Заказал и проверил 10 вещей с распродажи АлиЭкспресс — вот что лучше знать заранее

Распродажа на AliExpress каждый раз устроена одинаково: огромная скидка, таймер, плашка «осталось 3 штуки», а то, ради чего вещь вообще стоит брать или не брать, спрятано где-то в конце описания мелким шрифтом. Поэтому в этот раз я заказывал не по картинкам, а сначала дочитывал до того места, которое продавец крупно писать не любит. Набралось десять вещей, от датчика протечки за семьсот рублей до пылесоса Roborock, и почти у каждой нашёлся свой подвох (у одной, кстати, такой, что без него она вообще не работает).



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Датчик протечки SONOFF: копеечный, но без одной детали бесполезен

Начну как раз с того самого подвоха. Датчик протечки SONOFF SNZB-05P стоит дешевле похода в кафе, кладётся под стиральную машину или под раковину, и как только вода доберётся до его золотистых контактов, на айфон приходит уведомление из приложения eWeLink. Причём ловит он не только лужу на полу, но и капли, которые падают сверху в углубление на корпусе, а пока вода не ушла, напоминает о себе снова и снова. Размером он примерно с чупа-чупс, так что за стиралкой его не видно вообще.

Только вот работает он по Zigbee, и без шлюза умного дома это просто белая шайба. Крупно об этом в карточке не пишут, а к Wi-Fi напрямую он не подключается. У меня шлюз уже был, и даже так всё получилось не с первого раза: кнопку сопряжения пришлось держать секунд двадцать, пока датчик не появился в приложении. Зато теперь, если пропадёт интернет, сирена на шлюзе всё равно сработает, потому что этот сценарий выполняется прямо дома.

Батарейка CR2477 лежит в коробке и рассчитана больше чем на пять лет, а крышку отсека не поддевают, а выкручивают (я сначала долго пытался подцепить её ногтем). Так что если шлюз у вас есть, берите сразу пару, под стиралку и под мойку. Ремонт потолка соседям снизу обойдётся заметно дороже.

Цена: 750 ₽ с купоном

Купить датчик

Подставка ORICO: тысяча рублей, и телефон больше не стоит у сахарницы

Казалось бы, зачем платить за подставку, если телефон можно прислонить к чему угодно. Я тоже так думал, пока не начал готовить по видео: у сахарницы телефон то съезжает, то гаснет ровно тогда, когда руки в муке. Подставка ORICO эту историю закрыла. Она алюминиевая, с силиконовыми накладками, поэтому телефон не царапается и не уезжает, а держит до 800 граммов, то есть и большой айфон в толстом чехле.

Главная её фишка в основании, которое крутится на 360 градусов. Повернуть экран к себе можно одним пальцем, не двигая всю конструкцию по столешнице, а две оси складывания позволяют поставить телефон хоть вертикально для звонка, хоть горизонтально для сериала. Снизу оставлен вырез под кабель, так что заряжать телефон можно прямо на подставке, и шарниры при этом тугие, поэтому он не качается, когда тыкаешь в экран.

Придраться я могу разве что к краю: отполирован он чуть хуже, чем хотелось бы, и это видно, если присмотреться. На работу это не влияет никак. А вот планшет я бы на неё ставить не стал, она рассчитана именно на телефон. Зато в сложенном виде она почти плоская, около десяти сантиметров в высоту, и спокойно уходит в сумку.

Цена: 1 050 ₽

Купить подставку

Лампа HPH на аккумуляторе: уютная, но меньше, чем кажется на фото

Вот здесь фотографии продавца меня немного обманули, и лучше сказать об этом сразу. Настольная лампа HPH на снимках выглядит как полноценная настольная лампа, а на деле она высотой 29 сантиметров, то есть это скорее ночник для тумбочки. Брал я её потому, что розетки у кровати нет, а люстра вечером слишком яркая, и с этой задачей она справляется отлично: внутри аккумулятор на 2500 мА*ч, так что тянуть провод через полкомнаты не нужно.

Включается она касанием по основанию, а следующие касания переключают три режима: тёплый, нейтральный и холодный. Через тканевый абажур тёплый свет получается очень мягким и глаза не режет. Но вторую вещь тоже надо понимать до заказа: яркость у неё всего 120 люменов. Почитать перед сном можно, а вот осветить комнату нельзя, так что это свет для атмосферы, а не для работы.

Заряжается она по USB-C, кабель лежит в коробке, а пока идёт зарядка, горит индикатор. Батареи хватает надолго, поэтому вспоминаешь про зарядку нечасто. Есть терракотовый и чёрный вариант, и за полторы тысячи это, на мой взгляд, самая уютная покупка в списке, если заранее понимать, какого она размера.

