Меня заблокировали в Claude. И это не из-за России или частой смены IP

Иван Кузнецов

Про блокировки в Claude сейчас пишут, кажется, чаще, чем про сами нейросети. Сегодня человек оплатил подписку, а завтра заходит и видит, что аккаунта больше нет. Объяснение у всех наготове: скакал по странам или платил через посредника, вот и попался. Я тоже так думал, пока не заблокировали меня самого. Только вот ни того, ни другого я не делал. Пришлось разбираться, и причина оказалась совсем не там, где её обычно ищут. И она касается куда большего числа людей, чем кажется.

Навесной замок на экране с логотипом Claude

Навесной замок на экране с логотипом Claude

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Обычно бан в Claude объясняют двумя причинами

Если почитать чаты и форумы, версий всего две, и обе звучат убедительно:

  • Частая смена стран. Утром у человека адрес в Германии, днём в Нидерландах, вечером в США, и система видит, что один аккаунт за день побывал в трёх странах на двух континентах. Живые люди так не перемещаются, поэтому аккаунт закрывают как подозрительный.
  • Оплата. Claude официально не продаёт подписку в России, поэтому платят кто как может: через посредников, чужими зарубежными картами, подарочными кодами, а то и покупают готовый аккаунт. Если по одной карте платят за десяток чужих аккаунтов, вопросы у сервиса появятся быстро.

Какие способы оплаты вообще существуют, мы подробно разбирали в материале про оплату Claude Pro из России. Но дело-то даже не в этом.

Сама Anthropic в справке называет три причины для бана: повторные нарушения правил использования, нарушения пользовательского соглашения и создание аккаунта из неподдерживаемой страны. Про прыжки между странами и способы оплаты там ни слова. Но обе народные версии, в общем-то, укладываются в эти пункты, поэтому им и верят.

Так вот, ни под одну из них мой случай не подходил.

Адрес не менялся, карта своя, а бан всё равно прилетел

Никаких прыжков по странам у меня не было. IP-адрес всё время оставался одним и тем же — финским, и никакими другими я не пользовался. То есть для Claude я каждый день заходил из одного и того же места. Ровно так, как и положено.

С оплатой тоже всё было чисто. Подписку я оплачивал своей узбекской картой, без посредников, перекупленных аккаунтов и подарочных кодов. Платежи проходили, подписка продлевалась, всё было ок.

Финляндия и Узбекистан в списке стран Anthropic

Финляндия и Узбекистан в списке стран Anthropic

Причём и Финляндия, и Узбекистан есть в официальном списке стран, где Anthropic продаёт свои сервисы. То есть формально я заходил из поддерживаемой страны и платил картой поддерживаемой страны. По всем трём пунктам из справки ко мне претензий быть не могло. И тем не менее в ночь на 1 октября Claude поставил аккаунт на паузу из-за «необычной активности». Что именно показалось необычным, не объяснили.

Экраны Claude о заморозке и закрытии аккаунта

Экраны Claude о заморозке и закрытии аккаунта

Я подал апелляцию и описал ситуацию. Рассмотрение обещали за 10 дней, но ответ пришёл меньше чем через трое суток: аккаунт останется закрытым, и это окончательное решение. Подписку, как сказано на том же экране, отменили ещё в момент заморозки. Стало понятно, что дело не в стране и не в карте, а в чём-то третьем.

Anthropic охотится не на россиян, а на китайские лаборатории

Первое, что выяснилось: Claude блокирует не россиян как таковых. Россия действительно не входит в список стран, где работает Anthropic, но главная головная боль компании — это Китай и его ИИ-лаборатории.

В сентябре 2025 года Anthropic обновила правила и написала, что компании из закрытых для неё стран всё равно добираются до Claude обходными путями, например через дочерние фирмы за рубежом. С тех пор доступ закрыт любой организации, которая больше чем наполовину принадлежит компаниям из таких стран, где бы она ни работала. Китай в этом списке первый, Россия, Иран и Северная Корея — там же.

А в феврале 2026 года стало понятно, ради чего всё это. Anthropic рассказала, что китайские DeepSeek, Moonshot и MiniMax через фейковые аккаунты прогоняли через Claude миллионы запросов, а ответами обучали собственные нейросети.

Цифры из расследования Anthropic о китайских лабораториях

Цифры из расследования Anthropic о китайских лабораториях

Проще говоря, бесплатно учились у чужой модели. Доступ они получали через посредников, которые перепродают нейросети оптом и держат целые сети аккаунтов: забанили один, на его место тут же встаёт новый.

