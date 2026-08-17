iPhone заблокировался после установки iOS 26.6. Что делать?
Свежее обновление iOS 26.6 внезапно оказалось в центре скандала: часть российских пользователей после установки получила заблокированный смартфон, который отказывается принимать правильный код-пароль. Проще говоря, телефон превращается в кирпич, а единственным спасением остается полный сброс с потерей всех данных. Звучит пугающе, тем более что совсем недавно мы объясняли, почему обновиться нужно прямо сейчас. Разберемся, что произошло на самом деле и кому действительно стоит держать палец подальше от кнопки апдейта.
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Как обновление превратило iPhone в кирпич
Историю первым описал канал SHOT, а подробности разошлись по СМИ. Героиня публикации — 36-летняя Екатерина из Улан-Удэ. Вечером она поставила свой iPhone 17 на зарядку, а ночью смартфон обновился сам, без ее участия. Утром телефон запросил пароль, но привычную комбинацию цифр принимать отказался.
Дальше по классике: несколько попыток ввода, в правильности которых она была уверена, а затем экран с сообщением, что телефон недоступен. Устройство ушло в глухую блокировку. В сервисном центре ей сказали неприятную вещь: с таким приходили и другие владельцы, и лечится это только откатом к заводским настройкам.
Почти три недели женщина обходила разные сервисы в надежде сохранить хотя бы фотографии. Не вышло. В итоге пришлось делать полный сброс: вместе с приложениями пропали снимки и другие файлы, накопленные с начала года. Ситуацию усугубляет то, что код-пароль на iPhone — это не просто замок на экране. От него завязано шифрование данных, поэтому забуксовавшая система фактически отрезает доступ ко всему содержимому.
Кстати, у прошлой прошивки тоже была своя ложка дегтя. Мы отдельно тестировали, как новая система расходует заряд, и там сюрпризы оказались куда менее болезненными. Хотите разбирать такие истории вместе с нами? Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и МАКС, там мы вылавливаем подобное первыми.
Под ударом действительно все айфоны?
А теперь главное, из-за чего не стоит паниковать раньше времени. Формулировка про массовый сбой, которая гуляет по новостям, мягко говоря, преувеличена. На это указывают РИА Новости.
По их словам, случай хоть и тяжелый по последствиям, но редкий, и называть его массовым багом неправильно. Косвенно это подтверждает и официальный форум Apple Support Community: волны жалоб именно на отказ принимать верный код после iOS 26.6 там нет. С точки зрения функциональности претензий к прошивке практически нет.
При этом проблему никто не отрицает — она реальна. Скорее всего, речь идет о единичных случаях, причины которых Apple еще предстоит выяснить. Именно такие плавающие дефекты сложнее всего поймать на этапе тестирования: они проявляются не у всех и не сразу, а значит, легко ускользают от проверки. Так что паниковать и бежать откатывать рабочий телефон смысла нет. А вот перестраховаться перед установкой апдейта — вполне разумно.
Что делать, если пароль перестал подходить
Если вы уже обновились и столкнулись с тем, что смартфон не принимает верный код, готовьтесь к худшему сценарию: рабочего способа вытащить данные из заблокированного устройства без сброса пока нет. Ни мастера, ни сама Apple волшебной кнопки не предлагают. Остается вернуть телефон к заводским настройкам и настроить заново — лучше из свежей резервной копии, если она у вас есть.
Сбросить iPhone в данном случае можно только через компьютер. Порядок действий такой:
- Подключите iPhone к компьютеру кабелем. На Mac откройте Finder, на Windows — приложение Apple Devices.
- Введите устройство в режим DFU по нашей инструкции. Быстро нажмите и отпустите кнопку увеличения громкости, затем так же кнопку уменьшения, после чего зажмите боковую кнопку и держите, пока не появится экран восстановления.
- В окне компьютера выберите пункт «Восстановить», а не «Обновить». Это сотрет все данные и переустановит систему.
- Дождитесь окончания процесса и не отключайте кабель. Загрузка займет несколько минут.
- После перезагрузки настройте iPhone как новый или восстановите данные из резервной копии iCloud либо компьютера.
Да, звучит грустно, особенно если бэкапа не было. Но других вариантов вернуть телефон к жизни на сегодня попросту не существует. Не смогли разобраться или что-то пошло не так на середине сброса? Пишите в наш чат в Telegram или МАКС, вместе точно найдем решение.
Как обезопасить себя от неудачного обновления
Раз проблема существует, пусть и точечно, логичнее всего просто не давать системе обновляться без спроса. Именно автоматический ночной апдейт и сыграл с Екатериной злую шутку — телефон установил прошивку, пока она спала.
Отключается это за минуту:
- Откройте «Настройки» и перейдите в раздел «Основные».
- Выберите пункт «Обновление ПО», а затем «Автообновление».
- Выключите тумблеры загрузки и установки обновлений iOS.
Теперь система не поставит новую версию сама, а будет только предлагать сделать это вручную, когда вы сами сочтете нужным. И перед установкой всегда есть смысл выждать пару дней и почитать, не всплыли ли у кого-то критичные баги.
Если же вы принципиально не хотите рисковать и предпочитаете стабильность, можно вообще задержаться на текущей ветке. Мы собирали подборку моделей, которым можно не обновляться, — вариант для тех, кто устал от лотереи с прошивками. А тем, кто уже поглядывает в будущее, будет интересно, чем режим энергосбережения в iOS 27 отличается от нынешнего.
Вывод простой. Кирпич из iPhone 17 после iOS 26.6 — это не приговор всем айфонам в стране, а редкий, но крайне неприятный сбой. Пока Apple не разобралась с причинами, отключите автоматическое обновление, не спешите ставить свежие прошивки в первый же день и держите под рукой актуальную резервную копию. Тогда даже самый капризный апдейт не застанет вас врасплох.