Как изменилась Apple за 15 лет при Тиме Куке

Эпоха закончилась тихо, без сцены и большого зала. 31 августа 2026 года Тим Кук провел свой последний день в кресле генерального директора Apple, а компанию возглавил Джон Тернус, до этого отвечавший за всю аппаратную инженерию. Кук остается в Apple как исполнительный председатель совета директоров, но операционного руля у него больше нет. Мы уже рассказывали, почему приход Тернуса это хорошо для будущего продуктов компании. А сейчас давайте оглянемся назад и посмотрим, во что превратилась Apple за 15 лет под руководством Кука.



Какой была Apple, когда пришел Тим Кук

Когда Кук занял пост CEO в августе 2011 года, он принял компанию через несколько недель после ухода Стива Джобса. Тогда Apple выглядела совсем иначе. Раз в год выходил один флагманский iPhone, был один планшет iPad 2, была линейка Mac и постепенно уходящий в прошлое iPod. Это была уже огромная и влиятельная компания, но по нынешним меркам ее продуктовая карта была почти аскетичной.

За полтора десятилетия Кук превратил Apple из производителя нескольких устройств в огромную экосистему, которая окружает пользователя со всех сторон. Он не придумывал новые категории на сцене так, как это делал Джобс. Его сила была в другом: масштабировать, доводить до идеала цепочки поставок и превращать удачные идеи в устойчивый бизнес. Именно при нем Apple впервые в истории пробила отметку в триллион, потом в два, три и почти в пять триллионов долларов. Скоро Apple покажет, как выглядит следующая глава: компания уже пригласила на презентацию 9 сентября, и это будет уже мероприятие эпохи Тернуса.

Один iPhone превратился в целую линейку

Самое наглядное изменение видно на примере смартфонов. В 2011 году был один айфон в год, и выбор сводился к объему памяти. Сегодня актуальная линейка это уже пять моделей: iPhone 17, iPhone 17e, iPhone Air, iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max. И это не считая того, что в продаже остаются еще две прошлогодние модели, iPhone 16 и iPhone 16 Plus. Покупатель теперь выбирает не только память, но и размер, толщину, набор камер и класс устройства целиком. Кстати, детали уже раскрыло приглашение на презентацию, так что линейка продолжит расти и дальше.

С планшетами история похожая. Из одинокого iPad 2 выросла полноценная линейка: обычный iPad, две модели iPad Air, две модели iPad Pro и компактный iPad mini. А вместе с ними появился Apple Pencil, который превратил планшет в инструмент для художников, дизайнеров и всех, кто привык записывать мысли от руки. Планшет перестал быть просто большим экраном для просмотра контента и стал рабочим устройством.

Такой подход многие критикуют за то, что линейки стали слишком сложными. Но именно дробление на модели позволило Apple закрывать сразу все ценовые сегменты и не отдавать покупателя конкурентам. Хотите обсудить, какой iPhone стоит брать в этом году? Заходите в наш чат в Telegram или МАКС, там всегда подскажут.

Новые категории, которых раньше не было

Главное наследие Кука это не обновления старых устройств, а целые категории, которые появились с нуля. При нем родились Apple Watch, самые популярные умные часы в мире, и наушники AirPods, которые выходят теперь в нескольких версиях под разные задачи и бюджеты. Мир перед презентацией живет слухами, и новые цвета уже показали на фото, что лишний раз доказывает, насколько плотно Apple теперь занимает внимание аудитории.

Список пополнений внушительный. Появился доступный ноутбук MacBook Neo, компактный трекер AirTag для поиска вещей, умные колонки HomePod и HomePod mini. Отдельная веха это переход Mac на свои процессоры. Именно этот шаг дал ноутбукам и десктопам ту самую производительность и автономность, ради которой многие пересели на Mac окончательно. Батарея, которая держит целый рабочий день без розетки, стала нормой, а не мечтой.

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Все это связано в единую экосистему, где часы подключены к телефону, телефон к компьютеру, наушники сами переключаются между устройствами, а трекер находится через сеть из миллионов чужих айфонов. Больше свежих новостей и разборов мы публикуем в наших каналах в Telegram и МАКС, подписывайтесь, чтобы ничего не пропустить.

Сервисы, подписки и громкие провалы

При Куке Apple перестала быть только производителем железа и превратилась в сервисную компанию. Запустились Apple Music, единая подписка Apple One и стриминговый сервис Apple TV. Сервисный бизнес растет быстрее всего и приносит все больше денег, а для пользователя это означает, что телефон, часы и колонка объединяются вокруг единого набора подписок. Пока Apple готовит новинки, а чип M6 намекнул на процессор iPhone, сервисы продолжают приносить стабильный доход в любой сезон.