Цена: 1 600 ₽

Купить лампу

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GiiKER Super Blocks: головоломка без телефона, но батарейки купите заранее

Головоломки, где нужно уложить фигурки в поле, я раньше проходил только на телефоне, а потом поймал себя на том, что вечером тянусь к экрану просто по привычке. GiiKER Super Blocks — та же игра, только фигурки настоящие: на доске подсвечиваются клетки, и нужно разложить шестнадцать цветных блоков так, чтобы закрыть их все. Доска сама видит, что вы поставили, засчитывает решение и выдаёт следующее задание, поэтому ни приложения, ни телефона для неё не нужно.

Уровней больше тысячи, а если какой-то совсем не идёт, его можно пролистнуть кнопкой сбоку. Производитель пишет «от 6 до 12 лет», но на поздних уровнях думать приходится и взрослому, так что возраст на коробке меня не смутил. Доска лёгкая, её удобно держать в руках на диване, а если взять две, можно соревноваться, кто быстрее.

Теперь о том, что на коробке написано мелко: работает она от двух батареек AA, и в комплект их не кладут. Внутри доска, фигурки, сумка для хранения и инструкция, а батарейки придётся купить самому. Если берёте в подарок, положите их сразу рядом, иначе праздник начнётся с похода в магазин.

Цена: 2 950 ₽

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Велофонарь TOWILD: котики на экране, но ездить лучше с красным

Обычная красная мигалка на велосипеде своё дело делает, но, честно говоря, скучно. Задний фонарь TOWILD TL08 вместо лампочки показывает пиксельную картинку: смайлик, сердечко или что угодно, что вы нарисуете в приложении TOWILD на айфоне, хоть бегущую строку, хоть GIF. А восемнадцать готовых картинок переключаются прямо на самом фонаре.

При этом он не только для красоты, потому что сам чувствует торможение и включает стоп-сигнал, и стоп у него очень яркий, ярче, чем я ожидал. Весит фонарь 25 граммов, ставится на подседельный штырь без инструментов и ночью заметен издалека. Ливня он тоже не боится, но только если не забывать закрывать заглушку на порту зарядки, а после зарядки про неё как раз легко забыть.

Два момента продавец не выделяет. Свечение можно выбрать полноцветным, но сзади на дороге я бы оставил красный: так понятнее водителям, да и правила обычно требуют именно его. А «до 30 часов» относится к простому мигающему смайлику, с яркими анимациями заряд может уйти часов за семь. Так что катаемся с котиком, но заряжаем почаще.

Цена: 2 200 ₽

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Мышь Rapoo VT3: весит 53 грамма, но Bluetooth у неё нет

К вечеру моя старая мышь начинала ощущаться как гантель, и запястье ныло так, что я уже присматривался к вертикальным. В итоге взял обычную по форме, только очень лёгкую: Rapoo VT3 весит 53 грамма, и рука с ней действительно устаёт меньше. Формально это игровая мышь с сенсором на 26 тысяч DPI (у версии MAX на 30), но мне в ней важнее другое: до 750 часов на одном заряде, а значит, заряжать её придётся раз в несколько месяцев.

Версий две, и выбирать стоит по ощущениям. В обычной VT3 механические кнопки Omron с привычным щелчком, а в VT3 MAX оптические, у которых не бывает случайных двойных кликов, поэтому со временем она не начнёт «дребезжать». Форма асимметричная, под правую руку, так что левшам она не подойдёт, а десять кнопок можно перенастроить под себя в программе A Hub (она новее, чем RapooGameDev, и настроек там больше).

А теперь то, что легко пропустить в описании: Bluetooth у неё нет, работает она только через свой приёмник из коробки. Поэтому, если у вас MacBook с одними USB-C, заранее подумайте, куда этот приёмник втыкать. Док-станция для зарядки продаётся отдельно, а в комплекте кабель, запасные ножки и наклейки.

Цена: 3 400 ₽ с купоном

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Шуруповёрт PROSTORMER: для мебели с запасом, но цифре 140 не верьте

Последний шкаф я собирал обычной отвёрткой и где-то к сороковому шурупу пообещал себе, что следующий будет собираться иначе. Шуруповёрт PROSTORMER на 17 вольт с бесщёточным мотором это обещание и выполняет: три скорости переключаются кнопкой на корпусе, реверс стоит прямо над рукояткой, а биты вставляются в шестигранный патрон одним движением, без возни с зажимом.

Больше всего мне в нём понравилась подсветка вокруг патрона. Она включается долгим нажатием красной кнопки, и внутри тёмной тумбы или под раковиной это прямо спасает, потому что держать фонарик в зубах больше не надо. Продавец обещает крутящий момент до 140 Н·м, но для такого малыша я бы делил эту цифру на маркетинг. Для мебели и полок силы всё равно с запасом, а с ДСП лучше начинать на первой скорости, чтобы не сорвать шуруп.

