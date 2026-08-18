Почему установить iOS 26.6.1 на iPhone стоит сразу после выхода
Apple выпустила iOS 26.6.1 для iPhone, и это тот случай, когда обновление лучше не откладывать. Новых функций тут нет, зато закрыта внушительная пачка уязвимостей в безопасности — от дыры в обработке картинок до бага в телефонии. Перед установкой освободите место на устройстве: недавно я разбирал, сколько места нужно для обновления, чтобы прошивка встала без ошибок. А теперь по порядку: что именно починили и стоит ли вообще спешить с апдейтом на этот раз.
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Что именно закрыли в этой прошивке
По данным Apple, iOS 26.6.1 и iPadOS 26.6.1 устраняют больше двух десятков уязвимостей на iPhone и iPad. Часть этих же заплаток компания раньше добавила в бета-версии iOS 27, так что фактически нам подвезли исправления немного заранее. Само обновление уже доступно, и iOS 26.6.1 прилетела всем подходящим моделям без исключений.
Вот самые серьезные проблемы, которые ушли вместе с обновлением:
- Обработка изображений (ImageIO). Специально подготовленная картинка могла спровоцировать запуск произвольного кода на устройстве. Проще говоря, одного вредоносного файла хватило бы, чтобы выполнить чужую команду на вашем iPhone.
- Телефония. Атакующий в привилегированной позиции в сети мог обойти проверку IPSec и перехватить сетевой трафик. Это прямой риск для тех, кто часто сидит в чужих и публичных Wi-Fi.
- Ядро системы. Тут закрыли сразу три уязвимости в самом чувствительном слое iOS, через который теоретически получают контроль над устройством.
- Аудио. Приложение могло добраться до данных и устроить утечку личной информации пользователя.
- WebKit. Больше двадцати уязвимостей связаны именно с движком Safari: речь про повреждение памяти и >вылеты браузера при открытии страниц.
Чем эти баги грозят обычному владельцу iPhone
Хорошая новость: ни одну из этих уязвимостей злоумышленники, по словам Apple, пока не использовали в реальных атаках. Плохая: теперь, когда описание дыр опубликовано, любой желающий видит, куда бить. Устройства, которые остались на старой прошивке, автоматически становятся более простой мишенью, поэтому Apple и советует ставить свежие версии как можно быстрее.
Отдельно напрягает связка из бага в картинках и телефонии. В обоих случаях от пользователя почти ничего не требуется. Не нужно ставить сомнительные приложения или переходить по подозрительным ссылкам — достаточно оказаться не в той сети или открыть не тот файл. Именно такие уязвимости опаснее всего, потому что срабатывают тихо.
Ставить апдейт лучше сразу и не отвлекаться. Я уже рассказывал, стоит ли пользоваться айфоном во время установки прошивки и чем это иногда заканчивается. Хотите первыми узнавать о таких обновлениях? Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и МАКС, там всегда есть о чем почитать.
Как поставить обновление и что делать на старых моделях
Установка стандартная и занимает пару минут:
- Откройте приложение «Настройки».
- Перейдите в раздел «Основные».
- Выберите пункт «Обновление ПО» и дождитесь загрузки iOS 26.6.1.
Тем, чей iPhone или iPad уже не тянет iOS 26, Apple выкатила отдельную сборку — iOS 18.7.10 и iPadOS 18.7.10 с теми же исправлениями по безопасности. А вот владельцам Mac на macOS Sequoia и Sonoma в этот раз не повезло: заплатки получила только свежая macOS Tahoe 26.6.2, отдельных апдейтов для более старых систем не вышло.
Если во время установки что-то пойдет не так, не паникуйте раньше времени. У меня был отдельный разбор на случай, когда iPhone заблокировался после установки обновления, там по шагам расписано, как вернуть устройство к жизни. Не получается обновиться или всплыла непонятная ошибка? Пишите в наш чатик в Telegram или МАКС, разберемся вместе.
Почему Apple латает дыры почти каждую неделю
Любопытная деталь: iOS 26.6.1 — это уже третий релиз с исправлениями безопасности за три недели. Раньше Apple таким темпом заплатки не выпускала. Причина в искусственном интеллекте: нейросети находят уязвимости быстрее, чем компания успевает вписывать их в привычный график обновлений. Показательно, что девять из закрытых в этот раз брешей нашли с помощью инструмента OpenAI Codex, а не вручную.
Сама Apple уже намекала, что теперь будет выпускать обновления с исправлениями чаще, как раз из-за возросшего риска атак с применением ИИ. При этом крупный релиз не за горами: до выхода iOS 27 остались считанные недели, и не исключено, что 26.6.1 станет последним апдейтом текущей ветки. Пока можно присмотреться к тому, что готовит следующая система: я разбирал свежие функции в бете iOS 27 и стоит ли ее вообще ставить. Так что обновляйтесь и не откладывайте это дело в долгий ящик.