Поменял iPhone 12 на Galaxy S25 Ultra. Вот что понравилось, а что бесит

Иван Кузнецов

Когда старый айфон разбивается, вопрос «что брать взамен» встает сразу и без всякой подготовки. Казалось бы, ответ очевиден: новый iPhone, перенос данных за вечер и жизнь продолжается. Только у меня к этому моменту накопилось слишком много мелких раздражителей, которые годами копились в iOS и в один день перевесили привычку. Решение я принял быстро и за не самые большие деньги, но кое-что неприятное всплыло уже в первый день, причем там, где я совсем не ждал. Ниже расскажу, почему ушел с айфона, что мне понравилось в новом смартфоне за две недели и с какими компромиссами пришлось смириться.

Разбитый iPhone 12 рядом с Galaxy S25 Ultra

Разбитый iPhone 12 рядом с Galaxy S25 Ultra

Разбил айфон и задумался

Мой iPhone 12 прожил со мной четыре года. Для смартфона это солидный срок, и никаких претензий к нему у меня не было: работал, снимал, держал заряд до вечера. А потом он упал. Экран покрылся паутиной, и стало ясно, что пора что-то менять. Причем я не первый, кто об этом задумался: недавно мы разбирали, почему в России все переходят на Samsung, и многое из того материала я узнал на собственном опыте.

Разбитый айфон 12 на столе

Разбитый айфон 12 на столе

Первая мысль была стандартной. Взять новый айфон, положить рядом со старым и запустить перенос. Но честно скажу, возиться с этим мне не хотелось совсем. Перенос с айфона на айфон только звучит как пара нажатий. На деле это вечер ожидания, повторный вход в половину приложений и танцы с теми программами, которых в App Store давно нет. А их у меня было немало. И вот тут кроется главная причина моего ухода.

Что надоело в iOS

Ограничения iOS в России я терпел годами, потому что привык. Банковские приложения в App Store живут под странными именами и выглядят как калькуляторы или справочники. Их приходится искать по подсказкам в чатах, а потом молиться, чтобы очередную версию не удалили. Мы уже писали, как пользоваться ВКонтакте на iPhone без приложения, и это хорошо показывает масштаб проблемы: обычные сервисы приходится открывать через обходные пути.

Отдельная боль касается уведомлений. МАКС и ВК на моем айфоне работали через костыли, и сообщения приходили то с задержкой, то не приходили вовсе. Пропустить сообщение по работе из-за того, что приложение стоит не из App Store, обидно.

Отдельные приложения МАКС и ВК и их веб-версии для получения уведомлений

Отдельные приложения МАКС и ВК и их веб-версии для получения уведомлений

Третий пункт — бесконтактная оплата. Apple Pay в России не работает с 2022 года, и все это время я носил с собой карты или платил по QR-коду, а в конце концов приклеил стикер к чехлу. Мелочь, но она напоминает о себе на каждой кассе.

Стикер на задней панели айфона

Стикер на задней панели айфона

По отдельности все это можно пережить. Вместе это уже набор костылей, который хочется выбросить. Если вы тоже собираете обходные пути для айфона, подписывайтесь на наши каналы в Telegram и МАКС, там мы первыми пишем, что и куда пропало из App Store.

Почему Galaxy S25 Ultra, а не iPhone 17

Дальше все решили деньги. Базовый iPhone 17 в моем городе стоит минимум 75 тысяч рублей. Это самая простая модель без телеобъектива и стилуса, зато с теми же ограничениями, от которых я хотел уйти. А на Авито я нашел новый Galaxy S25 Ultra за 69 тысяч рублей. Это флагман Samsung, который вышел в начале 2025 года, и до сих пор он остается одним из самых мощных смартфонов на Android. Получилось дешевле базового айфона, но уровнем заметно выше.

Цена на Galaxy S25 Ultra на Авито

Цена на Galaxy S25 Ultra на Авито

Что сравниваю iPhone 17 Galaxy S25 Ultra
Цена у меня в городе от 75 000 рублей 69 000 рублей (Авито, новый)
Класс Базовая модель Флагман 2025 года
Стилус Нет S Pen в корпусе
Банки и оплата телефоном Через обходные пути Из магазина приложений, NFC работает
Магнитные аксессуары MagSafe Нет магнитов в корпусе

Отдельно скажу про покупку. Новый смартфон на Авито всегда немного лотерея. Если решите повторить, проверяйте коробку, IMEI и состояние на месте, а на гарантию магазина в таком случае не рассчитывайте.

