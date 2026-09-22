Активировать хранилище iCloud в настройках iPhone. Что это и как убрать?

Кирилл Пироженко

Красный кружок на иконке «Настроек» обычно значит, что телефону от вас что-то нужно: обновление системы, недочитанное сообщение, забытый пароль или незавершенная настройка. Но сейчас у части владельцев iPhone этот значок горит вообще без повода и призывает подключить хранилище iCloud, хотя свободного места на аккаунте с запасом. Со стороны выглядит так, будто телефон подвис или кто-то пытается по-тихому навязать лишнюю подписку. Ниже спокойно разберемся, откуда взялся этот бейдж, что за ним стоит на самом деле и можно ли убрать его своими руками. Заодно вспомним, что подобные мелочи в свежей прошивке всплывают постоянно: то iPhone намертво зависает от жеста, то система сама придумывает себе несуществующую проблему.

Уведомление об активации хранилища iCloud на iPhone

Уведомление об активации хранилища iCloud на iPhone

Откуда на «Настройках» красный значок

На iOS 27 у некоторых пользователей на «Настройках» загорается красный бейдж, а внутри висит уведомление Активировать хранилище iCloud, то есть предложение включить облачное хранилище. Нажимаешь на него в надежде разобраться, а телефон просто открывает экран покупки дополнительных гигабайтов в iCloud. Что интересно, это далеко не единственная шероховатость обновления: кто-то после апдейта жалуется, что айфон греется и быстро разряжается буквально на ровном месте. Судя по обсуждениям, проблема с бейджем не единичная и всплывает у разных людей вне зависимости от модели айфона.

Полный текст при переходе на уведомление

Полный текст при переходе на уведомление

Главная подстава в том, что уведомление не убирается. По логике достаточно один раз открыть подсказку, посмотреть, что там, и красный кружок должен погаснуть. Здесь же он ведет себя иначе: закрываешь экран покупки, возвращаешься на рабочий стол, а бейдж снова на месте. Никакой кнопки в духе «понятно, больше не напоминай» рядом нет. В итоге значок мозолит глаза и создает ложное ощущение, что вы что-то забыли сделать, хотя на деле делать ничего не нужно.

Почему значок висит даже при 2 ТБ в iCloud

Самое забавное во всей истории то, что баг цепляет даже тех, у кого с местом полный порядок. Уведомление спокойно вылезает на аккаунтах с семейным тарифом Apple One на 2 ТБ, где облако занято от силы наполовину. Получается, система будто не видит уже оплаченное хранилище и упорно предлагает докупить то, что у человека давно есть. Никакой практической причины показывать такую подсказку в этом случае нет. Проверить свободное место просто: откройте «Настройки», зайдите в карточку аккаунта, затем в раздел iCloud и посмотрите на шкалу заполнения хранилища. Если полоска далеко не забита, значит подсказка откровенно врет и никакого действия от вас не требует. По сути это косметический сбой, который пугает сильнее, чем реально мешает.

Другие уведомления в настройках iPhone

Другие уведомления в настройках iPhone

Тут важно понимать контекст. Apple и правда иногда использует «Настройки» как рекламную витрину: через них показывают пробный период Apple TV, напоминают про действующую гарантию AppleCare, подсовывают небольшие предложения по сервисам. Поэтому у многих первая реакция была предсказуемой, мол, опять втюхивают облако под видом системного уведомления. Но в этот раз перед нами, похоже, обычная ошибка, а не завуалированный способ продать подписку. Слишком уж бессмысленно звать за деньги того, у кого и так все оплачено на пару лет вперед.

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Как убрать уведомление прямо сейчас

Пока Apple не выпустила официальное исправление, у нас есть рабочий обходной путь. Часть пользователей заметила простую закономерность: стоит выйти из аккаунта Apple и заново в него войти, как красный кружок с «Настроек» исчезает. Способ помогает не всем и не всегда, но занимает буквально минуту и точно ничего не ломает, так что попробовать однозначно стоит. Данные при выходе никуда не денутся, фото и заметки останутся в облаке, просто телефон переспросит пароль и код подтверждения.

Порядок действий получается такой:

Процесс выхода из Apple ID

Процесс выхода из Apple ID

  1. Откройте «Настройки» на iPhone.
  2. Нажмите на свое имя в самом верху экрана, это карточка вашего аккаунта Apple.
  3. Пролистайте открывшуюся страницу до самого низа.
  4. Нажмите пункт «Выйти».
  5. Следуйте подсказкам на экране, чтобы корректно завершить выход.
  6. После этого заново войдите в свой аккаунт Apple теми же данными.

После повторного входа ложное уведомление должно пропасть, а иконка «Настроек» вернется к обычному виду без всяких красных отметок. Если с первого раза не сработало, дайте телефону минуту и проверьте значок еще раз. Заодно после входа заново активируются iMessage и FaceTime, поэтому пару минут они могут «думать», это тоже штатное поведение.

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Что делать, если кружок так и не пропал

А вот тут придется настроиться на терпение. Выход из аккаунта срабатывает не у каждого: неприятный бейдж встречается и на релизной версии iOS 27, и на более свежей бета-версии iOS 27.2, а понятного штатного способа выключить уведомление внутри системы пока попросту нет. Если после перезахода кружок упрямо вернулся на место, остается только ждать, и это нормальная ситуация. Хорошая новость в том, что такие серверные сбои Apple обычно устраняет довольно быстро и без лишнего шума. Так что самый разумный вариант, просто не обращать внимания на кружок и дать компании тихо все починить.

Экран установки iOS 27.2

Экран установки iOS 27.2

Скорее всего, чинить проблему будут на стороне серверов Apple, без отдельного обновления прошивки. Подобные ложные подсказки правятся бекенд-изменением: в какой-то момент система на серверах перестанет слать неверный сигнал, и значок исчезнет у всех разом сам собой. Именно поэтому не стоит паниковать и делать резкие движения. Сбрасывать телефон, стирать настройки, нести устройство в сервис или удалять аккаунт ради одного красного кружка совершенно точно не нужно, вреда от этой отметки ровно ноль, кроме легкого раздражения.

А пока ждете тихого фикса от Apple, можно провести освободившееся время с пользой и заглянуть в «Сундук Али-Бабы», где мы собираем нескучные находки и полезные мелочи с AliExpress по адекватным ценам.

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