В России перестала открываться Википедия. Что это: сбой или блокировка?

Утром 28 августа многие россияне обнаружили, что «Википедия» больше не открывается. Вместо привычной страницы энциклопедии — белый экран, а спустя минуту браузер честно признается, что так и не дождался ответа от сервера. Обиднее всего, что заглянуть туда хочется по любому поводу: уточнить дату, проверить факт или почитать про технику, пока мы ждем ближайшую презентацию Apple с iPhone 18 Pro и Ultra. С иностранных IP-адресов сайт при этом работает ровно так же, как и раньше, а через российских провайдеров — тишина.



Что именно происходит с сайтом

Картина у всех примерно одинаковая. Сначала адрес ru.wikipedia.org открывается в пустоту — белая страница без единой строчки текста. Через минуту загрузка обрывается, и вместо статьи появляется знакомая ошибка ERR_CONNECTION_TIMED_OUT с подписью «Не удается получить доступ к сайту» и «Превышено время ожидания ответа». Ведет себя так и мобильный браузер по LTE, и десктоп — разницы никакой. Похожую историю мы разбирали, когда по всей стране не открывалась Figma у дизайнеров: внешние симптомы совпадают, хотя причина каждый раз своя.

Сервисы мониторинга сбоев показывают ту же самую ситуацию. По их данным, у «Википедии» статус «жалоб умеренно», а проблемы с доступом зафиксированы сразу в 33 городах. В облаке тегов, которое собирается из сообщений пользователей за последний час, крупнее всего висят фразы «не загружается», «не открывается» и «не работает». То есть люди жалуются именно на доступ к сайту целиком, а не на какую-то отдельную функцию или конкретную статью. Отдельно упомянут и вариант с компьютера: у части читателей сайт не грузится и на ПК, и на телефоне.

Мы следим за развитием событий и обновляем данные по мере поступления. Чтобы узнать о восстановлении доступа одними из первых, подписывайтесь на наши каналы в Telegram и МАКС, там мы публикуем короткие апдейты по мере их появления.

Когда все началось и у кого сайт работает

Первые жалобы на Downdetector появились ночью 28 августа, примерно в час ночи по московскому времени, и с тех пор поток обращений не спадает. Волна нарастала постепенно: к утру количество сообщений вышло на плато и держится там до сих пор. Ситуация напоминает недавние случаи, когда на iPhone не открывался Т-Банк на iOS 27: тогда пользователи тоже несколько часов не могли понять, дело в приложении или в самой сети.

Единственное, что точно известно про доступ, — это поведение с разных адресов. С иностранных IP-адресов «Википедия» открывается как ни в чем не бывало. Пользователи внутри страны видят белый экран или таймаут, а те, чей трафик идет через зарубежные адреса, спокойно листают статьи. Это важный признак: он говорит о том, что проблема не на стороне самой энциклопедии. Серверы Wikipedia работают штатно и отвечают всем, кто до них дотягивается, а обрыв происходит где-то на пути российского трафика к этим серверам.

Если у вас сайт ведет себя иначе или есть чем дополнить картину, напишите в наш чат в Telegram или МАКС. Там всегда найдется кто-то из читателей, кто уже проверил доступ на своем провайдере и в своем городе.

«Википедия» не первый сервис с такими проблемами

История с недоступностью крупных сайтов и приложений для российских пользователей тянется уже не первый месяц. То в браузере перестают грузиться привычные сервисы, то мобильные приложения отказываются подключаться к своим серверам. Мы, например, подробно объясняли, что делать, когда банки не открываются в Safari и Chrome — от Сбера до Альфа-Банка. На таком фоне сбой у «Википедии» мог бы выглядеть скорее продолжением тенденции, однако причина тут точно не в отсутствии сертификатов.

Разница в том, что энциклопедия — это не банковский клиент и не мессенджер, а справочный ресурс, к которому обращаются миллионы людей каждый день. Поэтому даже несколько часов недоступности сразу бросаются в глаза. Кто-то не может доучить материал к экзамену, кто-то не находит нужную ссылку для работы, а кто-то просто привык открывать «Википедию» по десять раз на дню и теперь упирается в пустую страницу. Массовость и делает этот сбой таким заметным.

А пока сайт недоступен, время можно потратить с пользой. Например, заглянуть в подборки выгодных гаджетов и аксессуаров, которые мы собираем в канале «Сундук Али-Бабы» в МАКС. Хорошие товары с AliExpress по адекватным ценам там выходят регулярно, так что несколько свободных минут точно найдут применение.

Что известно о причинах

Официальных объяснений на момент публикации нет. Ни провайдеры, ни профильные ведомства не комментировали, почему «Википедия» вдруг перестала открываться, и когда именно доступ вернется, тоже пока никто не говорит. С чем конкретно связаны проблемы, по-прежнему неизвестно, и любые версии на этот счет остаются лишь догадками. Мы намеренно не строим предположений и не гадаем на пустом месте: как только появится подтвержденная информация, дополним материал фактами, а не слухами.

Что можно утверждать наверняка, так это набор фактов. Сбой начался в ночь на 28 августа, затрагивает доступ через российских провайдеров, не касается пользователей с зарубежными IP-адресами и продолжается на момент публикации. Волна жалоб держится с ночи, статус на сервисах мониторинга остается активным, а сама энциклопедия при обращении с иностранных адресов работает без нареканий. Как только доступ восстановится или появится официальный комментарий, мы сразу обновим статью, чтобы вы не искали новости по крупицам в других местах.