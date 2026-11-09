Apple делает из Siri личного робота. Он будет делать ваши дела, даже когда вы спите

Если вы уже пробовали новую Siri в iOS 27, то наверняка заметили, что она стала куда сообразительнее старой. Понимает просьбы в свободной форме, помнит, о чем вы говорили минуту назад, и отвечает почти как чат-бот. Только сама по себе она по-прежнему ничего не делает: пока не попросишь, ассистент молчит. Конкуренты за эту осень успели уйти совсем в другую сторону, и в Apple это, похоже, признали на самом верху. Чего не хватает Siri, кто в компании торопит перемены и когда их стоит ждать на айфоне.



Siri стала умнее, но все еще ждет команды

Новая Siri вышла вместе с iOS 27 в сентябре, и это уже не та Siri, над которой годами шутили. Внутри большая языковая модель, а подробно о том, как работает новая Siri с Gemini, Apple рассказала еще на WWDC.

Ассистент держит контекст разговора и учитывает ваши личные данные. У него появилось отдельное приложение, а с tvOS 27.2 Siri AI в бета-версии добралась до Apple TV 4K второго и третьего поколений: там можно искать фильмы обычной речью и задавать уточняющие вопросы.

Но принцип работы остался прежним. Вы просите, Siri делает. Глава разработки Siri Майк Роквелл еще летом сам описал ее как систему, которая пока работает только по запросу. Агентом, по его словам, можно назвать то, что крутится в постоянном цикле: получает новую информацию, принимает решение и действует. Ни того, ни другого, ни третьего Siri без вашей команды не умеет.

Пока Apple доделывала Siri, другие научились работать без нас

Если слово «агент» вам пока ни о чем не говорит, у нас есть материал, где мы объяснили ИИ-агентов простыми словами. Совсем коротко: ассистент выполняет команду, а агент получает цель и сам решает, как к ней прийти.

Этой осенью таких агентов выпустили сразу две крупные компании. 8 сентября Meta* запустила Muse, а 29 сентября OpenAI ответила своими Dots. Оба работают постоянно в фоне. Они следят за поставленной задачей, сами выбирают следующий шаг и доводят дело до результата, не дергая человека на каждом этапе. Похоже устроен и Grok от xAI.

Выглядит это так. Dots могут копаться в информации, пока вы спите, а перед чувствительными действиями вроде смены пароля останавливаются и ждут человека. Muse перед отправкой письма или покупкой спрашивает разрешения, и ему можно ответить «один раз», «всегда» или запретить. Удовольствие недешевое: Dots доступны только на дорогих тарифах ChatGPT, и подписка Pro стоит 100 долларов в месяц.

На этом фоне Siri похожа на вежливую секретаршу. Речь понимает отлично, инициативы ноль. Для помощника, который живет в каждом айфоне, в конце 2026 года этого уже маловато.

Новый глава Apple попросил Федериги не тянуть

Теперь картина, судя по всему, начинает меняться. Появилась информация, что Apple может перевести Siri в режим, больше похожий на агента, уже в следующем году. По данным источника, компания хочет двигаться именно в эту сторону. Как это будет устроено, пока неясно: деталей нет даже в слухах.

Интереснее, откуда пришел толчок. На недавней закрытой встрече генеральный директор Apple Джон Тернус сказал главе разработки ПО Крейгу Федериги, что компании нужно «ускорить» работу над софтом. И быстрее выйти за рамки того, чтобы просто доводить Siri до необходимого минимума. Для Apple, которая много лет меняла ассистента крошечными шагами, это довольно жесткая постановка задачи.

Тем более что сам Федериги летом говорил об агентах заметно осторожнее. Он называл это направление экспериментальным и объяснял, что сначала нужно найти правильный сценарий для пользователя, а уже потом что-то выпускать. Сроков он не называл, но и участие Apple не исключал. Выходит, новый CEO решил, что ждать идеального момента компания больше не может.

По привычному графику Apple крупные перемены в Siri логичнее всего показать вместе с iOS 28 на WWDC в июне 2027 года. Но это уже моя догадка (ни версия системы, ни дата в слухах не звучали). Чтобы не пропустить момент, когда у планов Apple появятся подробности, подписывайтесь на наши каналы в Telegram и МАКС.

Сначала таймер, потом агент

Не все встретили новость с восторгом. В англоязычных комментариях к слуху самые популярные реплики скептические: сначала исправьте баги, потом беритесь за агентов. Кто-то напомнил, что Siri до сих пор не всегда может просто поставить таймер. Тут и у нас был свой случай: мы недавно разбирали, почему таймер на iPhone может не звенеть, и причина оказалась вовсе не в железе.

И в этом главный риск. Агенту доверяют письма, покупки и записи в календаре, поэтому он не имеет права ошибаться так же часто, как голосовой помощник. Промах обычной Siri стоит пары секунд. Промах агента может стоить денег.

Для России у истории есть еще один слой. Новая Siri пока не говорит по-русски: на старте в сентябре был только английский, в iOS 27.2 добавились французский, японский, корейский, португальский и испанский, а до конца года обещают традиционный китайский, норвежский, турецкий и вьетнамский. Русского в списке нет. Даже в Евросоюзе Siri AI ждут с задержкой на несколько месяцев, так что агентские функции, когда бы они ни вышли, до нас вряд ли доберутся первыми.

А вы бы разрешили Siri самой отправлять письма и оплачивать заказы? Пишите в наш чат в Telegram или МАКС, интересно, насколько у нас готовы к такому доверию. Пока ассистент учится действовать сам, дом можно автоматизировать и по старинке: умные розетки и датчики открытия двери то и дело попадают в «Сундук Али-Бабы» в МАКС.

Так станет ли Siri агентом в 2027 году? Желание у Apple есть, давление сверху теперь тоже. Только новую Siri компания показала еще в 2024 году, а до пользователей она дошла лишь с iOS 27. Так что слово «следующий год» в случае с Apple я бы пока воспринимал как направление, а не как дату.

*признана экстремистской и запрещена в России