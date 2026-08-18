Почему установить iOS 26.6.1 на iPhone стоит сразу после выхода

Apple выпустила iOS 26.6.1 для iPhone, и это тот случай, когда обновление лучше не откладывать. Новых функций тут нет, зато закрыта внушительная пачка уязвимостей в безопасности — от дыры в обработке картинок до бага в телефонии. Перед установкой освободите место на устройстве: недавно я разбирал, сколько места нужно для обновления, чтобы прошивка встала без ошибок. А теперь по порядку: что именно починили и стоит ли вообще спешить с апдейтом на этот раз.



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Что именно закрыли в этой прошивке

По данным Apple, iOS 26.6.1 и iPadOS 26.6.1 устраняют больше двух десятков уязвимостей на iPhone и iPad. Часть этих же заплаток компания раньше добавила в бета-версии iOS 27, так что фактически нам подвезли исправления немного заранее. Само обновление уже доступно, и iOS 26.6.1 прилетела всем подходящим моделям без исключений.

Вот самые серьезные проблемы, которые ушли вместе с обновлением:

Обработка изображений (ImageIO). Специально подготовленная картинка могла спровоцировать запуск произвольного кода на устройстве. Проще говоря, одного вредоносного файла хватило бы, чтобы выполнить чужую команду на вашем iPhone.

на устройстве. Проще говоря, одного вредоносного файла хватило бы, чтобы выполнить чужую команду на вашем iPhone. Телефония. Атакующий в привилегированной позиции в сети мог обойти проверку IPSec и перехватить сетевой трафик. Это прямой риск для тех, кто часто сидит в чужих и публичных Wi-Fi.

Ядро системы. Тут закрыли сразу три уязвимости в самом чувствительном слое iOS, через который теоретически получают контроль над устройством.

Аудио. Приложение могло добраться до данных и устроить утечку личной информации пользователя.

пользователя. WebKit. Больше двадцати уязвимостей связаны именно с движком Safari: речь про повреждение памяти и >вылеты браузера при открытии страниц.

Чем эти баги грозят обычному владельцу iPhone

Хорошая новость: ни одну из этих уязвимостей злоумышленники, по словам Apple, пока не использовали в реальных атаках. Плохая: теперь, когда описание дыр опубликовано, любой желающий видит, куда бить. Устройства, которые остались на старой прошивке, автоматически становятся более простой мишенью, поэтому Apple и советует ставить свежие версии как можно быстрее.

Отдельно напрягает связка из бага в картинках и телефонии. В обоих случаях от пользователя почти ничего не требуется. Не нужно ставить сомнительные приложения или переходить по подозрительным ссылкам — достаточно оказаться не в той сети или открыть не тот файл. Именно такие уязвимости опаснее всего, потому что срабатывают тихо.

Ставить апдейт лучше сразу и не отвлекаться. Я уже рассказывал, стоит ли пользоваться айфоном во время установки прошивки и чем это иногда заканчивается. Хотите первыми узнавать о таких обновлениях? Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и МАКС, там всегда есть о чем почитать.

Как поставить обновление и что делать на старых моделях

Установка стандартная и занимает пару минут:

Откройте приложение «Настройки». Перейдите в раздел «Основные». Выберите пункт «Обновление ПО» и дождитесь загрузки iOS 26.6.1.

Тем, чей iPhone или iPad уже не тянет iOS 26, Apple выкатила отдельную сборку — iOS 18.7.10 и iPadOS 18.7.10 с теми же исправлениями по безопасности. А вот владельцам Mac на macOS Sequoia и Sonoma в этот раз не повезло: заплатки получила только свежая macOS Tahoe 26.6.2, отдельных апдейтов для более старых систем не вышло.

Если во время установки что-то пойдет не так, не паникуйте раньше времени. У меня был отдельный разбор на случай, когда iPhone заблокировался после установки обновления, там по шагам расписано, как вернуть устройство к жизни. Не получается обновиться или всплыла непонятная ошибка? Пишите в наш чатик в Telegram или МАКС, разберемся вместе.

Почему Apple латает дыры почти каждую неделю

Любопытная деталь: iOS 26.6.1 — это уже третий релиз с исправлениями безопасности за три недели. Раньше Apple таким темпом заплатки не выпускала. Причина в искусственном интеллекте: нейросети находят уязвимости быстрее, чем компания успевает вписывать их в привычный график обновлений. Показательно, что девять из закрытых в этот раз брешей нашли с помощью инструмента OpenAI Codex, а не вручную.

Сама Apple уже намекала, что теперь будет выпускать обновления с исправлениями чаще, как раз из-за возросшего риска атак с применением ИИ. При этом крупный релиз не за горами: до выхода iOS 27 остались считанные недели, и не исключено, что 26.6.1 станет последним апдейтом текущей ветки. Пока можно присмотреться к тому, что готовит следующая система: я разбирал свежие функции в бете iOS 27 и стоит ли ее вообще ставить. Так что обновляйтесь и не откладывайте это дело в долгий ящик.