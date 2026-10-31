Я несколько недель пропускал таймер на iPhone и только сейчас понял почему

Поставили таймер на пасту, отвлеклись на пару минут и вдруг обнаружили, что вода давно выкипела, а iPhone так и не пискнул? Неприятно, особенно когда на этот сигнал вы полагаетесь каждый день: на кухне, в спортзале или во время работы. При этом смартфон обычно ведет себя так, будто все в порядке: время вышло, на экране пусто, а звука не было. Причин у такой тишины больше, чем кажется, и самая частая из них прячется в месте, куда почти никто не смотрит. Ниже разберем, где iPhone глушит таймер, какие настройки поменялись с выходом iOS 27 и что делать, если ничего из простого не помогло.



Сначала проверьте сам таймер

Чаще всего таймер молчит не из-за сбоя, а потому что ему так велели. В приложении Часы на вкладке Таймеры есть пункт «Звук», где выбирается сигнал. В самом низу этого списка спрятан вариант «Остановить». Он нужен, чтобы засыпать под музыку или подкаст: таймер просто ставит воспроизведение на паузу и ничего не играет.

Проблема в том, что выбранный звук запоминается. Один раз поставили «Остановить» перед сном, и все следующие таймеры тоже будут молча останавливать музыку, которой нет. Порядок действий такой:

Откройте приложение Часы и перейдите на вкладку «Таймеры». Нажмите «Звук» под выбором времени. Выберите любой рингтон вместо «Остановить» и нажмите «Установить». Запустите таймер заново.

Дальше стоит убедиться, что таймер вообще идет. Звучит глупо, но кнопку паузы легко задеть случайно, причем не только в приложении, но и прямо на экране блокировки. Время тогда замирает, и сигнала, понятное дело, не будет. Запущенный таймер всегда виден в живой активности на экране блокировки и в Dynamic Island. Если там вместо бегущих секунд стоит кнопка запуска, значит, отсчет на паузе.

С несколькими таймерами сразу тоже бывают сюрпризы. Начиная с iOS 17 их можно запускать сколько угодно, но если два заканчиваются почти одновременно, сигналы могут перекрывать друг друга. Поэтому лучше разносить такие таймеры хотя бы на минуту и подписывать каждый, чтобы не гадать, какой из них только что сработал.

Громкость в iOS 27 теперь живет отдельно

С выходом iOS 27 Apple наконец разделила громкость звонка, будильников и уведомлений, и мы уже подробно рассказывали, как настроить разную громкость для каждого из них. Функция удобная, но у нее есть обратная сторона. Если отвязать будильники от рингтона и случайно утащить их ползунок влево, таймер будет срабатывать почти беззвучно.

Проверить это просто:

Откройте Настройки — Звуки и вибрация. Найдите блок «Будильники и таймеры». Если переключатель «Согласование с громкостью рингтона» выключен, под ним будет отдельный ползунок. Выкрутите его повыше. Запустите тестовый таймер на пять секунд.

Если переключатель включен, таймер звучит с громкостью рингтона из верхнего блока, и тогда смотреть нужно уже на нее. Учтите, что этот ползунок не касается будильника из режима сна. У него своя громкость, и она задается в приложении Здоровье. Так что если утренний будильник звонит нормально, а таймер на кухне молчит, это как раз повод заглянуть в настройки звуков.

На iOS 26 и более старых версиях все устроено проще. Таймер играет с громкостью рингтона, а сам ползунок находится там же, в разделе «Звуки и вибрация». Если вы привыкли регулировать звонок кнопками сбоку и случайно убавили его до минимума, таймер тоже станет еле слышным. Кстати, раньше обойти эту связку можно было только хитростью, и у нас есть инструкция, как сделать будильник громче остальных звуков через Быстрые команды.

Зато бесшумный режим на таймер не влияет. Переключатель или кнопка действия в положении «Без звука» глушат звонки и уведомления, но сигналы из приложения Часы все равно звучат. Поэтому искать виноватого лучше в ползунках, а не на боковой грани. Хотите получать такие подсказки по iOS 27 по мере выхода обновлений? Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и МАКС, там мы разбираем каждый новый апдейт.

