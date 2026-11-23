Я — человек простой. Вижу что-нибудь классное — кидаю в избранное на потом и жду момента. Но за этот год мой вишлист разросся так, что его стало просто стыдно открывать. Причём там вперемешку лежали как вполне полезные вещи, так и откровенная блажь. А получилось так потому, что каждый раз, когда я заходил и смотрел на цены, приходил в ужас и ничего не покупал. Однако на Чёрную пятницу цены поменялись, и я выкупил всё разом. Ну, собственно, хвастаюсь.



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CMF Speaker S: колонка в виде пакета молока с настоящей крутилкой

Начну с самой несерьёзной покупки, потому что колонка CMF Speaker S от Nothing была мне не нужна, но пройти мимо неё я просто не мог из-за уникального дизайна. Сверху у неё настоящая ручка-крутилка, которой переключаются треки и громкость, а переднюю панель вместе с этой ручкой можно снять и поставить другую. Причём Nothing сама выложила файлы для 3D-принтера, так что, если принтер у вас есть, панель можно напечатать себе какую захочется.

При этом стоять на полке для красоты ей не обязательно. Защита здесь IP68, то есть колонка не боится ни пыли, ни воды, работает до 18 часов, а если забыли зарядить, десяти минут на проводе хватает на час музыки. В корпусе есть отверстие-крючок, так что её можно повесить на рюкзак и взять с собой на пляж, а если когда-нибудь докупить вторую, две колонки собираются в стерео.

Звук, кстати, для такого размера очень приличный: внутри 45-мм динамик и два пассивных излучателя для басов, а эквалайзер в приложении Nothing X позволяет подстроить звук под себя, что я и сделал. Ну и пластик на ощупь очень добротный, дешёвой игрушкой колонка в руках не ощущается, хотя выглядит именно как игрушка (в хорошем смысле). И себе на рабочий стол, и в подарок — самое оно.

Цена: 3 900 ₽ с купоном

Купить колонку

OnePlus Buds Pro 4: самая дорогая вещь в корзине

Из всей корзины дольше всего я тянул с покупкой именно OnePlus Buds Pro 4. Причина банальная: это самая дорогая вещь в списке, а AirPods у меня и так уже есть. Но любопытство всё-таки взяло своё, потому что звук OnePlus им настраивала вместе с Dynaudio, и в каждом ухе стоит сразу по два динамика: обычный на 11 мм и маленький планарный твитер. По факту так и оказалось, низы и верха наушники отыгрывают просто на ура, а бас здесь прям долбит в душу, так что любителям его будет где разгуляться.

Единственное — с iPhone они раскрываются не полностью, но у меня есть ещё POCO F9 Ultra, и вот с ним всё ок. Дело в том, что фирменный кодек LHDC работает только с Android, но даже с Айфоном Бадсы звучат так, что моё почтение. На самых высоких иногда немного режут слух свистящие, правда, это спокойно убирается эквалайзером в приложении, там же есть подстройка звука под ваш слух. Шумоподавление и режим прозрачности очень классные, работают они до 53 часов вместе с кейсом, а сидят в ушах удобно, тем более что амбушюры разных размеров лежат в коробке.

А вот кабеля в коробке нет, но это сейчас скорее норма, чем нет. От воды они тоже не защищены, поэтому бегать в них под дождём я бы не стал, но для метро и офиса это, пожалуй, лучшие уши, что у меня были.

Цена: 9 150 ₽

Купить OnePlus Buds Pro 4

Зарядка в виде Cybertruck, которая выдвигает кузов по кнопке

А вот и та самая блажь, ради которой я открывал избранное чаще, чем ради чего-то полезного. Зарядка 3-в-1 сделана как маленький угловатый Cybertruck: iPhone кладётся на круглую площадку на крыше, площадка для Apple Watch выдвигается сбоку кузова, а отсек для AirPods выезжает из кузова, когда нажимаешь на кнопку. По низу машинки идёт бирюзовая подсветка, и на столе рядом с монитором она смотрится так, будто кто-то поставил туда модельку, а не зарядку.

При этом свою работу она делает честно: телефон заряжается на 15 Вт, часы на 5 Вт, наушники на 2,5 Вт, и всё это одновременно. Так что вечером я просто кладу iPhone на крышу, наушники в кузов, и утром всё заряжено, а провод на столе остаётся один. Площадка на крыше ещё и поворачивается, поэтому телефон ложится ровно.

