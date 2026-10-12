8 неожиданных способов убить iPhone

Если вам попадались ролики в духе «перестань убивать свой iPhone», вы знаете их наизусть: не заряжайте на ночь, не сажайте батарею в ноль, выбросьте дешевый адаптер. Под такими видео сотни комментариев, и спор идет годами. При этом настоящие запреты Apple лежат совсем в другом месте, в документах поддержки и инструкциях, которые почти никто не открывает. Некоторые пункты оттуда звучат так, будто их придумали ради шутки, но за каждым стоят реальные сломанные айфоны. Я собрал восемь таких ситуаций и сверил их с источниками. Ниже разберем, что в них ломается, почему так происходит и как обойтись без сервиса.



Держатель на руле мотоцикла медленно убивает камеру

Осенью 2021 года Apple выпустила, пожалуй, самый странный документ поддержки за много лет. Компания прямо предупредила, что вибрация мощного мотоциклетного двигателя может со временем испортить камеру iPhone. Мотор выдает колебания большой амплитуды, они идут через раму и руль прямо в держатель. Под удар попадает оптическая стабилизация, которая есть начиная с iPhone 7 (и в старших Plus-версиях до него), а также автофокус с обратной связью, появившийся в iPhone XS. Результат — размытые снимки и камера, которая не может навестись.

Поэтому Apple не советует крепить айфон на руль или раму мощного мотоцикла. Для мопедов и электросамокатов вибрация слабее, но и там компания рекомендует держатель с виброгасителем и просит не ездить с телефоном на руле подолгу каждый день. Жалобы, кстати, приходят и от тех, кто катается на горных велосипедах по корням и камням. Годные держатели с демпфером под самокат и велосипед регулярно попадаются в канале «Сундук Али-Бабы» в МАКС, и стоят они меньше, чем замена модуля камеры.

Лидар чужой машины выжигает пиксели на матрице

Вторая угроза для камеры совсем свежая. Весной 2025 года владелец iPhone 16 Pro Max снял на видео новый Volvo EX90 и получил на снимках выжженные пиксели. Виноват лидар над лобовым стеклом: он светит инфракрасным лазером, который безопасен для глаз, но не для матрицы с оптикой. Пострадал именно телевик, при переключении на широкий модуль дефект пропадал. Volvo после этого прямо написала в инструкции к машине, что камеру на лидар направлять нельзя.

Проблема не в конкретной марке, а в самой технологии. Лидары стоят на крышах многих китайских машин, которые сейчас ездят по нашим городам, и снимать их вблизи с зумом не стоит. Особенно телеобъективом прошки: длиннофокусная оптика собирает луч в точку и бьет им прямо в сенсор. С обычного расстояния на парковке риск небольшой, а вот крупный план фар и крыши на выставке или в салоне лучше снимать на широкий модуль.

С айфоном нельзя в душ и сауну, даже с IP68

Защита от воды у современных айфонов серьезная, и многие воспринимают ее как разрешение. Только у Apple в документе про влагозащиту есть отдельный список того, что делать все равно нельзя: плавать и принимать ванну с телефоном, стоять с ним под душем, кататься на водных лыжах или серфе, заходить в сауну или парилку. Горячий пар и вода под напором ведут себя совсем не так, как спокойная пресная вода в лаборатории, где айфон получал свой рейтинг.

Есть еще две оговорки, о которых вспоминают уже на кассе сервиса. Защита со временем слабеет от обычного износа, а значит двухлетний айфон держит воду хуже нового. И повреждение жидкостью Apple не считает гарантийным случаем, даже если на коробке была написана глубина в шесть метров.

Сушить айфон в рисе Apple тоже запрещает

Если айфон все же искупался, не тащите его в рис. Это официальный запрет Apple: Apple в документе поддержки пишет, что мелкие частицы риса могут попасть в разъем и повредить смартфон. Мы отдельно проверяли, что будет с мокрым айфоном в рисе, и результат вышел так себе. Фен, сжатый воздух и ватная палочка в порту тоже под запретом.

Порядок действий у Apple такой:

Отключите кабель и аксессуары. Аккуратно постучите айфоном по ладони разъемом вниз, чтобы вытекли капли. Оставьте смартфон в сухом проветриваемом месте минимум на 30 минут, потом попробуйте зарядить. Если предупреждение о жидкости не уходит, подождите до суток.

Айфон уже сох сутки, а предупреждение про жидкость в разъеме висит до сих пор? Пишите в наш чат в Telegram или МАКС, там помогут понять, пора ли нести его в сервис.

