iPhone 18 и iPhone 18e: характеристики, отличия и цены

Если вы откладывали на обычный iPhone 18 и рассчитывали купить его этой осенью, планы придется немного перестроить. Apple впервые с появления Pro-версий выпустила флагманы без базовой модели, а заодно подняла цены на те айфоны, что уже продаются. Из-за этого привычный вопрос, покупать iPhone 17 или подождать, стал заметно сложнее. А некоторые инсайдеры и вовсе сомневаются, что новинка выйдет под привычным названием. Разбираемся, когда появятся iPhone 18 и iPhone 18e, чем они будут отличаться и где бюджетная версия опять сэкономит на покупателе.



Почему обычный iPhone 18 выйдет только весной

На презентации 9 сентября Apple показала iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max и свой первый складной смартфон iPhone Duo. Базового iPhone 18 среди них не было, и это не случайность. По данным Macworld, его ждут весной 2027 года вместе с iPhone 18e и iPhone Air 2. Хотя есть и версия, что iPhone 18 могут вообще отменить, а на его место поставят второе поколение Air.

Логика у такого решения понятная. Линейка айфонов разрослась, и выпускать все модели в один месяц тяжело даже для Apple. К тому же осенью все внимание теперь достается дорогим Pro и складному смартфону, а весной у компании появляется второе полноценное окно для запуска. Раньше в марте выходили только недорогие SE, а потом модели e-серии. Теперь на этот период переедет и основной айфон.

Для iPhone 17 это тоже необычная история. Он простоит на витринах полтора года без замены, чего с базовыми айфонами раньше не случалось. Если вы купили его на старте и уже хотите обновиться, вариантов немного. Либо переходить на iPhone 18 Pro, либо ждать марта или апреля. Apple может провести для новинок отдельное мероприятие, а может ограничиться пресс-релизом.

Теперь о самом странном слухе. Инсайдер Early Apple написал в X, что Apple прорабатывает идею назвать iPhone Air 2 просто iPhone 18 и не выпускать третий аппарат. Джон Проссер еще летом говорил похожее: в будущем линейка может сократиться до iPhone, iPhone Pro и iPhone Ultra, а Air станет переходным этапом. Звучит логично, но подтверждений пока нет, так что я бы не принимал это всерьез до весны.

A20, больше памяти и собственный модем

Начинка у iPhone 18 и iPhone 18e, судя по всему, будет почти одинаковой. Обе модели получат обычный процессор A20, тогда как Pro-версиям досталась A20 Pro. Чип выпускает TSMC по 2-нанометровому техпроцессу, поэтому можно рассчитывать и на прирост скорости, и на лучшую энергоэффективность. Центральный процессор, скорее всего, останется 6-ядерным, как у A19, а графический получит пять ядер. В iPhone 18e одно из них Apple может отключить, с бюджетными моделями такое уже бывало. Самый заметный рост ожидают от нейронного движка, ведь Apple все сильнее делает ставку на ИИ прямо на устройстве.

Больше всего споров вокруг оперативной памяти. В iPhone 17 ее 8 ГБ, и в новом поколении объем точно вырастет. Аналитик Джефф Пу говорит о 12 ГБ, как у iPhone 17 Pro. Минг-Чи Куо ставит на необычную конфигурацию на 9 ГБ из шести чипов по 1,5 ГБ, причем сразу для iPhone 18 и 18e. В Macworld склоняются ко второму варианту, и я с ними согласен. Память сейчас в дефиците и дорожает быстрее всего остального.

На первый взгляд разница в 3 ГБ кажется мелочью. Но для Apple Intelligence она важна: чем больше памяти и выше ее пропускная способность, тем увереннее смартфон справляется с нейросетями без облака. Если у Pro-моделей будет 12 ГБ, а у обычных только 9 ГБ, со временем часть новых ИИ-функций в iOS может работать на них в урезанном виде или не появиться вовсе.

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Еще одно изменение касается связи. Обе модели должны получить второе поколение собственного модема Apple C2. Пока неясно, будет ли он поддерживать mmWave в США, но улучшения в скорости 5G, энергопотреблении и спутниковой связи выглядят вполне вероятными. Для России спутниковые функции, правда, по-прежнему не актуальны, как и 5G. За Wi-Fi и Bluetooth, скорее всего, продолжит отвечать чип N1 с поддержкой Wi-Fi 7 и Bluetooth 6. Менять его пока просто незачем.

Камеры и экран: где iPhone 18e снова сэкономит

Фронтальная камера у обычного iPhone 18 может снова прибавить. В iPhone 17 Apple поставила 18-мегапиксельный модуль с Center Stage, а теперь, по слухам из Weibo, разрешение вырастет до 24 Мп. Для селфи это значит больше деталей и больший запас для кадрирования и обработки.