Правда, быстрого блока питания в коробке нет, так что пришлось взять свой, иначе на 15 Вт она не выйдет. Но это мелочь, тем более блоков у меня дома больше, чем розеток, а вот машинки на столе до этого не было.

Цена: 3 750 ₽ с купоном

Купить зарядку-Cybertruck

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CMF Watch 3 Pro: круглые часы к Apple Watch

Apple Watch у меня есть, и менять их я не собирался, но давно хотел вторые часы, круглые и попроще, которые не надо заряжать каждый вечер. CMF Watch 3 Pro как раз такие: AMOLED-экран на 1,43 дюйма, круглый корпус и до 13 дней от одной зарядки, а в экономном режиме и вовсе до 60. С iPhone они работают без проблем, показывают уведомления о сообщениях и звонках, а на звонок можно ответить прямо с часов.

Что меня приятно удивило, так это встроенный двухдиапазонный GPS, то есть на пробежку телефон с собой брать не обязательно, трек запишется и так. Спортивных режимов здесь 131, часть активностей часы распознают сами, а ещё они круглосуточно меряют пульс и кислород, следят за сном и стрессом. Живьём экран выглядит даже лучше, чем на картинках, он крупный, и уведомления на нём читаются легко, а защита IP68 позволяет не снимать их в душе.

Единственное, с постоянно включённым экраном и круглосуточным пульсом они садятся заметно быстрее заявленного, так что 13 дней — это без AOD. Я экран выключил и живу спокойно, но учтите это, если привыкли к циферблату, который горит всегда.

Цена: 4 950 ₽ с купоном

Купить CMF Watch 3 Pro

Держатель Baseus с вентилятором, чтобы iPhone не грелся с навигатором

В машине у меня вечно была одна и та же история: включаешь навигатор, ставишь iPhone на беспроводную зарядку, и через полчаса он горячий, а процентов меньше, чем было. Поэтому держатель Baseus PrimeTrip VC2 Pro я взял именно из-за вентилятора внутри: он отводит тепло от телефона, пока тот заряжается по Qi2.2 на 25 Вт. И это реально работает, с навигатором телефон больше не разряжается, как было на старом держателе, а наоборот потихоньку набирает заряд.

Крепится он на решётку воздуховода, а телефон держится на магните, без всяких зажимов, так что я на ходу просто прилепляю iPhone и еду. Режимов охлаждения два, обычный и турбо, и подсветка индикатора меняет цвет с синего на оранжевый, чтобы было видно, какой сейчас включён. Сам держатель совсем маленький, толщиной 12 мм, и торпеду не загромождает.

Магниты, правда, не самые сильные, и на больших кочках телефон может сползти, так что по разбитой дороге я бы ехал аккуратнее. Но по городу держит хорошо, а Qi2.2 среди магнитных держателей пока встречается нечасто.

Цена: 2 100 ₽ с купоном

Купить держатель Baseus

Хаб UGREEN на 7 портов, на котором картинка не моргает

Портов на ноутбуке вечно не хватает, и хаб UGREEN 7-в-1 я держал в избранном как раз на такой случай, а купил, когда стало совсем неудобно. Втыкаете его в USB-C и получаете HDMI, USB-C, два USB-A, слоты для SD и microSD и порт для зарядки, причём зарядка проходит насквозь до 100 Вт, из которых ноутбук получает 95. То есть одним кабелем к Mac у меня подключены и монитор, и флешка, и питание.

А главное, за что я его полюбил, — картинка на мониторе не пропадает, когда втыкаешь флешку. У меня есть более дорогой хаб на 13 портов, и вот он при подключении периферии на секунду терял изображение, а этот работает ровно. Файлы копируются на скорости до 5 Гбит/с, карточки с камеры читаются до 104 МБ/с, а корпус алюминиевый и на ощупь вполне себе солидный для своей цены.

Учтите только, что 4K он выводит лишь на 30 Гц, поэтому для 4K-монитора это скорее вариант на крайний случай, а вот 2560 на 1440 идёт уже на 60 Гц. Кабеля и зарядки в коробке нет, но за тысячу рублей странно было бы ждать большего.

Цена: 1 200 ₽

Купить хаб UGREEN

Пауэрбанк Baseus, у которого кабели всегда с собой

Сколько раз я брал с собой пауэрбанк и забывал кабель, уже и не сосчитать, поэтому в пауэрбанке Baseus QPow 3 меня зацепило ровно одно: кабели здесь встроены. Их два, USB-C и Lightning, а один заодно служит ремешком длиной 24,5 см, так что в аэропорту я просто ношу пауэрбанк на этой петле, а телефон в это время заряжается. Ёмкость бывает на 10000 и 20000 мА*ч, и большой версии хватает примерно на четыре зарядки iPhone.

