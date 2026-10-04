Как iPhone держит заряд на iOS 27.0.1: сравнение с iOS 27, iOS 26.0.1 и отзывы реальных пользователей
iOS 27.0.1 уже прилетела на Айфоны. Это первое исправление для осенней системы, казалось бы, бери и ставь. Но многие до сих пор тянут. А вдруг свежая прошивка посадит батарею или притащит новые ошибки? Страх понятный, с первыми сборками всякое случалось. Поэтому мы не стали гадать. Собрали полный тест автономности, сравнили с чистой iOS 27 и версией двухлетней давности, а заодно спросили читателей. Паниковать точно рано. Что именно Apple поправила в обновлении, мы разобрали отдельно.
ПОДПИШИСЬ НА «СУНДУК АЛИ-БАБЫ» В МАКС: ТЕБЯ ЖДУТ СКИДКИ КАЖДЫЙ ДЕНЬ
Что показал свежий тест автономности
Замеры, как обычно, снял блогер iAppleBytes. Условия для всех одинаковые: та же яркость экрана, тот же сценарий, похожее состояние аккумуляторов. Айфоны крутят нагрузку в Geekbench до нуля, так что это не про реальный день, а про честное сравнение версий между собой. В быту цифры выше. Вот что получилось на iOS 27.0.1:
- iPhone SE 2020: 3 часа 16 минут
- iPhone 11: 5 часов 18 минут
- iPhone 12: 5 часов 47 минут
- iPhone 13: 5 часов 16 минут
- iPhone 15: 8 часов 45 минут
- iPhone 16: 14 часов 45 минут
И да, одними чужими графиками мы не ограничились. Поставили 27.0.1 на свой iPhone 17 и пожили с ней пару дней: в работе всё ровно, ни лагов, ни лишней прожорливости. Ошибок мы не поймали.
iOS 27.0.1 против iOS 27 и версии годичной давности
Теперь самое интересное. Рядом с цифрами iOS 27.0.1 поставили чистую iOS 27, её мы тестировали в прошлый раз, и прошлогоднюю iOS 26.0.1 для полной картины.
|Модель
|iOS 27.0.1
|iOS 27
|iOS 26.0.1
|iPhone SE 2020
|3 часа 16 минут
|3 часа 20 минут
|3 часа 16 минут
|iPhone 11
|5 часов 18 минут
|5 часов 16 минут
|5 часов 20 минут
|iPhone 12
|5 часов 47 минут
|5 часов 38 минут
|5 часов 58 минут
|iPhone 13
|5 часов 16 минут
|6 часов 48 минут
|5 часов 14 минут
|iPhone 15
|8 часов 45 минут
|7 часов 26 минут
|9 часов 49 минут
|iPhone 16
|14 часов 45 минут
|14 часов 40 минут
|14 часов 56 минут
Относительно чистой iOS 27 вышла настоящая рокировка. Например, iPhone 15 снова держит заряд хорошо. 8 часов 45 минут, плюс 1 час 19 минут к iOS 27. В прошлый раз он был главным пострадавшим, а теперь отыгрался с запасом.
- iPhone 13 ушел в минус. 5 часов 16 минут, это на 1 час 32 минуты меньше, чем было на iOS 27. Тот рекордный результат оказался разовым, модель вернулась к своим обычным цифрам.
- iPhone 16 и iPhone 12 почти не заметили апдейта, прибавка в пределах 5 и 9 минут.
- iPhone 11 и iPhone SE 2020 остались на месте, пара минут в любую сторону погоды не делает.
А если отмотать на год назад, к iOS 26.0.1, те замеры у нас тоже есть. Почти все модели сейчас чуть ниже прошлогодних, заметнее всех просел iPhone 15, примерно на час. Но это обычное дело: с каждым новым релизом Apple понемногу урезает автономность не самых свежих Айфонов. Батарею никто не убил.
Что говорят сами пользователи
Лаборатория это одно, а живые Айфоны в карманах читателей честнее. Мы спросили подписчиков нашего канала, что у них с автономностью после iOS 27.0.1. Вот как разошлись голоса:
- 41% пока не ставили iOS 27.0.1
- 36% не заметили никаких изменений
- 10% говорят, что Айфон стал разряжаться быстрее
- 8% почувствовали небольшую прибавку
- 5% заметили, что заряд держится заметно дольше
Картина показательная. Большинство пока не обновляется — это ровно тот самый страх перед первой сборкой. А среди тех, кто уже обновился, чаще всего отвечают, что ничего не поменялось. И вот что важно: прирост перевесил просадку. Улучшение заметили 13% против 10% жалоб. Так что ужасов из отзывов не вылезает.
Стоит ли обновляться или подождать
Если глянуть на список исправлений, ставить есть ради чего. Новых функций в 27.0.1 нет, как и положено обновлению с таким номером, зато Apple закрыла три неприятных бага:
- iPhone 18 Pro и 18 Pro Max больше не уходят в перезагрузку, когда Face ID не узнает владельца. Баг был свежий и здорово нервировал новых хозяев флагманов.
- Экран перестал зависать, если открыть Центр уведомлений и Пункт управления разом. Тот самый жест, которым в сети даже подшучивали над друзьями, наконец обезврежен.
- Для камеры 18 Pro поправили цветной артефакт, который иногда вылезал на снимках с двукратным зумом.
Уязвимостей в самой iOS 27.0.1, по данным Apple, нет, так что обновление чисто про стабильность. Владельцам iPhone 18 Pro и 18 Pro Max я бы поставил его сразу, перезагрузки и артефакты сами не рассосутся. Остальным спешить некуда, но и бояться тоже нечего.
Если после установки заметили, что заряд тает быстрее, не пугайтесь. Первые дни система переиндексирует данные, заново разбирает фото и что-то докручивает в фоне, для релиза это нормально. Дайте Айфону пару суток и ночь на зарядке, обычно все выравнивается само.
ОБСУДИТЬ ОБНОВЛЕНИЕ МОЖНО В НАШЕМ ЧАТЕ В МАКС
Правда, у этого приема есть предел. Если аккумулятор уже подустал за пару-тройку лет, никакое обновление часы не вернет: у изношенной батареи цифры будут ниже на любой версии iOS. Тут спасает уже не прошивка, а привычка держать заряд под рукой. Если хорошей зарядки еще нет, присмотритесь к компактной модели от UGREEN. Мы ее проверили лично: небольшая, быстрая, без перегрева и батарею не портит.
Один момент все же держите в уме: зависание при перетаскивании виджетов на рабочем столе в этот апдейт не попало. Так что виджеты на экране пока лучше двигать аккуратно. А тем, кто любит делать все по уму, пригодится наш материал о том, когда лучше всего обновлять Айфон. Там разложены все сроки.