Что мне понравилось за две недели

Начну с экрана. После 6,1 дюйма у iPhone 12 дисплей на 6,9 дюйма ощущается как маленький планшет. Читать, смотреть видео и работать с документами на нем гораздо приятнее, и возвращаться к маленькому экрану уже не хочется.

Задняя панель Galaxy S25 Ultra

Задняя панель Galaxy S25 Ultra

Производительность топовая. Samsung ставит в этот смартфон Snapdragon 8 Elite, и никаких подтормаживаний я за две недели не заметил. Система летает: приложения открываются сразу, анимации плавные, клавиатура не задумывается.

Больше всего удивил стилус S Pen. Я думал, что это игрушка на пару дней, а в итоге пользуюсь им регулярно. Быстрые заметки, подписи в документах, выделение текста на скриншотах. Перо прячется прямо в корпус, так что потерять его сложно.

Стилус S-Pen на Galaxy S25 Ultra

Стилус S-Pen на Galaxy S25 Ultra

Еще одна мелочь, которая радует каждый день, — фронтальная камера в виде точки. После челки iPhone 12 экран выглядит чище, а в видео дырочка теряется почти полностью. Ну и камеры. Снимают отлично: днем, вечером, с зумом. Отдельные телевики дают зум, которого у моего айфона не было вовсе, и я начал фотографировать то, что раньше просто пропускал.

Минусы, о которых я не подумал

Про минусы тоже скажу честно. Первый вылез сразу: нет MagSafe. На айфоне я привык, что держатель в машине и кошелек просто примагничиваются. У Samsung магнитов в корпусе нет, поэтому пришлось колхозить металлическое кольцо к чехлу и дополнительно заказывать еще один чехол. Магнитные кольца и чехлы под них недорого находятся на AliExpress, и годные варианты мы регулярно публикуем в канале «Сундук Али-Бабы» в МАКС.

Но и это не все. Каждый чехол теперь приходится проверять в машине: держится ли смартфон на магнитном держателе на кочках. Два чехла я уже забраковал, потому что телефон в них просто падал на пол.

Android Auto в автомобиле

Android Auto в автомобиле

Второй минус оказался серьезнее. В моей машине нет Android Auto, только CarPlay. И новый смартфон сразу перестал работать как навигатор через штатное головное устройство. Если у вас CarPlay проводной, мы уже рассказывали, как сделать CarPlay беспроводным, но мне это уже не поможет.

Выход пришлось искать изощреннее. Я вставил SIM-карту в разбитый iPhone 12 и пользуюсь им в машине как навигатором через CarPlay. Карты работают, но удобные звонки через штатную мультимедиа с нового смартфона мне это все равно не вернет. Компромисс, и пока лучше я не придумал. Если вы решали похожую задачу иначе, расскажите в нашем чате в Telegram или МАКС, интересно, кто как выкрутился.

Третий минус скорее временный. Расположение некоторых пунктов в настройках и в приложениях пока непривычно. Иногда я ищу переключатель там, где он был на айфоне, и только потом вспоминаю, что это другой телефон. Но это вопрос времени и дело привычки.

Не жалею, но есть одно но

Две недели с Galaxy S25 Ultra прошли, и о покупке я не жалею. Я заплатил меньше, чем стоит базовый iPhone 17, а получил флагман с большим экраном, стилусом и камерами, которых у меня никогда не было. Банки, уведомления и оплата наконец работают без костылей.

Вот только один вопрос меня все-таки беспокоит. Айфон спокойно прожил четыре года и до последнего дня работал так же, как в начале. Просто напомню, что iPhone 12 Apple представила в 2020 году, а значит модели уже 6 лет. Сколько продержится Samsung, прежде чем начнет глючить и тормозить? Samsung обещает для этой линейки семь лет обновлений системы, но обновления и скорость работы через пару лет — разные вещи.

Так что если вы тоже держитесь за старый айфон только по привычке и в машине у вас есть Android Auto, переход стоит хотя бы рассмотреть. А если штатная мультимедиа понимает только CarPlay, заранее подумайте, как будете решать вопрос с навигацией. А я через полгода расскажу, как Samsung переживает реальную жизнь.

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