Самое интересное в этой истории — как Anthropic их вычислила. Компания пишет, что связала аккаунты с лабораториями по совпадению IP-адресов, метаданным запросов и признакам инфраструктуры. У DeepSeek, например, совпадали шаблоны запросов, способы оплаты и время активности. После этого Anthropic пообещала ещё строже вылавливать подозрительные аккаунты. И вот тут, судя по всему, под раздачу начали попадать и обычные пользователи вроде меня.

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Claude видел не меня, а сервер в дата-центре

Проблема, похоже, не в том, из какой страны вы заходите, а в том, какой именно адрес видит сервис. IP-адреса бывают двух видов. Одни провайдер выдаёт обычным людям — в квартиру, в офис, на мобильный. Их называют резидентными. Другие принадлежат дата-центрам, где стоят арендованные серверы. И по базам адресов сразу видно, к какому типу относится конкретный IP, потому что каждая сеть записана за своим владельцем.

Мой финский адрес был как раз второго типа. Claude видел не человека из Финляндии, а сервер в дата-центре Hetzner. Это немецкий хостинг, один из крупнейших в Европе, и площадка в Финляндии у него тоже есть. Арендовать там сервер может кто угодно за несколько евро в месяц.

Разница между домашним адресом и адресом дата-центра

Разница между домашним адресом и адресом дата-центра

А теперь посмотрите на это глазами Anthropic. Те самые фейковые аккаунты китайских лабораторий вряд ли сидели на домашнем интернете. Массовые схемы работают через арендованные серверы, потому что это дёшево и удобно: с одной машины можно гонять сотни аккаунтов. Получается, что адрес дата-центра для системы защиты сам по себе выглядит подозрительно, как бы исправно вы ни платили и как бы стабильно ни заходили из одного места.

Официально Anthropic такого правила не публиковала, это мой вывод. Но с моим случаем он сходится лучше всего. В итоге я сменил адрес на резидентный, то есть на такой, который выглядит как обычный домашний интернет, а не как сервер. Теперь Claude видит обычного домашнего абонента испанского провайдера Telefónica. Испания, к слову, тоже есть в списке стран Anthropic. Карта та же, привычки те же, поменялось только то, как я выгляжу для Claude со стороны.

Проверка адреса: Испания, домашний провайдер Telefónica

Проверка адреса: Испания, домашний провайдер Telefónica

Если бан уже прилетел, у Anthropic есть апелляция

Сначала о том, что можно сделать с заблокированным аккаунтом. Anthropic разрешает подать апелляцию, но только из самого аккаунта: нужно зайти на claude.ai под заблокированной учётной записью, и там появится форма. На том же экране можно выгрузить свои чаты или удалить аккаунт, и писать для этого в поддержку не нужно. На экране блокировки срок рассмотрения указан около 10 дней. Мне ответили быстрее, правда отказом.

Справка Anthropic о блокировках и возврате денег

Справка Anthropic о блокировках и возврате денег

С деньгами сложнее. По правилам Anthropic, если аккаунт закрыли за серьёзное нарушение соглашения, деньги за подписку не вернут. А вот если компания сама решит прекратить подписку и предупредит об этом за 30 дней, остаток вернут пропорционально. Попросить возврат можно и самому:

  • оплачивали на сайте — в меню профиля «Получить помощь», дальше «Запрос возврата Claude», и система проверит, положен ли он;
  • оформляли подписку в приложении Claude на iPhone — деньги возвращает только Apple через reportaproblem.apple.com, поддержка Anthropic платежи App Store не трогает;
  • не можете войти в аккаунт — пишите в поддержку с другой почты и ставьте в копию адрес заблокированного аккаунта.

Поможет ли смена адреса мне, честно, пока не знаю. По логике должна, ведь теперь я выгляжу как обычный пользователь, а не как сервер. Если блокировка повторится, расскажу об этом отдельной статьёй или дополню эту. А пока мне кажется, что многие ищут причину бана не там, где она на самом деле. Не всегда дело в частой смене стран или способе оплаты, иногда хватает того, что сервис видит перед собой не человека, а машину. Терять доступ к одной из самых умных нейросетей из-за чужих махинаций обидно вдвойне. А вас блокировали в Claude? Что в итоге оказалось причиной? Расскажите в нашем Telegram-чате.

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