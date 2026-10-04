Поменял iPhone 12 на Galaxy S25 Ultra. Вот что понравилось, а что бесит

Когда старый айфон разбивается, вопрос «что брать взамен» встает сразу и без всякой подготовки. Казалось бы, ответ очевиден: новый iPhone, перенос данных за вечер и жизнь продолжается. Только у меня к этому моменту накопилось слишком много мелких раздражителей, которые годами копились в iOS и в один день перевесили привычку. Решение я принял быстро и за не самые большие деньги, но кое-что неприятное всплыло уже в первый день, причем там, где я совсем не ждал. Ниже расскажу, почему ушел с айфона, что мне понравилось в новом смартфоне за две недели и с какими компромиссами пришлось смириться.



Разбил айфон и задумался

Мой iPhone 12 прожил со мной четыре года. Для смартфона это солидный срок, и никаких претензий к нему у меня не было: работал, снимал, держал заряд до вечера. А потом он упал. Экран покрылся паутиной, и стало ясно, что пора что-то менять. Причем я не первый, кто об этом задумался: недавно мы разбирали, почему в России все переходят на Samsung, и многое из того материала я узнал на собственном опыте.

Первая мысль была стандартной. Взять новый айфон, положить рядом со старым и запустить перенос. Но честно скажу, возиться с этим мне не хотелось совсем. Перенос с айфона на айфон только звучит как пара нажатий. На деле это вечер ожидания, повторный вход в половину приложений и танцы с теми программами, которых в App Store давно нет. А их у меня было немало. И вот тут кроется главная причина моего ухода.

Что надоело в iOS

Ограничения iOS в России я терпел годами, потому что привык. Банковские приложения в App Store живут под странными именами и выглядят как калькуляторы или справочники. Их приходится искать по подсказкам в чатах, а потом молиться, чтобы очередную версию не удалили. Мы уже писали, как пользоваться ВКонтакте на iPhone без приложения, и это хорошо показывает масштаб проблемы: обычные сервисы приходится открывать через обходные пути.

Отдельная боль касается уведомлений. МАКС и ВК на моем айфоне работали через костыли, и сообщения приходили то с задержкой, то не приходили вовсе. Пропустить сообщение по работе из-за того, что приложение стоит не из App Store, обидно.

Третий пункт — бесконтактная оплата. Apple Pay в России не работает с 2022 года, и все это время я носил с собой карты или платил по QR-коду, а в конце концов приклеил стикер к чехлу. Мелочь, но она напоминает о себе на каждой кассе.

По отдельности все это можно пережить. Вместе это уже набор костылей, который хочется выбросить. Если вы тоже собираете обходные пути для айфона, подписывайтесь на наши каналы в Telegram и МАКС, там мы первыми пишем, что и куда пропало из App Store.

Почему Galaxy S25 Ultra, а не iPhone 17

Дальше все решили деньги. Базовый iPhone 17 в моем городе стоит минимум 75 тысяч рублей. Это самая простая модель без телеобъектива и стилуса, зато с теми же ограничениями, от которых я хотел уйти. А на Авито я нашел новый Galaxy S25 Ultra за 69 тысяч рублей. Это флагман Samsung, который вышел в начале 2025 года, и до сих пор он остается одним из самых мощных смартфонов на Android. Получилось дешевле базового айфона, но уровнем заметно выше.

Что сравниваю iPhone 17 Galaxy S25 Ultra Цена у меня в городе от 75 000 рублей 69 000 рублей (Авито, новый) Класс Базовая модель Флагман 2025 года Стилус Нет S Pen в корпусе Банки и оплата телефоном Через обходные пути Из магазина приложений, NFC работает Магнитные аксессуары MagSafe Нет магнитов в корпусе

Отдельно скажу про покупку. Новый смартфон на Авито всегда немного лотерея. Если решите повторить, проверяйте коробку, IMEI и состояние на месте, а на гарантию магазина в таком случае не рассчитывайте.

