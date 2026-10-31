Я несколько недель пропускал таймер на iPhone и только сейчас понял почему

Кирилл Пироженко

Поставили таймер на пасту, отвлеклись на пару минут и вдруг обнаружили, что вода давно выкипела, а iPhone так и не пискнул? Неприятно, особенно когда на этот сигнал вы полагаетесь каждый день: на кухне, в спортзале или во время работы. При этом смартфон обычно ведет себя так, будто все в порядке: время вышло, на экране пусто, а звука не было. Причин у такой тишины больше, чем кажется, и самая частая из них прячется в месте, куда почти никто не смотрит. Ниже разберем, где iPhone глушит таймер, какие настройки поменялись с выходом iOS 27 и что делать, если ничего из простого не помогло.

iPhone на кухонной столешнице рядом с кастрюлей пасты: таймер дошел до нуля, а значок колокольчика перечеркнут

iPhone на кухонной столешнице рядом с кастрюлей пасты: таймер дошел до нуля, а значок колокольчика перечеркнут

Сначала проверьте сам таймер

Чаще всего таймер молчит не из-за сбоя, а потому что ему так велели. В приложении Часы на вкладке Таймеры есть пункт «Звук», где выбирается сигнал. В самом низу этого списка спрятан вариант «Остановить». Он нужен, чтобы засыпать под музыку или подкаст: таймер просто ставит воспроизведение на паузу и ничего не играет.

Проблема в том, что выбранный звук запоминается. Один раз поставили «Остановить» перед сном, и все следующие таймеры тоже будут молча останавливать музыку, которой нет. Порядок действий такой:

  1. Откройте приложение Часы и перейдите на вкладку «Таймеры».
  2. Нажмите «Звук» под выбором времени.
  3. Выберите любой рингтон вместо «Остановить» и нажмите «Установить».
  4. Запустите таймер заново.
Приложение Часы на вкладке «Таймеры»: в пункте «Звук» выбрано «Остановить», справа открыт список рингтонов с кнопкой «Установить»

Приложение Часы на вкладке «Таймеры»: в пункте «Звук» выбрано «Остановить», справа открыт список рингтонов с кнопкой «Установить»

Дальше стоит убедиться, что таймер вообще идет. Звучит глупо, но кнопку паузы легко задеть случайно, причем не только в приложении, но и прямо на экране блокировки. Время тогда замирает, и сигнала, понятное дело, не будет. Запущенный таймер всегда виден в живой активности на экране блокировки и в Dynamic Island. Если там вместо бегущих секунд стоит кнопка запуска, значит, отсчет на паузе.

С несколькими таймерами сразу тоже бывают сюрпризы. Начиная с iOS 17 их можно запускать сколько угодно, но если два заканчиваются почти одновременно, сигналы могут перекрывать друг друга. Поэтому лучше разносить такие таймеры хотя бы на минуту и подписывать каждый, чтобы не гадать, какой из них только что сработал.

Громкость в iOS 27 теперь живет отдельно

С выходом iOS 27 Apple наконец разделила громкость звонка, будильников и уведомлений, и мы уже подробно рассказывали, как настроить разную громкость для каждого из них. Функция удобная, но у нее есть обратная сторона. Если отвязать будильники от рингтона и случайно утащить их ползунок влево, таймер будет срабатывать почти беззвучно.

Проверить это просто:

  1. Откройте Настройки — Звуки и вибрация.
  2. Найдите блок «Будильники и таймеры».
  3. Если переключатель «Согласование с громкостью рингтона» выключен, под ним будет отдельный ползунок. Выкрутите его повыше.
  4. Запустите тестовый таймер на пять секунд.
Раздел «Звуки и вибрация» в настройках iOS 27: в блоке «Будильники и таймеры» выключено согласование с громкостью рингтона и появился отдельный ползунок

Раздел «Звуки и вибрация» в настройках iOS 27: в блоке «Будильники и таймеры» выключено согласование с громкостью рингтона и появился отдельный ползунок

Если переключатель включен, таймер звучит с громкостью рингтона из верхнего блока, и тогда смотреть нужно уже на нее. Учтите, что этот ползунок не касается будильника из режима сна. У него своя громкость, и она задается в приложении Здоровье. Так что если утренний будильник звонит нормально, а таймер на кухне молчит, это как раз повод заглянуть в настройки звуков.

На iOS 26 и более старых версиях все устроено проще. Таймер играет с громкостью рингтона, а сам ползунок находится там же, в разделе «Звуки и вибрация». Если вы привыкли регулировать звонок кнопками сбоку и случайно убавили его до минимума, таймер тоже станет еле слышным. Кстати, раньше обойти эту связку можно было только хитростью, и у нас есть инструкция, как сделать будильник громче остальных звуков через Быстрые команды.

Зато бесшумный режим на таймер не влияет. Переключатель или кнопка действия в положении «Без звука» глушат звонки и уведомления, но сигналы из приложения Часы все равно звучат. Поэтому искать виноватого лучше в ползунках, а не на боковой грани. Хотите получать такие подсказки по iOS 27 по мере выхода обновлений? Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и МАКС, там мы разбираем каждый новый апдейт.

