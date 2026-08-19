Обновил iPhone 15 Plus и 17 Pro Max на iOS 26.6.1. Что с автономностью, скоростью работы и приложениями

Недавно на оба айфона жены прилетело обновление, и тянуть я не стал. Дело в том, что Apple выпустила iOS 26.6.1 и это тот апдейт, установку которого не стоит откладывать: громких фич в нем нет, зато закрыта целая пачка уязвимостей. Под руку попались сразу два аппарата, максимально разных по возрасту, — старенький iPhone 15 Plus, на котором жена сидит уже пару лет, и совсем свежий iPhone 17 Pro Max, купленный недавно. Мне стало интересно проверить, как одна и та же прошивка ляжет на технику разных поколений и есть ли вообще повод переживать за скорость, приложения и батарею.



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Зачем вообще ставить обновление без единой новой функции

Сразу отвечу на главный вопрос: новых функций в iOS 26.6.1 нет и не появится. Это чистое обновление безопасности, которое латает дыры в защите, а не добавляет кнопки и меню. Apple закрыла в нем под три десятка уязвимостей, и большая их часть живет в WebKit — движке, на котором работает Safari и вообще любой браузер на айфоне. Забавно, что заметную долю проблем в этот раз помог найти искусственный интеллект, так что компания фактически подчищает хвосты перед большим релизом.

Хотя официально это патч безопасности, без бытовых улучшений не обошлось — и об этом стоит сказать отдельно, потому что сам я на них не натыкался. Судя по отзывам на форумах, у многих после апдейта снова заработали автоматизации в приложении Команды, которые сломались еще на 26.6. Для тех, кто держит на них сценарии умного дома и утренние рутины, это прямо подарок. Заодно люди отмечают, что стала стабильнее работать CarPlay: навигация и музыка в машине реже отваливаются на ходу. Я Команды активно не гоняю, так что тут честно опираюсь на чужой опыт, но повод обновиться это добавляет.

Логика в целом простая. iOS 27 уже на подходе, до нее считанные недели, и, судя по всему, это последняя заплатка для двадцать шестой версии. Ставить ее имеет смысл хотя бы потому, что после выхода патча описание уязвимостей становится публичным, а устройства на старой прошивке превращаются в легкую мишень для тех, кто эти дыры уже изучил. Именно поэтому обновиться стоит буквально сразу, не дожидаясь особого повода.

Отдельно предупрежу тех, кто после установки полезет искать что-то новенькое в меню: искать нечего. Иконки, интерфейс, разделы настроек — все осталось ровно на своих местах, как было на 26.6. Если вы обновились и не заметили ни единого отличия на глаз, это не баг и не поломка. Так и задумано, апдейт занимается исключительно внутренностями.

Проверил скорость на старом и новом айфоне

Теперь про самое интересное для повседневного использования — шустрость. Если коротко, то у меня ничего не поменялось. iPhone 15 Plus как открывал приложения за свою привычную долю секунды, так и открывает, свайпы по рабочим столам плавные, камера запускается без задумчивости. На iPhone 17 Pro Max ситуация ровно такая же: анимации гладкие, тяжелые приложения грузятся мгновенно, никаких новых подлагиваний я не поймал даже специально гоняя аппарат по кругу.

Тут стоит честно оговориться: лично мне повезло, но так гладко на 26.6 было не у всех. Владельцы iPhone 17 Pro Max, у которых на прошлой версии смартфон ощутимо грелся и подлагивал, теперь пишут, что система стала заметно плавнее, а корпус холоднее в руке. То есть если вы мучились с нагревом и тормозами на 26.6, у 26.6.1 есть шанс это вылечить. У меня-то лагов не было ни на старом, ни на новом айфоне, так что для меня это про чужую боль, а не про свою.

Не буду и приукрашивать: пара жалоб в сети все же встречается. Один пользователь рассказал, что после установки у него пропал сотовый сигнал и телефон около получаса провисел в режиме SOS. Правда, ровно та же беда была у него и на 26.6, так что это больше похоже на локальную проблему с сетью, а не с прошивкой. На двух моих аппаратах ничего подобного не случилось ни разу.

Единственный момент, который стоит держать в голове перед установкой, — свободное место. Оба айфона попросили освободить пару гигабайт, хотя сам файл прошивки весит куда меньше. Если вам интересно, почему так выходит, я уже подробно объяснял, куда девается лишняя память при апдейте. И еще нюанс из отзывов: сам апдейт хочет Wi-Fi, по сотовой сети скачать его не выйдет, — некоторых это застает врасплох.

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Санкционные приложения из App Store остались на месте

Вопрос, который сейчас волнует, наверное, каждого второго владельца айфона в России: не отвалилось ли после обновления то, что уже удалили из App Store. Спешу успокоить — все работает без вылетов. Я прошелся по самому болезненному списку и проверил Рутуб, Альфа-Банк, Сбер, Авито и Т-Банк на обоих аппаратах.

Каждое приложение спокойно запустилось, авторизация не слетела, платежи и переводы открываются как обычно, никаких вылетов при старте или белых экранов. Это логично: обновление безопасности не выпиливает уже установленные приложения и не проверяет, лежат они до сих пор в магазине или нет. Ваша иконка на рабочем столе живет своей жизнью независимо от того, что происходит в App Store. Массовых жалоб на вылеты приложений после 26.6.1 в сети я тоже не нашел, так что моя проверка вполне в русле общей картины.

Кстати, для тех, кто до сих пор мечется между бетой и стабильной версией: держаться финалки в этой ситуации спокойнее. Если вы прямо сейчас решаете, какую прошивку скачать этим летом, то ради стабильной работы банковских клиентов и удаленных сервисов ставку я бы делал именно на 26.6.1, а не на сырую двадцать седьмую бету.

Автономность за первый день: стало ли хуже

С батареей за одни сутки полноценную статистику не соберешь, тут нужна хотя бы неделя наблюдений. Но первое впечатление я все же составил, и оно приятное: хуже точно не стало. Оба айфона к вечеру подошли примерно с теми же цифрами заряда, что и до обновления, никакого аномального разряда в фоне или перегрева я не поймал.

Более того, есть осторожное ощущение, что смартфоны стали жить чуть дольше. Утверждать это на дистанции в один день я не берусь — слишком много переменных, от сценария использования до фоновой переиндексации после установки. Но даже нейтральный результат после апдейта — это уже маленькая победа, ведь обновления не раз портили автономность на старте.

И в этих наблюдениях я, кажется, не одинок. Еще на этапе релиз-кандидата пользователи писали, что автономность подросла даже по сравнению с 26.6, — у некоторых расход в активном использовании стал ощутимо медленнее. Так что мое личное ощущение про чуть более долгую жизнь от заряда похоже не на выдумку, а на общую тенденцию. Но это я уже отделю от эмоций и проверю цифрами в подробном разборе, где прогоню все смартфоны по одинаковому сценарию и сравню показатели до и после.

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