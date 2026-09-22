Активировать хранилище iCloud в настройках iPhone. Что это и как убрать?

Красный кружок на иконке «Настроек» обычно значит, что телефону от вас что-то нужно: обновление системы, недочитанное сообщение, забытый пароль или незавершенная настройка. Но сейчас у части владельцев iPhone этот значок горит вообще без повода и призывает подключить хранилище iCloud, хотя свободного места на аккаунте с запасом. Со стороны выглядит так, будто телефон подвис или кто-то пытается по-тихому навязать лишнюю подписку. Ниже спокойно разберемся, откуда взялся этот бейдж, что за ним стоит на самом деле и можно ли убрать его своими руками. Заодно вспомним, что подобные мелочи в свежей прошивке всплывают постоянно: то iPhone намертво зависает от жеста, то система сама придумывает себе несуществующую проблему.



Откуда на «Настройках» красный значок

На iOS 27 у некоторых пользователей на «Настройках» загорается красный бейдж, а внутри висит уведомление Активировать хранилище iCloud, то есть предложение включить облачное хранилище. Нажимаешь на него в надежде разобраться, а телефон просто открывает экран покупки дополнительных гигабайтов в iCloud. Что интересно, это далеко не единственная шероховатость обновления: кто-то после апдейта жалуется, что айфон греется и быстро разряжается буквально на ровном месте. Судя по обсуждениям, проблема с бейджем не единичная и всплывает у разных людей вне зависимости от модели айфона.

Главная подстава в том, что уведомление не убирается. По логике достаточно один раз открыть подсказку, посмотреть, что там, и красный кружок должен погаснуть. Здесь же он ведет себя иначе: закрываешь экран покупки, возвращаешься на рабочий стол, а бейдж снова на месте. Никакой кнопки в духе «понятно, больше не напоминай» рядом нет. В итоге значок мозолит глаза и создает ложное ощущение, что вы что-то забыли сделать, хотя на деле делать ничего не нужно.

Почему значок висит даже при 2 ТБ в iCloud

Самое забавное во всей истории то, что баг цепляет даже тех, у кого с местом полный порядок. Уведомление спокойно вылезает на аккаунтах с семейным тарифом Apple One на 2 ТБ, где облако занято от силы наполовину. Получается, система будто не видит уже оплаченное хранилище и упорно предлагает докупить то, что у человека давно есть. Никакой практической причины показывать такую подсказку в этом случае нет. Проверить свободное место просто: откройте «Настройки», зайдите в карточку аккаунта, затем в раздел iCloud и посмотрите на шкалу заполнения хранилища. Если полоска далеко не забита, значит подсказка откровенно врет и никакого действия от вас не требует. По сути это косметический сбой, который пугает сильнее, чем реально мешает.

Тут важно понимать контекст. Apple и правда иногда использует «Настройки» как рекламную витрину: через них показывают пробный период Apple TV, напоминают про действующую гарантию AppleCare, подсовывают небольшие предложения по сервисам. Поэтому у многих первая реакция была предсказуемой, мол, опять втюхивают облако под видом системного уведомления. Но в этот раз перед нами, похоже, обычная ошибка, а не завуалированный способ продать подписку. Слишком уж бессмысленно звать за деньги того, у кого и так все оплачено на пару лет вперед.

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Как убрать уведомление прямо сейчас

Пока Apple не выпустила официальное исправление, у нас есть рабочий обходной путь. Часть пользователей заметила простую закономерность: стоит выйти из аккаунта Apple и заново в него войти, как красный кружок с «Настроек» исчезает. Способ помогает не всем и не всегда, но занимает буквально минуту и точно ничего не ломает, так что попробовать однозначно стоит. Данные при выходе никуда не денутся, фото и заметки останутся в облаке, просто телефон переспросит пароль и код подтверждения.

Порядок действий получается такой:

Откройте «Настройки» на iPhone. Нажмите на свое имя в самом верху экрана, это карточка вашего аккаунта Apple. Пролистайте открывшуюся страницу до самого низа. Нажмите пункт «Выйти». Следуйте подсказкам на экране, чтобы корректно завершить выход. После этого заново войдите в свой аккаунт Apple теми же данными.

После повторного входа ложное уведомление должно пропасть, а иконка «Настроек» вернется к обычному виду без всяких красных отметок. Если с первого раза не сработало, дайте телефону минуту и проверьте значок еще раз. Заодно после входа заново активируются iMessage и FaceTime, поэтому пару минут они могут «думать», это тоже штатное поведение.

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Что делать, если кружок так и не пропал

А вот тут придется настроиться на терпение. Выход из аккаунта срабатывает не у каждого: неприятный бейдж встречается и на релизной версии iOS 27, и на более свежей бета-версии iOS 27.2, а понятного штатного способа выключить уведомление внутри системы пока попросту нет. Если после перезахода кружок упрямо вернулся на место, остается только ждать, и это нормальная ситуация. Хорошая новость в том, что такие серверные сбои Apple обычно устраняет довольно быстро и без лишнего шума. Так что самый разумный вариант, просто не обращать внимания на кружок и дать компании тихо все починить.

Скорее всего, чинить проблему будут на стороне серверов Apple, без отдельного обновления прошивки. Подобные ложные подсказки правятся бекенд-изменением: в какой-то момент система на серверах перестанет слать неверный сигнал, и значок исчезнет у всех разом сам собой. Именно поэтому не стоит паниковать и делать резкие движения. Сбрасывать телефон, стирать настройки, нести устройство в сервис или удалять аккаунт ради одного красного кружка совершенно точно не нужно, вреда от этой отметки ровно ноль, кроме легкого раздражения.

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