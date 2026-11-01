Я включил новую функцию iPhone в iOS 27.2 и больше не забываю о днях рождения

Бывает, что про день рождения друга вспоминаешь уже после разговора с ним. Вы обсуждаете что-то по делу, кладете трубку, а вечером всплывает уведомление, и становится неловко. Напоминания в календаре тут помогают слабо: их смахивают утром на бегу и забывают уже к обеду. В свежей iOS 27.2 Apple нашла для такой подсказки место, мимо которого пройти сложно. Причем новинке не нужны ни нейросети, ни ИИ, так что она работает и на айфонах в России. Ниже разберем, где появляется подсказка, что нужно один раз сделать заранее и в каких ситуациях она все-таки промолчит.



Поздравление всплывает прямо во время разговора

Еще летом в iOS 27 появилась функция «Контекст вызова» (Call Context). Она смотрит в Контакты, Сообщения и Почту и подсказывает на экране звонка то, что может пригодиться в разговоре. Звоните в авиакомпанию — и iPhone сам достает из письма номер брони. Удобно, но это больше история про звонки в поддержку и сервисы.

В iOS 27.2 эта же функция начала работать с близкими людьми. Если у человека из ваших контактов сегодня день рождения или годовщина, во время звонка на экране вызова появляется карточка с этим поводом. Неважно, кто кому набрал: подсказка срабатывает и на входящих, и на исходящих. Только при входящем звонке она появится не сразу, а после того, как вы примете вызов.

Для дня рождения Apple сделала анимацию с воздушными шариками, которые разлетаются по экрану. Годовщина отображается скромнее, без анимации. Жаль: торт или букет роз тут смотрелись бы вполне уместно. Годовщина свадьбы точно заслуживает хотя бы пары лепестков.

Карточку видите только вы, собеседник ни о чем не узнает. Смахнуть ее нельзя, зато по нажатию открывается карточка контакта, где можно поправить дату или другие данные. Если за день вы созваниваетесь с этим человеком несколько раз, подсказка появляется на каждом звонке.

Нейросеть здесь ни при чем

Обычно новые функции Apple у нас в стране сразу обрастают оговорками: нужен ИИ, нужен английский язык, нужен другой регион. Тут обошлось. Подсказке о празднике не нужен Apple Intelligence: iPhone просто сверяет сегодняшнее число с датой, которая записана в карточке контакта. Никакого анализа переписки и облачных моделей, только сравнение двух дат.

Поэтому фишка работает в России без смены региона и прочих танцев с бубном. Достаточно обновить айфон до iOS 27.2 или новее и заполнить нужные карточки. Если вы откладывали апдейт из-за страхов за 5G и банки, загляните в наш разбор, какие функции iOS 27.2 работают в России. А чтобы не пропускать такие полезные мелочи в новых версиях iOS, подписывайтесь на наши каналы в Telegram и МАКС, мы собираем их сразу после выхода обновлений.

Все решает одна строчка в карточке контакта

Магии нет: если даты в контакте нет, iPhone ее не угадает. Дни рождения многие когда-то заводили в Календаре или держат в голове, а карточки в Контактах так и остаются почти пустыми. Если хотите, чтобы айфон заодно напоминал о празднике заранее, у нас есть инструкция, как не забыть про дни рождения с помощью стандартных приложений.

Порядок действий такой:

Обновите iPhone до iOS 27.2 или новее: Настройки — Основные — Обновление ПО. Откройте приложение Телефон или Контакты и выберите нужного человека. Нажмите «Править» в правом верхнем углу. Пролистайте вниз и нажмите «добавить день рождения». Для годовщины выберите «добавить дату», первым вариантом там как раз будет годовщина. Укажите число и месяц. Год можно не указывать. Сохраните изменения кнопкой с галочкой.

Есть способ быстрее, если контактов много. Siri умеет сама дописывать дату в карточку: скажите что-то вроде «Добавь Маше день рождения 12 марта», и в Контакты не придется лезть руками. На пару близких людей хватит и ручного способа, а вот родственников и друзей удобнее надиктовать по очереди.

Начните с тех, кто звонит вам чаще всего: родители, вторая половинка, лучший друг. Им подсказка пригодится в первую очередь. И проверьте, что дата не попала в контакт с ошибкой, иначе шарики полетят не в тот день.

Открытку видно только после ответа

Теперь о том, где функция может подвести. Главное ограничение касается входящих звонков: уведомление о дне рождения появляется только после ответа. Пока телефон звонит, экран вызова выглядит как обычно, и по нему никак не понять, что у человека сегодня праздник. Карточка всплывет, только когда вы примете звонок. А ведь куда удобнее было бы видеть повод еще до ответа, чтобы взять трубку сразу с поздравлением. Сейчас приходится сначала сказать «Алло», а уже потом сообразить, что пора поздравлять.

Второй момент касается заблокированного айфона. Если звонок пришел, когда экран заблокирован, вместо карточки появится предложение нажать для просмотра. Подсказка откроется только после того, как вы подтвердите личность через Face ID или Touch ID. Логика понятная: дата рождения тоже личные данные, и показывать ее всем, кто держит ваш телефон, Apple не хочет.

Третья ловушка — Dynamic Island. Если айфон разблокирован и вызов пришел маленьким баннером сверху, карточку вы не увидите, пока не раскроете звонок на весь экран. Чтобы не ловить это каждый раз, звонки можно переключить в полноэкранный режим:

Откройте Настройки — Приложения — Телефон. Выберите «Входящие вызовы». Поставьте вариант «На весь экран».

Теперь входящий звонок будет занимать весь экран, и подсказку о празднике вы не пропустите. Если нужного пункта у вас в настройках не нашлось, пишите в наш чат в Telegram или МАКС, там подскажут, где он спрятан на вашей версии iOS.

Шарики полетят и на iPad, и на Mac

Подсказка живет не только на айфоне. Если вы принимаете звонки на iPad с iPadOS 27 или на Mac с macOS 27 Golden Gate, карточка с праздником появится и там, в приложении Телефон. Работает это за счет данных с iPhone, так что ничего отдельно настраивать на планшете и компьютере не нужно: хватит заполненных контактов на телефоне.

Получается, что раз заполнив карточки, вы получаете подсказку везде, где отвечаете на звонки. Для тех, кто весь день сидит за Mac и берет трубку прямо с ноутбука, это особенно удобно. Мелочь, но из таких мелочей и складывается ощущение, что техника думает за тебя.

Если день рождения вы все-таки вспомнили только во время звонка, подарок еще можно успеть заказать. Наушники, зарядки и разные мелочи, которые не стыдно подарить другу, выкладываем в канале «Сундук Али-Бабы» в МАКС. Доставка, правда, займет не один день, так что лучше заглянуть туда заранее.

Если раньше вы на всякий случай настраивали автоматические поздравления через Команды, новая подсказка их не заменяет, а хорошо дополняет. Автоматическое сообщение уйдет утром, а карточка напомнит сказать пару теплых слов голосом. Осталось потратить десять минут и заполнить дни рождения в контактах. Когда в следующий раз позвонит мама, а на экране полетят шарики, вы поймете, зачем это было нужно.