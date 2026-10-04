Как iPhone держит заряд на iOS 27.0.1: сравнение с iOS 27, iOS 26.0.1 и отзывы реальных пользователей

iOS 27.0.1 уже прилетела на Айфоны. Это первое исправление для осенней системы, казалось бы, бери и ставь. Но многие до сих пор тянут. А вдруг свежая прошивка посадит батарею или притащит новые ошибки? Страх понятный, с первыми сборками всякое случалось. Поэтому мы не стали гадать. Собрали полный тест автономности, сравнили с чистой iOS 27 и версией двухлетней давности, а заодно спросили читателей. Паниковать точно рано. Что именно Apple поправила в обновлении, мы разобрали отдельно.



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Что показал свежий тест автономности

Замеры, как обычно, снял блогер iAppleBytes. Условия для всех одинаковые: та же яркость экрана, тот же сценарий, похожее состояние аккумуляторов. Айфоны крутят нагрузку в Geekbench до нуля, так что это не про реальный день, а про честное сравнение версий между собой. В быту цифры выше. Вот что получилось на iOS 27.0.1:

iPhone SE 2020: 3 часа 16 минут

iPhone 11: 5 часов 18 минут

iPhone 12: 5 часов 47 минут

iPhone 13: 5 часов 16 минут

iPhone 15: 8 часов 45 минут

iPhone 16: 14 часов 45 минут

И да, одними чужими графиками мы не ограничились. Поставили 27.0.1 на свой iPhone 17 и пожили с ней пару дней: в работе всё ровно, ни лагов, ни лишней прожорливости. Ошибок мы не поймали.

iOS 27.0.1 против iOS 27 и версии годичной давности

Теперь самое интересное. Рядом с цифрами iOS 27.0.1 поставили чистую iOS 27, её мы тестировали в прошлый раз, и прошлогоднюю iOS 26.0.1 для полной картины.

Модель iOS 27.0.1 iOS 27 iOS 26.0.1 iPhone SE 2020 3 часа 16 минут 3 часа 20 минут 3 часа 16 минут iPhone 11 5 часов 18 минут 5 часов 16 минут 5 часов 20 минут iPhone 12 5 часов 47 минут 5 часов 38 минут 5 часов 58 минут iPhone 13 5 часов 16 минут 6 часов 48 минут 5 часов 14 минут iPhone 15 8 часов 45 минут 7 часов 26 минут 9 часов 49 минут iPhone 16 14 часов 45 минут 14 часов 40 минут 14 часов 56 минут

Относительно чистой iOS 27 вышла настоящая рокировка. Например, iPhone 15 снова держит заряд хорошо. 8 часов 45 минут, плюс 1 час 19 минут к iOS 27. В прошлый раз он был главным пострадавшим, а теперь отыгрался с запасом.

iPhone 13 ушел в минус. 5 часов 16 минут, это на 1 час 32 минуты меньше, чем было на iOS 27. Тот рекордный результат оказался разовым, модель вернулась к своим обычным цифрам.

iPhone 16 и iPhone 12 почти не заметили апдейта, прибавка в пределах 5 и 9 минут.

iPhone 11 и iPhone SE 2020 остались на месте, пара минут в любую сторону погоды не делает.

А если отмотать на год назад, к iOS 26.0.1, те замеры у нас тоже есть. Почти все модели сейчас чуть ниже прошлогодних, заметнее всех просел iPhone 15, примерно на час. Но это обычное дело: с каждым новым релизом Apple понемногу урезает автономность не самых свежих Айфонов. Батарею никто не убил.

Что говорят сами пользователи

Лаборатория это одно, а живые Айфоны в карманах читателей честнее. Мы спросили подписчиков нашего канала, что у них с автономностью после iOS 27.0.1. Вот как разошлись голоса:

41% пока не ставили iOS 27.0.1

36% не заметили никаких изменений

10% говорят, что Айфон стал разряжаться быстрее

8% почувствовали небольшую прибавку

5% заметили, что заряд держится заметно дольше

Картина показательная. Большинство пока не обновляется — это ровно тот самый страх перед первой сборкой. А среди тех, кто уже обновился, чаще всего отвечают, что ничего не поменялось. И вот что важно: прирост перевесил просадку. Улучшение заметили 13% против 10% жалоб. Так что ужасов из отзывов не вылезает.

Стоит ли обновляться или подождать

Если глянуть на список исправлений, ставить есть ради чего. Новых функций в 27.0.1 нет, как и положено обновлению с таким номером, зато Apple закрыла три неприятных бага:

iPhone 18 Pro и 18 Pro Max больше не уходят в перезагрузку, когда Face ID не узнает владельца. Баг был свежий и здорово нервировал новых хозяев флагманов.

Экран перестал зависать, если открыть Центр уведомлений и Пункт управления разом. Тот самый жест, которым в сети даже подшучивали над друзьями, наконец обезврежен.

Для камеры 18 Pro поправили цветной артефакт, который иногда вылезал на снимках с двукратным зумом.

Уязвимостей в самой iOS 27.0.1, по данным Apple, нет, так что обновление чисто про стабильность. Владельцам iPhone 18 Pro и 18 Pro Max я бы поставил его сразу, перезагрузки и артефакты сами не рассосутся. Остальным спешить некуда, но и бояться тоже нечего.

Если после установки заметили, что заряд тает быстрее, не пугайтесь. Первые дни система переиндексирует данные, заново разбирает фото и что-то докручивает в фоне, для релиза это нормально. Дайте Айфону пару суток и ночь на зарядке, обычно все выравнивается само.

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Правда, у этого приема есть предел. Если аккумулятор уже подустал за пару-тройку лет, никакое обновление часы не вернет: у изношенной батареи цифры будут ниже на любой версии iOS. Тут спасает уже не прошивка, а привычка держать заряд под рукой. Если хорошей зарядки еще нет, присмотритесь к компактной модели от UGREEN. Мы ее проверили лично: небольшая, быстрая, без перегрева и батарею не портит.

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Один момент все же держите в уме: зависание при перетаскивании виджетов на рабочем столе в этот апдейт не попало. Так что виджеты на экране пока лучше двигать аккуратно. А тем, кто любит делать все по уму, пригодится наш материал о том, когда лучше всего обновлять Айфон. Там разложены все сроки.