есть проблемы с освещением и отображением отдельных объектов.

Визуально частота кадров в ролике выглядит значительно выше, чем в некоторых экспериментальных сборках для Windows. По приблизительным оценкам, GTA 6 на MacBook Pro может выдавать от 10 до 15 кадров в секунду, тогда как отдельные версии для обычных ПК демонстрировали всего несколько FPS. Разумеется, комфортно играть с такой производительностью невозможно, особенно когда речь идет об экшене с открытым миром.

Однако воспринимать этот видеоролик как полноценное сравнение производительности компьютеров Apple и игровых ПК не стоит. Как отмечают авторы проекта VICEPULSE, подлинность записи пока не подтверждена независимыми тестами, а точные замеры частоты кадров отсутствуют. К тому же речь идет о разных сборках игры, находящихся на ранней стадии разработки. Поэтому утверждать, что M5 Max быстрее игровых ПК в GTA VI, пока преждевременно.

Инструменты Apple пригодились и для порта с Xbox

Пожалуй, самое удивительное во всей этой истории заключается в том, что компьютеры Apple с процессорами серии M вообще не используют ту архитектуру, под которую создавалась GTA VI для Xbox. Тем не менее разработчики нашли способ обойти это ограничение. На GitHub уже существует отдельный проект VIctory-macOS, авторы которого занимаются адаптацией консольной версии игры для компьютеров Apple. Причем совершенно необязательно, что именно этот проект использовался в опубликованном видео с M5 Max.

Для работы неофициального порта разработчики задействуют сразу несколько технологий:

Rosetta 2 для выполнения кода, рассчитанного на процессоры с архитектурой x86-64;

Wine для работы компонентов, которым необходимо окружение Windows;

D3DMetal из набора инструментов Apple Game Porting Toolkit для преобразования графических команд DirectX в Metal;

специальную прослойку, которая имитирует необходимые для игры функции Xbox.

По сути, Game Porting Toolkit, который Apple создала для упрощения переноса компьютерных игр на macOS, оказался полезен и в этой ситуации. Аналогичные технологии уже позволяют владельцам Mac запускать множество игр, которые официально доступны исключительно для Windows. Например, мы рассказывали о приложении MaPC для запуска компьютерных игр на Mac.

Причем разработчики VIctory-macOS уже успешно протестировали свою программную прослойку на MacBook с обычным процессором M4. Это еще не означает, что такой компьютер сможет обеспечить приемлемую производительность в GTA VI. Однако сама возможность адаптации проекта под разные процессоры Apple Silicon выглядит весьма обнадеживающе. Если вы уже запускали Windows-игры на Mac с M4, поделитесь опытом в нашем чате в Telegram или нашем чате в МАКС.

От короткой демонстрации до полноценной игры еще далеко

Несмотря на впечатляющие темпы разработки неофициальных портов, я бы пока не спешил искать в интернете установочный файл GTA VI для Mac. Авторы VIctory-macOS прямо предупреждают, что их проект еще не позволяет нормально играть. Разработчикам предстоит исправить многочисленные графические ошибки, добиться стабильной работы игры и только после этого заниматься серьезной оптимизацией производительности. А все сайты, которые уже сейчас предлагают скачать готовую версию GTA 6 для macOS, стоит обходить стороной. Если приставки у вас пока нет, мы уже сравнили консоли для GTA VI.

Кроме того, нельзя забывать и о позиции правообладателя. Take-Two уже добилась удаления одного из проектов, связанных с переносом GTA VI на компьютеры. Поэтому нет никакой гарантии, что неофициальный порт GTA 6 вообще доберется до стадии, когда им смогут пользоваться обычные игроки. Пока Rockstar Games не представила даже официальную версию для Windows, не говоря уже о компьютерах Apple. За новостями о версии для ПК можно следить в нашем канале в Telegram и нашем канале в МАКС.

Но сама ситуация очень показательная. Еще несколько лет назад сложно было представить, что владельцы Mac будут обсуждать запуск настолько требовательной игры практически одновременно с обладателями мощных игровых компьютеров. И если энтузиастам удастся добиться приемлемой производительности уже сейчас, то после выхода GTA 6 для Windows шансы на комфортную игру через CrossOver и другие подобные инструменты могут заметно вырасти. Главное, чтобы мощности процессоров Apple оказалось достаточно не только для демонстрации отдельных сцен, но и для полноценного путешествия по Вайс-Сити.