Но было бы нечестно рассказывать только про победы. Провалов тоже хватало. Клавиатура-бабочка в MacBook годами раздражала пользователей залипающими кнопками и дорогим ремонтом. Гарнитура Vision Pro так и не стала массовой из-за цены и веса. Карты Apple Maps во времена iOS 6 стали настоящим позором и надолго испортили репутацию сервиса. А беспроводная зарядка AirPower и вовсе не доехала до магазинов, ее отменили еще до старта продаж.

Все эти истории показывают, что даже самая дисциплинированная компания ошибается. Разница в том, что Apple умеет признавать провалы и быстро исправляться. Если ищете свежие гаджеты по адекватной цене, загляните в наш канал Сундук Али-Бабы в МАКС, там регулярно выходят подборки интересных находок.

Во сколько теперь оценивают Apple и прощание Кука

Цифры лучше всего описывают масштаб перемен. В августе 2011 года, когда Кук возглавил компанию, Apple стоила чуть меньше 350 миллиардов долларов. Сегодня ее капитализация держится около 4,6 триллиона долларов, то есть выросла примерно в 13 раз. По итогам последнего финансового года выручка достигла 416 миллиардов долларов против 108 миллиардов в 2011 году, а прибыль измеряется десятками миллиардов каждый квартал. Apple успела стать первой компанией в истории, которая приблизилась к отметке в пять триллионов.

В свой последний рабочий день на посту CEO Кук отправил письмо всей команде.

Команда, Сегодня мой последний день в роли генерального директора Apple. Я всегда знал, что этот момент однажды наступит, и все равно до сих пор трудно поверить, что он пришел и что я пишу эти слова. Я люблю эту компанию и людей, которые за ней стоят, и я не мог позволить этому дню пройти, не отправив вам записку, чтобы сказать, как я благодарен за то тепло, которое вы мне подарили, за то, как вы выкладывались каждый божий день, и больше всего за привилегию всей жизни быть вашим лидером. Правда в том, что каким бы ни был мой успех, я знаю, что все это благодаря вам. Вы раскрывали во мне лучшее. За всю свою жизнь я никогда не видел и не работал с такой выдающейся командой людей, и каждый день я вижу новые тому подтверждения. В Apple есть что-то по-настоящему особенное. Больше всего я горжусь тем, что никогда не смог бы отразить ни один годовой отчет. Это место доказывает, что культура важнее всего остального. Мы разделяем убеждение, что то, что мы создаем, имеет значение, и что у нас есть и возможность, и ответственность оставить мир лучше, чем мы его застали. Эта цель и есть часть того, что делает Apple исключительной. Apple помогает ее взращивать, но я верю, что она жила в каждом из вас задолго до того, как вы сюда пришли. Именно она привела вас в эту компанию и продолжает двигать работу, которую вы делаете каждый день. Вместе мы создали нечто гораздо большее, чем кто-либо из нас мог представить или сделать в одиночку. И в этом секрет нашего успеха. Мы раскрываем лучшее друг в друге. Мы поддерживаем друг друга. Мы смогли оставить свою вмятину во вселенной, как однажды сказал Стив, благодаря тому, кто мы есть и во что верим, благодаря тому, что мы ценим и как видим мир. Как же нам повезло. Как повезло мне. Как вы знаете, я не покидаю Apple. Но я ухожу с роли, которую любил всей душой. Я буду скучать по этой работе так, как пока даже не могу себе представить, и при этом полностью спокоен за свое решение. Я буду скучать по тому, чтобы вести вас и быть рядом на каждом шагу, и в то же время меня безмерно утешает то, что я передаю штурвал такому блестящему, замечательному и способному человеку, как Джон. Мало кто понимает, что нужно для создания продуктов, меняющих мир, так, как понимает это Джон, и я не мог бы больше радоваться его лидерству. Надеюсь, вы знаете, как высоко я вас ценю и какой честью было быть вашим генеральным директором. Больше всего я надеюсь, что вы и дальше будете гордиться тем, что являетесь частью этого удивительного места, которое мы называем Apple, и всегда будете отдавать ему все лучшее. Когда мы приносим в эту работу самих себя целиком, с заботой друг о друге и о людях, которым служим, нет предела той глубокой разнице, которую мы можем сотворить. Буду рад видеть вас в моей новой роли в Apple Park и по всему миру. Со всем, что у меня есть, и всем, что я есть, всегда Ваш, Тим

Эпоха Кука закончилась на пике. Теперь очередь Джона Тернуса писать следующую главу, и первые ее наброски мы увидим уже совсем скоро.