Что мне понравилось за две недели

Начну с экрана. После 6,1 дюйма у iPhone 12 дисплей на 6,9 дюйма ощущается как маленький планшет. Читать, смотреть видео и работать с документами на нем гораздо приятнее, и возвращаться к маленькому экрану уже не хочется.

Производительность топовая. Samsung ставит в этот смартфон Snapdragon 8 Elite, и никаких подтормаживаний я за две недели не заметил. Система летает: приложения открываются сразу, анимации плавные, клавиатура не задумывается.

Больше всего удивил стилус S Pen. Я думал, что это игрушка на пару дней, а в итоге пользуюсь им регулярно. Быстрые заметки, подписи в документах, выделение текста на скриншотах. Перо прячется прямо в корпус, так что потерять его сложно.

Еще одна мелочь, которая радует каждый день, — фронтальная камера в виде точки. После челки iPhone 12 экран выглядит чище, а в видео дырочка теряется почти полностью. Ну и камеры. Снимают отлично: днем, вечером, с зумом. Отдельные телевики дают зум, которого у моего айфона не было вовсе, и я начал фотографировать то, что раньше просто пропускал.

Минусы, о которых я не подумал

Про минусы тоже скажу честно. Первый вылез сразу: нет MagSafe. На айфоне я привык, что держатель в машине и кошелек просто примагничиваются. У Samsung магнитов в корпусе нет, поэтому пришлось колхозить металлическое кольцо к чехлу и дополнительно заказывать еще один чехол. Магнитные кольца и чехлы под них недорого находятся на AliExpress, и годные варианты мы регулярно публикуем в канале «Сундук Али-Бабы» в МАКС.

Но и это не все. Каждый чехол теперь приходится проверять в машине: держится ли смартфон на магнитном держателе на кочках. Два чехла я уже забраковал, потому что телефон в них просто падал на пол.

Второй минус оказался серьезнее. В моей машине нет Android Auto, только CarPlay. И новый смартфон сразу перестал работать как навигатор через штатное головное устройство. Если у вас CarPlay проводной, мы уже рассказывали, как сделать CarPlay беспроводным, но мне это уже не поможет.

Выход пришлось искать изощреннее. Я вставил SIM-карту в разбитый iPhone 12 и пользуюсь им в машине как навигатором через CarPlay. Карты работают, но удобные звонки через штатную мультимедиа с нового смартфона мне это все равно не вернет. Компромисс, и пока лучше я не придумал. Если вы решали похожую задачу иначе, расскажите в нашем чате в Telegram или МАКС, интересно, кто как выкрутился.

Третий минус скорее временный. Расположение некоторых пунктов в настройках и в приложениях пока непривычно. Иногда я ищу переключатель там, где он был на айфоне, и только потом вспоминаю, что это другой телефон. Но это вопрос времени и дело привычки.

Не жалею, но есть одно но

Две недели с Galaxy S25 Ultra прошли, и о покупке я не жалею. Я заплатил меньше, чем стоит базовый iPhone 17, а получил флагман с большим экраном, стилусом и камерами, которых у меня никогда не было. Банки, уведомления и оплата наконец работают без костылей.

Вот только один вопрос меня все-таки беспокоит. Айфон спокойно прожил четыре года и до последнего дня работал так же, как в начале. Просто напомню, что iPhone 12 Apple представила в 2020 году, а значит модели уже 6 лет. Сколько продержится Samsung, прежде чем начнет глючить и тормозить? Samsung обещает для этой линейки семь лет обновлений системы, но обновления и скорость работы через пару лет — разные вещи.

Так что если вы тоже держитесь за старый айфон только по привычке и в машине у вас есть Android Auto, переход стоит хотя бы рассмотреть. А если штатная мультимедиа понимает только CarPlay, заранее подумайте, как будете решать вопрос с навигацией. А я через полгода расскажу, как Samsung переживает реальную жизнь.

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