Мощность тут 45 Вт, поэтому за полчаса телефон набирает больше половины, а ещё есть отдельные порты USB-C и USB-A, так что заряжать можно до четырёх устройств сразу. Для часов и наушников предусмотрен режим малого тока, а в самолёт его брать можно. Причём заряжает он не только телефон: фотоаппарат от него тоже спокойно питается, и для меня это оказалось приятным бонусом.

Экран с процентами, правда, сделан странно: сама панель большая, а цифры на ней мелкие, и зачем было делать такое стекло, которое всё равно поцарапается, я не очень понимаю. Да и кабель-ремешок при постоянной носке, думаю, прослужит не вечно, но пока он держится, ничего удобнее этого у меня не было.

Цена: 1 950 ₽

Купить пауэрбанк Baseus

Ulanzi MA02: кольцо на MagSafe, которое держит iPhone даже на холодильнике

Самая дешёвая вещь в корзине, и, честно говоря, пользуюсь я ей чуть ли не чаще всего остального. Кольцо Ulanzi MA02 прилипает к iPhone на MagSafe и раскладывается в подставку, так что телефон можно поставить на стол и смотреть видео без рук, хоть вертикально, хоть горизонтально. Сделано оно из алюминиевого сплава, весит около 67 граммов и ощущается цельным куском металла, без люфтов.

А фишка в том, что магнит здесь двусторонний. То есть кольцо держится за телефон, а телефон вместе с кольцом можно прилепить к любой металлической поверхности, например к холодильнику, и смотреть рецепт, пока готовишь. Снизу есть резьба 1/4 дюйма под штатив или селфи-палку, а крючок позволяет повесить телефон на ремень сумки. Магниты сильные, держат и тяжёлый iPhone, и даже 8-дюймовый планшет.

Защёлка, правда, тугая, и открывать её приходится с усилием, а в кармане кольцо всё-таки чувствуется по весу. Но за 800 рублей я ничего более универсального для телефона не встречал.

Цена: 850 ₽

Купить кольцо Ulanzi

CMF Headphone Pro: полноразмерные наушники со сменными амбушюрами

Вторые наушники в одной корзине выглядят как перебор, понимаю, но CMF Headphone Pro я заказывал в первую очередь ради дизайна. Это полноразмерные наушники от Nothing, у которых амбушюры снимаются и меняются на другие цвета, и выглядят они так, что я до сих пор кайфую, когда их надеваю. При этом шумоподавление здесь гибридное, до 40 дБ, так что метро они глушат как надо, а работают до 100 часов от одной зарядки.

Остальное тоже на месте: подключение сразу к двум устройствам, эквалайзер и несколько уровней шумодава в приложении, пространственный звук с режимами концерта и театра. Басы качают, а вот середина и верха, на мой взгляд, немного размазаны, и эквалайзером до конца это не исправить, так что меломанов они вряд ли впечатлят. А мне для подкастов и музыки в дороге хватает с головой.

Сидят они мягко, но вес на голове ощущается, и больше трёх часов подряд я в них не выдерживаю. Зато в коробке лежат тканевый чехол и кабель 3,5 мм, так что их можно подключить и проводом.

Цена: 6 500 ₽ с купоном

Купить CMF Headphone Pro

UGREEN Nexode Air: 100 Вт в кубике меньше родного блока MacBook

Ну и вещь, ради которой стоило сдаться жабе намного раньше. Родной блок питания от MacBook заметно крупнее, а зарядка UGREEN Nexode Air — это кубик 74 на 36 на 37 мм, который выдаёт 100 Вт через один порт USB-C. И этого хватает, чтобы заряжать и MacBook, и iPhone, так что в поездку я теперь беру только этот кубик с кабелем, а не два блока.

Кабель, кстати, лежит в коробке, метровый и на те же 100 Вт, так что докупать ничего не надо. MacBook Air на M4 за полчаса набирает примерно половину заряда, а iPhone 17 Pro Max за то же время дотягивает почти до 70%. Вилка европейская, поэтому в обычную розетку кубик встаёт без переходников.

При работе он тёплый, но с такой мощностью в таком размере это ожидаемо, к тому же внутри стоит контроль температуры. В общем, лежала эта зарядка у меня в избранном весь год, и сейчас я, честно говоря, не очень понимаю, что мне мешало купить её сразу.

Цена: 2 450 ₽

Купить зарядку UGREEN

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