Уведомления Часов и наушники-призраки

Следующая точка, где может теряться сигнал, это уведомления самого приложения. Если когда-то вы отключили их, чтобы Часы не мешали, таймер может закончиться без звука и без баннера. Проверяем так:

  1. Откройте Настройки — Приложения — Часы — Уведомления.
  2. Включите «Допуск уведомлений».
  3. В блоке «Предупреждения» отметьте «Заблокированный экран», «Центр уведомлений» и «Баннеры».
  4. Включите переключатель «Звуки».
Путь к уведомлениям приложения Часы: список приложений, экран настроек Часов и включенные «Звуки», «Баннеры», заблокированный экран и Центр уведомлений

Путь к уведомлениям приложения Часы: список приложений, экран настроек Часов и включенные «Звуки», «Баннеры», заблокированный экран и Центр уведомлений

После этого снова поставьте короткий таймер и заблокируйте айфон. Сигнал должен прозвучать, а на экране появится уведомление.

Отдельно стоит упомянуть один неприятный баг. Иногда iPhone продолжает считать, что к нему подключены проводные наушники, хотя их давно вынули. Касается это и USB-C, и старых моделей с переходником на 3,5 мм. В таком случае звук таймера уходит в никуда, а динамик молчит.

Проверить это можно через Пункт управления: если в карточке музыки вместо iPhone указаны наушники, значит, система ошиблась с выходом. Обычно помогает подключить и снова отключить наушники или перезагрузить смартфон. Если проблема повторяется регулярно, виноват может быть забитый пылью разъем или подуставший переходник. Новый адаптер или недорогие проводные наушники с USB-C проще всего найти в нашем канале «Сундук Али-Бабы» в МАКС, где мы собираем проверенные находки с AliExpress.

Siri, несколько устройств и старые таймеры

Многие ставят таймер голосом, и тут есть свой подвох. Если на столе лежат iPhone, iPad, а рядом стоят Mac и HomePod, на фразу «Привет, Siri» могут отозваться сразу несколько устройств. В итоге таймер запускается вовсе не там, где вы ожидали, а иногда и не запускается вовсе. Чем больше техники Apple на столе, тем чаще Siri путается, какое устройство должно ответить.

Запущенный таймер на iPhone: живая активность с кнопкой паузы на экране блокировки и оставшиеся минуты в Dynamic Island на рабочем столе

Запущенный таймер на iPhone: живая активность с кнопкой паузы на экране блокировки и оставшиеся минуты в Dynamic Island на рабочем столе

Поэтому после голосовой команды стоит бросить взгляд на экран айфона. Если таймер не появился на экране блокировки в виде живой активности или в Dynamic Island, значит, его поставило другое устройство. Еще надежнее запускать таймер вручную, когда от сигнала действительно что-то зависит.

Бывает и так, что ломается конкретный таймер. Это особенно заметно в iOS 17 и новее, где сохраняются недавние таймеры с подписями. Если один из них упорно молчит, а остальные звенят, удалите его свайпом влево в списке недавних и создайте заново. На деле это помогает чаще, чем кажется.

Если ничего не помогло

Когда настройки в порядке, а таймер все равно молчит, пора переходить к общим мерам. Первым делом убедитесь, что у вас актуальная версия системы: Apple регулярно закрывает баги в промежуточных апдейтах, а заодно стоит пройтись по нашему списку настроек iOS 27 после обновления, ведь часть из них касается как раз звуков.

Дальше действуем по порядку, от простого к сложному:

  1. Перезагрузите iPhone. Это сбрасывает зависшие процессы, включая ошибку с наушниками.
  2. Обновите систему в разделе Настройки — Основные — Обновление ПО.
  3. Проверьте динамик: включите музыку или видео без наушников. Если звук хрипит или пропадает, дело уже не в настройках.
  4. Сбросьте все настройки: Настройки — Основные — Перенос или сброс iPhone — Сбросить — Сбросить все настройки. Фото, сообщения и приложения останутся на месте, но пароли от Wi-Fi, обои и параметры системы вернутся к заводским.

    5. Сброс настроек iPhone: раздел «Перенос или сброс iPhone», кнопка «Сбросить» и пункт «Сбросить все настройки» в открывшемся меню

    Сброс настроек iPhone: раздел «Перенос или сброс iPhone», кнопка «Сбросить» и пункт «Сбросить все настройки» в открывшемся меню

Сброс настроек я бы оставил на самый крайний случай. Он почти всегда убирает программные глюки, но потом придется заново настраивать айфон под себя. А если и после этого из динамика тишина, честный ответ один: нужна диагностика в сервисе, потому что проблема, скорее всего, аппаратная.

Не нашли у себя нужный пункт или таймер молчит, несмотря ни на что? Пишите в наш чат в Telegram или МАКС, там точно помогут разобраться.

Чаще всего таймер молчит из-за выбранного «Остановить» или убавленной громкости, особенно после перехода на iOS 27 с ее новыми ползунками. Так что прежде чем нести айфон в ремонт, потратьте минуту на вкладку Таймеры и раздел «Звуки и вибрация». Скорее всего, этого хватит.

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