Уведомления Часов и наушники-призраки

Следующая точка, где может теряться сигнал, это уведомления самого приложения. Если когда-то вы отключили их, чтобы Часы не мешали, таймер может закончиться без звука и без баннера. Проверяем так:

Откройте Настройки — Приложения — Часы — Уведомления. Включите «Допуск уведомлений». В блоке «Предупреждения» отметьте «Заблокированный экран», «Центр уведомлений» и «Баннеры». Включите переключатель «Звуки».

После этого снова поставьте короткий таймер и заблокируйте айфон. Сигнал должен прозвучать, а на экране появится уведомление.

Отдельно стоит упомянуть один неприятный баг. Иногда iPhone продолжает считать, что к нему подключены проводные наушники, хотя их давно вынули. Касается это и USB-C, и старых моделей с переходником на 3,5 мм. В таком случае звук таймера уходит в никуда, а динамик молчит.

Проверить это можно через Пункт управления: если в карточке музыки вместо iPhone указаны наушники, значит, система ошиблась с выходом. Обычно помогает подключить и снова отключить наушники или перезагрузить смартфон. Если проблема повторяется регулярно, виноват может быть забитый пылью разъем или подуставший переходник. Новый адаптер или недорогие проводные наушники с USB-C проще всего найти в нашем канале «Сундук Али-Бабы» в МАКС, где мы собираем проверенные находки с AliExpress.

Siri, несколько устройств и старые таймеры

Многие ставят таймер голосом, и тут есть свой подвох. Если на столе лежат iPhone, iPad, а рядом стоят Mac и HomePod, на фразу «Привет, Siri» могут отозваться сразу несколько устройств. В итоге таймер запускается вовсе не там, где вы ожидали, а иногда и не запускается вовсе. Чем больше техники Apple на столе, тем чаще Siri путается, какое устройство должно ответить.

Поэтому после голосовой команды стоит бросить взгляд на экран айфона. Если таймер не появился на экране блокировки в виде живой активности или в Dynamic Island, значит, его поставило другое устройство. Еще надежнее запускать таймер вручную, когда от сигнала действительно что-то зависит.

Бывает и так, что ломается конкретный таймер. Это особенно заметно в iOS 17 и новее, где сохраняются недавние таймеры с подписями. Если один из них упорно молчит, а остальные звенят, удалите его свайпом влево в списке недавних и создайте заново. На деле это помогает чаще, чем кажется.

Если ничего не помогло

Когда настройки в порядке, а таймер все равно молчит, пора переходить к общим мерам. Первым делом убедитесь, что у вас актуальная версия системы: Apple регулярно закрывает баги в промежуточных апдейтах, а заодно стоит пройтись по нашему списку настроек iOS 27 после обновления, ведь часть из них касается как раз звуков.

Дальше действуем по порядку, от простого к сложному:

Перезагрузите iPhone. Это сбрасывает зависшие процессы, включая ошибку с наушниками. Обновите систему в разделе Настройки — Основные — Обновление ПО. Проверьте динамик: включите музыку или видео без наушников. Если звук хрипит или пропадает, дело уже не в настройках. Сбросьте все настройки: Настройки — Основные — Перенос или сброс iPhone — Сбросить — Сбросить все настройки. Фото, сообщения и приложения останутся на месте, но пароли от Wi-Fi, обои и параметры системы вернутся к заводским.

Сброс настроек я бы оставил на самый крайний случай. Он почти всегда убирает программные глюки, но потом придется заново настраивать айфон под себя. А если и после этого из динамика тишина, честный ответ один: нужна диагностика в сервисе, потому что проблема, скорее всего, аппаратная.

Не нашли у себя нужный пункт или таймер молчит, несмотря ни на что? Пишите в наш чат в Telegram или МАКС, там точно помогут разобраться.

Чаще всего таймер молчит из-за выбранного «Остановить» или убавленной громкости, особенно после перехода на iOS 27 с ее новыми ползунками. Так что прежде чем нести айфон в ремонт, потратьте минуту на вкладку Таймеры и раздел «Звуки и вибрация». Скорее всего, этого хватит.