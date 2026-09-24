iPhone 18 и iPhone 18e: характеристики, отличия и цены
Если вы откладывали на обычный iPhone 18 и рассчитывали купить его этой осенью, планы придется немного перестроить. Apple впервые с появления Pro-версий выпустила флагманы без базовой модели, а заодно подняла цены на те айфоны, что уже продаются. Из-за этого привычный вопрос, покупать iPhone 17 или подождать, стал заметно сложнее. А некоторые инсайдеры и вовсе сомневаются, что новинка выйдет под привычным названием. Разбираемся, когда появятся iPhone 18 и iPhone 18e, чем они будут отличаться и где бюджетная версия опять сэкономит на покупателе.
Почему обычный iPhone 18 выйдет только весной
На презентации 9 сентября Apple показала iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max и свой первый складной смартфон iPhone Duo. Базового iPhone 18 среди них не было, и это не случайность. По данным Macworld, его ждут весной 2027 года вместе с iPhone 18e и iPhone Air 2. Хотя есть и версия, что iPhone 18 могут вообще отменить, а на его место поставят второе поколение Air.
Логика у такого решения понятная. Линейка айфонов разрослась, и выпускать все модели в один месяц тяжело даже для Apple. К тому же осенью все внимание теперь достается дорогим Pro и складному смартфону, а весной у компании появляется второе полноценное окно для запуска. Раньше в марте выходили только недорогие SE, а потом модели e-серии. Теперь на этот период переедет и основной айфон.
Для iPhone 17 это тоже необычная история. Он простоит на витринах полтора года без замены, чего с базовыми айфонами раньше не случалось. Если вы купили его на старте и уже хотите обновиться, вариантов немного. Либо переходить на iPhone 18 Pro, либо ждать марта или апреля. Apple может провести для новинок отдельное мероприятие, а может ограничиться пресс-релизом.
Теперь о самом странном слухе. Инсайдер Early Apple написал в X, что Apple прорабатывает идею назвать iPhone Air 2 просто iPhone 18 и не выпускать третий аппарат. Джон Проссер еще летом говорил похожее: в будущем линейка может сократиться до iPhone, iPhone Pro и iPhone Ultra, а Air станет переходным этапом. Звучит логично, но подтверждений пока нет, так что я бы не принимал это всерьез до весны.
A20, больше памяти и собственный модем
Начинка у iPhone 18 и iPhone 18e, судя по всему, будет почти одинаковой. Обе модели получат обычный процессор A20, тогда как Pro-версиям досталась A20 Pro. Чип выпускает TSMC по 2-нанометровому техпроцессу, поэтому можно рассчитывать и на прирост скорости, и на лучшую энергоэффективность. Центральный процессор, скорее всего, останется 6-ядерным, как у A19, а графический получит пять ядер. В iPhone 18e одно из них Apple может отключить, с бюджетными моделями такое уже бывало. Самый заметный рост ожидают от нейронного движка, ведь Apple все сильнее делает ставку на ИИ прямо на устройстве.
Больше всего споров вокруг оперативной памяти. В iPhone 17 ее 8 ГБ, и в новом поколении объем точно вырастет. Аналитик Джефф Пу говорит о 12 ГБ, как у iPhone 17 Pro. Минг-Чи Куо ставит на необычную конфигурацию на 9 ГБ из шести чипов по 1,5 ГБ, причем сразу для iPhone 18 и 18e. В Macworld склоняются ко второму варианту, и я с ними согласен. Память сейчас в дефиците и дорожает быстрее всего остального.
На первый взгляд разница в 3 ГБ кажется мелочью. Но для Apple Intelligence она важна: чем больше памяти и выше ее пропускная способность, тем увереннее смартфон справляется с нейросетями без облака. Если у Pro-моделей будет 12 ГБ, а у обычных только 9 ГБ, со временем часть новых ИИ-функций в iOS может работать на них в урезанном виде или не появиться вовсе.
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Еще одно изменение касается связи. Обе модели должны получить второе поколение собственного модема Apple C2. Пока неясно, будет ли он поддерживать mmWave в США, но улучшения в скорости 5G, энергопотреблении и спутниковой связи выглядят вполне вероятными. Для России спутниковые функции, правда, по-прежнему не актуальны, как и 5G. За Wi-Fi и Bluetooth, скорее всего, продолжит отвечать чип N1 с поддержкой Wi-Fi 7 и Bluetooth 6. Менять его пока просто незачем.
Камеры и экран: где iPhone 18e снова сэкономит
Фронтальная камера у обычного iPhone 18 может снова прибавить. В iPhone 17 Apple поставила 18-мегапиксельный модуль с Center Stage, а теперь, по слухам из Weibo, разрешение вырастет до 24 Мп. Для селфи это значит больше деталей и больший запас для кадрирования и обработки.
С iPhone 18e все не так радужно. Часть слухов обещала 24 Мп всей линейке, но в отчете J.P. Morgan от ноября 2025 года говорилось, что бюджетная модель сохранит фронталку на 12 Мп. Так что на апгрейд селфи-камеры в 18e я бы не рассчитывал.