С iPhone 18e все не так радужно. Часть слухов обещала 24 Мп всей линейке, но в отчете J.P. Morgan от ноября 2025 года говорилось, что бюджетная модель сохранит фронталку на 12 Мп. Так что на апгрейд селфи-камеры в 18e я бы не рассчитывал.

По основным камерам надежных утечек почти нет. У iPhone 17 сейчас два модуля по 48 Мп, основной и сверхширокоугольный, у iPhone 17e один основной на 48 Мп. Скорее всего, эта схема сохранится и в новом поколении. Исключение возможно в одном случае: если iPhone 18 и Air 2 окажутся одним смартфоном, Air наконец получит вторую камеру.

Кнопку Camera Control в iPhone 18, судя по утечке инсайдера Instant Digital, упростят. Она останется чувствительной к силе нажатия, но потеряет емкостный сенсор, который сейчас отвечает за свайпы. Так Apple снизит сложность и себестоимость. В iPhone 18e кнопки Camera Control не будет вовсе. Хотите первыми узнавать новые подробности о камерах iPhone 18? Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и МАКС.

Экран обычного iPhone 18, по всей видимости, останется как у 17-го. Это 120 Гц ProMotion, до 1000 нит в обычном режиме, до 1600 нит в HDR и до 3000 нит на улице. Интереснее ситуация с экраном iPhone 18e. В 17e стоит довольно старая матрица со скромной яркостью и челкой вместо Dynamic Island. Некоторые источники утверждают, что 18e получит более новую панель с Dynamic Island, примерно как у iPhone 15 с яркостью до 2000 нит на солнце. Но единого мнения тут нет. Зато в другом инсайдеры сходятся: по данным Digital Chat Station, у 18e останется экран на 60 Гц с матрицей LTPS OLED вместо LTPO. А значит, ни ProMotion, ни Always-On в бюджетном айфоне снова не будет.

Во сколько обойдутся новинки и кому их ждать

Сразу после презентации 9 сентября Apple подняла цены на все айфоны, которые остались в продаже. Каждая модель подорожала на 100 долларов. iPhone 17 теперь стоит от 899 долларов (около 75 900 рублей), iPhone 17e от 699 долларов (около 59 000 рублей). iPhone 17 Pro и 17 Pro Max из линейки убрали совсем. Тим Кук еще летом называл повышение неизбежным, потому что Apple больше не может компенсировать подорожавшие чипы памяти.

Поэтому я бы ориентировался на то, что iPhone 18 и iPhone 18e выйдут по тем же ценам, которые сейчас просят за их предшественников. То есть iPhone 18 будет стоить от 899 долларов (около 75 900 рублей), а iPhone 18e от 699 долларов (около 59 000 рублей). Macworld дает похожий прогноз с небольшим разбросом вниз. Удорожание уже заложено в текущий прайс, а iPhone 18 Pro подорожал всего на 100 долларов, так что резкого скачка в недорогих моделях ждать вряд ли стоит. Но если кризис с памятью затянется до весны, Apple может накинуть еще.

Рублевые цены посчитаны по курсу ЦБ на 24 сентября, это 84,4 рубля за доллар. В российских магазинах айфоны продаются через параллельный или серый импорт, поэтому реальный ценник на старте окажется выше. Чтобы не собирать слухи по кусочкам, я свел основные отличия двух будущих моделей в одну таблицу. Смотреть на нее стоит с оговоркой: это прогнозы на основе утечек и отчетов аналитиков, официальных характеристик Apple пока не называла.

Параметр iPhone 18 iPhone 18e Выход Весна 2027 Весна 2027 Экран 6,3 дюйма, до 120 Гц 6,1 дюйма, 60 Гц Вырез Dynamic Island Челка или Dynamic Island Процессор A20, 2 нм A20, 2 нм Оперативная память 9 или 12 ГБ Скорее всего 9 ГБ Основные камеры Две по 48 Мп Одна на 48 Мп Фронтальная камера 24 Мп 12 Мп Camera Control Есть, упрощенная Нет Модем Apple C2 Apple C2 Цена (прогноз) от $899 (около 75 900 руб.) от $699 (около 59 000 руб.)

По таблице хорошо видно, что разница между моделями снова в экране и камерах, а не в производительности. Процессор и модем у них будут общими. Переплачивать за iPhone 18 есть смысл ради 120 Гц, второй камеры и Dynamic Island, но не ради скорости.

Если смартфон нужен прямо сейчас, ждать полгода ради A20 смысла мало. iPhone 17 и iPhone 17e остаются хорошими вариантами, а на снижение цен теперь рассчитывать не приходится. Ждать весны стоит тем, кого в 17e раздражают челка и 60 Гц и кто надеется, что 18e наконец получит Dynamic Island. И тем, кому важен запас памяти под будущие функции Apple Intelligence.

А если решите взять iPhone 17 сейчас, не торопитесь переплачивать за чехол, стекло и зарядку в рознице. Недорогие аксессуары для айфонов мы регулярно отбираем в нашем канале «Сундук Али-Бабы» в МАКС.