Чего на главной картинке не разглядеть, так это скромного комплекта: один аккумулятор на 1500 мА*ч, зарядка и всего три биты. На сборку шкафа заряда хватит, а вот на ремонт квартиры с одной маленькой батареей вы замучаетесь ждать зарядку. Набор бит я бы докупил сразу, он стоит копейки, а сам шуруповёрт весит 1,35 кг, так что рука не устаёт.

Цена: 3 850 ₽

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Рюкзак Mark Ryden: раскрывается как чемодан, но «водонепроницаемый» — громко сказано

Главная беда моего старого рюкзака в том, что это мешок: зарядка и ключи всегда оказываются на самом дне, и ищешь их на ощупь. Рюкзак Mark Ryden Infinitely Lite устроен иначе, он раскрывается на 180 градусов, как чемодан, поэтому всё содержимое видно сразу. Под ноутбук до 15,6 дюйма есть отдельный отсек с мягким ворсом, внутри потайной карман на молнии и сетчатый для мелочей, а по бокам два растягивающихся кармана под бутылку или зонт.

По размеру это обычный городской рюкзак, 29 на 17 на 44 сантиметра, и весит он меньше килограмма. Лямки регулируются в большом диапазоне, так что и поверх куртки он сядет нормально, а на спине сидит удобно. Цвет мне пришёл чуть темнее, чем на фото продавца, и это стоит учесть, если выбираете серый или оливковый.

Теперь про слово «водонепроницаемый» в названии. На деле ткань защищает от брызг, то есть короткий дождь до метро рюкзак переживёт, а вот ливень с ноутбуком внутри я бы проверять не стал. В остальном за три с половиной тысячи вещь добротная, и выкапывать что-то со дна больше не приходится.

Цена: 3 750 ₽

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Колонка Tribit XSound Plus 2: хороший звук, но 30 ватт — это маркетинг

Наушники к вечеру начинают давить, а на кухне всё равно хочется музыки, и брать ради этого брендовую колонку мне не хотелось. Tribit XSound Plus 2 стоит заметно дешевле, подключается к айфону по Bluetooth 5.3 и играет до суток от одного заряда. Защита у неё IPX7, поэтому брызги у раковины или дождь на даче ей не страшны, а за ремешок её можно просто повесить на руку.

Звук меня приятно удивил: детальный, инструменты слышно по отдельности, и бас при этом есть. А вот в цифру 30 Вт на коробке я не верю. Для своего размера колонка громкая, но вечеринку на всю квартиру ей не раскачать. В приложении Tribit шесть режимов эквалайзера, свои настройки можно повесить на кнопку на корпусе, а если докупить вторую такую же, они объединяются в стереопару одним нажатием.

Ещё есть микрофон, чтобы отвечать на звонки, и зарядка по USB-C, кабель в коробке. Из мелочей: пластик поначалу немного пахнет, но запах быстро выветривается. За пять тысяч, на мой взгляд, это одна из самых разумных колонок, если не гнаться за логотипом.

Цена: 4 950 ₽

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Roborock F25: моющий и ручной пылесос в одной коробке, но лёгким его не назовёшь

Это самая дорогая покупка в списке, и брал я её не из-за скидки, а потому что старый пылесос доживает своё, а швабру с ведром я никогда не любил. Roborock F25 пылесосит и моет пол за один проход: катишь его по кухне, а он собирает мусор и сразу вытирает за собой. У меня он за раз смахнул рассыпанную овсянку с мукой и не оставил разводов, а всасывание у него заявлено 25 000 Па.

Самое приятное начинается после уборки, потому что валик он отмывает сам, горячей водой 95 градусов, а потом сушит, быстро за пять минут или тихо за полчаса. Поэтому кислого запаха, которым славятся моющие пылесосы, у него нет. Корпус раскладывается почти плашмя, толщина всего 12,5 сантиметра, и под кроватью он тянет так же бодро (настолько, что засосал упавшую туда мелочь, так что пол лучше сначала осмотреть). В коробке есть и отдельный ручной модуль с насадками для дивана и машины.

Что по фото не понять, так это вес: со всеми модулями набор весит несколько килограммов, и по лестнице его носить не захочется. Без провода он работает до часа. Так что если вы, как и я, всё равно собирались менять пылесос, с купоном за 35 тысяч вы получаете сразу две вещи вместо одной, а брать его просто потому, что распродажа, я бы не стал.

Похожие находки я регулярно выкладываю в канале «Сундук Али-Бабы» в MAX. А в комментариях напишите, что из этого списка вы бы взяли, а что, на ваш взгляд, чистый маркетинг.

Цена: 34 650 ₽ с купоном

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