Гелий из МРТ вешает айфоны, а Android работает

Эта история похожа на городскую легенду, но она задокументирована. В октябре 2018 года в больнице Морриса в Иллинойсе устанавливали новый аппарат МРТ. Во время запуска из него вышло около 120 литров жидкого гелия, и вскоре по всему зданию перестали работать айфоны, начиная с iPhone 6, и вообще все Apple Watch. Медицинская техника и Android-смартфоны при этом работали как ни в чем не бывало.

Инженеры iFixit повторили опыт: положили iPhone 8 Plus в пакет с гелием, и примерно через восемь минут он завис. Главная версия связана с MEMS-генератором тактовой частоты. Apple тогда перешла с кварцевых генераторов на крошечные микромеханические, а молекулы гелия настолько малы, что проникают внутрь корпуса чипа и сбивают его работу. Сама Apple до сих пор пишет в руководстве пользователя, что высокая концентрация испаряющихся сжиженных газов, например гелия, может нарушить работу iPhone.

Утешает одно: эффект обратимый. Пострадавшим советовали оставить устройство без зарядки примерно на неделю, чтобы гелий вышел, а потом подключить к адаптеру. В обычной жизни такая концентрация почти не встречается. Но если вы работаете рядом с МРТ или криогенным оборудованием, телефон лучше оставлять за дверью.

Ключ от отеля плохо уживается с MagSafe

Кошелек на магнитах удобен, и многие носят в нем все сразу: банковскую карту, пропуск и ключ от номера в отеле. Apple еще при выходе iPhone 12 предупреждала, что магниты MagSafe могут испортить магнитную полосу или RFID-чип в картах, пропусках, паспортах и брелоках, если они оказались между айфоном и зарядкой. Отдельно в этом списке названы ключи-карты отелей.

Банковские карты переносят это спокойно: полоса у них жесткая к магнитному полю, а платят все равно чипом. А вот у гостиничных ключей и временных пропусков полоса «мягкая» и стирается легко. Фирменный кошелек Apple экранирован, и производителей совместимых чехлов компания просит проверять свои магниты на таких картах. С безымянными кошельками гарантий никаких. Если вечером дверь номера вдруг перестала открываться, причина может висеть у вас на айфоне.

Код-пароль, набранный в баре, стоит дороже айфона

Недавно мы перечисляли функции iPhone, которые защитят его от кражи, и одна привычка обнуляет их почти все. Это набор код-пароля на виду у посторонних. В 2023 году журналисты Wall Street Journal Джоанна Стерн и Николь Нгуен описали схему, по которой работали воры в барах США. Они подглядывали код, потом забирали телефон, и в одном случае пароль Apple ID сменили уже через три минуты после кражи.

С кодом-паролем вор может отключить «Локатор», выкинуть вас из учетной записи, посмотреть сохраненные пароли и сбросить айфон для перепродажи. Фото, документы и доступ к банкам уходят вместе с ним. Один из осужденных воров рассказал журналистам, что код иногда просто выпрашивал под предлогом обменяться контактами.

После этой истории Apple добавила «Защиту украденного устройства». Вне дома и работы она требует Face ID для важных действий, а смену пароля Apple ID откладывает на час. В свежих версиях iOS компания стала включать ее сама, но проверить не помешает: Настройки — Face ID и код-пароль — Защита украденного устройства. А в людных местах разблокируйте айфон лицом и не диктуйте код никому.

Запасной айфон в ящике стола тоже можно убить

Вот где наконец пригодятся споры про зарядку из тех самых роликов. Только касаются они не телефона в руке, а того, что лежит в ящике: старого айфона для ребенка, запасного на случай поездки или устройства, которое ждет продажи. Для долгого хранения у Apple есть четкая рекомендация, и это заряд около 50%.

Если убрать айфон разряженным в ноль, аккумулятор может уйти в глубокий разряд и потом просто перестанет держать заряд. Если положить его заряженным до 100%, со временем батарея потеряет часть емкости. Apple советует выключить устройство, хранить его там, где прохладно и сухо (не выше 32 градусов), а если пауза больше полугода, раз в шесть месяцев подзаряжать до тех же 50%. После долгого хранения айфону может понадобиться минут 20 на зарядке, прежде чем он включится.

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Так что зарядка на ночь в этом списке, честно говоря, самое безобидное. Гораздо дороже обходятся держатель на руле мотоцикла, горячий душ с телефоном или код, который кто-то подсмотрел через плечо. Хорошо хоть, что от каждого пункта защищает одна простая привычка.