По основным камерам надежных утечек почти нет. У iPhone 17 сейчас два модуля по 48 Мп, основной и сверхширокоугольный, у iPhone 17e один основной на 48 Мп. Скорее всего, эта схема сохранится и в новом поколении. Исключение возможно в одном случае: если iPhone 18 и Air 2 окажутся одним смартфоном, Air наконец получит вторую камеру.
Кнопку Camera Control в iPhone 18, судя по утечке инсайдера Instant Digital, упростят. Она останется чувствительной к силе нажатия, но потеряет емкостный сенсор, который сейчас отвечает за свайпы. Так Apple снизит сложность и себестоимость. В iPhone 18e кнопки Camera Control не будет вовсе. Хотите первыми узнавать новые подробности о камерах iPhone 18? Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и МАКС.
Экран обычного iPhone 18, по всей видимости, останется как у 17-го. Это 120 Гц ProMotion, до 1000 нит в обычном режиме, до 1600 нит в HDR и до 3000 нит на улице. Интереснее ситуация с экраном iPhone 18e. В 17e стоит довольно старая матрица со скромной яркостью и челкой вместо Dynamic Island. Некоторые источники утверждают, что 18e получит более новую панель с Dynamic Island, примерно как у iPhone 15 с яркостью до 2000 нит на солнце. Но единого мнения тут нет. Зато в другом инсайдеры сходятся: по данным Digital Chat Station, у 18e останется экран на 60 Гц с матрицей LTPS OLED вместо LTPO. А значит, ни ProMotion, ни Always-On в бюджетном айфоне снова не будет.
Во сколько обойдутся новинки и кому их ждать
Сразу после презентации 9 сентября Apple подняла цены на все айфоны, которые остались в продаже. Каждая модель подорожала на 100 долларов. iPhone 17 теперь стоит от 899 долларов (около 75 900 рублей), iPhone 17e от 699 долларов (около 59 000 рублей). iPhone 17 Pro и 17 Pro Max из линейки убрали совсем. Тим Кук еще летом называл повышение неизбежным, потому что Apple больше не может компенсировать подорожавшие чипы памяти.
Поэтому я бы ориентировался на то, что iPhone 18 и iPhone 18e выйдут по тем же ценам, которые сейчас просят за их предшественников. То есть iPhone 18 будет стоить от 899 долларов (около 75 900 рублей), а iPhone 18e от 699 долларов (около 59 000 рублей). Macworld дает похожий прогноз с небольшим разбросом вниз. Удорожание уже заложено в текущий прайс, а iPhone 18 Pro подорожал всего на 100 долларов, так что резкого скачка в недорогих моделях ждать вряд ли стоит. Но если кризис с памятью затянется до весны, Apple может накинуть еще.
Рублевые цены посчитаны по курсу ЦБ на 24 сентября, это 84,4 рубля за доллар. В российских магазинах айфоны продаются через параллельный или серый импорт, поэтому реальный ценник на старте окажется выше. Чтобы не собирать слухи по кусочкам, я свел основные отличия двух будущих моделей в одну таблицу. Смотреть на нее стоит с оговоркой: это прогнозы на основе утечек и отчетов аналитиков, официальных характеристик Apple пока не называла.
|Параметр
|iPhone 18
|iPhone 18e
|Выход
|Весна 2027
|Весна 2027
|Экран
|6,3 дюйма, до 120 Гц
|6,1 дюйма, 60 Гц
|Вырез
|Dynamic Island
|Челка или Dynamic Island
|Процессор
|A20, 2 нм
|A20, 2 нм
|Оперативная память
|9 или 12 ГБ
|Скорее всего 9 ГБ
|Основные камеры
|Две по 48 Мп
|Одна на 48 Мп
|Фронтальная камера
|24 Мп
|12 Мп
|Camera Control
|Есть, упрощенная
|Нет
|Модем
|Apple C2
|Apple C2
|Цена (прогноз)
|от $899 (около 75 900 руб.)
|от $699 (около 59 000 руб.)
По таблице хорошо видно, что разница между моделями снова в экране и камерах, а не в производительности. Процессор и модем у них будут общими. Переплачивать за iPhone 18 есть смысл ради 120 Гц, второй камеры и Dynamic Island, но не ради скорости.
Если смартфон нужен прямо сейчас, ждать полгода ради A20 смысла мало. iPhone 17 и iPhone 17e остаются хорошими вариантами, а на снижение цен теперь рассчитывать не приходится. Ждать весны стоит тем, кого в 17e раздражают челка и 60 Гц и кто надеется, что 18e наконец получит Dynamic Island. И тем, кому важен запас памяти под будущие функции Apple Intelligence.
А если решите взять iPhone 17 сейчас, не торопитесь переплачивать за чехол, стекло и зарядку в рознице. Недорогие аксессуары для айфонов мы регулярно отбираем в нашем канале «Сундук Али-Бабы» в МАКС.