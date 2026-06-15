Apple готовит 3 секретные функции iOS 27, о которых не сказала на презентации

На WWDC 2026 Apple показала главные новинки своих систем на ближайший год: упор сделали на обновлённую Siri с искусственным интеллектом, которую владельцы совместимых устройств могут попробовать уже сейчас, и на стабильность работы. Но часть функций iOS 27 осталась за кадром презентации. По данным инсайдера Bloomberg Марка Гурмана, ещё три заметные возможности находятся в разработке и должны выйти ближе к сентябрю, к старту новых iPhone и Apple Watch.



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Это не подтверждённые анонсы, а информация из утечки, так что относиться к ней стоит как к прогнозу: до релиза планы Apple ещё могут поменяться. Обо всех новых функциях iOS 27 мы уже рассказывали в отдельном разборе, а здесь сосредоточимся на трёх возможностях, которые Apple пока придержала.

Новый циферблат Apple Watch с крупными часами

Первая функция: облегчённая версия циферблата Modular Ultra, который раньше был доступен только на Apple Watch Ultra. По данным источника, в новом варианте сохранят крупные часы по центру, но уберут второй ряд виджетов (мелких блоков с погодой, шагами, активностью).

Зачем это нужно. Modular Ultra ценят за читаемость: большие цифры видно мельком, не вглядываясь. Упрощённая версия, судя по утечке, делает циферблат чище и, вероятно, открывает его для более простых моделей, а не только для дорогой Ultra. На WWDC циферблат не показали, так что ждать его стоит в сентябре, вместе с новыми Apple Watch.

Кому важно. В первую очередь тем, кто любит минималистичные циферблаты с крупным временем и кому второй ряд мелких блоков только мешает. Если вы и так пользуетесь стандартными циферблатами и всё устраивает, это приятная мелочь, а не повод чего-то ждать. А вот саму систему ставить уже можно: я обновился одним из первых и подробно рассказал, стоит ли обновляться на iOS 27.

Сторонние ИИ-чат-боты в Siri: как это должно работать

Один из главных слухов вокруг iOS 27 в том, что Siri научится подключать сторонние ИИ-сервисы, например ChatGPT, Gemini и Claude. Сейчас Apple поддерживает только ChatGPT, и это результат партнёрства с OpenAI, заключённого ещё в 2024 году для первой версии интеграции Siri с ИИ.

Но задумка на будущее другая. По данным источника, Apple хочет дать приложениям возможность встраиваться в Siri напрямую, без отдельного договора с каждой компанией. Разница принципиальная: это уже обычная сторонняя интеграция, поэтому прежних гарантий приватности тут, скорее всего, не будет, ведь это не партнёрство, а открытый механизм подключения.

Apple, по информации Bloomberg, уже обсуждала новую систему с OpenAI, Anthropic и Google, в том числе то, какое разрешение разработчикам нужно будет получить для встраивания в свои приложения. Но пока ничего не запустилось.

Гурман называет несколько возможных причин задержки:

это плохо сочетается с позицией Apple против европейского закона о цифровых рынках (DMA)

если сразу подключить сильные сторонние модели, новая Siri рискует потеряться на их фоне

Apple, возможно, хочет избежать судебного спора с OpenAI

одновременная интеграция с Gemini и сторонними сервисами может запутать пользователей

Что это даст на практике. Если функция выйдет, любую заметную ИИ-компанию можно будет подключить к Siri и пользоваться её возможностями прямо через голосового помощника. Правда, по моему опыту, в iOS 27 хватает и других вещей: есть функции iOS 27 полезнее новой Siri, о которых говорят заметно меньше.

Настраиваемое приложение «Камера» в iOS 27

Третья функция: полностью настраиваемое приложение «Камера», где элементы управления можно будет передвигать туда, куда удобно лично вам. В первой тестовой версии для разработчиков этого не оказалось, хотя другие новинки камеры уже появились, например Siri прямо в приложении «Камера».

По данным источника, настройку камеры почти наверняка покажут в сентябре, вместе с выходом iPhone 18 Pro. Логика простая: такие функции придерживают, чтобы запуск новых iPhone выглядел интереснее. Кстати, часть подобных возможностей давно есть на Android, и мы собирали такой список.

Кому это пригодится. Тем, кто часто снимает и кому мешает расположение кнопок по умолчанию: переключение режимов, вспышка, таймер. Возможность подвинуть кнопки под свой хват и привычки, небольшое, но ощутимое удобство в повседневной съёмке.

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Когда новые функции iOS 27 появятся на iPhone

Главное, о чём стоит помнить: это утечка, а не официальный анонс. На WWDC эти возможности не показали, и до релиза планы могут сдвинуться или поменяться.

Если коротко: упрощённый циферблат и настройка камеры выглядят как приятные, понятные улучшения, ради которых отдельно дёргаться не нужно, они придут сами с осенним обновлением. А вот сторонние ИИ-боты в Siri и есть самая важная и самая неопределённая часть: именно от неё зависит, станет ли Siri реально полезнее. Следить за этой темой ближе к сентябрю точно стоит, а вот рассчитывать на конкретные сроки пока рано.

Чтобы не пропустить, когда эти функции дойдут до релиза, подписывайтесь на наши каналы в Telegram и МАКС.