iPhone заблокировался после установки iOS 26.6. Что делать?

Свежее обновление iOS 26.6 внезапно оказалось в центре скандала: часть российских пользователей после установки получила заблокированный смартфон, который отказывается принимать правильный код-пароль. Проще говоря, телефон превращается в кирпич, а единственным спасением остается полный сброс с потерей всех данных. Звучит пугающе, тем более что совсем недавно мы объясняли, почему обновиться нужно прямо сейчас. Разберемся, что произошло на самом деле и кому действительно стоит держать палец подальше от кнопки апдейта.



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Как обновление превратило iPhone в кирпич

Историю первым описал канал SHOT, а подробности разошлись по СМИ. Героиня публикации — 36-летняя Екатерина из Улан-Удэ. Вечером она поставила свой iPhone 17 на зарядку, а ночью смартфон обновился сам, без ее участия. Утром телефон запросил пароль, но привычную комбинацию цифр принимать отказался.

Дальше по классике: несколько попыток ввода, в правильности которых она была уверена, а затем экран с сообщением, что телефон недоступен. Устройство ушло в глухую блокировку. В сервисном центре ей сказали неприятную вещь: с таким приходили и другие владельцы, и лечится это только откатом к заводским настройкам.

Почти три недели женщина обходила разные сервисы в надежде сохранить хотя бы фотографии. Не вышло. В итоге пришлось делать полный сброс: вместе с приложениями пропали снимки и другие файлы, накопленные с начала года. Ситуацию усугубляет то, что код-пароль на iPhone — это не просто замок на экране. От него завязано шифрование данных, поэтому забуксовавшая система фактически отрезает доступ ко всему содержимому.

Кстати, у прошлой прошивки тоже была своя ложка дегтя. Мы отдельно тестировали, как новая система расходует заряд, и там сюрпризы оказались куда менее болезненными. Хотите разбирать такие истории вместе с нами? Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и МАКС, там мы вылавливаем подобное первыми.

Под ударом действительно все айфоны?

А теперь главное, из-за чего не стоит паниковать раньше времени. Формулировка про массовый сбой, которая гуляет по новостям, мягко говоря, преувеличена. На это указывают РИА Новости.

По их словам, случай хоть и тяжелый по последствиям, но редкий, и называть его массовым багом неправильно. Косвенно это подтверждает и официальный форум Apple Support Community: волны жалоб именно на отказ принимать верный код после iOS 26.6 там нет. С точки зрения функциональности претензий к прошивке практически нет.

При этом проблему никто не отрицает — она реальна. Скорее всего, речь идет о единичных случаях, причины которых Apple еще предстоит выяснить. Именно такие плавающие дефекты сложнее всего поймать на этапе тестирования: они проявляются не у всех и не сразу, а значит, легко ускользают от проверки. Так что паниковать и бежать откатывать рабочий телефон смысла нет. А вот перестраховаться перед установкой апдейта — вполне разумно.

Что делать, если пароль перестал подходить

Если вы уже обновились и столкнулись с тем, что смартфон не принимает верный код, готовьтесь к худшему сценарию: рабочего способа вытащить данные из заблокированного устройства без сброса пока нет. Ни мастера, ни сама Apple волшебной кнопки не предлагают. Остается вернуть телефон к заводским настройкам и настроить заново — лучше из свежей резервной копии, если она у вас есть.

Сбросить iPhone в данном случае можно только через компьютер. Порядок действий такой:

Подключите iPhone к компьютеру кабелем. На Mac откройте Finder, на Windows — приложение Apple Devices. Введите устройство в режим DFU по нашей инструкции. Быстро нажмите и отпустите кнопку увеличения громкости, затем так же кнопку уменьшения, после чего зажмите боковую кнопку и держите, пока не появится экран восстановления. В окне компьютера выберите пункт «Восстановить», а не «Обновить». Это сотрет все данные и переустановит систему. Дождитесь окончания процесса и не отключайте кабель. Загрузка займет несколько минут. После перезагрузки настройте iPhone как новый или восстановите данные из резервной копии iCloud либо компьютера.

Да, звучит грустно, особенно если бэкапа не было. Но других вариантов вернуть телефон к жизни на сегодня попросту не существует. Не смогли разобраться или что-то пошло не так на середине сброса? Пишите в наш чат в Telegram или МАКС, вместе точно найдем решение.

Как обезопасить себя от неудачного обновления

Раз проблема существует, пусть и точечно, логичнее всего просто не давать системе обновляться без спроса. Именно автоматический ночной апдейт и сыграл с Екатериной злую шутку — телефон установил прошивку, пока она спала.

Отключается это за минуту:

Откройте «Настройки» и перейдите в раздел «Основные». Выберите пункт «Обновление ПО», а затем «Автообновление». Выключите тумблеры загрузки и установки обновлений iOS.

Теперь система не поставит новую версию сама, а будет только предлагать сделать это вручную, когда вы сами сочтете нужным. И перед установкой всегда есть смысл выждать пару дней и почитать, не всплыли ли у кого-то критичные баги.

Если же вы принципиально не хотите рисковать и предпочитаете стабильность, можно вообще задержаться на текущей ветке. Мы собирали подборку моделей, которым можно не обновляться, — вариант для тех, кто устал от лотереи с прошивками. А тем, кто уже поглядывает в будущее, будет интересно, чем режим энергосбережения в iOS 27 отличается от нынешнего.

Вывод простой. Кирпич из iPhone 17 после iOS 26.6 — это не приговор всем айфонам в стране, а редкий, но крайне неприятный сбой. Пока Apple не разобралась с причинами, отключите автоматическое обновление, не спешите ставить свежие прошивки в первый же день и держите под рукой актуальную резервную копию. Тогда даже самый капризный апдейт не застанет вас врасплох.