Сравнил iMac M4 и M6 и понял, кому действительно нужен новый компьютер Apple

Выбрать iMac этой осенью оказалось сложнее, чем обещает пресс-релиз. Apple только что выпустила iMac на M6, а прошлая модель на M4 никуда не исчезла и теперь будет соседствовать с новинкой на полках. Поставьте их рядом, и вопрос, за что здесь вообще платить, возникнет сам собой. Ответ есть, только искать его придется не там, куда смотришь в магазине. Часть изменений вы заметите в первый же вечер, а часть не почувствуете никогда. Ниже разберем, что Apple поменяла в моноблоке, где новый чип уходит в отрыв и кому разумнее не переплачивать.



Отличить новинку можно только по коробке

Сначала о том, что осталось на месте. Список выходит длинным. У iMac на M6 тот же корпус толщиной 11,5 мм, тот же 24-дюймовый экран 4,5K с разрешением 4480 на 2520 точек и яркостью 500 нит, та же камера на 12 Мп с Center Stage и те же шесть динамиков с Dolby Atmos. Даже палитра не поменялась: семь старых цветов, от синего до серебристого. Марк Гурман из Bloomberg летом обещал новые оттенки, но в итоге Apple решила ничего не трогать. Немного обидно.

OLED тоже не завезли, как и версию с экраном побольше. Нано-текстуру против бликов по-прежнему дают только для старшей комплектации, а Touch ID на клавиатуре в базовой версии надо отдельно отметить при заказе. Так что, если вы выбираете iMac глазами, M4 и M6 для вас одинаковые компьютеры.

С ценой тоже есть хитрость. Новая модель в США стартует с 1499 долларов за версию с двумя портами и с 1699 долларов за версию с четырьмя. Кажется, что iMac подорожал, ведь в 2024 году базовый M4 стоил 1299 долларов. Но летом Apple подняла цены на Mac, и базовый M4 с тех пор и так стоит 1499 долларов. Получается, за те же деньги теперь дают больше ядер, а не меньше.

Вся разница сидит внутри

M6 до iMac уже успел обжиться в Mac mini, и мы разбирали особенности новых Mac mini еще в августе. Это первый процессор Apple на 2-нм техпроцессе TSMC, против 3 нм у M4. Транзисторы тоже другие, с затвором по кругу (gate-all-around). Такая конструкция обычно дает прирост эффективности, но насколько он заметен в моноблоке, покажут только тесты. Сравним, как это выглядит в цифрах для двух версий моноблока:

Параметр iMac M4 iMac M6 Процессор (2 порта) 8 ядер: 4 производительных, 4 энергоэффективных 10 ядер: 2 супер, 3 производительных, 5 энергоэффективных Процессор (4 порта) 10 ядер: 4 производительных, 6 энергоэффективных 12 ядер: 2 супер, 4 производительных, 6 энергоэффективных Графика 8 или 10 ядер 10 или 12 ядер Neural Engine 16 ядер Два блока по 16 ядер Пропускная способность памяти 120 ГБ/с до 170 ГБ/с Скорость SSD Базовая До 2 раз выше, PCIe 5.0

Самое интересное в таблице — третий тип ядер. Супер-ядра берут на себя самые тяжелые однопоточные задачи, и именно они поднимают отзывчивость системы в обычной работе. В Geekbench 7 Mac mini на M6 набирает 4071 балл в одноядерном тесте и 22 783 в многоядерном. Сама Apple обещает рост до 1,5 раза в Excel, до 2 раз в фоторедакторе Affinity и в играх с трассировкой лучей и до 5 раз при обработке запросов в LM Studio. Это цифры компании, а не независимые тесты, и слово «до» здесь важнее множителя.

С памятью есть оговорка. Заявленные 170 ГБ/с у Mac mini на M6 получают только версии с 24 и 32 ГБ, а у 16-гигабайтной базы выходит 153 ГБ/с. Скорее всего, в iMac все устроено так же, но Apple это отдельно не подтверждала. Хотите узнать реальные результаты, когда iMac на M6 доберется до тестов? Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и МАКС: выложим туда замеры, как только они появятся.

Wi-Fi 7 и быстрый Ethernet пригодятся не всем

Второе крупное изменение касается связи. В M4 стоял модуль Broadcom с Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.3, а в M6 Apple поставила свой чип N1 с Wi-Fi 7 и Bluetooth 6, плюс добавила поддержку Thread для умного дома. Проводная сеть тоже подросла: вместо гигабитного Ethernet теперь 2,5 Гбит/с. В версии с четырьмя портами разъем есть сразу, в младшей его нужно выбирать при заказе.

Вот только скорость сети упирается в слабое звено. Если дома роутер с Wi-Fi 6 и тариф на 500 Мбит/с, разницы между M4 и M6 в интернете не будет никакой. Wi-Fi 7 и 2,5-гигабитный порт раскроются, когда вы перекидываете тяжелые файлы по домашней сети на NAS или работаете с серверами, а провайдер дает больше гигабита.

С мониторами история похожая. Старшая версия M6 тянет два внешних экрана 6K, один 8K или один 4K с частотой до 240 Гц, а еще умеет выводить два монитора через один порт Thunderbolt. Младшая получила поддержку 4K на 165 Гц вместо 60 Гц у M4. Для игровых мониторов полезно, для офисного 27-дюймового экрана с 60 Гц ничего не меняется. Если не получается подружить iMac с монитором или роутером, пишите в наш чат в Telegram или МАКС, разберемся вместе.

Владельцам M4 можно выдохнуть

Если у вас уже стоит iMac на M4, менять его ради M6 смысла почти нет. Браузер, почта, видеозвонки, документы и даже монтаж роликов для семейного архива на M4 идут без проблем, и через два года ничего не изменилось. Обновление оправдано для тяжелых задач: регулярная обработка фото, игры с трассировкой, локальные нейросети. Летом мы объясняли, почему iMac на M6 стоило ждать, но ждать его имело смысл тем, у кого старый компьютер уже не справляется. Владельцу M4 такой спешки нет.

С покупкой с нуля логика другая. Если обе модели стоят примерно одинаково, берите M6: у него больше ядер, вдвое мощнее блок для нейросетей и запас на несколько лет вперед. Официально Apple iMac в России не продает, так что цены у нас будут зависеть от продавцов, и после выхода новинки остатки M4, скорее всего, начнут дешеветь. Заметная скидка на M4 делает его разумной покупкой, если компьютер нужен ребенку для учебы или всей семье для фильмов и браузера.

Отдельно про тех, кто сидит на iMac с M1 или еще на Intel. Тут выбор очевиден: по данным Apple, M6 быстрее M1 в 2,5-12 раз, а Intel-модели обгоняет до 18 раз. Самой сбалансированной выглядит десятиядерная версия с 24 ГБ памяти и Touch ID. Если iMac повторит Mac mini, такой объем заодно откроет полные 170 ГБ/с.

Кстати, пока ждете доставку нового моноблока, присмотрите для него подставку или хаб с дополнительными портами в канале «Сундук Али-Бабы» в МАКС, там такие находки бывают регулярно.

Так что выбирать между iMac на M4 и M6 стоит не по внешнему виду и не по цвету, а по своим задачам. Для домашнего компьютера на каждый день хватит M4 со скидкой. Тем, кто играет, работает с фото или запускает нейросети локально, лучше сразу взять M6 и не возвращаться к этому вопросу несколько лет.