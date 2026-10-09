Как проверить, что фото, видео или аудио сделала нейросеть

Картинку в ленте сейчас все труднее принять на веру. Нейросети рисуют так, что ни лишние пальцы, ни кривые тени подделку уже не выдают. При этом бесплатные ИИ-детекторы из поисковой выдачи скорее гадают, чем проверяют, и на один и тот же снимок отвечают то «человек», то «машина». Оказалось, что у части сгенерированных файлов есть след, который глазом не увидеть, и теперь искать его может любой желающий. Я прогнал через новый сервис две картинки, и в одном случае он ответил подробнее, чем я рассчитывал. Ниже расскажу, как пройти проверку, что значит каждый вариант ответа и где у способа предел.



Что за детектор выпустила Google

Мы уже писали, как отличить настоящее фото с iPhone от картинки из нейросети, и там вся надежда была на внимательность и метаданные. Теперь появился инструмент, который работает по другой логике. 7 октября Google открыла для всех SynthID Detector. Раньше сервисом пользовались только журналисты и исследователи из тестовой группы, а сейчас зайти на сайт может кто угодно.

Детектор не пытается угадать нейросеть по стилю картинки. Он ищет невидимую цифровую метку, которую генератор встраивает в файл прямо в момент создания. Человек ее не замечает ни на фото, ни на видео, ни в аудио, а программа считывает за секунды. Google ставит такие метки с 2023 года и, по данным компании, уже промаркировала больше 180 миллиардов изображений и видео.

Главная новость даже не в открытом доступе. Раньше детектор понимал только метки самой Google, и картинка из ChatGPT с меткой OpenAI выглядела для него чистой. Теперь он читает метки четырех компаний: Google, OpenAI, NVIDIA и корейской Kakao. Поддержку Apple обещают позже, но сроки не называют. Что важно для нас, метка живет внутри самого файла. Ее не сотрешь, переименовав картинку или удалив данные EXIF. Обычное редактирование, фильтры и сжатие метку тоже не убивают, так что скриншот из Telegram с пережатым качеством проверить можно.

Как проверить фото, видео или аудио на ИИ

Сервис бесплатный и доступен из любой страны, но интерфейс только на английском. Без аккаунта ничего не получится: войти придется обязательно через Google, Apple или ChatGPT. Если у вас айфон, проще всего выбрать вход с Apple, тогда сайт не узнает даже вашу почту, если спрятать ее при входе.

Порядок действий такой:

Открываем сайт synthid.com в Safari или любом другом браузере. Входим через аккаунт Google, Apple или ChatGPT, на выбор. В блоке Upload a file for detection нажимаем Select file или просто перетаскиваем файл в окно. Выбираем картинку, ролик или аудиозапись. Тип файла указывать не нужно, сервис определит его сам. Ждем несколько секунд и читаем ответ в карточке справа от превью.

С iPhone все то же самое, только вместо перетаскивания нажимаете Select file и выбираете снимок из Фото или из приложения Файлы. Если картинка пришла в мессенджере, сначала сохраните ее на телефон. По данным зарубежных изданий, на один аккаунт дают около десяти проверок в сутки на все типы файлов вместе. Для обычного человека этого хватает с запасом.

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Что означает результат проверки

Первой я загрузил инфографику с советами по уходу за ремешком Apple Watch. Детектор ответил SynthID was detected и сразу назвал источник: картинка сделана или отредактирована в OpenAI. Кстати, если вы сами делаете фото со своим лицом в ChatGPT, знайте, что такая же метка есть и в ваших снимках.

Ниже детектор добавляет оговорку, что файл могли отредактировать уже после генерации. Это важная деталь. Ответ «найдено» говорит, что в создании участвовала нейросеть, но не отличает полную генерацию от правки. Фото, где ИИ лишь стер прохожего на фоне, получит такую же отметку, как картинка, нарисованная с нуля.

Вторым файлом было обычное фото наушников на обоях с листьями. Ответ: SynthID was not detected. Звучит как «все чисто», но сам сервис пишет осторожнее. Нейросеть одного из партнеров, скорее всего, здесь ни при чем. Только и всего.

Для видео и аудио детектор показывает еще и отрезок с меткой. Это удобно, когда в настоящий ролик вставили сгенерированный кусок или подменили голос в середине записи.

Почему детектор может ничего не найти

Здесь у сервиса главное ограничение, и Google его не скрывает. Отрицательный ответ ничего не доказывает. Если картинку сделали в Midjourney, Stable Diffusion или другой нейросети без SynthID, детектор пройдет мимо. То же касается файлов, созданных до того, как компания-партнер начала ставить метки. Сильная переделка, например перерисовка поверх или съемка экрана на другой телефон, тоже может метку размыть.

Поэтому SynthID Detector стоит воспринимать как проверку на конкретные нейросети, а не как универсальный тест на правду. Найдена метка — вопрос закрыт. Не найдена — смотрите на источник, дату публикации и ищите оригинал через поиск по картинке.

Отдельный вопрос, что будет с Apple. Компания уже рассказывала, как iPhone 18 Pro отличает реальное фото от ИИ, но в списке поддержки детектора ее пока нет. Когда детектор научится читать метки из инструментов Apple, неизвестно. Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и МАКС, расскажем, как только это случится.

Когда проверка реально пригодится

Самый очевидный случай — новости. Фото пожара, видео с места событий или голосовое «от начальника» лучше прогнать через детектор, прежде чем пересылать дальше. Голосовые подделки особенно неприятны: мошенники давно клонируют голоса, а метка в аудио выдаст хотя бы часть таких записей.

Второй сценарий связан с покупками. Продавцы на маркетплейсах все чаще рисуют товар нейросетью, и вживую чехол или часы выглядят совсем иначе, чем на карточке. Пара секунд на проверку подскажет, стоит ли искать живые отзывы с фото. А если не хочется рисковать, загляните в канал «Сундук Али-Бабы» в МАКС: там аксессуары для iPhone выкладываем с настоящими снимками.

Ну и третий вариант для тех, кто сам генерирует картинки. Детектор покажет, что метка в вашем файле осталась даже после фильтров. Если выдаете нарисованное за свое фото, лучше знать заранее, что это проверяется за полминуты.

Пока список нейросетей у SynthID небольшой, но в нем уже есть ChatGPT и Gemini, а через них идет огромная доля картинок, которые попадают в ленты. Когда подключится Apple, проверять станет можно почти все, что создано на айфоне.