5G в России запустят в 2027 году: где включат и заработает ли на iPhone

Минцифры утвердило условия, по которым МТС, Мегафон, Билайн и Т2 запустят 5G в России в 2027 году. Новость появилась неожиданно, вечером накануне заседания ГКРЧ, и сразу собрала кучу вопросов. Ниже разбираю, где именно включат связь пятого поколения, на каком оборудовании она заработает и почему владельцам iPhone радоваться пока рано. Тем более на днях Apple объявила дату презентации iPhone 18 Pro, а это еще один смартфон компании с поддержкой 5G.



Когда и где включат сети пятого поколения

Начну с официальных планов. На первом этапе 5G запустят в городах-миллионниках, и сделать это операторы должны не позднее 31 декабря 2027 года. Про точные даты, частоты и отличия от 4G у нас есть отдельный разбор, если хочется деталей. А здесь по сути так: сначала крупные города, потом постепенно все остальное.

Работать первое время 5G будет на диапазонах, где сейчас крутится LTE. Оборудование для этого разрешили использовать то, что установлено до 1 сентября 2026 года, и оно вполне может быть иностранным. То есть речи про полное импортозамещение прямо со старта не идет, задача проще, включить новую связь на том, что уже физически стоит на вышках.

Дальше начинается переход на российские базовые станции. Они рассчитаны на диапазон 4,63-4,99 ГГц, и 5G на этих частотах должен заработать в самых популярных локациях миллионников до 2031 года. К этому же сроку операторы планируют полностью пересесть на отечественное оборудование. Сроки звучат бодро, но обещания по 5G мы в России слышим далеко не первый год, поэтому смотреть будем на практику, а не на пресс-релизы.

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На каком оборудовании все это заработает

А вот тут самое любопытное. Формально операторам разрешили запускать 5G на тех же частотах, где сейчас работает LTE. То есть речь про так называемый золотой диапазон, а не про продвигаемый раньше участок 4,8-4,99 ГГц. Именно под последний в стране создавали российские базовые станции, и теперь получается любопытная развилка.

Эльдар Муртазин обращает внимание на важную деталь. Российских базовых станций 5G для коммерческой работы сейчас попросту нет, а разрешения ставить 5G до этого не выдавали. Получается, что перед нами по факту легализация опытных зон, которые операторы строили последние годы, их по стране около десятка. При этом большая часть уже смонтированных станций относится к категории 5G ready. По оценке Муртазина, их можно включить несложной доработкой, и тогда крупные города получат новую связь довольно быстро, без стройки с нуля.

Есть и обратная сторона. Если рабочие станции уже стоят и их можно эксплуатировать годами, перспективы российских базовых станций становятся туманными. Зачем закупать новое железо, если имеющееся спокойно тянет 5G. Как отмечает сам Муртазин, одобрение этих инициатив по сути означает признание того, что прежняя стратегия по 5G провалилась, а теперь нужно хотя бы формально выполнить давние обещания. Подробнее он расписал ситуацию в своем разборе в Telegram, там же есть мысли, почему для нас с вами это скорее хорошо, ведь связь развернут на том, что у операторов уже есть.

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Что 5G даст обычному пользователю

По задумке переход на 5G должен ускорить мобильный интернет, снизить задержку и поднять пропускную способность сети. Что именно станет со скоростью интернета после запуска, мы разбирали отдельно, но если коротко, разница с 4G должна быть заметной. Особенно в местах, где сеть сейчас задыхается от нагрузки.

Пропускная способность важнее даже пиковых цифр в спидтесте. Одно дело гонять гигабиты на пустой вышке в тесте, другое, когда рядом стадион на несколько тысяч человек и все одновременно листают ленту. Как раз в такие моменты 5G должен разгружать сеть и держать стабильную связь там, где 4G сейчас захлебывается.

На практике многое упрется в покрытие и в то, сколько станций реально включат на старте. В идеале это плавный интернет в центре города, на вокзалах, в аэропортах и других людных точках. В реальности первое время 5G, скорее всего, будет работать пятнами, а не ковром. Так что резкого скачка везде и сразу ждать не стоит, все упрется в конкретный город и район. Плюс не забываем про сам смартфон: старый аппарат без модема 5G быстрее не станет, сколько вышек рядом ни поставь.

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Почему владельцам iPhone рано радоваться

А теперь ложка дегтя для тех, у кого айфон. Заработает ли 5G на iPhone в России, вопрос отдельный и довольно грустный. Технически модем в iPhone поддерживает нужные частоты, но сама поддержка 5G заблокирована на уровне прошивки.

Чтобы модуль включился, Apple должна прислать на устройство специальный профиль оператора и по сути подтвердить, что сеть работает корректно. Раньше операторы решали это с компанией напрямую. После ухода Apple из России такое взаимодействие фактически остановилось, и шансы, что в Купертино разблокируют 5G для наших сетей, эксперты оценивают как близкие к нулю. Ситуация не разовая, Apple и с LTE в свое время тянула, включив поддержку только спустя месяцы после запуска сетей операторами.

История, кстати, повторяется. Похожим образом в России отвалился VoWiFi на моделях начиная с iPhone 14, и причина ровно та же — устройства перестали согласовывать с местными операторами. Так что даже когда 5G реально включат, владельцам актуальных айфонов, скорее всего, придется смотреть на новую связь со стороны. Никакие секретные коды и сторонние профили тут не помогут, это миф.

Обидно, но по факту от запуска 5G в первую очередь выиграют владельцы Android, а не iPhone. Единственный сценарий, при котором ситуация сдвинется, это возвращение Apple к работе с российскими операторами, а пока к этому нет никаких предпосылок. Так что владельцам айфонов честнее ориентироваться на стабильный 4G и не ждать, что заветный значок 5G появится в статусбаре сам собой.